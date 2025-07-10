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GSMA Intelligence
УПОМИНАНИЯ
GSMA Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:
|Live Nation 3 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1213 1
|РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 1
|ЦКТ - PayMob - Мобильные платежные системы 7 1
|Рыжиков Валентин 1 1
|Zhao Fred - Чжао Фред 1 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Сморгонский Анатолий 41 1
|Аксельрод Илья 17 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Врацкий Андрей 147 1
|Giusti John - Джусти Джон 1 1
|Солодовников Денис 108 1
|Сосин Сергей 10 1
|ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
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