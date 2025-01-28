АО «РЖД Логистика» — многопрофильная сервисно-логистическая компания с широкой географией присутствия на российском рынке 3PL- услуг и реализует комплекс транспортно-логистических сервисов для всех видов бизнеса. Имеет 12 филиалов, обособленные подразделения, дочерние общества, совместные предприятия в России за рубежом. Являясь экспертом в организации логистических сервисов, компания осуществляет доставку грузов по России, СНГ и всему миру любыми видами транспорта, предлагая клиентам различные услуги – от организации мультимодальных логистических сервисов, контейнерных перевозок, ответственного хранения грузов до строительства, модернизации транспортной инфраструктуры предприятия и обеспечения комплексной логистики крупных промышленных холдингов.