MWS Cloud Platform представляет собой экосистему инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов и решений. В рамках платформы уже доступно объектное хранилище (Object Storage) для размещения в облаке данных различных объёмов и форматов, виртуальные машины и диски (Compute) для развёртывания вычислительных процессов, сервис быстрой доставки контента (CDN), виртуальные облачные сети (VPC) и ряд дополнительных сервисов.