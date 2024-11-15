«Яндекс» создал направление технологий для бизнеса Yandex B2B Tech

«Яндекс» создал бизнес-группу Yandex B2B Tech. Она объединит технологии и инструменты «Яндекса» для корпоративных пользователей, включая продукты Yandex Cloud и «Яндекс 360». Развивая их в связке друг с другом, Yandex B2B Tech сможет предлагать бизнесам разного размера — от стартапа до корпорации — комплексные решения, закрывающие самые разные потребности. Бизнес, в свою очередь, получит возможность быстрее внедрять новые технологии и снизить затраты на инфраструктуру и программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По оценке компании, объем рынка, на котором будет работать Yandex B2B Tech, в 2028 г. превысит 510 млрд руб., увеличившись более чем вдвое по сравнению с показателем 2024 г. — 240 млрд руб. Его среднегодовой темп роста (CAGR) в этот период составит порядка 21%.

Yandex B2B Tech будет включать несколько направлений, в том числе:

– Платформу для создания и управления облачной инфраструктурой, частью которой являются, например, сервис по предоставлению вычислительных мощностей Compute Cloud, сервис для аренды физического сервера Yandex BareMetal, масштабируемое хранилище Object Storage, а также инструменты для управления информационной безопасностью: SmartCaptcha, Smart Web Security и Security Deck.

– Платформу полного цикла для обработки и хранения данных, куда входят распределенная база данных YDB, инструмент для переноса данных Data Transfer, а также сервисы для управления метаданными и опенсорсными базами данных.

– Инструменты для коммуникаций и совместной работы, такие как «Почта», «Диск», «Телемост», «Документы», «Трекер», «Мессенджер» и «Яндекс Браузер для организаций». Решения для бизнеса на базе искусственного интеллекта, в том числе инструментарий для работы с нейросетями YandexGPT и YandexART, комплекс речевых технологий SpeechKit и SpeechSense, сервис для ML-разработки DataSphere и технологии поиска и анализа документов.

– Инструменты для разработчиков, включая ИИ-помощник для работы с кодом Yandex Code Assistant, платформу разработки SourceCraft и сервис для управления кластерами Kubernetes.

– Сервисы для визуализации и анализа данных, в том числе BI-инструмент Yandex DataLens.

Корпоративные пользователи смогут получить доступ к сервисам Yandex B2B Tech по разным моделям: в облаке (XaaS или через API) или на собственных серверах (on-premise). Формат on-premise — новый для «Яндекса»; он востребован у организаций, которые предпочитают хранить и обрабатывать все данные в пределах своей внутренней инфраструктуры. Первыми продуктами, которыми можно воспользоваться по модели on-premise, стали СУБД YDB, технологии YandexGPT и SpeechKit, а также BI-инструмент DataLens. В будущем их число будет расти.