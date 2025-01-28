Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167035
ИКТ 13021
Организации 10211
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24954
Персоны 71011
География 2723
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

РЖД Логистика

РЖД Логистика

АО «РЖД Логистика» — многопрофильная сервисно-логистическая компания с широкой географией присутствия на российском рынке 3PL- услуг и реализует комплекс транспортно-логистических сервисов для всех видов бизнеса. Имеет 12 филиалов, обособленные подразделения, дочерние общества, совместные предприятия в России за рубежом. Являясь экспертом в организации логистических сервисов, компания осуществляет доставку грузов по России, СНГ и всему миру любыми видами транспорта, предлагая клиентам различные услуги – от организации мультимодальных логистических сервисов, контейнерных перевозок, ответственного хранения грузов до строительства, модернизации транспортной инфраструктуры предприятия и обеспечения комплексной логистики крупных промышленных холдингов.


28.01.2025 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта 1
02.12.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1
18.10.2024 «РЖД Логистика» сократила время передачи транспортных накладных с помощью «Контура» 2
27.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года 1
12.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года 1
30.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года 1
16.01.2023 МТС и «РЖД логистика» обеспечили удаленный контроль за железнодорожными перевозками на Крайнем Севере 1
22.09.2020 На конкурсе РЖД победитель обрушил цену в 2 раза и скрывает, что будет внедрять: «Галактику» или «1С» 1
30.07.2020 «РЖД Логистика» запустила в опытную эксплуатацию CRM-системы 2
17.08.2018 «Интэллекс» разработала личный кабинет клиента «РЖД» 1
09.04.2018 3 Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 2
30.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 2
27.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 2
04.04.2017 Конференция CNews. «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 2
19.09.2016 «РЖД Логистика» выпустила Android-приложение «РЖД грузы» для заказа перевозок 3
14.04.2016 Конференция CNews: «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 1
11.04.2016 «РЖД Логистика» выпустила iOS-приложение для онлайн-заказа грузоперевозок 3
20.11.2015 ТТК обеспечил доступом в интернет офис компании «РЖД Логистика» в Сосногорске 1
10.05.2012 Откровение года: "Ситроникс ИТ" сообщила координаты своего полигона 1

Публикаций - 19, упоминаний - 29

РЖД Логистика и организации, системы, технологии, персоны:

8227 2
ИнтэлЛекс - Intellex 18 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12597 2
Галактика - Корпорация 1467 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 1
SAP SE 5279 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Ростелеком 9709 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1301 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
Oracle Corporation 6693 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Ситроникс Башкортостан 12 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 465 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 16 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 232 1
Росплатформа - Р-Платформа 83 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 4
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 4
Траско - Trasko 32 3
ТрансКонтейнер 38 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 3
T.A. Management - Т. А. Менеджмент УК - Управление транспортными активами 3 3
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 6 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 3
Globaltrans - Глобалтранс 7 3
Русагро Группа Компаний 277 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 3
ПСБ Лизинг 5 3
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 3
АЛИДИ - ALIDI 21 2
Россети Ленэнерго 1701 2
GEFCO - Жефко 4 2
Ингосстрах СПАО 421 2
Pony Express - Фрейт линк 67 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
Traft - Трафт 23 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7326 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 137 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Ситроникс ИТ Учебный центр 5 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
ФосАгро Транс 3 1
Nawinia - Навиния 3 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 141 1
Разгуляй 40 1
ИЭРТ - Институт экономики и развития транспорта 1 1
Bellerage Alinga - Беллераж аутсорсинг и консалтинг - Алинга Рус - Keter Rus - Кетер Рус 5 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 197 1
Global Ports - Глобал Портс УК 6 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 666 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4969 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 18 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66125 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30735 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50527 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19349 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21158 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12757 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6781 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12535 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3071 3
Калькулятор - Calculator 341 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3826 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5303 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1950 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1167 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2795 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 811 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 757 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6676 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1312 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11146 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15733 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24176 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17074 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1532 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4029 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12193 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
SCRUM - Методология совместной работы 129 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 378 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 327 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5043 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11959 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13130 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12534 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4682 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4488 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11063 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24481 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24155 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 3
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 28 2
Apple iOS 7815 2
Google Android 14007 2
РЖД Экспресс 2 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1053 1
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
Apple - App Store 2891 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 1
РЖД Грузы 1 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
SAP Enterprise Support - SAP Support Portal - Глобальная служба поддержки SAP 4 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 1
Oracle Hyperion 235 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
ИнтэлЛекс - Лингурус 1 1
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 42 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 114 1
Малахов Дмитрий 7 4
Веселов Роман 5 3
Урьяс Вадим 98 3
Зотов Алексей 42 3
Рыстенко Михаил 62 3
Головатый Артём 8 3
Захаров Максим 12 3
Головин Леонид 25 3
Ямникова Ольга 4 3
Конева Татьяна 19 3
Рютина Наталья 5 3
Шилов Сергей 91 2
Старовойтов Константин 9 2
Евдолюк Юрий 3 2
Грищишен Максим 3 2
Бузурнюк Николай 4 1
Мурадян Артур 17 1
Сорокин Константин 15 1
Медков Евгений 28 1
Фридман Александр 7 1
Попов Михаил 54 1
Корнеев Андрей 5 1
Арсентьев Илья 15 1
Аликошвили Георгий 17 1
Прозоровский Василий 40 1
Юргелас Мария 41 1
Соколов Павел 14 1
Граблев Михаил 4 1
Корнаухов Михаил 3 1
Пьявкин Александр 12 1
Новак Борис 2 1
Мурев Дмитрий 1 1
Майсон Евгений 1 1
Корсаков Артем 1 1
Бекетов Виталий 1 1
Круглов Максим 26 1
Бирюков Юрий 1 1
Ермолаева Дарья 2 1
Соболев Леонид 4 1
Бойчевский Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144452 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17049 5
Казахстан - Республика 5530 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43212 4
Беларусь - Белоруссия 5671 4
Финляндия - Финляндская Республика 3604 3
Германия - Федеративная Республика 12685 3
Эстония - Эстонская Республика 747 3
Латвия - Латвийская Республика 815 3
Литва - Литовская Республика 651 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 2
Китай - Шанхай 787 2
Китай - Пекин - Beijing 1001 2
Китай - Чунцин 23 2
Китай - Ляонин - Шэньян 14 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 752 1
Украина 7613 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1564 1
Украина - Киев 1125 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3947 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 848 1
Россия - Крайний Север 266 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сосногорск 15 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 152 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5767 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18515 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2810 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13525 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1332 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2391 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10948 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14346 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29077 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51088 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 300 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6135 1
Федеральный закон 18-ФЗ Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации 2 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2406 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 128 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 454 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7493 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1213 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9810 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48052 1
Английский язык 6637 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5109 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8665 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1789 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2129 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8044 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7843 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5757 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1878 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 506 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6405 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 307 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 817 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11246 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8135 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 1
Pearson VUE 53 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1217 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
День молодёжи - 27 июня 897 1
Oracle AppsForum 24 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337085, в очереди разбора - 771953.
Создано именных указателей - 167035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще