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Yandex B2B Tech SourceCraft


Yandex B2B Tech запустила в 2025 году платформу для разработки SourceCraft. С ее помощью ИТ-специалисты могут совместно разрабатывать и развивать программные продукты. 


26.02.2025 «Яндекс» запустил «убийцу» GitHub 3
26.02.2025 Yandex B2B Tech запустила платформу для разработчиков SourceCraft 3
31.01.2025 «Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент, способный снизить до 20% расходы на обслуживание серверов 1
14.01.2025 «Яндекс» готовится открыть российским программистам доступ к своему «убийце» GitLab 1
15.11.2024 «Яндекс» создал направление технологий для бизнеса Yandex B2B Tech 1
25.09.2024 Yandex Cloud за 2 года инвестирует в развитие платформы 42 миллиарда рублей 1
25.09.2024 «Яндекс» показал первую демо-версию своей платформы для разработки ИТ-продуктов SourceCraft 1

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7447 7
GitHub 832 3
Yandex B2B Tech 13 3
Microsoft Corporation 24682 2
Ростелеком 9766 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1931 1
Telegram Group 2031 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
JetBrains 68 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 106 1
Touch Instinct - Тачин 13 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 271 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 395 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 148 1
Ростелеком - РТК-феникс 7 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9450 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3917 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11461 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6751 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 1
Оцифровка - Digitization 4584 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5093 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7099 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11137 1
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Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 723 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12823 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 67 1
Google Android - приложения и разработчики 597 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 844 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10170 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 481 6
Yandex Code Assistant 7 5
Python - высокоуровневый язык программирования 952 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1125 3
Oracle Java - язык программирования 3096 3
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 144 3
JetBrains Kotlin - язык программирования 92 3
C/C++ - Язык программирования 766 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 208 2
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 39 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4521 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 423 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 160 1
Yandex DataLens 39 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 26 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 264 1
Apache Subversion 18 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 207 1
Yandex DataSphere 26 1
Yandex Database - YDB 24 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 165 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SmartCaptcha 6 1
Правительство Москвы - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения 16 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 157 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 28 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 9 1
3Logic Group - Xellon - gitee 8 1
Yandex - YaFSDP - библиотека для ускорения обучения больших языковых моделей 6 1
Yandex BareMetal 2 1
Иванов Дмитрий 90 3
Панченко Иван 142 1
Бережной Сергей 6 1
Запорожец Дмитрий 5 1
Сизов Валерий 5 1
Шмаков Антон 46 1
Рыбаков Илья 2 1
Атрепьев Григорий 28 1
Гусаков Алексей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Беларусь - Белоруссия 5722 1
Украина 7635 1
Нидерланды 3531 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5115 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4871 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7541 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 201 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 509 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2137 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2915 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 172 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1629 1
Forbes - Форбс 834 1
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