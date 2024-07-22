Эстония - Эстонская Республика

Крупнейший оператор связи Финляндии подал в суд на Эстонию: Не хочет демонтировать «железо» Huawei Решение вопроса через суд Финская телекоммуникационная компания Elisa подала в суд на власти Эстонии из-за отказа от оборудования китайской Huawei. Об этом сообщила в конце июля 2024 г.

Украинские телефонные мошенники разоряют россиян с технической помощью Англии, Польши, США, Эстонии целый конгломерат государств, сама Украина, конечно, такое не провернет, — сказал Чернухин в интервью. — Поддержка центров осуществляется с территории Великобритании, США, ФРГ, Нидерландов, Польши и Эстонии, <...> эти государства проводят политику крышевания или инфраструктурной поддержки функционирования этих центров, враждебных (России; — прим. CNews)»,. Российские власти информировали о

Стартап с российскими корнями Postoplan привлек деньги эстонского «единорога» Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в платформу маркетинга в соцсетях и мессенджерах Postoplan. Соинвесторами стали топы эстонского «единорога» Bolt (Markus Villig, Jevgeni Kabanov и еще нескольких топ-менеджеров), Insta Ventures и Wise Guys Ventures Fund. Сумма раунда составила $550 тыс. Привлеченные средства ко

Хакеры впервые смогли подделать электронный паспорт Подделка е-паспортов В Эстонии хакеры смогли подделать электронное удостоверение личности, сообщает ресурс Postimees. Издание пишет, что это первый случай подобного рода. В феврале 2019 г. злоумышленники начали рассы

Эстония аннулировала своим гражданам половину электронных паспортов Запереть, чтобы не украли Жители Эстонии испытывали в минувшие выходные серьезные проблемы с электронными паспортами. Власти приняли решение аннулировать паспорта сразу 760 тысяч человек, то есть, половины населения страны. Эт

В Эстонии появился первый электронный резидент спондент журнала The Economist в Центральной и Восточной Европе, стал первым электронным резидентом Эстонии. Об этом было объявлено на торжественной церемонии в Таллине, которую лично посетил п

Эстония приняла закон об электронных резидентах Из 101 членов парламента Эстонии 80 пролосовали за то, чтобы с конца этого года разрешить иностранцам получать электро

Еврокомиссар: эстонская система e-ID - образец для всего Евросоюза ициальном блоге Еврокомиссии намекнула, что система электронной идентификации граждан, работающая в Эстонии, может стать образцом для всего Евросоюза. Комиссар целиком процитировала в блоге пре

Эстония выдаст иммигрантам электронные ID и разрешит пользоваться сервисами e-government Как передает информагентство LETA/Postimees, правительство Эстонии планирует выдать иностранцам более 10 млн. электронных удостоверений в ближайшие деся

В Android-версии навигации Shturmann появились карты Латвии, Литвы и Эстонии В навигации Shturmann для Android появился новый пакет карт от HERE, включающий в себя подробные навигационные карты Литвы, Латвии и Эстонии. В картах, обновленных в 4 квартале 2013 г., уточнена дорожная сеть, добавлены точечные адреса, обновлена база точек интереса. Карты Прибалтики в навигации Shturmann обеспечивают более

Эстония представит свой ИКТ-сектор на MWC Эстония планирует презентовать на MWC возможности национального сектора ИКТ. Правительство Эстонии и более десятка компаний-разработчиков и ИТ-интеграторов при поддержке фонда развития

Эстония поделилась видением будущего цифровых паспортов Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (Toomas Hendrik Ilves)выразил свои взгляды на важную роль инфор

Ericsson обеспечил национальное LTE-покрытие в Эстонии на сети EMT лдо Калм (Valdo Kalm) заявил: «Расширение сети LTE позволило нам обеспечить покрытие 95% территории Эстонии. Тариф с поддержкой технологии LTE уже выбрало более 30% пользователей мобильного ШПД

Эстонцы раскрыли код своей революционной системы электронных выборов на стороне клиента, чтобы создание поддельных клиентов не стало слишком простым», - добавляет он. В Эстонии электронное голосование на выборах работает с 2007 г. Для голосования требуется налич

Лучшее электронное правительство в Европе построено на открытом ПО Организация объединенных наций присвоила Эстонии титул "лучшей из лучших" в отношении разработки и внедрения систем электронного прави

Talveaed AS стала участником платежной системы Contact ежная система Contact и платежное учреждение «Талвеаед» (Talveaed AS) предоставили своим клиентам в Эстонии возможность совершать международные денежные переводы. Теперь клиенты «Талвеаед» могу

Эстония открыта для электромобилей В Эстонии официально открылась национальная сеть заправочных станций для обслуживания электромобилей. Сеть состоит из 165 заправочных станций, покрывающих не только материковую часть страны, но и

МТТ запустил YouMagic в Эстонии, Латвии и Литве на «Бесплатный месяц». «Балтийское побережье – популярное место отдыха россиян, и в Литве, Латвии и Эстонии проживает множество наших соотечественников, поэтому появление сервиса YouMagic в эти

Эстония призвала НАТО усилить защиту от кибератак ратак, заявил в ходе своего интервью для издания Baltic News Март Лаар (Mart Laar), министр обороны Эстонии. «Общая позиция стран Балтии состоит в том, что действия НАТО в сфере кибер-обороны д

Дочь совладельца Rover Computers арестовали в Эстонии В аэропорту Таллина 15 сентября была задержана Мария Шуняева, дочь совладельца компании Rover Computers Сергея Шуняева, по подозрению в содействии обмену паспортов Эстонии, выданных на основании ложных данных. Об этом сообщает издание Postimees.ru. Также по этому делу был задержан Юрий Лахтиков, бывший майор КГБ, известный тренер по кикбоксингу и судья ме

