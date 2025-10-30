МТС запустила публичное облако MWS Cloud Platform

МТС сообщила о запуске публичной облачной платформы собственной разработки MWS Cloud Platform. Ранее она функционировала в режиме превью. Теперь сервисы платформы доступны для всех.

MWS Cloud Platform – облако МТС собственной разработки, созданное на базе инфраструктуры компании.МТС управляет всем циклом разработки (от оборудования, каналов связи и дата-центров до кода): платформа импортонезависима, соответствует требованиям регуляторов и ориентирована на потребности российского бизнеса.

В общий доступ выходят инфраструктурные и сетевые сервисы – Compute, VPC, CDN. Также пользователям доступны сервисы Object Storage (объектное хранилище) и IAM (управление доступом к облачным ресурсам). В режиме превью запущены Artifact Registry (управление Docker-образами и контейнерами), Certificate Manager (управление SSL/TLS-сертификатами). И сегодня команда платформы запускает в режиме превью первые сервисы платформы данных – Managed PostgreSQL и Managed Kafka, сервис для управления кластерами Kubernetes – Managed Kubernetes, сервисы безопасности – KMS (управление криптографическими ключами) и Secret Manager (безопасное хранение секретов) и сервис для использования больших языковых моделей (LLM) MWS GPT в облачной платформе.

Платформа позволит компаниям размещать и обрабатывать в облаке данные любого объёма и формата с неограниченным масштабированием, а также решать задачи по размещению сайтов и приложений, интернет-магазинов, внутренних ИТ-систем, созданию катастрофоустойчивых решений, а также ряда других сценариев.

«MWS Cloud Platform – облако собственной разработки, созданное одной из лучших инженерных комманд на рынке. Оно подходит для решения бизнес-задач компаний любого масштаба – от стартапов до крупных предприятий. В основе платформы – мощная телеком-инфраструктура МТС и зрелые архитектурные решения, делающие её надёжным фундаментом для построения цифровых экосистем. MWS Cloud Platform изначально спроектирована по принципу security-by-design и ориентирована на высокопроизводительные задачи – от платформ данных до работы с большими языковыми моделями. Платформа активно развивается, и мы уверены, что она станет одной из лучших на рынке. В целом инвестиции в MWS Cloud в этом году привысили 10 млрд руб. Мы целимся сохранить этот уровень и в следующем году», — сказал CEO MWS Cloud, исполнительный директор «МТС Web Services» Игорь Зарубинский.