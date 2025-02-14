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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168683
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Семенников Антон



14.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля 1
01.10.2024 Нужен ли клиентам цифровой банк 1
04.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1
16.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1
19.07.2024 Делобанк и Carcraft ускорили расчеты с частными продавцами автомобилей 1
19.07.2024 Делобанк и Carcraft ускорили расчеты с частными продавцами автомобилей 1
26.06.2012 Началась эмиссия кобейджинговых карт «MasterCard-Золотая Корона» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Семенников Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 390 3
Ланит - Lansoft - Лансофт 49 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 3
Терн ГК - Tern Group 77 2
ЦФТ Золотая Корона 359 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12723 1
8259 1
IBM - International Business Machines Corp 9446 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
Broadcom - VMware 2365 1
Синара Банк - ДелоБанк 36 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 453 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 679 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 3
Альфа-Банк 1775 2
CarCraft - КарКрафт 6 2
Синара ГК - Sinara Group 101 2
Абсолют Банк 231 2
Совкомбанк ПАО 258 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
Фора Банк 57 1
Русский стандарт Банк 444 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5082 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27674 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13622 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3895 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21241 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 758 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1229 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 822 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 494 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2718 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1082 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2475 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8493 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12004 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5082 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11103 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2962 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2221 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4029 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10259 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1193 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1500 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3120 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 319 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2783 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1306 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1898 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11081 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3089 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1083 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 431 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 214 1
CBDC - Central Bank Digital Currencies - ЦВЦБ - Цифровая валюта центральных банков 16 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 354 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1038 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 670 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 123 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
Linux OS 10005 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 703 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Горошко Евгений 3 3
Петелин Николай 6 3
Вандышев Дмитрий 3 3
Куракина Анастасия 3 3
Федоров Константин 7 3
Беленький Борис 3 2
Сварник Павел 20 2
Юринская Ольга 3 2
Данилова Алина 2 2
Смоленская Виктория 4 1
Рябый Илья 20 1
Лаппи Игорь 2 1
Борискин Александр 12 1
Трушков Роман 5 1
Бакланов Станислав 2 1
Григорук Александр 1 1
Carroll Lewis - Кэрролл Льюис 9 1
Федечкин Эдуард 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1674 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2754 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3967 1
Россия - СФО - Новосибирск 4320 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1966 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17459 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48209 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4844 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10986 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24216 3
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 314 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5782 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4162 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5154 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6976 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18618 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 162 1
Профсоюз - Профессиональный союз 264 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3179 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8513 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 935 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1227 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6723 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 861 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14435 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 670 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29234 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2015 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 168683.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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