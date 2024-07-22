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Эстония Эстонская Республика

Эстония - Эстонская Республика

СОБЫТИЯ


22.07.2024 Крупнейший оператор связи Финляндии подал в суд на Эстонию: Не хочет демонтировать «железо» Huawei

Решение вопроса через суд Финская телекоммуникационная компания Elisa подала в суд на власти Эстонии из-за отказа от оборудования китайской Huawei. Об этом сообщила в конце июля 2024 г.

31.10.2022 Украинские телефонные мошенники разоряют россиян с технической помощью Англии, Польши, США, Эстонии

целый конгломерат государств, сама Украина, конечно, такое не провернет, — сказал Чернухин в интервью. — Поддержка центров осуществляется с территории Великобритании, США, ФРГ, Нидерландов, Польши и Эстонии, <...> эти государства проводят политику крышевания или инфраструктурной поддержки функционирования этих центров, враждебных (России; — прим. CNews)»,. Российские власти информировали о
08.02.2021 Стартап с российскими корнями Postoplan привлек деньги эстонского «единорога»

Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в платформу маркетинга в соцсетях и мессенджерах Postoplan. Соинвесторами стали топы эстонского «единорога» Bolt (Markus Villig, Jevgeni Kabanov и еще нескольких топ-менеджеров), Insta Ventures и Wise Guys Ventures Fund. Сумма раунда составила $550 тыс. Привлеченные средства ко
23.05.2019 Хакеры впервые смогли подделать электронный паспорт

Подделка е-паспортов В Эстонии хакеры смогли подделать электронное удостоверение личности, сообщает ресурс Postimees. Издание пишет, что это первый случай подобного рода. В феврале 2019 г. злоумышленники начали рассы
07.11.2017 Эстония аннулировала своим гражданам половину электронных паспортов

Запереть, чтобы не украли Жители Эстонии испытывали в минувшие выходные серьезные проблемы с электронными паспортами. Власти приняли решение аннулировать паспорта сразу 760 тысяч человек, то есть, половины населения страны. Эт
04.12.2014 В Эстонии появился первый электронный резидент

спондент журнала The Economist в Центральной и Восточной Европе, стал первым электронным резидентом Эстонии. Об этом было объявлено на торжественной церемонии в Таллине, которую лично посетил п
24.10.2014 Эстония приняла закон об электронных резидентах

Из 101 членов парламента Эстонии 80 пролосовали за то, чтобы с конца этого года разрешить иностранцам получать электро
16.09.2014 Еврокомиссар: эстонская система e-ID - образец для всего Евросоюза

ициальном блоге Еврокомиссии намекнула, что система электронной идентификации граждан, работающая в Эстонии, может стать образцом для всего Евросоюза. Комиссар целиком процитировала в блоге пре
13.05.2014 Эстония выдаст иммигрантам электронные ID и разрешит пользоваться сервисами e-government

Как передает информагентство LETA/Postimees, правительство Эстонии планирует выдать иностранцам более 10 млн. электронных удостоверений в ближайшие деся
13.02.2014 В Android-версии навигации Shturmann появились карты Латвии, Литвы и Эстонии

В навигации Shturmann для Android появился новый пакет карт от HERE, включающий в себя подробные навигационные карты Литвы, Латвии и Эстонии. В картах, обновленных в 4 квартале 2013 г., уточнена дорожная сеть, добавлены точечные адреса, обновлена база точек интереса. Карты Прибалтики в навигации Shturmann обеспечивают более

13.02.2014 Эстония представит свой ИКТ-сектор на MWC

Эстония планирует презентовать на MWC возможности национального сектора ИКТ. Правительство Эстонии и более десятка компаний-разработчиков и ИТ-интеграторов при поддержке фонда развития
03.12.2013 Эстония поделилась видением будущего цифровых паспортов

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (Toomas Hendrik Ilves)выразил свои взгляды на важную роль инфор
16.07.2013 Ericsson обеспечил национальное LTE-покрытие в Эстонии на сети EMT

лдо Калм (Valdo Kalm) заявил: «Расширение сети LTE позволило нам обеспечить покрытие 95% территории Эстонии. Тариф с поддержкой технологии LTE уже выбрало более 30% пользователей мобильного ШПД
15.07.2013 Эстонцы раскрыли код своей революционной системы электронных выборов

на стороне клиента, чтобы создание поддельных клиентов не стало слишком простым», - добавляет он. В Эстонии электронное голосование на выборах работает с 2007 г. Для голосования требуется налич
29.05.2013 Лучшее электронное правительство в Европе построено на открытом ПО

