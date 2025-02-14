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Синара Банк ДелоБанк

Синара Банк - ДелоБанк

Делобанк - федеральный банк для предпринимателей, обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами. Главной задачей Делобанка является создание комфортной экосистемы для бизнеса, которая позволит освободить предпринимателя от рутинных процессов.

 

 

Антон Семенников, Директор по цифровому развитию, Делобанк "Транзакционные операции, как скелет доходности в банке"  Конференция CNews 12.09.2024 | Москва "Цифровизация финансового сектора 2024"

 

 


14.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля 1
21.10.2024 Банковская группа «Синара» и Udmpay подписали соглашение о сотрудничестве 1
02.10.2024 Делобанк перевел всех клиентов на универсальный QR-код 1
01.10.2024 Нужен ли клиентам цифровой банк 2
04.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1
16.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1
19.07.2024 Делобанк и Carcraft ускорили расчеты с частными продавцами автомобилей 2
19.07.2024 Делобанк и Carcraft ускорили расчеты с частными продавцами автомобилей 2
17.04.2024 Делобанк: россияне за год стали платить через СБП вдвое чаще и почти втрое больше 2
02.04.2024 Делобанк запустил переводы «от бизнеса к бизнесу» через Систему быстрых платежей 2
28.03.2024 Стало известно, как будут работать переводы по СБП между юрлицами с 1 апреля 3
27.03.2024 Делобанк запустил овердрафт-онлайн для бизнеса 2
20.11.2023 NFC-табличка повысила долю оплат через СБП почти на треть 1
19.10.2023 Банк «Синара» увеличил продажи банковских продуктов в мобильном приложении благодаря компании Rubbles 2
15.08.2023 В «Эвоторе» теперь доступно подключение РКО в 11 банках 1
11.07.2023 Граждане распробовали безналичную оплату медицинских услуг 2
15.06.2023 Банк «Синара» значительно сократил потребление бумаги благодаря цифровым технологиям 1
08.12.2022 Делобанк: предприниматели стали чаще выбирать альтернативные способы приема платежей 2
04.07.2022 Делобанк запустил бесконтактную оплату через СБП на базе NFC 1
25.05.2022 «Связной» поможет в старте бизнеса начинающим предпринимателям 1
09.03.2022 Делобанк подключит оплату через СБП без открытия расчетного счета клиентам бизнес-маркетплейсов 2
24.01.2022 Клиенты Делобанка могут принимать платежи в «1С» через СБП 2
11.01.2022 Делобанк запустил переводы между юрлицами через СБП 2
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью 1
06.09.2021 Делобанк реализовал оплату через СБП в приложении «Эквайринг в смартфоне» 2
08.06.2021 Делобанк запустил эквайринг в телефоне 2
24.05.2021 Константин Полетаев, «Литота»: Аутсорс-разработки боятся компании, которые сталкивались с ней 5-10 лет назад 1
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1
20.10.2020 В России запатентована технология оплаты топлива с помощью QR-кода 1
19.08.2020 Банковская группа СКБ-банка тестирует технологию SoftPOS 1
23.12.2019 Smart Engines разработала технологию распознавания всех видов банковских карт 1
31.10.2019 Банки стали экономнее: рост поставок ИТ в финсектор замедлился 1
31.10.2019 Алексей Флоринский, SimbirSoft -

О плюсах и минусах выделенных команд

 1
10.09.2019 ДелоБанк тестирует сервис оплаты покупки через QR-код 2
16.07.2019 СКБ-банк внедрил новую технологию распознавания QR кодов в мобильном банке 1
08.07.2019 Банковским мобильным приложениям не хватает простоты 1

