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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Эстония
Эстонская Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 413, упоминаний - 586
Эстония упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Волков Дмитрий 39 3
|Головатый Артём 3 3
|Зотов Алексей 24 3
|Веселов Роман 5 3
|Урьяс Вадим 76 3
|Рыстенко Михаил 57 3
|Чичваркин Евгений 82 3
|Головин Леонид 25 3
|Захаров Максим 3 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Пальчун Кирилл 47 3
|Малахов Дмитрий 3 3
|Семчук Иван 11 2
|Гинятуллин Роман 61 2
|Овчаренко Наталия 4 2
|Филатов Евгений 13 2
|Каримов Ислам 85 2
|Гришин Дмитрий 148 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Свириденко Кирилл 37 2
|Решетин Олег 38 2
|Вольфсон Влад 55 2
|Мамонтов Игорь 28 2
|Демидов Михаил 119 2
|Киричек Алексей 66 2
|Инютин Артем 73 2
|Каримова Гульнара 89 2
|Шадаев Максут 384 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Врублевский Павел 75 1
|Бокова Людмила 80 1
|Носков Константин 201 1
|Чугунов Никита 53 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Кичко Дмитрий 18 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
|Кремнев Аркадий 1 1
|Авакян Гаянэ 50 1
|Иванов Сергей 170 1
|Семенов Алексей 67 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru