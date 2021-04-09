Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Солодовников Денис
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Публикаций - 62, упоминаний - 122
Солодовников Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 12
|Чамара Денис 57 8
|Фишер Андрей 54 8
|Чернякова Елена 26 8
|Калина Роман 60 8
|Бутенко Юрий 64 8
|Козырев Алексей 270 8
|Катамадзе Анна 72 8
|Евстигнеев Сергей 21 8
|Цариковский Федор 31 8
|Герасимюк Максим 20 8
|Гуревич Раиса 16 8
|Таипов Расул 11 8
|Бойко Елена 151 7
|Строкович Антон 45 7
|Стуров Дмитрий 25 7
|Быстров Константин 19 7
|Козырь Сергей 30 7
|Левин Леонид 83 6
|Турчак Евгений 23 6
|Раков Ярослав 48 6
|Приданкин Андрей 30 6
|Фомичев Олег 107 6
|Песчанских Георгий 37 6
|Малышев Александр 31 6
|Усманов Артур 24 6
|Финк Дмитрий 14 6
|Власов Сергей 76 6
|Ляшенко Сергей 29 6
|Стрельцов Андрей 53 6
|Крюков Сергей 26 6
|Звягина Наталья 64 6
|Смирнов Алексей 142 5
|Трушкин Константин 43 5
|Селиванов Дмитрий 48 5
|Ковнир Евгений 71 4
|Носков Константин 201 4
|Аитов Тимур 47 4
|Дворкович Аркадий 169 4
|Чукарин Алексей 56 4
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 8
|CNews Analytics 1991 1
|Future Workplace 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766413, в очереди разбора - 670098.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766413, в очереди разбора - 670098.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru