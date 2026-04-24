PVS-Studio 7.42: запуск тестирования новых анализаторов

Компания PVS-Studio, разработчик решения для обеспечения качества, надежности и защищенности исходного кода, представила новый релиз продукта — PVS-Studio 7.42. Об этом CNews сообщили представители PVS-Studio.

Запустили тестирование JavaScript и Go анализаторов

В начале апреля стартовало открытое тестирование новых анализаторов кода для JavaScript и Go. Прежде чем выпустить новые инструменты в релиз компании важно всесторонне их протестировать и собрать обратную связь от пользователей.

В первой версии JavaScript и Go анализаторы содержат по двадцать диагностических правил, CLI для каждого анализатора, а также плагины для сред разработки WebStorm и GoLand. Планируется, что в мае для тестирования станет доступен анализатор для TypeScript и новая версия расширения для Visual Studio Code, включающая поддержку новых анализаторов.

Также для тестирования доступна платформа контроля качества кода PVS-Studio Atlas — новое решение для управления результатами анализа кода с возможностью разметки предупреждений.

MISRA C++ 2023

Продолжается работа над поддержкой стандартов MISRA. В прошлой версии PVS-Studio обеспечил поддержку стандарта MISRA C 2023 на уровне 86%.

MISRA C — стандарт разработки ПО, цель которого — улучшить безопасность, переносимость и надежность программ для встраиваемых систем. Ранее стандарт использовался только в автомобильной индустрии, сейчас — в аэрокосмической, разработке медицинских устройств, военных проектах и в других сферах, где стоимость ошибки слишком высока.

В этом релизе адаптировали 22 существующих диагностических правила группы MISRA под стандарт MISRA C++ 2023, а также добавили в плагины PVS-Studio для IDE и утилиты командной строки возможность выбора версии MISRA C++.

Изменили политику бесплатного лицензирования

Теперь бесплатное использование анализатора с помощью специальных комментариев в коде недоступно. Те, кто использовали анализатор таким образом, могут получить активационный ключ другим способом.

Еще изменения коснулись бесплатного использования инструмента студентами и преподавателями. На данный момент PVS-Studio приостановили программу студенческого лицензирования, чтобы проработать ее обновленные условия.

Бесплатное лицензирование остается доступным для открытых проектов, публичных экспертов в области безопасности и Microsoft MVP.

Новые интеграции в Qt Creator, SourceCraft, CMake

Теперь плагин PVS-Studio поддерживается для Qt Creator версий 19.x. Он позволяет запускать анализ, просматривать предупреждения и работать с кодом, не покидая привычную среду разработки.

Вместе с этим прекращена поддержка плагина для версий Qt Creator 13.x. В компании стараются обеспечивать обратную совместимость по поддержке последних версий плагинов для всех версий Qt Creator за последние два года с момента каждого релиза.

Интеграция в SourceCraft

SourceCraft — платформа для разработки исходного кода, управления версиями, тестировки, сборки, развертывания и сопровождения программных продуктов.

В PVS-Studio проверили техническую совместимость статического анализатора с этой платформой и описали процесс их совместного использования в нашей документации.

Официальная интеграция в CMake

Начиная с версии 4.3.0 сборочная система CMake имеет встроенный механизм для работы с PVS-Studio, при котором срабатывания анализатора будут появляться в процессе компиляции проекта.

Завершили поддержку диагностики 64-битных ошибок

Начиная с этой версии PVS-Studio приостановила дальнейшую разработку диагностических правил группы «Диагностика 64-битных ошибок». Они больше не будут развиваться и в будущем могут быть отключены.

Использующие эти правила могут связаться с поддержкой, которая поможет найти замену или предложит альтернативное решение.

Продолжили улучшать анализаторы

В C и C++ анализаторе уменьшили время анализа шаблонного кода за счет улучшения механизма его обработки. Улучшили вычисление и анализ простых функций в зависимости от контекста, с которым они вызываются.

В C# анализатор добавили дополнительные механизмы для отладки его работы. Когда анализатор не может получить встроенные .NET-типы, выдается новое предупреждение V053. Добавлен флаг `--createBinaryLogs` для логирования работы механизмов Roslyn. А еще в C# анализаторе исправили ошибку при проверке .NET Framework проектов не SDK стиля, которая возникала после обновления Visual Studio 2026 до версии 18.4.0+.