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Индексная книга (каталог) CNews*
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Навальный Алексей

СОБЫТИЯ


20.02.2018 Брешь в системе: Почему сайт Навального доступен россиянам, несмотря на блокировку

Роскомнадзор не смог полностью заблокировать Навального Страница оппозиционного блогера Алексея Навального, который в минувший четв
29.04.2014 Навальный: Семейный офшор Якунина контролирует продажи э-билетов РЖД на миллиарды рублей

В блоге оппозиционера Алексея Навального опубликованы результаты расследования деятельности организаций, которым РЖД довери
21.03.2014 В Роскомнадзоре вместо блога Навального видят котенка

ную блокировку экстремистских сайтов. Под блокировку попали также блог известного активиста Алексея Навального в Livejournal и его зеркало на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Причиной стал факт
13.03.2014 Генпрокуратура заблокировала оппозиционные интернет-СМИ и ЖЖ Навального

ых мероприятий. Также Генпрокуратура внесла в реестр блог известного оппозиционного деятеля Алексея Навального, который он ведет в «Живом журнале» (Livejournal). Заблокированным оказалось и зер
18.01.2011 У блоггера Навального взломали электронную почту

Популярный в Рунете блоггер Алексей Навальный сегодня, 18 января, сообщил в своем блоге на сервисе Livejournal о том, что его ящик электронной почты был взломан. «У меня только что сломали мою основную (и единственную) по
07.12.2010 Блоггер Алексей Навальный запустил сайт о подозрительных тендерах

Известный в Рунете блоггер Алексей Навальный в своем блоге на платформе Twitter сообщил о начале тестирования нового ресурса «РосПил», посвященного подозрительным конкурсам на выполнение госзаказов. Тестовая версия сайта

Публикаций - 63, упоминаний - 87

Навальный Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 11
X Corp - Twitter 2938 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Yandex - Яндекс 9216 10
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Telegram Group 2940 6
Ростелеком 10948 4
МегаФон 10742 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Yahoo! 3726 3
Zello 25 2
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Apple Inc 13156 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
Dropbox 527 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 2
Snapchat 151 2
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
DigitalOcean 39 1
PocketBook International 98 1
SolarWinds 60 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 1
НАГ - NAG 20 1
HERE Technologies 113 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 3
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 3
Флибуста 34 3
PornHub 26 2
Резонанс НПП 407 2
Солидарность 0 2
Ильяшев и Партнеры ЮФ 8 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Русагро Группа Компаний 379 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 36 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 15 1
Дайвтехносервис 4 1
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 1
МИФ - Манн, Иванов и Фербер 2 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
Сова Центр - Сова Исследовательский центр - Сова Информационно-аналитический центр 6 1
Газпром - Nord Stream AG - Nord Stream 2 AG - Nord Stream Aktiengesellschaft - NEGPC - North European Gas Pipeline Company - Северный поток - Северный поток 2 13 1
Gunvor 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Связной ГК 1401 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Kickstarter 136 1
Gett 88 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Альфа-Групп 745 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 7
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Районные суды РФ 196 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 1
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 16 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 8
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 7
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 3
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 475 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 17
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
Google Blogger - Google BlogSpot 130 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 4
Apple - App Store 3109 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 2
VK - Яндекс.Новости 49 2
Tumblr 43 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 2
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
ЛитРес touch - букридер 3 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Rakuten Viber 665 2
Microsoft Windows 16882 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Tencent - WeChat - мессенджер 177 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 2
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 108 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Vine - видеосервис 16 1
Python Django - web framework 55 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Jenkins 58 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 1
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Путин Владимир 3454 7
Дерипаска Олег 41 6
Дуров Павел 329 5
Ампелонский Вадим 31 3
Дронов Илья 18 3
Щеголев Игорь 699 3
Кулин Филипп 53 3
Козлюк Артем 39 2
Кириллов Александр 30 2
Хомак Дмитрий 2 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Вашукевич Анастасия 3 2
Рыбка Анастасия 3 2
Зайцев Александр 29 2
Маринина Александра 8 2
Носик Антон 106 2
Воронков Константин 13 2
Немцов Борис 11 2
Пелевин Виктор 13 2
Лугов Андрей 33 2
Жаров Александр 183 2
Никифоров Николай 1138 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Касперский Евгений 337 2
Евраев Михаил 266 2
Яровая Ирина 72 2
Таврин Иван 120 1
Ермолаев Артем 379 1
Рогозин Дмитрий 104 1
Приходько Сергей 28 1
Бортников Александр 30 1
Литреев Александр 4 1
Белозеров Андрей 36 1
Константинов Дмитрий 6 1
Гришин Максимилиан 1 1
Пендюхов Михаил 1 1
Лесин Михаил 28 1
Кобзев Владимир 2 1
Здольников Владимир 5 1
Крюков Дмитрий 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Украина 7928 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 3
Европа 24964 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Япония 13807 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Индия - Bharat 5870 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Испания - Королевство 3840 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Грузия 1332 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 1
Лихтенштейн Княжество 102 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 197 1
Эстония - Таллин - Ревель 84 1
Белиз 72 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Ливия 153 1
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 56 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Москва - ЮЗАО - Зюзино 11 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Котовск 19 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Черноярский район - Чёрный Яр 11 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Усть-Лабинский район - Усть-Лабинск 21 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 79 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 36 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 33
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 17
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 15
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 7
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 6
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
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