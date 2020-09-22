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ИнтэлЛекс Intellex

ИнтэлЛекс - Intellex

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 4 586 635 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 4 586 635 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 3 167 050 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.09.2020 На конкурсе РЖД победитель обрушил цену в 2 раза и скрывает, что будет внедрять: «Галактику» или «1С» 4
17.08.2018 «Интэллекс» разработала личный кабинет клиента «РЖД» 1
03.08.2018 «Интэллекс» разработала облачный сервис для владельцев железнодорожных вагонов 1
22.01.2014 «ИнтэлЛекс» автоматизировал исполнение договоров РЖД с клиентами на перевозку грузов по «твердым ниткам графика» 1
19.09.2013 «ИнтэлЛекс» объединил информационные пространства РЖД и ФТС России с помощью системы «Этран» 1
29.05.2013 «ИнтэлЛекс» наращивает электронный документооборот российских железных дорог с другими странами 1
06.05.2013 Клиенты РЖД могут оформить электронную доверенность на вагоны в системе «Этран» 1
18.09.2012 Система ЭТРАН перешагнула границы России 1
31.07.2012 РЖД переходит на новую версию OLAP-системы «Банк показателей работы пассажирского хозяйства» 1
10.04.2012 106 тыс. вагонов «Второй грузовой компании» переданы под автоматизированное управление системы «Этран» 1
01.03.2012 Доля электронных накладных при железнодорожных перевозках между Россией и Финляндией превысила 97% 1
22.09.2009 Число пользователей ЭЦП на железной дороге выросло более чем в 10 раз 1
14.08.2008 Продажи электронных билетов на поезд выросли в 6 раз 1
20.05.2008 «Первая грузовая компания» построила АСУ подвижным составом 1
18.05.2007 Интернет-конференция на CNews: билет на поезд через Сеть 2
11.05.2007 Электронные билеты на поезд доступны по всей России 1
26.04.2007 РЖД продает билеты в онлайне 2
07.11.2005 "Евроцемент" внедряет систему управления ЖД-перевозками 1

Публикаций - 19, упоминаний - 24

ИнтэлЛекс и организации, системы, технологии, персоны:

РЖД Технологии - RZD Digital 37 1
Ростелеком 10860 1
Intel Corporation 12772 1
9504 1
Галактика - Корпорация 1537 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 104 1
РЖД - Российские железные дороги 2083 18
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 3
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 64 3
Visa International 1989 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1927 3
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 3
РЖД Логистика 21 2
РЖД КрасЖД - Красноярская железная дорога 13 2
РЖД ЦФТО - Центр фирменного транспортного обслуживания 5 2
РЖД Технологии - Цифровая логистика 21 1
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
ИЭРТ - Институт экономики и развития транспорта 1 1
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 13 1
Eesti Raudtee - Estonian Railways 1 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 75 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6502 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 974 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35744 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13837 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64186 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1314 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17960 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4303 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12079 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61049 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33159 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 767 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1535 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6184 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1944 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2642 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13745 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1262 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5950 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12069 1
Электронный документ - Electronic document 1568 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 764 1
Калькулятор - Calculator 394 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2011 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5098 1
Электронная доверенность - Electronic power of attorney 21 1
HRM - Расчет отпуска 827 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6582 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3178 1
Электронный билет - e-ticket 176 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1533 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13493 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2515 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3333 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1200 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8149 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7740 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9281 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24146 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27142 1
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 566 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5340 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 32 12
РЖД Технологии - Цифровая логистика - ЭТП ГП - Электронная торговая площадка Грузовые перевозки 11 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
ИнтэлЛекс - Лингурус 1 1
ИТЛ Консалтинг - ИС УЖДП 1 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1341 1
Бузурнюк Николай 4 4
Шутченко Дмитрий 3 3
Корнаухов Михаил 3 3
Артамонов Николай 3 3
Каляпин Владимир 6 1
Максименко Леонид 1 1
Бойчевский Андрей 1 1
Бекетов Виталий 1 1
Аббасов Султан 1 1
Свириденко Кирилл 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 164582 10
Финляндия - Финляндская Республика 3690 4
Беларусь - Белоруссия 6250 3
Латвия - Латвийская Республика 833 3
Казахстан - Республика 6000 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47273 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1407 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 2
Украина 7905 2
Эстония - Эстонская Республика 763 2
Литва - Литовская Республика 672 2
Земля - планета Солнечной системы 10827 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19370 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3438 1
Украина - Киев 1150 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2689 13
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 402 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3124 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8799 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21399 3
Английский язык 6998 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7005 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57134 1
Федеральный закон 18-ФЗ Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации 2 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5987 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53000 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8735 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33376 1
Паспорт - Паспортные данные 2818 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 962 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 584 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 124 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1900 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 697 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8022 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3938 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6966 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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