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MWS Cloud Platform представляет собой экосистему инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов и решений. В рамках платформы уже доступно объектное хранилище (Object Storage) для размещения в облаке данных различных объёмов и форматов, виртуальные машины и диски (Compute) для развёртывания вычислительных процессов, сервис быстрой доставки контента (CDN), виртуальные облачные сети (VPC) и ряд дополнительных сервисов.
УПОМИНАНИЯ
|03.06.2025
|МТС Web Services запустила собственную публичную облачную платформу 2
|14.05.2025
|ИИ и машинное обучение: МТС ждет на масштабной ИТ-конференции 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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