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Эстония Эстонская Республика
СОБЫТИЯ
|22.07.2024
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Крупнейший оператор связи Финляндии подал в суд на Эстонию: Не хочет демонтировать «железо» Huawei
Решение вопроса через суд Финская телекоммуникационная компания Elisa подала в суд на власти Эстонии из-за отказа от оборудования китайской Huawei. Об этом сообщила в конце июля 2024 г.
|31.10.2022
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Украинские телефонные мошенники разоряют россиян с технической помощью Англии, Польши, США, Эстонии
целый конгломерат государств, сама Украина, конечно, такое не провернет, — сказал Чернухин в интервью. — Поддержка центров осуществляется с территории Великобритании, США, ФРГ, Нидерландов, Польши и Эстонии, <...> эти государства проводят политику крышевания или инфраструктурной поддержки функционирования этих центров, враждебных (России; — прим. CNews)»,. Российские власти информировали о
|08.02.2021
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Стартап с российскими корнями Postoplan привлек деньги эстонского «единорога»
Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в платформу маркетинга в соцсетях и мессенджерах Postoplan. Соинвесторами стали топы эстонского «единорога» Bolt (Markus Villig, Jevgeni Kabanov и еще нескольких топ-менеджеров), Insta Ventures и Wise Guys Ventures Fund. Сумма раунда составила $550 тыс. Привлеченные средства ко
|23.05.2019
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Хакеры впервые смогли подделать электронный паспорт
Подделка е-паспортов В Эстонии хакеры смогли подделать электронное удостоверение личности, сообщает ресурс Postimees. Издание пишет, что это первый случай подобного рода. В феврале 2019 г. злоумышленники начали рассы
|07.11.2017
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Эстония аннулировала своим гражданам половину электронных паспортов
Запереть, чтобы не украли Жители Эстонии испытывали в минувшие выходные серьезные проблемы с электронными паспортами. Власти приняли решение аннулировать паспорта сразу 760 тысяч человек, то есть, половины населения страны. Эт
|04.12.2014
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В Эстонии появился первый электронный резидент
спондент журнала The Economist в Центральной и Восточной Европе, стал первым электронным резидентом Эстонии. Об этом было объявлено на торжественной церемонии в Таллине, которую лично посетил п
|24.10.2014
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Эстония приняла закон об электронных резидентах
Из 101 членов парламента Эстонии 80 пролосовали за то, чтобы с конца этого года разрешить иностранцам получать электро
|16.09.2014
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Еврокомиссар: эстонская система e-ID - образец для всего Евросоюза
ициальном блоге Еврокомиссии намекнула, что система электронной идентификации граждан, работающая в Эстонии, может стать образцом для всего Евросоюза. Комиссар целиком процитировала в блоге пре
|13.05.2014
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Эстония выдаст иммигрантам электронные ID и разрешит пользоваться сервисами e-government
Как передает информагентство LETA/Postimees, правительство Эстонии планирует выдать иностранцам более 10 млн. электронных удостоверений в ближайшие деся
|13.02.2014
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В Android-версии навигации Shturmann появились карты Латвии, Литвы и Эстонии
В навигации Shturmann для Android появился новый пакет карт от HERE, включающий в себя подробные навигационные карты Литвы, Латвии и Эстонии. В картах, обновленных в 4 квартале 2013 г., уточнена дорожная сеть, добавлены точечные адреса, обновлена база точек интереса. Карты Прибалтики в навигации Shturmann обеспечивают более
|13.02.2014
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Эстония представит свой ИКТ-сектор на MWC
Эстония планирует презентовать на MWC возможности национального сектора ИКТ. Правительство Эстонии и более десятка компаний-разработчиков и ИТ-интеграторов при поддержке фонда развития
|03.12.2013
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Эстония поделилась видением будущего цифровых паспортов
Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (Toomas Hendrik Ilves)выразил свои взгляды на важную роль инфор
|16.07.2013
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Ericsson обеспечил национальное LTE-покрытие в Эстонии на сети EMT
лдо Калм (Valdo Kalm) заявил: «Расширение сети LTE позволило нам обеспечить покрытие 95% территории Эстонии. Тариф с поддержкой технологии LTE уже выбрало более 30% пользователей мобильного ШПД
|15.07.2013
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Эстонцы раскрыли код своей революционной системы электронных выборов
на стороне клиента, чтобы создание поддельных клиентов не стало слишком простым», - добавляет он. В Эстонии электронное голосование на выборах работает с 2007 г. Для голосования требуется налич
|29.05.2013
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Лучшее электронное правительство в Европе построено на открытом ПО
Организация объединенных наций присвоила Эстонии титул "лучшей из лучших" в отношении разработки и внедрения систем электронного прави
|28.05.2013
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Talveaed AS стала участником платежной системы Contact
ежная система Contact и платежное учреждение «Талвеаед» (Talveaed AS) предоставили своим клиентам в Эстонии возможность совершать международные денежные переводы. Теперь клиенты «Талвеаед» могу
|22.02.2013
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Эстония открыта для электромобилей
В Эстонии официально открылась национальная сеть заправочных станций для обслуживания электромобилей. Сеть состоит из 165 заправочных станций, покрывающих не только материковую часть страны, но и
|28.05.2012
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МТТ запустил YouMagic в Эстонии, Латвии и Литве
на «Бесплатный месяц». «Балтийское побережье – популярное место отдыха россиян, и в Литве, Латвии и Эстонии проживает множество наших соотечественников, поэтому появление сервиса YouMagic в эти
|27.05.2011
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Эстония призвала НАТО усилить защиту от кибератак
ратак, заявил в ходе своего интервью для издания Baltic News Март Лаар (Mart Laar), министр обороны Эстонии. «Общая позиция стран Балтии состоит в том, что действия НАТО в сфере кибер-обороны д
|11.10.2010
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Дочь совладельца Rover Computers арестовали в Эстонии
В аэропорту Таллина 15 сентября была задержана Мария Шуняева, дочь совладельца компании Rover Computers Сергея Шуняева, по подозрению в содействии обмену паспортов Эстонии, выданных на основании ложных данных. Об этом сообщает издание Postimees.ru. Также по этому делу был задержан Юрий Лахтиков, бывший майор КГБ, известный тренер по кикбоксингу и судья ме
|29.09.2010
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Эстония поддерживает свободное ПО в государственном секторе
Правительство Эстонии опубликовало новую версию свода требований по совместимости (interoperability framework), в соответствии с которым ПО, разработанное по государственному заказу, будет публиковаться на у
|22.03.2010
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ФБР внедряет своих кибер-следователей в Украине и Эстонии
В рамках своей стратегии по усилению борьбы с киберпреступниками ФБР США начало внедрение собственных агентов в правоохранительные органы Украины, Эстонии и Нидерландов. Как сообщает Computerworld, в течение последних нескольких месяцев агенты начали сотрудничать с местной полицией, чтобы вместе проводить международные расследования деяте
|25.11.2009
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ВОЗ: эпидемия ВИЧ/СПИДа в Украине, Эстонии и России охватила уже более 1% населения
ПИДа достигла самых опасных в Европе масштабов и охватила уже 1,6% всего населения страны. Такой печальной статистики нет ни в одной другой стране региона. Более 1% населения ВИЧ-инфицировано также в Эстонии и России. Со времени начала эпидемии вируса иммунодефицита во всем мире им было заражено 60 млн. человек. 25 млн. из них умерли. В 2008 году в мире начитывалось 33,4 млн. ВИЧ-инфицирова
|29.06.2009
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В Эстонии появилась «Партия Пиратов»
В Эстонии зарегистрирована новая политическая «Партия Пиратов» ( MTÜ Piraadipartei). В ближайшее время объединение намерено сообщить о своей программе и дальнейших планах, сообщает издание ERR. В
|19.06.2009
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Россия и Эстония будут сотрудничать в сфере ИКТ
делан первый большой шаг в направлении тесного сотрудничества между телекоммуникационными секторами Эстонии и России. По приглашению Elion Эстонию посетил генеральный директор национального опе
|18.06.2009
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«Эрикссон» купит часть Elcoteq для сохранения производственных мощностей в Эстонии
Компания «Эрикссон» подписала соглашение со своим поставщиком Elcoteq о приобретении части производственных мощностей компании в Эстонии. По условиям соглашения, «Эрикссон» потратит €30 млн на приобретение материально-технической базы и некоторых вспомогательных активов Elcoteq. Соглашение также подразумевает перевод при
|28.08.2008
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Эстония будет защищать грузинские сайты от хакеров
Новости» со ссылкой на слова представителей эстонского государственного центра развития инфосистем. Эстония разместила на своих серверах сайты МИД Грузии, Национального банка и портала новостей
|06.08.2008
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TeliaSonera и EMT начнут продажи iPhone 3G в Эстонии