Публикаций - 36, упоминаний - 53

Синара Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 5
SimbirSoft - СимбирСофт 75 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 3
Синара Банк - Синар Лаб - SKB_Lab - СКБ Лаб 4 3
Selectel - Селектел 390 3
Ланит - Lansoft - Лансофт 49 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
Softline - Софтлайн 2840 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 369 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
SoftwareONE Group 105 2
8259 2
Терн ГК - Tern Group 77 2
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 1
Смарт-технологии ТД 1 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 220 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
Diasoft - Диасофт 882 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 1
Data Matrix - Дата Матрикс 77 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 301 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 1
AMT Group - АМТ-Груп 352 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 92 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 39 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
Синара ГК - Sinara Group 101 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 11
НСПК - Национальная система платежных карт 817 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 679 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 4
Русский стандарт Банк 444 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 3
Фора Банк 57 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 3
Альфа-Банк 1775 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 453 3
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 2
Visa International 1950 2
CarCraft - КарКрафт 6 2
Абсолют Банк 231 2
VARTA 7 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 662 1
Газпром нефть 622 1
JCB International 144 1
АльфаСтрахование СГ 321 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 133 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Ак Барс Банк 272 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Связной ГК 1372 1
Совкомбанк ПАО 258 1
Левобережный Банк 8 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 34 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4775 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1718 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 12
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 9
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4181 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5082 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2965 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13622 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24549 6
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 372 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12004 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3895 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30896 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2312 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27674 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29831 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4732 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7042 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21241 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 758 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4500 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12573 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4421 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1500 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25480 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3432 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11081 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5910 3
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 494 3
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 500 3
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 90 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2783 2
DevOps - Development и Operations 874 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 635 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1277 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12592 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 670 19
Google Android 14047 6
Apple iOS 7835 4
Google Play - Google Store - Android Market 3301 4
Apple - App Store 2897 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 10 3
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 205 2
Linux OS 10005 2
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 172 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 123 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Смарт-технологии ТД - BENZUBER 4 1
Синара Банк - ДелоБанк ДелоКасса 1 1
Синара Банк - Fast Payments QR 1 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
Apple Pay 490 1
Samsung Pay 292 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 121 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 20 1
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 44 1
Синара Банк - СКБ Онлайн 3 1
MasterCard SecureCode 79 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2283 1
JCB J/Secure 2 1
1С:Розница 103 1
1С:Мобильная касса 14 1
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 925 1
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 19 1
Visa Verified By Visa 61 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 995 1
Apple iPhone 6 4862 1
Smart Engines - GreenOCR 38 1
Microsoft Windows 15716 1
1С:РМК - 1С:Рабочее место кассира 8 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 226 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 703 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 1
Кузьмина Ирина 18 12
Семенников Антон 7 5
Флоринский Алексей 7 3
Трегубов Алексей 3 3
Трушков Роман 5 3
Сварник Павел 20 3
Тульчинский Станислав 57 3
Гребеник Геннадий 38 3
Балдин Даниил 5 3
Петелин Николай 6 3
Горошко Евгений 3 3
Вандышев Дмитрий 3 3
Куракина Анастасия 3 3
Федоров Константин 7 3
Копысов Виталий 62 2
Беленький Борис 3 2
Бакланов Станислав 2 2
Юринская Ольга 3 2
Данилова Алина 2 2
Скворцов Артем 3 1
Дьяконов Денис 1 1
Николаева Мария 2 1
Арлазаров Владимир 230 1
Ельцев Александр 2 1
Точилова Мария 10 1
Лящ Михаил 46 1
Дырмовский Дмитрий 130 1
Востриков Юрий 70 1
Гольцов Александр 77 1
Вишняков Дмитрий 10 1
Пудов Дмитрий 42 1
Хромов Сергей 23 1
Прохоров Роман 9 1
Коновалов Борис 14 1
Чугунов Евгений 14 1
Тикуркин Максим 38 1
Агаев Сергей 24 1
Осадчикова Наталья 2 1
Гавренков Сергей 12 1
Прозоров Денис 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14137 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52196 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17459 2
Россия - УФО - Свердловская область 1506 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3967 1
Швеция - Королевство 3623 1
Германия - Федеративная Республика 12703 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 1
Европа 21799 1
Ближний Восток 2950 1
Турция - Турецкая республика 2364 1
Испания - Королевство 3715 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Индонезия - Республика 960 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 997 1
Австрия - Австрийская Республика 1310 1
Сербия - Республика 338 1
Тихий океан - Японское море - Восточно-Корейское море 41 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 824 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48209 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24216 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10986 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6160 5
ММБ - малый бизнес и микробизнес 935 5
Платёжное поручение - Payment order 224 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16364 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4844 3
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 314 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5782 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7636 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18618 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5853 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29234 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6976 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5745 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1372 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51313 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5993 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 609 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4162 2
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5097 2
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 19 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13604 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 585 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 207 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2837 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1553 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3670 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1322 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8734 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 118 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2400 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 294 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1885 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 2
Gartner - Гартнер 3560 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 74 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2015 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340989, в очереди разбора - 768502.
Создано именных указателей - 168683.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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