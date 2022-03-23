Российские облачные провайдеры взвинчивают цены

Российские провайдеры облачной инфраструктуры на фоне санкций и ухода зарубежных игроков с рынка начали поднимать цены на свои услуги. Так, Yandex.Cloud в среднем поднял цены на 60-80%. Повысили стоимость услуг и в компаниях Selectel и DataFort. Эксперты отмечают, что тарифы на облачные услуги будут только расти. А это может привезти к замедлению или заморозке проектов по цифровизации госсекора и бизнеса.

Заоблачные цены

Облачный провайдер Yandex.Cloud (принадлежит «Яндекс») с 13 апреля 2022 г. поднимает цены на свои услуги на 30-60%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на официальный сайт компании.

Основные причины повышения стоимости услуг, говорится на сайте Yandex.Cloud, заключаются в повышении цен на закупку сетевого и серверного оборудования из-за роста курса валют и сложностей в логистике поставок. Всего в линейке компании подорожает 31 тариф. Цены поднимутся только в рублях и тенге (для клиентов в Казахстане). При этом цены в долларах остаются без изменений.

Около 85% выручки компании приходится на контракты в рублях, поэтому в первую очередь пересчитана себестоимость услуг клиентам в России, рассказали представители компании «Коммерсанту». Выручка Yandex.Cloud в 2021 г. выросла на 205% (в 2020 г. она достигла 1 млрд руб.).

Позиция других операторов

Поднял цены на свои услуги и провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров Selectel, который принадлежит экс-совладельцам соцсети «Вконтакте» Вячеславу Мирилашвили и Льву Левиеву. «Повышение курса валют и ключевой ставки вкупе со сложностями в логистике и увеличением операционных затрат привели к повышению цен на большинство наших самых распространенных услуг на 40-60%», — рассказал CNews Константин Ансимов, директор по развитию инфраструктурных продуктов компании. По его словам, такая мера поможет снизить риски, связанные с дефицитом оборудования и обеспечит дальнейшее развитие компании.

В России дорожают облачные услуги

Цены также выросли и у облачного провайдера DataFort. В SberCloud на данный момент не сообщали об увеличении цен, а в ИТ-компании «Крок» решение о повышении тарифов пока не приняты. В МТС лишь отметили, что облачный бизнес компании «ориентирован на предоставление оптимального сочетания цены и качества услуг». Гендиректор сети дата-центров 3data Илья Хала рассказал «Коммерсанту», что компания пока не повышала тарифы, но дает клиентам меньше скидок.

В 2021 г., по оценке iKS-Consulting, объем российского облачного рынка превышал 130 млрд руб., из которых 46,6 млрд руб. приходилось на IaaS. Крупнейшие российские участники рынка — «Ростелеком-ЦОД» (19%), SberCloud (14,7%), МТС (9,9%), Selectel (9,2%) и «Крок» (7,3%).

Это только начало

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты и участники рынка полагают, что тарифы на облачные услуги будут только расти. На это повлияет и уход с рынка зарубежных конкурентов — Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. При этом расширение действующих игроков на российском рынке в ближайшее время маловероятно.

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На данный момент облачный рынок испытывает нехватку вычислительного оборудования, подчеркивает директор по развитию бизнеса «Крок. Облачные сервисы» Сергей Зинкевич. С ним согласен и Илья Хала, он также добавил, что ситуация с поставками оборудования пока не стабилизировалась. На стоимость облачных услуг влияет и выросшее в цене программное обеспечение, причем не только иностранное, но и российское. С 24 февраля 2022 г. спрос на российские решения из-за санкций и ухода с российского рынка зарубежных игроков вырос на 300%, что и спровоцировало повышение цен.

По мнению основателя дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павла Кулакова, растущие издержки на цифровизацию в компаниях и ведомствах, а также невозможность поставки зарубежного оборудования и ПО, приведут к замедлению, а в некоторых случаях — и к заморозке проектов по цифровизации.