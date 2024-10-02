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Делобанк перевел всех клиентов на универсальный QR-код

Во всех торговых точках, где используется эквайринг с Системой быстрых платежей от Делобанка (банковская группа «Синара»), теперь можно платить по универсальному QR-коду на базе технологии НСПК. Раньше для работы с новым инструментом приема оплат нужно было сформировать новый QR-код и при необходимости распечатать его. Сейчас универсальными стали все новые и сформированные после 10 июля 2024 г. статические и динамические QR-коды. NFC-таблички также поддерживают новый функционал. Об этом CNews сообщили представители банковской группы «Синара».

Теперь процесс оплаты товаров и услуг стал значительно проще и для покупателей, и для продавцов. Покупатели могут сами выбирать способ оплаты, при этом им не нужно искать нужный QR-код среди нескольких, размещенных в кассовой зоне. Торговые точки, которые пользуются эквайрингом от Делобанка, теперь не зависят от сторонних платежных сервисов и могут упростить маршрутизацию.

«Мы поддерживаем инициативу Банка России о работе одного универсального QR-кода для оплаты услуг. Бурный рост популярности QR-кодов в последние годы привел к появлению разных инструментов оплаты, разобраться в которых покупателю практически невозможно. Процесс оплаты по универсальному QR-коду ничем не отличается от привычного: покупатель сканирует изображение и подтверждает оплату в приложении банка. Новая технология поможет бизнесу исключить неудобства при работе с разными QR-кодами и позволит в будущем принимать оплаты цифровым рублем», – сказала директор Делобанка Ирина Кузьмина.

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