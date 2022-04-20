Зарубежные вендоры перестали поставлять инженерное оборудование в российские дата-центры. Как ЦОДы выкручиваются

Поставки на стопе

Как стало известно CNews, зарубежные вендоры перестали поставлять инженерное оборудование, которое используется в российских центрах обработки данных (ЦОД). Среди таких компаний, например, немецкая Siemens и французская Schneider Electric. К инженерному оборудованию относятся системы электроснабжения, охлаждения и вентиляции, системы безопасности, включая пожарную сигнализацию и системы пожаротушения и пр.

«Прямые поставки приостановили многие западные и некоторые азиатские производители, — рассказал CNews гендиректор сети дата-центров 3data Илья Хала. — Перестали работать сложившиеся цепочки поставок и способы оплаты». Усложнившуюся ситуацию с поставками отметили и в компании Selectel.

С этим согласились и в Cloud MTS. «Частично да, перестали, — рассказал CNews Дмитрий Милов, директор департамента облачной инфраструктуры МТС. — Однако в сегменте инженерного оборудования ситуация несколько лучше, чем, скажем, в области программного обеспечения. У нас больше альтернативных поставщиков, в том числе тех, у кого производство комплектующих локализовано в России».

Поднялись и цены

Безусловно закупочные цены растут, отмечает Хала. В 3data цены на услуги пока не повышают. Но сократили количество предоставляемых скидок.

Зарубежные вендоры инженерного оборудования для ЦОДов приостановили поставки

В МТС отметили курсовую корректировку цен на инженерное оборудование. В том числе, игроки перешли на предоплату. «Это позволяет им нивелировать риски, мы относимся с пониманием», — отмечает Милов.

Дополнительные риски вендоров отметили и в Selectel. «Эти риски мы обсуждаем с партнерами и вместе стараемся учесть в контрактах», — подчеркивают в компании.

Решения есть

Несмотря на усложнившуюся ситуацию и приостановку поставок, по большей части альтернативные решения в сложившейся ситуации уже найдены. «Остается ряд доступных иностранных вендоров, увеличивается спрос на российские решения, развивается параллельный импорт через дружественные страны», — рассказал CNews Илья Хала.

«В целом на рынке ситуация непростая, но сбалансированный подход к планированию и инвестициям позволяет сохранять намеченные темпы развития», — говорит Милов. В МТС также сообщили, что их цель «не прирост количества стоек, а стабильное развитие сети и эффективное использование имеющихся мощностей».

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«Что касается серверного оборудования — на текущий момент у нас есть в наличии достаточное количество серверов, готовых к работе, и запас комплектующих на складе на несколько месяцев вперед, — заявил директор по инфраструктуре Selectel Алексей Еременко. — Для проведения последующих закупок мы выстраиваем новые пути взаимодействия с поставщиками и дистрибьюторами».

Планы не поменялись

«На текущем этапе мы не корректировали планы по вводу новых стоек и строим то количество, которое запланировали», — рассказал Еременко. В 2022 г. Selectel планирует ввести в коммерческую эксплуатацию 570 стоек. Он также отметил резкое увеличение спроса на на перенос или резервирование инфраструктуры из-за рубежа (спрос на DRaaS-решения вырос в десятки раз по сравнению с традиционным уровнем).

В год компания 3data вводит в эксплуатацию от двух до четырех дата-центров при 200-600 количестве стоек. И в 2022 г. планы их не поменялись. «Резко возросший спрос на услуги российских дата-центров и облачных сервисов требует оперативного наращивания мощностей, поэтому мы повышаем темпы строительства», — говорит Хала.

В МТС заблаговременно закупили оборудование и получили заказы в срок. «Поэтому у нас есть определенный запас прочности, позволяющий не сужать горизонты планирования и развития», — говорит Милов.

Цены на облака растут

В марте 2022 г. стало известно о том, что на фоне санкций и ухода зарубежных игроков с рынка российские провайдеры облачной инфраструктуры начали поднимать цены на свои услуги.

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Так, Yandex.Cloud в среднем поднял цены на 30-60%. Повысили стоимость услуг и в компаниях Selectel и DataFort. Эксперты отметили, что тарифы на облачные услуги будут только расти. А это, в свою очередь, может привезти к замедлению или заморозке проектов по цифровизации госсекора и бизнеса.