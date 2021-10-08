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Эстония
Эстонская Республика


08.10.2021 ИТ-компании изгоняют из «налогового рая» 1
28.09.2021 Microsoft оживляет легендарный мессенджер, который перед этим последовательно «убивала» 1
22.09.2021 В департаменте по демократии и управлению Совета Европы дали оценку прошедшему в Москве электронному голосованию 2
22.09.2021 Wildberries запустил продажи в странах Балтии 3
20.09.2021 Softline помогает Bonava внедрять новые информационные системы для взаимодействия внутри и между подразделениями 1
30.08.2021 Хозяева знаменитого трояна-шифровальщика внезапно выпустили мастер-ключ для помощи всем, кого обидели 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
29.04.2021 Российский ИТ-бизнес защитят от проверок и уголовных дел 1
19.04.2021 Власти хотят понизить налоги для российских ИТ-компаний и поднять для иностранных 1
17.03.2021 Власти поддержат российскую ИТ-отрасль послаблениями по уголовным статьям и новыми льготами 2
12.03.2021 МТС открывает 5G-роуминг в семи странах 2
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
15.02.2021 Исследование IBM: управление персоналом без привязки к рабочему месту станет одним из главных вызовов для бизнеса 1
08.02.2021 Citrix назначила нового вице-президента по работе с дистрибьюторами в регионе EMEA 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
23.10.2020 HPE выиграла контракт на сумму более $160 млн на создание одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире 1
14.10.2020 «Яндекс.Такси» бежало из Румынии под гнетом властей 1
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1
03.08.2020 «Белтел» модернизировал пограничную WAN-инфраструктуру «Аквафор» 2
29.07.2020 Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети 1
23.07.2020 Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными 1
10.07.2020 Оператор Wi-Fi в московском метро впервые раскрыл своих владельцев 1
15.05.2020 RITA провела первый отбор из 395 заявок 17 стран 1
30.04.2020 Tele2 продлил бесплатные мессенджеры для абонентов за рубежом 1
17.04.2020 ВТБ запустил международные онлайн-переводы с карты на карту 1
09.04.2020 GoldMint развернет сеть автоматических ломбардов Custody Bot 3
06.04.2020 Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом 1
01.04.2020 Приложение для тотальной слежки за москвичами исчезло из магазина приложений 2
23.03.2020 Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов 1
18.02.2020 Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ 1
12.02.2020 Выручка «СКБ Контур» за 2019 год составила 15,4 млрд рублей 1
21.01.2020 На российский рынок вышла китайская криптобиржа BitZ 1
23.12.2019 «Корус консалтинг» и «Аквафор» внедряют облачную ERP-систему Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 1
23.12.2019 «Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира 1
05.11.2019 ГК «Литрес» выходит на рынок стран Балтии 5
22.10.2019 Х5 начала отбор стартапов в Китае 1
11.10.2019 Headhunter за копейки продал свою украинскую «дочку» 1
04.10.2019 «Яндекс.такси» поможет небольшим компаниям организовать рабочие поездки 1