Эстония поддерживает свободное ПО в государственном секторе Правительство Эстонии опубликовало новую версию свода требований по совместимости (interoperability framework), в соответствии с которым ПО, разработанное по государственному заказу, будет публиковаться на у

ФБР внедряет своих кибер-следователей в Украине и Эстонии В рамках своей стратегии по усилению борьбы с киберпреступниками ФБР США начало внедрение собственных агентов в правоохранительные органы Украины, Эстонии и Нидерландов. Как сообщает Computerworld, в течение последних нескольких месяцев агенты начали сотрудничать с местной полицией, чтобы вместе проводить международные расследования деяте

ВОЗ: эпидемия ВИЧ/СПИДа в Украине, Эстонии и России охватила уже более 1% населения ПИДа достигла самых опасных в Европе масштабов и охватила уже 1,6% всего населения страны. Такой печальной статистики нет ни в одной другой стране региона. Более 1% населения ВИЧ-инфицировано также в Эстонии и России. Со времени начала эпидемии вируса иммунодефицита во всем мире им было заражено 60 млн. человек. 25 млн. из них умерли. В 2008 году в мире начитывалось 33,4 млн. ВИЧ-инфицирова

В Эстонии появилась «Партия Пиратов» В Эстонии зарегистрирована новая политическая «Партия Пиратов» ( MTÜ Piraadipartei). В ближайшее время объединение намерено сообщить о своей программе и дальнейших планах, сообщает издание ERR. В

Россия и Эстония будут сотрудничать в сфере ИКТ делан первый большой шаг в направлении тесного сотрудничества между телекоммуникационными секторами Эстонии и России. По приглашению Elion Эстонию посетил генеральный директор национального опе

«Эрикссон» купит часть Elcoteq для сохранения производственных мощностей в Эстонии Компания «Эрикссон» подписала соглашение со своим поставщиком Elcoteq о приобретении части производственных мощностей компании в Эстонии. По условиям соглашения, «Эрикссон» потратит €30 млн на приобретение материально-технической базы и некоторых вспомогательных активов Elcoteq. Соглашение также подразумевает перевод при

Эстония будет защищать грузинские сайты от хакеров Новости» со ссылкой на слова представителей эстонского государственного центра развития инфосистем. Эстония разместила на своих серверах сайты МИД Грузии, Национального банка и портала новостей

TeliaSonera и EMT начнут продажи iPhone 3G в Эстонии TeliaSonera и сотовый оператор EMT начнут продажи нового смартфона iPhone 3G в Эстонии с 22 августа. Об этом сообщила пресс-служба TeliaSonera. Смартфон будет продаваться в салонах EMT. Новая модель iPhone поддерживает стандарт сотовой связи третьего поколения UMTS с испо

Tele2 вводит коммуникационную концепцию «Мафия» в Эстонии . В прошлом году «Мафия» также стала основной коммуникационной платформой для «Tele2 Хорватия». Для Эстонии за основу была взята российская коммуникационная платформа «Мафия», предложенная в 20

Эстония переходит на ID-карты Концепция кибербезопасности в Эстонии, утвержденная правительством Эстонии к реализации до 2013 г., предусматривает переход при абсолютном большинстве финансовых и прочих операций в интернет-среде с системы паролей и

«Евросеть» ушла с рынков Латвии, Литвы и Эстонии «Евросеть» продаст все свои дочерние компании в Латвии, Литве и Эстонии. Об этом говорится в заявлении «Евросети». Соответствующее соглашение было подписано 2 июля. Сумма сделки и покупатель не сообщаются. Компания проработала в Прибалтике два года, в приба

Эстонское правительство организовало кибератаки на собственные веб-сайты? По версии эстонского публициста, председателя Русского института Эстонии и сопредседателя Союза русских общин Европы Михаила Петрова, кибератаки на государств

В Эстонии начали тестировать мобильное ТВ центр Levira начали тестирование мобильного ТВ в стандарте DVB-H. Тестирование продлится до конца 2008 г. По его завершении зона вещания расширится на другие города и основные транспортные магистрали Эстонии.

Половина ПО в Эстонии - контрафакт В Эстонии прошла пресс-конференция, посвященная проблеме «программного пиратства». В ней принимали участие министр внутренних дел Юри Пихл, исполнительный директор «Эстонской Ассоциации распростр

НАТО строит киберзащиту в Эстонии и по созданию центра по киберзащите. Директором этого центра стал генерал-полковник вооруженных сил Эстонии Илмар Тамм (Ilmar Tamm). Меморандум подписали Германия, Испания, Италия, Литва, Латви

В Эстонии появится Центр киберзащиты После саммита НАТО в Таллине откроется Центр киберзащиты и повышения ИТ-квалификации. Открытие инициировано Эстонией при содействии США, Испании, Италии, Германии, Литвы, Латвии и Словакии. Цель создания центра - разработка решений для защиты от кибератак информационных систем государств, членов НАТО

Латыши позаимствуют у Эстонии «электронные браслеты» енивает проект как успешный, отмечая, что первый заключенный с «электронными браслетами» появился в Эстонии 22 мая 2007 года. К настоящему моменту решение используется у 76 заключенных.

Парламент Эстонии ограничил использование SMS-кредитов 27 февраля парламент Эстонии одобрил изменения в закон "О рекламе", ограничивающие использование SMS-кредитов и направленные на расширение прав потребителей данного вида услуг, сообщает ИА REGNUM. По словам политик

Эстония открыла посольство в Second Life ла посольство в виртуальном мире Second Life. Во вторник состоялась закрытая презентация посольства Эстонии, а уже сегодня оно стало доступным всем пользователям Second Life, сообщает AFP. По с