JetBrains WebStorm

JetBrains - WebStorm

СОБЫТИЯ

10.11.2025 Исследование GetPayAll: какие подписки выбирают специалисты с разным уровнем дохода 1
12.11.2021 «Сбер» обучил нейросеть ruGPT-3 писать программный код 1
28.01.2016 Российские разработчики выпустили «конкурента Microsoft Visual Studio» 1
11.03.2013 Вышла новая версия WebStorm — интегрированной среды разработки для JavaScript 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

JetBrains и организации, системы, технологии, персоны:

JetBrains 74 2
Microsoft Corporation 25195 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 374 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8035 1
ASF - Apache Software Foundation 220 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 343 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2233 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12140 1
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 111 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5652 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2146 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 542 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1439 1
Web development - Веб-разработка 305 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 342 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9282 1
Умные платформы 1843 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56549 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8091 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9671 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1905 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3937 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 383 1
JavaScript - JS - язык программирования 1316 3
Microsoft TypeScript - язык программирования 77 2
JetBrains - IntelliJ Platform - IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 44 2
JetBrains - ReSharper 9 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 1
Microsoft Visual Studio 418 1
Google Dart 62 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 58 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  364 1
Microsoft XAML - Microsoft eXtensible Application Markup Language 28 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 25 1
Oracle Java - язык программирования 3319 1
Microsoft Windows 16255 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1112 1
JetBrains - RubyMine 2 1
Linux OS 10809 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 315 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 368 1
Шкредов Сергей 1 1
Круглов Константин 28 1
США - Массачусетс - Бостон 381 1
Россия - РФ - Российская федерация 155496 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45448 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18445 1
Чехия - Прага 206 1
Германия - Бавария - Мюнхен 478 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54628 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11372 1
Английский язык 6853 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 595 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2587 1