Публикаций - 413, упоминаний - 586

Эстония упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 17
Navitel - Навител Навигатор 252 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 15
Microsoft Corporation 11017 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 13
VK - Mail.ru Group 2482 11
Google LLC 7128 8
Yandex - Яндекс 4099 7
Telia Company 348 5
Apple Inc - Эппл Рус 7680 4
Facebook 3765 4
Huawei 2726 3
IBM 3527 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
СКБ Контур 416 3
Prisma - Нейронные сети 24 3
Ericsson 851 3
Samsung Electronics 5633 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 67 2
Yota - Скартел 623 2
Бакка Софт - Bacca 13 2
App Annie 73 2
Vodafone Group 377 2
SEC Consult Services 929 2
Turkcell 179 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 2
АФК Система ПАО 991 2
Telegram Group 702 2
Dr.Web - Доктор Веб 975 2
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 3 2
Fintur 33 2
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 20 2
Softline - Софтлайн 1473 2
Yandex Go - Yango 10 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 2
INPAS - ИНПАС 107 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 8
Visa International 1344 6
Яндекс.Такси 271 6
HeadHunter Group - HH Group 336 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Юнистрим - Unistream 167 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 4
Аэрофлот 492 3
Альфа-Банк 1123 3
TMT Investments 81 3
Western Union 86 3
ТрансКонтейнер 25 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 3
Траско - Trasko 27 3
РЖД Логистика 12 3
T.A. Management - Т. А. Менеджмент УК - Управление транспортными активами 3 3
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 5 3
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 3
Почта России ПАО 1570 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Daimler AG 71 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
X5 Group 599 2
Qiwi 783 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
ВТБ24 583 2
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 2
Аквафор 6 2
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 2
Почта Банк 289 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
KIA Motors 72 1
Hyundai Motor 144 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 4
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 4 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
World Bank Group - Всемирный банк 128 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 3
Правительство Москвы 649 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 2
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Правительство РФ 2200 2
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
Министерство здравоохранения Грузии 1 1
Совет Европы 27 1
ФМС РФ - Крымском управление федеральной миграционной службы 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики 1 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 12
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ЛДПР 68 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 5
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
3G - Стандарт мобильной связи 3709 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 60 1
Google Android 10750 27
Apple iOS 5741 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
WhatsApp Messenger 654 6
Rakuten Viber 429 6
Apple - App Store 2198 6
Java - Язык программирования 1167 5
Microsoft Azure 1171 5
Microsoft Windows 10 6612 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 4
Symbian OS 764 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 4
MasterCard Maestro 112 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
VK - Mail.ru Одноклассники 853 3
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 3
Snapchat 89 3
Додо Пицца - Dodo IS 5 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 2
Apple macOS 922 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 2
Apple iPhone 6 547 2
ВТБ Мультикарта 147 2
Microsoft Skype 1462 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 2
Apple 3D Touch 55 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
СКБ Контур - Контур.Маркет 7 2
Dr.Web Антивирус 194 2
Dr.Web AV-Desk 128 2
Apple Mac 1454 2
Microsoft Office 1921 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Apple iPad 3263 2
Google YouTube - Видеохостинг 1706 2
Волков Дмитрий 39 3
Головатый Артём 3 3
Зотов Алексей 24 3
Веселов Роман 5 3
Урьяс Вадим 76 3
Рыстенко Михаил 57 3
Чичваркин Евгений 82 3
Головин Леонид 25 3
Захаров Максим 3 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Пальчун Кирилл 47 3
Малахов Дмитрий 3 3
Семчук Иван 11 2
Гинятуллин Роман 61 2
Овчаренко Наталия 4 2
Филатов Евгений 13 2
Каримов Ислам 85 2
Гришин Дмитрий 148 2
Худавердян Тигран 66 2
Свириденко Кирилл 37 2
Решетин Олег 38 2
Вольфсон Влад 55 2
Мамонтов Игорь 28 2
Демидов Михаил 119 2
Киричек Алексей 66 2
Инютин Артем 73 2
Каримова Гульнара 89 2
Шадаев Максут 384 2
Мишустин Михаил 302 2
Врублевский Павел 75 1
Бокова Людмила 80 1
Носков Константин 201 1
Чугунов Никита 53 1
Никифоров Николай 1126 1
Кичко Дмитрий 18 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Кремнев Аркадий 1 1
Авакян Гаянэ 50 1
Иванов Сергей 170 1
Семенов Алексей 67 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 248
Украина 3347 131
Казахстан - Республика 2621 120
Беларусь - Белоруссия 2081 110
Германия - Федеративная Республика 3614 106
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 104
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 88
Франция - Французская Республика 2112 83
Литва - Литовская Республика 328 81
Латвия - Латвийская Республика 450 81
Финляндия - Финляндская Республика 812 78
Европа 3730 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 65
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 63
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 53
Швеция - Королевство 748 52
Польша - Республика 824 47
Молдавия - Республика Молдова 428 47
Нидерланды 970 46
Италия - Итальянская Республика 1371 46
Чехия - Чешская Республика 493 44
Испания - Королевство 1248 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 41
Грузия 690 40
Дания - Королевство 370 38
Австрия - Австрийская Республика 524 36
Норвегия - Королевство 426 35
Армения - Республика 687 32
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 32
Узбекистан - Республика 821 32
Болгария - Республика 306 31
Греция - Греческая Республика 316 31
Израиль 716 30
Румыния 342 30
Бельгия - Королевство 395 30
Япония 2760 30
Португалия - Португальская Республика 316 27
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 27
Хорватия - Республика 118 26
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
POI - points of interest 60 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
Русский язык 970 3
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 12 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 2
Великая Отечественная война 122 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Всероссийская перепись населения 31 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
ВДС - валовая добавленная стоимость 2 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
Всероссийский тотальный диктант 4 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Золотое кольцо России 7 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 6 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
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ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
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