Организация объединенных наций присвоила Эстонии титул "лучшей из лучших" в отношении разработки и внедрения систем электронного прави
28.05.2013 Talveaed AS стала участником платежной системы Contact

ежная система Contact и платежное учреждение «Талвеаед» (Talveaed AS) предоставили своим клиентам в Эстонии возможность совершать международные денежные переводы. Теперь клиенты «Талвеаед» могу
22.02.2013 Эстония открыта для электромобилей

В Эстонии официально открылась национальная сеть заправочных станций для обслуживания электромобилей. Сеть состоит из 165 заправочных станций, покрывающих не только материковую часть страны, но и
28.05.2012 МТТ запустил YouMagic в Эстонии, Латвии и Литве

на «Бесплатный месяц». «Балтийское побережье – популярное место отдыха россиян, и в Литве, Латвии и Эстонии проживает множество наших соотечественников, поэтому появление сервиса YouMagic в эти
27.05.2011 Эстония призвала НАТО усилить защиту от кибератак

ратак, заявил в ходе своего интервью для издания Baltic News Март Лаар (Mart Laar), министр обороны Эстонии. «Общая позиция стран Балтии состоит в том, что действия НАТО в сфере кибер-обороны д
11.10.2010 Дочь совладельца Rover Computers арестовали в Эстонии

В аэропорту Таллина 15 сентября была задержана Мария Шуняева, дочь совладельца компании Rover Computers Сергея Шуняева, по подозрению в содействии обмену паспортов Эстонии, выданных на основании ложных данных. Об этом сообщает издание Postimees.ru. Также по этому делу был задержан Юрий Лахтиков, бывший майор КГБ, известный тренер по кикбоксингу и судья ме
29.09.2010 Эстония поддерживает свободное ПО в государственном секторе

Правительство Эстонии опубликовало новую версию свода требований по совместимости (interoperability framework), в соответствии с которым ПО, разработанное по государственному заказу, будет публиковаться на у
22.03.2010 ФБР внедряет своих кибер-следователей в Украине и Эстонии

В рамках своей стратегии по усилению борьбы с киберпреступниками ФБР США начало внедрение собственных агентов в правоохранительные органы Украины, Эстонии и Нидерландов. Как сообщает Computerworld, в течение последних нескольких месяцев агенты начали сотрудничать с местной полицией, чтобы вместе проводить международные расследования деяте
25.11.2009 ВОЗ: эпидемия ВИЧ/СПИДа в Украине, Эстонии и России охватила уже более 1% населения

ПИДа достигла самых опасных в Европе масштабов и охватила уже 1,6% всего населения страны. Такой печальной статистики нет ни в одной другой стране региона. Более 1% населения ВИЧ-инфицировано также в Эстонии и России. Со времени начала эпидемии вируса иммунодефицита во всем мире им было заражено 60 млн. человек. 25 млн. из них умерли. В 2008 году в мире начитывалось 33,4 млн. ВИЧ-инфицирова
29.06.2009 В Эстонии появилась «Партия Пиратов»

В Эстонии зарегистрирована новая политическая «Партия Пиратов» ( MTÜ Piraadipartei). В ближайшее время объединение намерено сообщить о своей программе и дальнейших планах, сообщает издание ERR. В
19.06.2009 Россия и Эстония будут сотрудничать в сфере ИКТ

делан первый большой шаг в направлении тесного сотрудничества между телекоммуникационными секторами Эстонии и России. По приглашению Elion Эстонию посетил генеральный директор национального опе
18.06.2009 «Эрикссон» купит часть Elcoteq для сохранения производственных мощностей в Эстонии

Компания «Эрикссон» подписала соглашение со своим поставщиком Elcoteq о приобретении части производственных мощностей компании в Эстонии. По условиям соглашения, «Эрикссон» потратит €30 млн на приобретение материально-технической базы и некоторых вспомогательных активов Elcoteq. Соглашение также подразумевает перевод при
28.08.2008 Эстония будет защищать грузинские сайты от хакеров

Новости» со ссылкой на слова представителей эстонского государственного центра развития инфосистем. Эстония разместила на своих серверах сайты МИД Грузии, Национального банка и портала новостей
06.08.2008 TeliaSonera и EMT начнут продажи iPhone 3G в Эстонии

TeliaSonera и сотовый оператор EMT начнут продажи нового смартфона iPhone 3G в Эстонии с 22 августа. Об этом сообщила пресс-служба TeliaSonera. Смартфон будет продаваться в салонах EMT. Новая модель iPhone поддерживает стандарт сотовой связи третьего поколения UMTS с испо
21.07.2008 Tele2 вводит коммуникационную концепцию «Мафия» в Эстонии

