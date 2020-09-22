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ИнтэлЛекс Intellex
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 4 586 635 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 24
ИнтэлЛекс и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД Технологии - RZD Digital 37 1
|Ростелеком 10860 1
|Intel Corporation 12772 1
|1С 9504 1
|Галактика - Корпорация 1537 1
|ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 104 1
|Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6502 1
|ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 974 1
|Бузурнюк Николай 4 4
|Шутченко Дмитрий 3 3
|Корнаухов Михаил 3 3
|Артамонов Николай 3 3
|Каляпин Владимир 6 1
|Максименко Леонид 1 1
|Бойчевский Андрей 1 1
|Бекетов Виталий 1 1
|Аббасов Султан 1 1
|Свириденко Кирилл 40 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453728, в очереди разбора - 727669.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453728, в очереди разбора - 727669.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.