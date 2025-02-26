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Yandex B2B Tech SourceCraft
Yandex B2B Tech запустила в 2025 году платформу для разработки SourceCraft. С ее помощью ИТ-специалисты могут совместно разрабатывать и развивать программные продукты.
Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
|Y Combinator - венчурный фонд 51 1
|Иванов Дмитрий 90 3
|Панченко Иван 142 1
|Бережной Сергей 6 1
|Запорожец Дмитрий 5 1
|Сизов Валерий 5 1
|Шмаков Антон 46 1
|Рыбаков Илья 2 1
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