TeliaSonera и сотовый оператор EMT начнут продажи нового смартфона iPhone 3G в Эстонии с 22 августа. Об этом сообщила пресс-служба TeliaSonera. Смартфон будет продаваться в салонах EMT. Новая модель iPhone поддерживает стандарт сотовой связи третьего поколения UMTS с испо
|21.07.2008
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Tele2 вводит коммуникационную концепцию «Мафия» в Эстонии
. В прошлом году «Мафия» также стала основной коммуникационной платформой для «Tele2 Хорватия». Для Эстонии за основу была взята российская коммуникационная платформа «Мафия», предложенная в 20
|03.07.2008
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Эстония переходит на ID-карты
Концепция кибербезопасности в Эстонии, утвержденная правительством Эстонии к реализации до 2013 г., предусматривает переход при абсолютном большинстве финансовых и прочих операций в интернет-среде с системы паролей и
|03.07.2008
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«Евросеть» ушла с рынков Латвии, Литвы и Эстонии
«Евросеть» продаст все свои дочерние компании в Латвии, Литве и Эстонии. Об этом говорится в заявлении «Евросети». Соответствующее соглашение было подписано 2 июля. Сумма сделки и покупатель не сообщаются. Компания проработала в Прибалтике два года, в приба
|17.06.2008
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Эстонское правительство организовало кибератаки на собственные веб-сайты?
По версии эстонского публициста, председателя Русского института Эстонии и сопредседателя Союза русских общин Европы Михаила Петрова, кибератаки на государств
|04.06.2008
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В Эстонии начали тестировать мобильное ТВ
центр Levira начали тестирование мобильного ТВ в стандарте DVB-H. Тестирование продлится до конца 2008 г. По его завершении зона вещания расширится на другие города и основные транспортные магистрали Эстонии.
|23.05.2008
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Половина ПО в Эстонии - контрафакт
В Эстонии прошла пресс-конференция, посвященная проблеме «программного пиратства». В ней принимали участие министр внутренних дел Юри Пихл, исполнительный директор «Эстонской Ассоциации распростр
|14.05.2008
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НАТО строит киберзащиту в Эстонии
и по созданию центра по киберзащите. Директором этого центра стал генерал-полковник вооруженных сил Эстонии Илмар Тамм (Ilmar Tamm). Меморандум подписали Германия, Испания, Италия, Литва, Латви
|02.04.2008
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В Эстонии появится Центр киберзащиты
После саммита НАТО в Таллине откроется Центр киберзащиты и повышения ИТ-квалификации. Открытие инициировано Эстонией при содействии США, Испании, Италии, Германии, Литвы, Латвии и Словакии. Цель создания центра - разработка решений для защиты от кибератак информационных систем государств, членов НАТО
|29.02.2008
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Латыши позаимствуют у Эстонии «электронные браслеты»
енивает проект как успешный, отмечая, что первый заключенный с «электронными браслетами» появился в Эстонии 22 мая 2007 года. К настоящему моменту решение используется у 76 заключенных.
|28.02.2008
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Парламент Эстонии ограничил использование SMS-кредитов
27 февраля парламент Эстонии одобрил изменения в закон "О рекламе", ограничивающие использование SMS-кредитов и направленные на расширение прав потребителей данного вида услуг, сообщает ИА REGNUM. По словам политик
|05.12.2007
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Эстония открыла посольство в Second Life
ла посольство в виртуальном мире Second Life. Во вторник состоялась закрытая презентация посольства Эстонии, а уже сегодня оно стало доступным всем пользователям Second Life, сообщает AFP. По с
|23.11.2007
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В Эстонии ужесточается ответственность за киберпреступления
Согласно законодательным инициативам, одобренным правительством Эстонии, уголовным преступлением будет считаться планирование преступления в сфере информационных технологий. Срок заключения за подобные деяния может достигать пяти лет. Также планируется подв
Эстония и организации, системы, технологии, персоны:
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|Медведев Дмитрий 1665 6
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 6
|Никифоров Николай 1138 6
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
|Слизень Виталий 244 4
|Инютин Артем 89 4
|Ansip Andrus - Ансип Андрус 7 4
|Шалманов Сергей 202 4
|Коротков Андрей 87 4
|Nazario Jose - Назарио Хосе 5 4
|Нуралиев Борис 298 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
|Урьяс Вадим 98 3
|Макаров Валентин 251 3
|Нащекин Алексей 118 3
|Вольфсон Влад 59 3
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