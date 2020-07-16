Индексная книга (каталог) CNews*
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Digital Revolution хакерская группировка
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|16.07.2020
|Трамп разрешил ЦРУ вести кибервойну против России и других стран 1
|20.01.2020
|Цифровизация 1
|22.07.2019
|Взломан крупный подрядчик ФСБ. Он работал над чтением чужой почты и деаноном пользователей Tor 1
|20.12.2018
|Нейросеть ФСБ отслеживает в соцсетях недовольных 1
|20.03.2008
|Оборот «Аркадии» вырос на 30% 1
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Digital Revolution и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft - LinkedIn 699 1
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
|Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
|BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
|NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
|ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.