. В прошлом году «Мафия» также стала основной коммуникационной платформой для «Tele2 Хорватия». Для Эстонии за основу была взята российская коммуникационная платформа «Мафия», предложенная в 20
03.07.2008 Эстония переходит на ID-карты

Концепция кибербезопасности в Эстонии, утвержденная правительством Эстонии к реализации до 2013 г., предусматривает переход при абсолютном большинстве финансовых и прочих операций в интернет-среде с системы паролей и
03.07.2008 «Евросеть» ушла с рынков Латвии, Литвы и Эстонии

«Евросеть» продаст все свои дочерние компании в Латвии, Литве и Эстонии. Об этом говорится в заявлении «Евросети». Соответствующее соглашение было подписано 2 июля. Сумма сделки и покупатель не сообщаются. Компания проработала в Прибалтике два года, в приба
17.06.2008 Эстонское правительство организовало кибератаки на собственные веб-сайты?

По версии эстонского публициста, председателя Русского института Эстонии и сопредседателя Союза русских общин Европы Михаила Петрова, кибератаки на государств
04.06.2008 В Эстонии начали тестировать мобильное ТВ

центр Levira начали тестирование мобильного ТВ в стандарте DVB-H. Тестирование продлится до конца 2008 г. По его завершении зона вещания расширится на другие города и основные транспортные магистрали Эстонии.
23.05.2008 Половина ПО в Эстонии - контрафакт

В Эстонии прошла пресс-конференция, посвященная проблеме «программного пиратства». В ней принимали участие министр внутренних дел Юри Пихл, исполнительный директор «Эстонской Ассоциации распростр
14.05.2008 НАТО строит киберзащиту в Эстонии

и по созданию центра по киберзащите. Директором этого центра стал генерал-полковник вооруженных сил Эстонии Илмар Тамм (Ilmar Tamm). Меморандум подписали Германия, Испания, Италия, Литва, Латви
02.04.2008 В Эстонии появится Центр киберзащиты

После саммита НАТО в Таллине откроется Центр киберзащиты и повышения ИТ-квалификации. Открытие инициировано Эстонией при содействии США, Испании, Италии, Германии, Литвы, Латвии и Словакии. Цель создания центра - разработка решений для защиты от кибератак информационных систем государств, членов НАТО
29.02.2008 Латыши позаимствуют у Эстонии «электронные браслеты»

енивает проект как успешный, отмечая, что первый заключенный с «электронными браслетами» появился в Эстонии 22 мая 2007 года. К настоящему моменту решение используется у 76 заключенных.
28.02.2008 Парламент Эстонии ограничил использование SMS-кредитов

27 февраля парламент Эстонии одобрил изменения в закон "О рекламе", ограничивающие использование SMS-кредитов и направленные на расширение прав потребителей данного вида услуг, сообщает ИА REGNUM. По словам политик
05.12.2007 Эстония открыла посольство в Second Life

ла посольство в виртуальном мире Second Life. Во вторник состоялась закрытая презентация посольства Эстонии, а уже сегодня оно стало доступным всем пользователям Second Life, сообщает AFP. По с
23.11.2007 В Эстонии ужесточается ответственность за киберпреступления

Согласно законодательным инициативам, одобренным правительством Эстонии, уголовным преступлением будет считаться планирование преступления в сфере информационных технологий. Срок заключения за подобные деяния может достигать пяти лет. Также планируется подв

