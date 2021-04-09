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Солодовников Денис


09.04.2021 Экс-замглавы Минобрнауки назначен директором по взаимодействию с госорганами ИТ-холдинга Talenttech 5
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 3
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 2
30.09.2019 Вице-губернатором Севастополя стал экс-замминистра по цифровому развитию Минобрнауки 8
26.09.2019 Государство потратит 44 миллиарда на «Цифровую образовательную среду» с онлайн-курсами 1
12.09.2019 Замминистра по цифровому развитию уходит из Минобрнауки, чтобы переехать в Севастополь 11
28.12.2018 Денис Солодовников стал замминистра по ИТ в Минобрнауки 9
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
12.09.2016 TAdviser выявил стимулы и сдерживающие факторы импортозамещения ИТ 2
22.06.2016 В России 4G-смартфоны впервые захватили половину рынка 2
24.05.2016 Yota выпустила свой первый корпоративный тариф 1
20.04.2016 МТС решила спасти Samsung после потери «Евросети» и «Связного» 1
20.01.2016 МТС, «Билайн» и «Мегафон» обвиняются в ценовом сговоре 1
19.01.2016 «Мегафон» включит дешевый тариф в обмен на место для базовой станции 1
29.12.2015 Хозяева «Связного» собрались отсудить у МТС 77 миллиардов 1
20.11.2015 Android обогнал iPhone по популярности у российских пользователей 4G 1
03.07.2015 МТС ищет стартапы в области мобильных финансов 1
19.06.2015 МТС требует запретить брату президента «Евросети» покупать «Связной» 1
28.11.2014 Топ-10 назначений 2014 года в российской ИТ-отрасли 1
26.11.2014 ИТ-поставщик Росреестра не дождался оплаты за 2,5 года работы и объявил войну 1
27.10.2014 В Росреестре сменился ИТ-директор 4
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
14.10.2014 Росреестр оптимизирует взаимодействие с МФЦ 5
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
25.09.2014 Росреестр ищет, чем заменить американское ПО 3
24.09.2014 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
18.09.2014 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, Росреестра и ИТ-директора 10 регионов соберутся на конференции 23 сентября 1

Публикаций - 62, упоминаний - 122

Солодовников Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 13
VK - Mail.ru Group 2485 8
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 6
Microsoft Corporation 11127 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 6
РТЛабс 145 6
Базальт СПО 206 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
АйТи 752 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 4
Программный продукт ГК 92 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
SAP SE 3216 2
ALP Group 37 2
Samsung Electronics 5702 2
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
Nokia Networks 54 2
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Nokia Corporation 2447 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Цифровая Платформа 34 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Facebook 3767 1
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
IBM 3551 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
Oracle Corporation 3356 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Acronis - Акронис 364 1
АФК Система ПАО 996 1
Citrix Systems 571 1
3761 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Открытие ФК 538 5
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
ОНЭКСИМ ГК 35 2
Qiwi 783 1
KIA Motors 72 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Связной ГК 883 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Ford 173 1
Jaguar Land Rover 63 1
ESW Capital 5 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
PSA Opel 17 1
Trellas Enterprises 7 1
Телефон.Ру 61 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 11
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 10
Федеральное казначейство России 766 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 8
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 8
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 8
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 8
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 8
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 8
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 6
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 6
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 6
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 6
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 4
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 3
Правительство РФ 2207 3
Президент Российской Федерации 1441 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 8 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
Открытые данные - Open data 57 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 2
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 2
Apple iPad 3263 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Apple iPhone 6 547 1
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 1
Apple iOS 5742 1
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 5 1
BMW X - серия кроссоверов 3 1
Audi Q - серия кроссоверов 6 1
Ford Focus - Компакт-кар 19 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
Volkswagen Touareg 5 1
Apple iPhone 5 710 1
Москвич-2141 - Легковой автомобиль 2 1
Bombardier GTX Гидроцикл 2 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Google Android 10751 1
Java - Язык программирования 1178 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Четвернин Алексей 651 12
Чамара Денис 57 8
Фишер Андрей 54 8
Чернякова Елена 26 8
Калина Роман 60 8
Бутенко Юрий 64 8
Козырев Алексей 270 8
Катамадзе Анна 72 8
Евстигнеев Сергей 21 8
Цариковский Федор 31 8
Герасимюк Максим 20 8
Гуревич Раиса 16 8
Таипов Расул 11 8
Бойко Елена 151 7
Строкович Антон 45 7
Стуров Дмитрий 25 7
Быстров Константин 19 7
Козырь Сергей 30 7
Левин Леонид 83 6
Турчак Евгений 23 6
Раков Ярослав 48 6
Приданкин Андрей 30 6
Фомичев Олег 107 6
Песчанских Георгий 37 6
Малышев Александр 31 6
Усманов Артур 24 6
Финк Дмитрий 14 6
Власов Сергей 76 6
Ляшенко Сергей 29 6
Стрельцов Андрей 53 6
Крюков Сергей 26 6
Звягина Наталья 64 6
Смирнов Алексей 142 5
Трушкин Константин 43 5
Селиванов Дмитрий 48 5
Ковнир Евгений 71 4
Носков Константин 201 4
Аитов Тимур 47 4
Дворкович Аркадий 169 4
Чукарин Алексей 56 4
Россия - Российская федерация - РФ 57544 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 8
Россия - Республика Алтай 687 8
Россия - Тульская область 753 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
Россия - Севастополь 420 4
Россия - ПФО - Казань 1520 3
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - Республика Мордовия 388 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Европа 3774 1
Северный Кавказ 138 1
Москва - Марьино 30 1
Россия - Люберцы 49 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Восточная Европа 1682 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Мурманская область 295 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 9
Доктрина информационной безопасности России 14 8
Образование в России 341 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Коррупция 22 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 8
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 8
CNews Analytics 1991 1
Future Workplace 4 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 8
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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