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Бизнес ИТ в банках
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Делобанк реализовал оплату через СБП в приложении «Эквайринг в смартфоне»

Клиенты Делобанка (банковская группа СКБ-банка) теперь могут принимать оплату через Систему быстрых платежей в сервисе «Эквайринг в смартфоне».

Новая функция поможет предпринимателям осуществлять прием платежей без карт и терминала через приложение с мгновенным зачислением на счет по Системе быстрых платежей. При этом куайринг (оплата по QR-коду через СБП) позволит сэкономить: комиссия составляет от 0,4% до 0,7% в отличие от классического эквайринга.

«Отзывы клиентов Делобанка говорят о том, что куайринг – это удобный платежный инструмент, поэтому мы решили добавить этот способ приема оплаты в наш продукт «Эквайринг в смартфоне». Кроме того, до конца текущего года Делобанк компенсирует предпринимателю все комиссии за платежи, проведенные через СБП», – отметил бизнес-директор Делобанка Алексей Трегубов.

Приложение «Эквайринг в смартфоне» доступно к скачиванию в Google Play и подключается дистанционно – заявка подается через интернет-банк в один клик. Телефон должен обладать модулем NFC и операционной системой Android версии 8.1 и выше.

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