Делобанк запустил эквайринг в телефоне

Клиентам Делобанка (банковская группа СКБ-банка) больше не нужно приобретать POS-терминал для приема платежей - достаточно скачать приложение «Эквайринг в смартфоне» на свой телефон и использовать его как терминал.

В основе приложения - технология SoftPos/TapOnPhone, которая позволяет превратить смартфон на базе операционной системы Android с NFC-модулем в мобильный терминал без приобретения дополнительного оборудования и принимать к оплате карты «Мир», Mastercard и Visa любых банков, а также проводить оплату с помощью мобильных платежных сервисов Samsung Pay, Mir Pay, Apple Pay, Google Pay.

«Эквайринг в смартфоне от Делобанка – единственное в России технологическое решение, позволяющее проводить операции с поддержкой ввода PIN-кода. Благодаря этому удалось реализовать возможность совершения покупок без ограничения по сумме, при этом сохранив высокий уровень безопасности проведения транзакций», - отметил Александр Ельцев, директор департамента технологического развития.

«Делобанк дает возможность не тратить лишних денег на покупку терминала. Приложение «Эквайринг в телефоне» превращает любой смартфон на Android в терминал. Новинку уже протестировали первые клиенты. Преимущества очевидны: экономия на оборудовании и полностью онлайновое подключение. По сравнению с подключением традиционного эквайринга, можно не ждать доставки терминала, а начинать принимать карточные платежи через 5 мин после установки приложения», – комментирует Ирина Галямина, директор по продуктам Делобанка.

«Популярность безналичных и особенно бесконтактных платежей в нашей стране продолжает расти. По данным НСПК, в 1 квартале 2021 года доля межбанковских операций, совершенных россиянами по картам различных платежных систем через мобильные платежные сервисы составила 28,6%, а доля операций по бесконтактным картам достигла 63,9% от общего количества межбанковских карточных платежей. Возможности SoftPOS позволяют бизнесу отвечать на потребности покупателей и быстро обеспечивать прием всех современных способов безналичной оплаты. Мы разработали все необходимые требования безопасности для решений SoftPOS с вводом PIN на экране смартфона, а также оперативно организовали сертификацию, что позволило впервые на российском платежном рынке использовать данные решения для карт «Мир». Уверены, что технология будет востребована клиентами, которые теперь смогут расплачиваться в большем числе торгово-сервисных предприятий с помощью привычных способов не только на небольшие суммы, не требующие ввода PIN, но и за более крупные покупки», - отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК (оператор платежной системы «Мир») Мария Точилова.

Приложение доступно к скачиванию в Google Play и подключается дистанционно – заявка подается через интернет-банк в один клик. Телефон должен обладать модулем NFC и операционной системой Android версии 8.1 и выше.