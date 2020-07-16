Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Digital Revolution хакерская группировка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.07.2020 Трамп разрешил ЦРУ вести кибервойну против России и других стран 1
20.01.2020 Цифровизация 1
22.07.2019 Взломан крупный подрядчик ФСБ. Он работал над чтением чужой почты и деаноном пользователей Tor 1
20.12.2018 Нейросеть ФСБ отслеживает в соцсетях недовольных 1
20.03.2008 Оборот «Аркадии» вырос на 30% 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Digital Revolution и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 4
X Corp - Twitter 2938 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Telegram Group 2940 2
СайТЭК НПО 5 2
Arcadia - Аркадия 15 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 10 1
Росатом - Атомэнергопром - Квант СП - Квантовые технологии 17 1
Ситроникс - Ситроникс Клауд - Sitronics Cloud - Концэл 8 1
Bennet-Tec Information Systems 1 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
SAS Institute 1082 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 1
Код Безопасности 812 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
F-Secure 216 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 662 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 210 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 8 2
eDonkey - eD2k - Edonkey2000 31 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Концерн Гранит - Квантом - Квант-гибрид СУБД 8 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Myspace - социальная сеть 640 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 1
Путин Владимир 3454 2
Daniel Michael - Дэниел Майкл 4 1
Лугов Андрей 33 1
Клишас Андрей 60 1
Бокова Людмила 82 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Дуров Павел 329 1
Навальный Алексей 63 1
Пендюхов Михаил 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Хуснуллин Марат 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Аренда 2687 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 249 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 4
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще