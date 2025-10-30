Разделы

Облака
|

МТС запустила публичное облако MWS Cloud Platform

МТС сообщила о запуске публичной облачной платформы собственной разработки MWS Cloud Platform. Ранее она функционировала в режиме превью. Теперь сервисы платформы доступны для всех.

MWS Cloud Platformоблако МТС собственной разработки, созданное на базе инфраструктуры компании.МТС управляет всем циклом разработки (от оборудования, каналов связи и дата-центров до кода): платформа импортонезависима, соответствует требованиям регуляторов и ориентирована на потребности российского бизнеса.

В общий доступ выходят инфраструктурные и сетевые сервисы – Compute, VPC, CDN. Также пользователям доступны сервисы Object Storage (объектное хранилище) и IAM (управление доступом к облачным ресурсам). В режиме превью запущены Artifact Registry (управление Docker-образами и контейнерами), Certificate Manager (управление SSL/TLS-сертификатами). И сегодня команда платформы запускает в режиме превью первые сервисы платформы данных – Managed PostgreSQL и Managed Kafka, сервис для управления кластерами KubernetesManaged Kubernetes, сервисы безопасности – KMS (управление криптографическими ключами) и Secret Manager (безопасное хранение секретов) и сервис для использования больших языковых моделей (LLM) MWS GPT в облачной платформе.

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает
Цифровизация

Платформа позволит компаниям размещать и обрабатывать в облаке данные любого объёма и формата с неограниченным масштабированием, а также решать задачи по размещению сайтов и приложений, интернет-магазинов, внутренних ИТ-систем, созданию катастрофоустойчивых решений, а также ряда других сценариев.

«MWS Cloud Platform – облако собственной разработки, созданное одной из лучших инженерных комманд на рынке. Оно подходит для решения бизнес-задач компаний любого масштаба – от стартапов до крупных предприятий. В основе платформы – мощная телеком-инфраструктура МТС и зрелые архитектурные решения, делающие её надёжным фундаментом для построения цифровых экосистем. MWS Cloud Platform изначально спроектирована по принципу security-by-design и ориентирована на высокопроизводительные задачи – от платформ данных до работы с большими языковыми моделями. Платформа активно развивается, и мы уверены, что она станет одной из лучших на рынке. В целом инвестиции в MWS Cloud в этом году привысили 10 млрд руб. Мы целимся сохранить этот уровень и в следующем году», — сказал CEO MWS Cloud, исполнительный директор «МТС Web Services» Игорь Зарубинский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

После Jira и Trello: Какое ПО для управления командами выбрать?

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Amazon и Google докладывают Nvidia о своих новинках, потому что их могут оставить без столь нужных GPU

Хакеры в 2024 г. уничтожили полпроцента российского ВВП

Microsoft ввела санкции против армии Израиля. Ей теперь нельзя подключаться к сервисам облака Azure

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/