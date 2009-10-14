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Arcadia Аркадия

Arcadia - Аркадия

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.10.2009 27 октября в Москве откроется конференция «Разработка ПО 2009» 1
20.03.2008 Оборот «Аркадии» вырос на 30% 1
17.03.2008 Кадровая ИТ-блокада Петербурга продолжается 1
25.12.2007 Зарубежные ИТ-компании рвутся в Санкт-Петербург 1
30.08.2007 В рамках MobileMonday Global Summit пройдет MobileMonday St. Petersburg 1
08.12.2006 Консольный рынок вырос на 50%, верят аналитики 1
24.11.2006 "Бесконечное путешествие" в печати 1
17.11.2006 "Бесконечное путешествие" на новый лад 1
16.05.2003 Российские программисты лишили американцев работы 1
17.01.2003 Россия приняла участие в Comdex-Scandinavia 1
09.04.2001 В ИД "Компьютерра" новый директор по маркетингу 1
22.03.2001 Arcadia.ru ищет поддержки в оффлайне 1
02.12.1999 Arcadia Group заключает 124-миллионный IT-контракт с IBM 1
01.12.1999 Arcadia заключает соглашение с IBM стоимостью 75 млн. фунтов стерлингов 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Arcadia и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25741 4
Dell EMC 5174 3
Intel Corporation 12797 3
IBM - International Business Machines Corp 9692 3
9560 3
Lenovo Motorola 3562 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 300 3
Exigen Services 38 2
StarSoft - StarSoft Development Labs - Star Software 36 2
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
HP Inc. 5879 2
Рексофт - Reksoft 488 2
Google LLC 12648 2
Flex - Flextronics 89 1
Effortel mobile Group - Эффортел ГК - MVNE-оператор 31 1
Telecom Design 24 1
Gemini Systems 11 1
БУХта - Buhta 103 1
Microsoft - AVIcode 2 1
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 1
Selatra Games 2 1
Veoh 11 1
Bennet-Tec Information Systems 1 1
Samsung Electronics 11029 1
МегаФон 10687 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1729 1
Softline - Софтлайн 3714 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5801 1
Oracle Corporation 7067 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 943 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Sony 6732 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 438 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
F-Secure 216 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1093 1
ХайТэк - BFG Group - БФГ Групп - BFG-soft 12 1
Avanta Personnel - Adecco 16 1
Sojitz - Nissho Iwai Corporation - Nisshō Iwai Kabushiki-gaisha - Nichimen Corporation 14 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8799 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1230 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 911 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 442 1
Евросеть 1421 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 356 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 1
ПромСвязьКапитал 85 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2869 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 811 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3572 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18284 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22848 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2526 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4856 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18052 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16948 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13571 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25467 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12793 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4243 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2671 2
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 67 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1639 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5988 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16095 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3982 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5491 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11492 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 496 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1472 1
UML - Unified Modeling Language - унифицированный язык моделирования 68 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1194 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6641 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2375 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3307 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9972 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1947 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3224 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33339 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8213 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5850 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4373 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11745 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29625 1
SCRUM - Методология совместной работы 162 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6606 1
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - 1С:Snowball Игрушки 6 1
Nintendo Game Boy 113 1
Облакотека - Azurus 6 1
Облакотека - RusO 365 4 1
Google Chrome - браузер 1695 1
Microsoft Windows 16852 1
Oracle Java - язык программирования 3461 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1931 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4158 1
C/C++ - Язык программирования 887 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 273 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3045 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
Хотин Аркадий 8 3
Лукичев Алексей 7 1
Петровская Ольга 2 1
Сахарова Юлия 9 1
Пунтиков Николай 26 1
Державин Александр 11 1
Мендрелюк Дмитрий 13 1
Васюков Григорий 14 1
Числер Наталья 7 1
Гоголь Александр 21 1
Алудаури Екатерина 6 1
Шипкова Мария 3 1
Молчанов Юрий 3 1
Нефедова Марина 1 1
Евстафьева Марина 1 1
Вронский Кирилл 3 1
Калиненко Владимир 4 1
Сидоренко Игорь 4 1
Симакина Анастасия 4 1
O'Reilly Brendan - О’Рейли Брендан 2 1
Brown Paul - Браун Пол 5 1
Bak Lars - Бак Ларс 5 1
Макаров Валентин 251 1
Лощинин Дмитрий 41 1
Солдатенков Сергей 162 1
Петров Кирилл 36 1
Кочетков Владислав 248 1
Кондаков Александр 21 1
Алтухов Дмитрий 47 1
Гуревич Юрий 2 1
Агамирзян Игорь 74 1
Павлов Игорь 8 1
Sutherland Jeffrey - Сазерленд Джефф 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 6
Европа 24933 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 4
Япония 13782 3
Финляндия - Финляндская Республика 3693 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19469 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 3
Ирландия - Республика 1048 2
Швеция - Королевство 3775 2
Финляндия - Хельсинки 253 2
СССР - Ленинград 112 2
Санкт-Петербург - Новоорловский государственный природный заказник 18 1
Швеция - Гётеборг 22 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19046 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13796 1
Азия - Азиатский регион 5908 1
Дания - Королевство 1333 1
Норвегия - Королевство 1854 1
Индия - Bharat 5859 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2205 1
Канада 5071 1
Израиль 2851 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2837 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3033 1
Китай - Тайвань 4238 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2261 1
Нидерланды 3737 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1435 1
Беларусь - Минск 703 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3334 1
Ирландия - Дублин 164 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15967 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11671 3
Английский язык 7021 2
Аренда 2675 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1086 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27173 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57452 2
Физика - Physics - область естествознания 2933 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 441 1
HRM - HR брендинг 135 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33594 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5587 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2173 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2560 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3086 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11257 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 992 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 641 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3145 1
Web design - Веб-дизайн 119 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1699 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8465 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 394 1
Профсоюз - Профессиональный союз 288 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 343 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 467 1
Образование в России 2778 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11585 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6572 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6704 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12264 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2413 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 775 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3963 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3788 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5746 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6146 1
CNews Северо-Запад 24 1
РБК Daily 91 1
Dagens Industri 11 1
Компьютерра 45 1
NDP 53 1
Gartner - Гартнер 3654 1
Microsoft Research 144 1
IBM Research 111 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
TU Dublin - Bing Wu - Dublin Institute of Technology - Дублинский технологический институт 2 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 587 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 645 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 141 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2657 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
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