Публикаций - 764, упоминаний - 854

Эстония и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 52
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 45
Microsoft Corporation 25775 42
Ростелеком 10948 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 33
Google LLC 12688 28
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 27
Intel Corporation 12811 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 20
Yandex - Яндекс 9216 20
Apple Inc 13154 20
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 17
Meta Platforms - Facebook 4621 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 16
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 15
VK - Mail.ru Group 3602 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
9594 12
Telia Eesti AS - Eesti Telekom AS - Elion Enterprises Limited - Eesti Telefon - Eesti Mobiiltelefon 16 11
Samsung Electronics 11064 10
Dr.Web - Доктор Веб 1294 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 8
Bitė Group - UAB Omnitel Lithuania - Telia Lietuva - Litcom 41 8
SAP SE 5601 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Oracle Corporation 7074 8
Docsvision - ДоксВижн 1060 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Cisco Systems 5372 7
X Corp - Twitter 2938 7
Huawei 4676 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
Softline - Софтлайн 3743 7
Информзащита 941 7
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 6
Elisa 36 6
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
Visa International 1993 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 10
Евросеть 1421 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
eBay Inc 1640 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
TMT Investments 115 6
Почта России ПАО 2370 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Империя-Фарма 91 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Альфа-Банк 1979 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 3
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 3
DST Global - Digital Sky Technologies 229 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 3
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Траско - Trasko 32 3
Uber 357 3
Intel Capital 148 3
РЖД Логистика 21 3
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 3
T.A. Management - Т. А. Менеджмент УК - Управление транспортными активами 3 3
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 6 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 37
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 36
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 25
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 21
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 16
Правительства Эстонии - Vabariigi Valitsus - Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики - органы государственной власти 18 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
Судебная власть - Judicial power 2500 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 6
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 5
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 5
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 20
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 17
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
Демократическая политическая партия США 122 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 2
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
Verdi 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 111
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 89
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 87
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 82
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Google Android 15243 37
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 27
Apple iOS 8583 19
Microsoft Windows 2000 8678 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
Microsoft Windows 16882 17
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 16
Apple iPhone 6 4861 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 11
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
Linux OS 11533 8
Microsoft Office 4170 8
Apple - App Store 3109 8
Microsoft Azure 1526 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 7
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 7
Dr.Web AV-Desk 148 7
Apple iPad 4011 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
Rakuten Viber 665 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
MasterCard Maestro 159 5
FreePik 1841 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 4
VK - Mail.ru - Одноклассники - ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 66 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Путин Владимир 3454 14
Медведев Дмитрий 1665 6
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 6
Никифоров Николай 1138 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Слизень Виталий 244 4
Инютин Артем 89 4
Ansip Andrus - Ансип Андрус 7 4
Шалманов Сергей 202 4
Коротков Андрей 87 4
Nazario Jose - Назарио Хосе 5 4
Нуралиев Борис 298 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Урьяс Вадим 98 3
Макаров Валентин 251 3
Нащекин Алексей 118 3
Вольфсон Влад 59 3
Худавердян Тигран 94 3
Волков Дмитрий 69 3
Савельев Михаил 44 3
Малахов Дмитрий 7 3
Зотов Алексей 69 3
Рыстенко Михаил 62 3
Иванов Юрий 33 3
Камлюк Виталий 30 3
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Головатый Артём 8 3
Захаров Максим 13 3
Пальчун Кирилл 84 3
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Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
Веселов Роман 5 3
Чуйкин Алексей 27 3
Кяэрик Андрес 3 3
Щеголев Игорь 699 3
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Чернышенко Дмитрий 581 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Кузнецов Станислав 162 2
Мамонтов Игорь 29 2
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Латвия - Латвийская Республика 836 298
Литва - Литовская Республика 673 285
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Украина 7928 224
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Франция - Французская Республика 8177 125
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Испания - Королевство 3840 108
Нидерланды 3746 108
Дания - Королевство 1337 105
Молдавия - Республика Молдова 738 100
Грузия 1332 95
Норвегия - Королевство 1858 93
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Рустелеком ТК 305 2
IBM Institute for Business Value 25 2
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Oxford Economics 14 2
The Network 8 2
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World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Gartner - Dataquest 353 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
АСИ - Агентство социальной информации 7 2
Forrester Research 834 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IBM Research 111 1
Frost & Sullivan 207 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
GSMA Intelligence 11 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
CNews Мишень 186 1
Technavio 29 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
Net Applications 127 1
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РАН - Российская академия наук 2122 8
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 3
КазНУ им. аль-Фараби - Казахский национальный университет имени аль-Фараби - Казахский национальный университет 10 3
Heinrich Heine University Dusseldorf in Germany - HHU - Heinrich Heine University Düsseldorf - Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне 8 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
Театральный институт имени Бориса Щукина 4 2
Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина 3 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 2
University of Tartu - Tartu Ülikool - Universität Dorpat - Тартуский университет 11 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 14 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
Информзащита Учебный центр 38 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 20
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
Black Hat - Конференция 120 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
Docsvision Day 8 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 2
ITG Group - INPAS Event 3 2
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CeBIT 614 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Defcon 45 1
Всероссийский тотальный диктант 11 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Единый день голосования 143 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Демо День стартапов 1 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
Trimble - Tekla 2 1
Связь-Экспокомм 276 1
HERE Technologies - NAVTEQ Global LBS Challenge 2 1
GeoВласть 45 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
Slush 4 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
ESNC - European Satellite Navigation Competition 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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