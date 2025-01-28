РЖД Логистика
АО «РЖД Логистика» — многопрофильная сервисно-логистическая компания с широкой географией присутствия на российском рынке 3PL- услуг и реализует комплекс транспортно-логистических сервисов для всех видов бизнеса. Имеет 12 филиалов, обособленные подразделения, дочерние общества, совместные предприятия в России за рубежом. Являясь экспертом в организации логистических сервисов, компания осуществляет доставку грузов по России, СНГ и всему миру любыми видами транспорта, предлагая клиентам различные услуги – от организации мультимодальных логистических сервисов, контейнерных перевозок, ответственного хранения грузов до строительства, модернизации транспортной инфраструктуры предприятия и обеспечения комплексной логистики крупных промышленных холдингов.
РЖД Логистика и организации, системы, технологии, персоны:
|Малахов Дмитрий 7 4
|Веселов Роман 5 3
|Урьяс Вадим 98 3
|Зотов Алексей 42 3
|Рыстенко Михаил 62 3
|Головатый Артём 8 3
|Захаров Максим 12 3
|Головин Леонид 25 3
|Ямникова Ольга 4 3
|Конева Татьяна 19 3
|Рютина Наталья 5 3
|Шилов Сергей 91 2
|Старовойтов Константин 9 2
|Евдолюк Юрий 3 2
|Грищишен Максим 3 2
|Бузурнюк Николай 4 1
|Мурадян Артур 17 1
|Сорокин Константин 15 1
|Медков Евгений 28 1
|Фридман Александр 7 1
|Попов Михаил 54 1
|Корнеев Андрей 5 1
|Арсентьев Илья 15 1
|Аликошвили Георгий 17 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Юргелас Мария 41 1
|Соколов Павел 14 1
|Граблев Михаил 4 1
|Корнаухов Михаил 3 1
|Пьявкин Александр 12 1
|Новак Борис 2 1
|Мурев Дмитрий 1 1
|Майсон Евгений 1 1
|Корсаков Артем 1 1
|Бекетов Виталий 1 1
|Круглов Максим 26 1
|Бирюков Юрий 1 1
|Ермолаева Дарья 2 1
|Соболев Леонид 4 1
|Бойчевский Андрей 1 1
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|РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
|Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 1
|Pearson VUE 53 1
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