Делобанк запустил переводы «от бизнеса к бизнесу» через Систему быстрых платежей

Делобанк запустил переводы через Систему быстрых платежей (СБП) между юридическими лицами. Новый функционал позволит юрлицам и индивидуальным предпринимателям проводить и получать оплату мгновенно, круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Об этом CNews сообщили представители банка «Синара».

Благодаря автоматизации упрощается процесс формирования платежа, а значит, снижается вероятность ошибиться в реквизитах. Платежное поручение представляет собой электронный счет в форме QR-кода или платежной ссылки. Перейдя по ней (или отсканировав код), клиент через свое банковское приложение за пару кликов подтверждает платеж через СБП со своего бизнес-счета.

«Мы с самого начала участвуем в проекте по реализации B2B-переводов по СБП. Пилотное тестирование состоялось в январе 2022 г. на базе трех банков, одним из которых был Делобанк. С B2B-переводами по СБП особенно удобно проводить расчеты компаниям из разных часовых поясов, или переводить деньги со своего счета из одного банка в другой, например, когда в другом банке более выгодная ставка по депозиту. Деньги зачисляются моментально, даже в выходные и праздники», - сказала директор Делобанка Ирина Кузьмина.