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Индексная книга (каталог) CNews*
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StarSoft StarSoft Development Labs Star Software

StarSoft - StarSoft Development Labs - Star Software

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.02.2012 Parallels собрала центр разработок из экс-программистов Borland 1
27.05.2009 Экспансия: 2 тыс. китайцев будут программировать по-русски 2
21.01.2009 В Intel начали многоядерную оптимизацию русских 1
26.03.2008 Шесть российских ИТ-аутсорсеров вошли в мировой Топ-100 1
17.03.2008 Кадровая ИТ-блокада Петербурга продолжается 1
21.06.2007 СПбГУ ИТМО пригласил преподавателей из Exigen Services 1
18.06.2007 Николай Пунтиков избран председателем правления НП «Руссофт» 1
09.06.2007 Exigen Services разработал софт для американских стоматологов 1
16.05.2007 Exigen Services разработал ПО для веб-аналитики HBX Analytics 4.0 1
06.02.2007 StarSoft объединился с Exigen 2
01.02.2007 Оборот StarSoft составил $18 млн. 2
31.01.2007 StarSoft открыла центр разработок в Дубне 2
16.01.2007 StarSoft разработал ПО для экстремального программирования 2
01.12.2006 StarSoft автоматизирует учет перевозки британских заключенных 1
17.11.2006 StarSoft будет сотрудничать с Direct Tech. 2
16.11.2006 StarSoft выставил на конкурс "J2EE Development" 1
10.11.2006 Создатель Firefox разрабатывает веб-ОС 1
10.11.2006 StarSoft определилась с выбором старшего вице-президента 3
30.10.2006 Intel объединяет разработчиков ПО 1
20.10.2006 StarSoft завершает очередной этап проекта Labka II 2
19.10.2006 StarSoft разработала коммерческое приложение на основе .NET Framework 3.0 2
20.09.2006 Из Петербурга делают ИТ-столицу России 1
14.09.2006 StarSoft выпустила онлайн-редактор наклеек для CD 1
29.08.2006 StarSoft начинает подготовку IT-специалистов в Казани 2
22.05.2006 Horizon: российское ПО в американской библиотеке 1
10.05.2006 Starsoft открывает центр разработки в Казани 2
08.02.2006 Годовой оборот StarSoft достиг $10,5 млн 2
26.10.2005 Starsoft открывает центр разработки на Украине 2
06.10.2005 Starsoft приняли в Intel EAP 2
19.08.2005 ИТ в России: неурожай умов 1
19.01.2005 ИТ-технопарки: путинское "да" значит многое 1
16.09.2004 Новое поглощение: Epam - крупнейший аутсорсер ПО России 1
02.03.2004 Николай Пунтиков избран председателем правления "Руссофта" 1
25.12.2003 Star Software сертифицирован по 3-му уровню СММ 1
17.01.2003 Россия приняла участие в Comdex-Scandinavia 1

Публикаций - 36, упоминаний - 51

StarSoft и организации, системы, технологии, персоны:

Exigen Services 38 7
Microsoft Corporation 25775 4
Intel Corporation 12811 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 4
Google LLC 12690 4
9594 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 3
IBA Group - ИБА Групп 57 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Dell EMC 5180 2
Yandex - Яндекс 9216 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Lenovo Motorola 3566 2
Рексофт - Reksoft 488 2
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 2
Tata Consultancy Services 75 2
Arcadia - Аркадия 15 2
MERA Networks 18 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Accenture plc 719 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
HP Inc. 5883 1
Synopsys - Синопсис 47 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 1
McKinsey & Company Int 293 1
Logitech 437 1
DXC Technology - Computer Sciences 100 1
Genesys 216 1
OpenText - Micro Focus 122 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
GE Healthcare - General Electric Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 29 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Аурига - Auriga 77 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
ПромСвязьКапитал 85 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Наукоград - технопарк 156 1
Avanta Personnel - Adecco 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
SCRUM - Методология совместной работы 162 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 497 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1071 1
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Red Hat - Hibernate 32 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 2
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 2
Exigen Services Starsoft - ESSS 4 1
SafenSoft - Safe’n’Sec Enterprise Suite 7 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 1
Red Hat OpenShift 169 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 1
Intel Itanium 649 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 34 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Microsoft XAML - Microsoft eXtensible Application Markup Language 30 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 1
Parallels Automation 47 1
Пунтиков Николай 26 10
Макаров Валентин 251 3
Шалманов Сергей 202 2
Викторов Антон 1 1
Симакина Анастасия 4 1
Ross Blake - Росс Блэйк 5 1
Павлов Валентин 1 1
Phelps Brian - Фелпс Брайан 1 1
Путин Владимир 3454 1
Рейман Леонид 1065 1
Лощинин Дмитрий 41 1
Семеновская Елена 41 1
Кочетков Владислав 248 1
Курьянов Сергей 162 1
Турусов Сергей 2 1
Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
Виноградов Алексей 6 1
James Renee - Джеймс Рене 25 1
Протасов Станислав 36 1
Sutherland Jeffrey - Сазерленд Джефф 4 1
Гришин Александр 31 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Гавердовский Анатолий 19 1
Петровская Ольга 2 1
Сахарова Юлия 9 1
Калиниченко Михаил 19 1
Канев Сергей 11 1
Боровко Роман 22 1
Мазанов Андрей 6 1
Олинов Владислав 9 1
Васюков Григорий 14 1
Числер Наталья 7 1
Гоголь Александр 21 1
Алудаури Екатерина 6 1
Троицкий Максим 5 1
Исаков Роман 4 1
Троян Владимир 1 1
Гладин Сергей 3 1
Евстафьева Марина 1 1
Hewitt Joe - Хьюитт Джо 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Европа 24964 7
Европа Восточная 3138 7
Индия - Bharat 5870 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Украина 7928 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 4
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
США - Массачусетс - Бостон 384 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Дания - Королевство 1337 2
Швеция - Королевство 3782 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Китай - Тайвань 4245 2
Нидерланды 3746 2
Европа Западная 1496 2
Швеция - Гётеборг 22 1
Дания - Орхус 8 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Ирландия - Республика 1051 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Дания - Копенгаген 155 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Образование в России 2893 4
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Английский язык 7030 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 344 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 133 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 212 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 413 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 192 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 58 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
CNews Северо-Запад 24 2
Forbes - Форбс 1002 1
Dagens Industri 11 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Microsoft Research 144 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Gartner - Dataquest 353 1
Fortune Global 1000 51 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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