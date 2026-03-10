Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191367
ИКТ 14756
Организации 11423
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3557
Системы 26646
Персоны 83272
География 3037
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Microsoft XAML Microsoft eXtensible Application Markup Language


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.03.2026 Грандиозный обман Microsoft. В Windows встроили долгожданную суперполезную функцию, которая на деле оказалась пустышкой 1
21.11.2025 Фееричный каминг-аут Microsoft. Подтверждено: неисправны почти все ключевые компоненты Windows 11 3
31.07.2024 Пользователям «Ред ОС 8» стало доступно решение SafeERP CS EM 1
07.04.2023 Разработчики легендарного Qt выпустили бесплатный инструмент для создания GUI, которые «летают» на 300 КБ оперативки 1
24.08.2020 Microsoft радикально меняет интерфейс Windows 10 2
07.05.2018 Microsoft объявила новую стратегию: Искусственный интеллект в любом приложении и устройстве 1
12.05.2017 Microsoft анонсировала выход обновления Windows 10 Fall Creators Update 1
28.01.2016 Российские разработчики выпустили «конкурента Microsoft Visual Studio» 1
18.05.2015 20 мая начнет работу конференция DevCon 2015 1
13.03.2015 20 мая начнет работу конференция Microsoft DevCon 2015 1
22.12.2014 Открыта регистрация на конференцию DevCon 2015 1
27.03.2014 Встраиваемый фреймворк Qt обзавелся виртуальной клавиатурой 2
25.06.2013 Microsoft выпустила Windows Embedded Compact 2013 1
07.11.2012 JetBrains ReSharper ускоряет разработку приложений для ОС Windows 8 и Windows Phone 8 1
20.06.2012 Microsoft представила новую Windows для смартфонов. ФОТО 1
14.09.2011 Microsoft выпустила предварительную версию Windows 8. ФОТО, ВИДЕО 1
17.03.2011 С 26 по 27 мая пройдёт конференция по разработке ПО DevCon’11 1
11.03.2011 Вышел SP1 для Visual Studio 2010 1
13.05.2008 Microsoft объявила о выходе Expression Studio 2 1
07.09.2007 Microsoft выпустила конкурента Flash 1
06.09.2007 Microsoft выпустила конкурента Flash 1
21.05.2007 Microsoft реализовала технологию Silverlight 1
29.01.2007 Россия: Windows Vista доступна каждому 1
19.10.2006 StarSoft разработала коммерческое приложение на основе .NET Framework 3.0 2
14.04.2006 Java станет платной? 1
28.03.2006 Microsoft поделится интерфейсом Vista 2
26.01.2006 Microsoft представила "убийцу" Flash 1
15.12.2005 Microsoft и Autodesk расширяют альянс 1
16.09.2005 Microsoft вторглась в вотчину Adobe 1
07.06.2005 Macromedia поддержит среду разработки Eclipse 1

