Синара Банк ДелоБанк
Делобанк - федеральный банк для предпринимателей, обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами. Главной задачей Делобанка является создание комфортной экосистемы для бизнеса, которая позволит освободить предпринимателя от рутинных процессов.
Антон Семенников, Директор по цифровому развитию, Делобанк "Транзакционные операции, как скелет доходности в банке" Конференция CNews 12.09.2024 | Москва "Цифровизация финансового сектора 2024"
Синара Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|Кузьмина Ирина 18 12
|Семенников Антон 7 5
|Флоринский Алексей 7 3
|Трегубов Алексей 3 3
|Трушков Роман 5 3
|Сварник Павел 20 3
|Тульчинский Станислав 57 3
|Гребеник Геннадий 38 3
|Балдин Даниил 5 3
|Петелин Николай 6 3
|Горошко Евгений 3 3
|Вандышев Дмитрий 3 3
|Куракина Анастасия 3 3
|Федоров Константин 7 3
|Копысов Виталий 62 2
|Беленький Борис 3 2
|Бакланов Станислав 2 2
|Юринская Ольга 3 2
|Данилова Алина 2 2
|Скворцов Артем 3 1
|Дьяконов Денис 1 1
|Николаева Мария 2 1
|Арлазаров Владимир 230 1
|Ельцев Александр 2 1
|Точилова Мария 10 1
|Лящ Михаил 46 1
|Дырмовский Дмитрий 130 1
|Востриков Юрий 70 1
|Гольцов Александр 77 1
|Вишняков Дмитрий 10 1
|Пудов Дмитрий 42 1
|Хромов Сергей 23 1
|Прохоров Роман 9 1
|Коновалов Борис 14 1
|Чугунов Евгений 14 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Агаев Сергей 24 1
|Осадчикова Наталья 2 1
|Гавренков Сергей 12 1
|Прозоров Денис 10 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 2
|Gartner - Гартнер 3560 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 74 1
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