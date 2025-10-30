МТС начала переносить данные на собственную облачную платформу

Облачный провайдер MWS Cloud (входит в «МТС Web Services») сообщил о том, что группа МТС запустила процесс переноса данных в объектное хранилище MWS Cloud Platform. Уже сейчас в облако перенесен первый петабайт данных компании.

Объектное хранилище MWS Cloud Platform было запущено в коммерческую эксплуатацию весной 2025 г. В него уже успели перенести данные такие компании группы как онлайн-кинотеатр Kion, облачное хранилище «Вторая память», «МТС Big Data», «МТС AI» и другие подразделения компании.

Данные хранятся в защищенном отказоустойчивом контуре. Платформа MWS Cloud Platform аттестована в соответствии с наивысшим уровнем безопасности для размещения персональных данных. Инфраструктура платформы развернута в ЦОДе с уровнем отказоустойчивости Tier III.

Помимо компаний группы МТС, свои данные в объектное хранилище уже начали переносить первые внешние клиенты.