Публикаций - 30, упоминаний - 36

Microsoft XAML и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25374 26
Adobe Systems 1574 5
Intel Corporation 12604 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 3
Digia - Диджия РУС - Sunrise Resources Spb - BIlab 32 2
Huawei 4310 2
Qualcomm Technologies 1924 2
Apple Inc 12804 2
AMD - Advanced Micro Devices 4515 2
Autodesk 625 2
GitHub 1000 2
OpenText - Micro Focus - Novell 873 2
JetBrains 78 2
Sparkle 9 2
Adobe Macromedia 218 2
RealNetworks Products and Services 354 1
Linspire - Lindows 59 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 69 1
Системы и Проекты ГК 40 1
StarSoft - StarSoft Development Labs - Star Software 35 1
Samsung Electronics 10751 1
SAP SE 5474 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 1
Amazon Inc - Amazon.com 3176 1
Xiaomi 2060 1
Meta Platforms - Facebook 4562 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
HP Inc. 5782 1
9137 1
Ред Софт - Red Soft 1068 1
Oracle Corporation 6914 1
Acer Group - Acer Inc 2688 1
Red Hat 1348 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1536 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 1
HTC Corporation 1506 1
Corel Corporation 338 1
DJI 87 1
Blink 56 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 335 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 2
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1555 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
LEGO 255 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 211 1
Eclipse Foundation 25 1
Apache Software Foundation - ASF 224 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26277 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27284 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9761 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17901 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23192 6
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1171 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8257 5
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 543 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2303 4
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1566 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4759 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74379 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21892 4
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1764 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1921 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12369 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1981 3
Data monetization - Монетизация данных 1855 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6071 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25658 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9443 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4866 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17300 3
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 775 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4082 2
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 284 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5806 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2720 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14426 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1149 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1898 2
Web development - Веб-разработка 306 2
Application store - магазин приложений 1378 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19133 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1923 2
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 856 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6254 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25837 2
Умные платформы 1903 2
Microsoft Windows API 306 2
Microsoft Windows 16483 18
Microsoft Visual Studio 422 15
JavaScript - JS - язык программирования 1352 13
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 376 10
Linux OS 11082 8
Microsoft WPF - Microsoft Windows Presentation Foundation 39 7
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 7
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 7
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1636 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 6
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 105 6
Microsoft Office 4020 5
Microsoft Azure 1474 5
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 322 5
Oracle Java - язык программирования 3362 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1434 4
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 356 4
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 123 4
C/C++ - Язык программирования 857 4
Google Android 14871 3
Microsoft Windows 10 1908 3
Microsoft Windows 7 1999 3
Intel x86 - архитектура процессора 2003 3
Microsoft Windows XP 2423 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1736 3
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 554 3
Microsoft DirectX 718 3
Microsoft Fluent Design 15 3
Microsoft Windows Embedded 202 2
Microsoft Expression Studio - Microsoft Expression Web - Microsoft FrontPage 44 2
JetBrains - ReSharper 9 2
Microsoft Blend for Visual Studio- Microsoft Expression Blend 9 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7439 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1178 2
Apple iOS 8353 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3070 2
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 192 2
Microsoft Office 365 991 2
Ложечкин Александр 34 2
Sardo Giorgio - Сардо Джорджио 3 2
Goldfarb Brian - Гольдфарб Брайан 3 2
Черномордиков Михаил 20 2
Bridgeland Steven - Бриджлэнд Стивен 1 1
Карелина Марина 12 1
Суздалев Пётр 6 1
Минаждинов Ренат 2 1
Шкредов Сергей 1 1
Белевский Павел 1 1
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 1
Lynch Kevin - Линч Кевин 12 1
Dallas Kevin - Даллас Кевин 6 1
Hausmann Simon - Хаусманн Саймон 1 1
Кулешова Римма 11 1
Рустамов Рустам 527 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 219 1
Иванов Андрей 60 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 29 1
Прянишников Николай 311 1
Belfiore Joe - Бельфиоре Джо 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 159301 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46279 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53670 3
США - Вашингтон - Редмонд 238 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4130 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8270 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 211 1
Европа 24718 1
Земля - планета Солнечной системы 10716 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Финляндия - Финляндская Республика 3662 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18893 1
Канада 5003 1
Германия - Федеративная Республика 12978 1
США - Калифорния 4786 1
Германия - Бавария - Мюнхен 480 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1444 1
Германия - Берлин 730 1
Чехия - Прага 207 1
США - Массачусетс - Бостон 383 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15346 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6451 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26184 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55373 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2993 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1971 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11485 1
Английский язык 6910 1
Физика - Physics - область естествознания 2849 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7633 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7333 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51592 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8424 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2084 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7006 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8576 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1619 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1639 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10827 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11850 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3283 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 260 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5459 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3755 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5536 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4961 1
Quartz 25 2
Inquirer 463 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
Ars Technica 440 1
Windowslatest 14 1
Neowin 189 1
Gartner - Burton Group 17 1
IDC - International Data Corporation 4952 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 614 1
DevCon 18 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2602 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 368 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423951, в очереди разбора - 726957.
Создано именных указателей - 191367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240