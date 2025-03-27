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Stack Group M1Cloud Object Storage


27.03.2025 «Яндекс» впервые раскрыл выручку подразделения, объединяющего облака и офис «Яндекс 360» 1
15.11.2024 «Яндекс» создал направление технологий для бизнеса Yandex B2B Tech 1
12.03.2024 В МТУСИ стартует обучение в «Академии облачной поддержки» 1
19.12.2023 Сеченовский университет, Yandex Cloud и Beltel Datanomics создали облачную платформу медицинских данных для изучения с помощью ИИ новых методик лечения 1
26.09.2023 Новый релиз ORBOX: функционал Drag&Drop и обновленные отчеты 1
25.09.2023 Хранить резервные копии «Кибер бэкапа» в облаке Yandex Cloud стало удобнее 1
02.06.2023 Yandex Cloud поможет компаниям улучшить управление данными с помощью сервиса Hive Metastore 1
24.01.2023 RCloud by 3data запустила сервис S3 Object Storage для бизнеса 1
01.12.2022 MaxPatrol SIEM научилась защищать информацию, размещенную в сервисах Yandex Cloud 1
31.08.2022 Napoleon IT перенесла в облако Yandex Cloud платформу PowerPrice 1
22.06.2021 Cloud4Y предоставил S3 хранилище компании «Пять капиталов» 1
28.07.2020 «Яндекс.облако» открывает доступ к новому сервису для разработчиков приложений с высокой нагрузкой 1
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1
31.01.2020 Облачный сервис-провайдер M1Cloud представил итоги 2019 года 1
24.06.2019 «Мобайл парк» разместил данные в объектном хранилище M1Cloud 2
27.05.2019 M1cloud представил объектное хранилище для медиаконтента и больших данных ИТ-сервисов 1
06.08.2018 Специалисты M1Cloud и Veeam Software проведут вебинар о надежности работы приложений в облаке 1
28.05.2018 M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили решения для гибридных облачных сред 1
21.06.2017 Oracle Bare Metal: впервые публичное облако предлагает «голое железо» без ПО 1
24.11.2016 IBM представила сервис объектного хранения Cloud Object Storage для гибридного облака 1
03.09.2015 VMware представила новые сервисы публичных облаков и программно-определяемых ЦОДов 1
26.08.2014 VMware представила новые сервисы vCloud Air Mobile и гибридного «облака» 1
14.05.2014 HGST анонсировала открытую сетевую архитектуру хранилища данных для масштабируемых приложений 1
18.12.2013 Клиенты Oracle смогут использовать OpenStack для управления продуктами и сервисами Oracle Cloud 1
13.09.2013 Вышла новая версия Red Hat Storage с открытым исходным кодом 1
03.09.2012 Шлюзы облачного хранения данных Riverbed Whitewater оснащены поддержкой облачных сервисов HP 1
12.05.2011 Dell расширяет портфель систем хранения, сетевых и серверных решений для корпоративных заказчиков и СМБ 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

Stack Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7527 11
Stack Group - Стек Групп 162 5
Oracle Corporation 6735 3
Broadcom - VMware 2390 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 2
Veeam Software 321 2
Mobile Park - Мобайл Парк 5 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 2
Dell EMC 5038 2
Nvidia Corp 3530 1
Mindbox - Майндбокс 23 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Wectech - Вектек 2 1
Red Hat 1319 1
Cloud4Y 289 1
eHouse 68 1
AMD - Advanced Micro Devices 4267 1
SAS Institute 980 1
Microsoft Corporation 24731 1
IBM - International Business Machines Corp 9457 1
HP Inc. 5701 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1235 1
Google LLC 11878 1
HPE Hybrid IT - HPE Hybrid Delivery Workload Analysis Service - HPE Hybrid Delivery Strategy Service 6 1
Western Digital Corporation - WDC 555 1
Hitachi - Хитачи 1467 1
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 142 1
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 1
Riverbed Technology 112 1
Dell EMC Networking and Solutions - Dell Networking and Enterprise Infrastructure - Dell NetWorks 22 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 52 1
3data - 3дата 84 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 204 1
Теком 21 1
Beltel Datanomics - Белтел Датаномикс 6 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 823 1
8346 1
OutSystems 2 1
Yandex B2B Tech 16 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1202 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1393 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 152 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4248 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9517 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 10
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3984 9
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 217 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11562 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2714 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6723 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14147 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5803 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6210 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2814 5
OpenStack 497 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11202 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5168 4
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 716 4
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 416 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 4
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4314 3
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Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1584 3
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KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 171 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 616 2
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 90 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 235 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16167 2
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Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 134 5
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Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 32 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1297 3
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 3
Yandex Object Storage 14 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 166 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 154 2
Veeam Cloud Connect 43 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 72 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 110 2
Cloudian Hyperstore 3 2
Yandex DataSphere 27 2
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 2
Red Hat Ceph Storage 101 2
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 20 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 219 2
Yandex Data Proc 4 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 579 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 590 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 499 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 110 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1101 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 62 1
Яндекс.Плюс 197 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 1
Veeam Agent 15 1
Stack Group - Automate 18 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 44 1
Яндекс.Едадил 21 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 82 1
Яндекс.Практикум 57 1
Microsoft Windows 15795 1
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Лебедев Владимир 70 2
Денеко Владимир 3 2
Худавердян Тигран 91 1
Данильянц Алексей 20 1
Ленцнер Ирина 2 1
Хажинский Михаил 4 1
Соловьев Дмитрий 76 1
Башкеев Алексей 17 1
Лещинский Ян 4 1
Казьмин Алексей 7 1
Боков Александр 1 1
Воробьёв Алексей 8 1
Селихов Андрей 3 1
Screven Edward - Скривен Эдвард 7 1
Zamarian Dario - Замарьян Дарио 2 1
Ахтямов Руслан 10 1
Соколов Валентин 8 1
Даскал Анна 5 1
Пономаренко Андрей 4 1
Атрепьев Григорий 28 1
Племяшова Анна 6 1
Коверзнев Олег 3 1
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Никачадзе Давид 3 1
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Rangachari Ranga - Рангачари Ранга 10 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14249 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2957 1
Азия - Азиатский регион 5578 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3344 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1781 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11084 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6266 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7048 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4905 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7576 1
Физика - Physics - область естествознания 2667 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2441 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6239 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4190 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4507 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 960 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1188 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1608 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6789 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1259 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2220 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5865 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4421 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8878 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9986 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11278 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 99 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 383 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 175 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 294 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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