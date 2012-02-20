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StarSoft StarSoft Development Labs Star Software
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 36, упоминаний - 51
StarSoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Пунтиков Николай 26 10
|Макаров Валентин 251 3
|Шалманов Сергей 202 2
|Викторов Антон 1 1
|Симакина Анастасия 4 1
|Ross Blake - Росс Блэйк 5 1
|Павлов Валентин 1 1
|Phelps Brian - Фелпс Брайан 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Лощинин Дмитрий 41 1
|Семеновская Елена 41 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Турусов Сергей 2 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
|Виноградов Алексей 6 1
|James Renee - Джеймс Рене 25 1
|Протасов Станислав 36 1
|Sutherland Jeffrey - Сазерленд Джефф 4 1
|Гришин Александр 31 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Гавердовский Анатолий 19 1
|Петровская Ольга 2 1
|Сахарова Юлия 9 1
|Калиниченко Михаил 19 1
|Канев Сергей 11 1
|Боровко Роман 22 1
|Мазанов Андрей 6 1
|Олинов Владислав 9 1
|Васюков Григорий 14 1
|Числер Наталья 7 1
|Гоголь Александр 21 1
|Алудаури Екатерина 6 1
|Троицкий Максим 5 1
|Исаков Роман 4 1
|Троян Владимир 1 1
|Гладин Сергей 3 1
|Евстафьева Марина 1 1
|Hewitt Joe - Хьюитт Джо 8 1
|CNews Северо-Запад 24 2
|Forbes - Форбс 1002 1
|Dagens Industri 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.