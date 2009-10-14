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Arcadia Аркадия
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.10.2009
|27 октября в Москве откроется конференция «Разработка ПО 2009» 1
|20.03.2008
|Оборот «Аркадии» вырос на 30% 1
|17.03.2008
|Кадровая ИТ-блокада Петербурга продолжается 1
|25.12.2007
|Зарубежные ИТ-компании рвутся в Санкт-Петербург 1
|30.08.2007
|В рамках MobileMonday Global Summit пройдет MobileMonday St. Petersburg 1
|08.12.2006
|Консольный рынок вырос на 50%, верят аналитики 1
|24.11.2006
|"Бесконечное путешествие" в печати 1
|17.11.2006
|"Бесконечное путешествие" на новый лад 1
|16.05.2003
|Российские программисты лишили американцев работы 1
|17.01.2003
|Россия приняла участие в Comdex-Scandinavia 1
|09.04.2001
|В ИД "Компьютерра" новый директор по маркетингу 1
|22.03.2001
|Arcadia.ru ищет поддержки в оффлайне 1
|02.12.1999
|Arcadia Group заключает 124-миллионный IT-контракт с IBM 1
|01.12.1999
|Arcadia заключает соглашение с IBM стоимостью 75 млн. фунтов стерлингов 1
Публикаций - 15, упоминаний - 15
Arcadia и организации, системы, технологии, персоны:
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2869 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 811 2
|CNews Северо-Запад 24 1
|РБК Daily 91 1
|Dagens Industri 11 1
|Компьютерра 45 1
|NDP 53 1
|Gartner - Гартнер 3654 1
|Microsoft Research 144 1
|IBM Research 111 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.