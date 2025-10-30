Разделы

Облака
|

МТС начала переносить данные на собственную облачную платформу

Облачный провайдер MWS Cloud (входит в «МТС Web Services») сообщил о том, что группа МТС запустила процесс переноса данных в объектное хранилище MWS Cloud Platform. Уже сейчас в облако перенесен первый петабайт данных компании.

Объектное хранилище MWS Cloud Platform было запущено в коммерческую эксплуатацию весной 2025 г. В него уже успели перенести данные такие компании группы как онлайн-кинотеатр Kion, облачное хранилище «Вторая память», «МТС Big Data», «МТС AI» и другие подразделения компании.

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик
Безопасность

Данные хранятся в защищенном отказоустойчивом контуре. Платформа MWS Cloud Platform аттестована в соответствии с наивысшим уровнем безопасности для размещения персональных данных. Инфраструктура платформы развернута в ЦОДе с уровнем отказоустойчивости Tier III.

Помимо компаний группы МТС, свои данные в объектное хранилище уже начали переносить первые внешние клиенты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Amazon и Google докладывают Nvidia о своих новинках, потому что их могут оставить без столь нужных GPU

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

Microsoft ввела санкции против армии Израиля. Ей теперь нельзя подключаться к сервисам облака Azure

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/