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GSMA Intelligence


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 В России разработали инструмент для оценки безопасности сетей 5G 1
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA 1
30.09.2022 Семь трендов мобильной разработки 1
24.02.2022 Экономика 5G mmWave 1
07.02.2022 Последний недостающий элемент пазла 5G, или как планировать будущее? 1
11.01.2022 Диапазон mmWave: секрет реализации потенциала 5G 1
12.11.2020 Исследование GSMA: мобильные операторы СНГ инвестируют $25 млрд в инфраструктуру 1
16.07.2020 Какие задачи 5G ставит перед телеком-операторами и как их решать 1
22.11.2018 Почему сети 5G в России могут быть развернуты быстрее и дешевле 1
21.08.2014 Перспективы четвертого поколения связи в России 1
19.12.2013 LTE-трафик помогает увеличить ARPU в 20 раз 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

GSMA Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3016 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13420 2
Qualcomm Technologies 1859 2
Cisco Systems 5169 1
Huawei 4049 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 280 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
China Mobile 410 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 282 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 17 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8966 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 1
Ростелеком 10029 1
МегаФон 9406 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2994 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 822 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1502 1
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 60 1
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 1
Vodafone Bakcell - Azercell Telekom 18 1
Вайнах Телеком 47 1
Orange Moldova 18 1
U.S. Cellular 16 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Check Point Software Technologies 773 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 337 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 347 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 284 1
Altyn Asyr - Алтын Асыр - TM CELL - Оператор сотовой связи Туркменистана 13 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 77 1
Live Nation 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1213 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 1
ЦКТ - PayMob - Мобильные платежные системы 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12213 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 688 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2846 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4661 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 532 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 462 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 143 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8763 10
5G - пятое поколение мобильной связи 2274 9
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1436 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6576 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53935 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24889 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10296 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1104 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9490 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8263 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69241 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22087 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1043 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15614 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3031 3
mmWave - миллиметровые волны 37 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5928 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21304 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25045 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1734 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11709 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3024 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3748 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4701 2
5G NR - 5G New Radio 83 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16540 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1227 2
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 81 2
4G - eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 23 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14700 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1985 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28404 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29593 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11632 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1534 2
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 69 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17470 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 301 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3349 2
Qualcomm Snapdragon 5G RAN - Qualcomm mmWave 5G NR 18 3
Huawei 5G Simplified Solution 20 1
Cisco 5G Now 2 1
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
Tencent WeChat - мессенджер 149 1
Google Android 14367 1
Apple iOS 8021 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1241 1
Apple iPhone 12 223 1
Statista 242 1
Microsoft Cortana 174 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 76 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 211 1
Samsung Pay 292 1
Apple Pay 498 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Apple Siri - Голосовой помощник 404 1
МегаФон - Nexign SCP - Nexign Service Communication Proxy 2 1
МегаФон - Nexign PCF - Nexign Policy Control Function - Nexign PCRF - Nexign Policy and Charging Rules Function 4 1
МегаФон - Nexign NRF - Nexign Network Repository Function 2 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 20 1
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 6 1
Рыжиков Валентин 1 1
Zhao Fred - Чжао Фред 1 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Сморгонский Анатолий 41 1
Аксельрод Илья 17 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Врацкий Андрей 147 1
Giusti John - Джусти Джон 1 1
Солодовников Денис 108 1
Сосин Сергей 10 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52744 7
Россия - РФ - Российская федерация 150741 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17623 5
Южная Корея - Республика 6752 5
Япония 13396 5
Индия - Bharat 5576 3
Европа 24442 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14295 2
Украина 7694 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3360 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13432 2
Германия - Федеративная Республика 12815 2
Сингапур - Республика 1877 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3557 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1759 2
Италия - Итальянская Республика 4395 2
Китай - Тайвань 4066 2
Финляндия - Финляндская Республика 3632 2
Швеция - Королевство 3649 2
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 119 2
Испания - Каталония - Барселона 746 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
Китай - Цзянсу 69 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44518 1
Беларусь - Белоруссия 5894 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18015 1
Россия - СФО - Новосибирск 4481 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3082 1
Азия - Азиатский регион 5640 1
Канада 4931 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1632 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1186 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 540 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2930 1
Армения - Республика 2338 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1788 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1314 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 1
Грузия 1263 1
Таджикистан - Республика 889 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2218 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10271 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19485 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49676 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9205 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2838 2
Cisco Ultra Packet Core 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4113 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1519 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 725 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3700 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5064 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10290 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53151 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2718 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7090 1
Экономический эффект 1134 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 905 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6128 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1506 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2441 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2583 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5909 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3072 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25031 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1097 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2531 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 100 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 27 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 39 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1658 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 90 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1777 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 203 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 86 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1039 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 1
Markets&Markets Research 113 1
Allied Market Research 21 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
GSMA Thrive Eurasia 2 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1239 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371181, в очереди разбора - 749493.
Создано именных указателей - 178304.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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