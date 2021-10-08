Эстония - Эстонская Республика

В департаменте по демократии и управлению Совета Европы дали оценку прошедшему в Москве электронному голосованию 2

Wildberries запустил продажи в странах Балтии 3

Softline помогает Bonava внедрять новые информационные системы для взаимодействия внутри и между подразделениями 1

Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1

RITA провела первый отбор из 395 заявок 17 стран 1

Tele2 продлил бесплатные мессенджеры для абонентов за рубежом 1

GoldMint развернет сеть автоматических ломбардов Custody Bot 3

Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом 1

Приложение для тотальной слежки за москвичами исчезло из магазина приложений 2

Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов 1

На российский рынок вышла китайская криптобиржа BitZ 1