Хабаровские ИТ-специалисты могут получить больше 160 млн руб. на стартап от МТС

МТС объявляет о старте международной программы поддержки для начинающих ИТ-компаний – акселератора в сфере генеративного ИИ и корпоративных SaaS-решений. Участники смогут получить инвестиции на развитие своего бизнеса в размере от 10 до 166 млн руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подать заявки смогут компании из России, включая команды из Хабаровского края и всего ДФО с перспективными стартапами, которые обладают уникальным опытом работы на стыке российского и азиатского рынков, а также команды из Европы, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Северной Африки.

Программа будет проходить онлайн в течение 12 недель и разделена два основных направления: ИИ и интеллектуальные системы; Enterprise SaaS и облачные решения. В первом треке могут принять участие стартапы в области генеративного искусственного интеллекта и технологий будущего: в области умных чат-ботов, систем распознавания мошенничества, голосовых помощников и автоматизации бизнес-процессов.

Во второй трек могут заявиться разработчики корпоративного программного обеспечения для ИТ-решений в сфере финансов, торговли, анализа данных и облачных сервисов, что очень востребовано для быстрорастущего рынка Азиатско-Тихоокеанского региона.

Стартапы, которые пройдут отбор, будут тестировать свои решения и бизнес-гипотезы в корпоративной среде, общаться с потенциальными заказчиками и инвесторами. Они смогут получить предложение запустить оплачиваемые пилоты с МТС Web Services и другими компаниями группы МТС. Участникам акселератора будет предоставлен льготный доступ к облачной инфраструктуре, GPU, API и инструментам мониторинга MWS Cloud. Также команды стартапов получат экспертную поддержку от ведущих специалистов MWS, начиная с владельцев продуктов и менеджеров по продажам, заканчивая маркетологами. В отличие от других программ, участие в акселерации бесплатное – отдавать долю в бизнесе стартапам не требуется.

Отбор пройдет в несколько этапов: сбор заявок, отбор участников и сама образовательная программа. Итоги будут подведены в марте на финальном мероприятии, где лучшие проекты получат предложения об инвестициях и сотрудничестве.

«Мы рассчитываем, что ИТ-акселератор станет еще одним значимым ресурсом как для поиска талантливых команд и содействия развитию их проектов, так и для усиления штата MWS с помощью их компетенций и продуктового портфеля за счет инновационных решений», – сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

Подать заявку на участие можно до 15 ноября 2025 г. включительно.