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Навальный Алексей


13.05.2021 В России заочно арестован сын основателя «Билайна» 7
05.05.2021 Роскомнадзор завалил Google, Facebook и Twitter штрафами на десятки миллионов рублей 1
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 1
19.03.2021 Российских силовиков оставили без спецсредств по взлому iPhone. Их производитель внес Россию в «черный список» 1
17.09.2020 Гендиректора РВК отстранили от должности и назначили пособие в 20 тысяч рублей 1
23.07.2020 Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда 2
20.12.2018 Нейросеть ФСБ отслеживает в соцсетях недовольных 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 3
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 3
23.04.2018 В России частично заблокированы Google, Gmail и Youtube 1
13.04.2018 Власти поручили судебным приставам зачистить Рунет 1
05.04.2018 Экс-глава «Мегафона», не имея акций, заработает $22,5 млн на IPO HeadHunter 1
07.03.2018 Как из интернета вычищают компромат на известных лиц 2
20.02.2018 Брешь в системе: Почему сайт Навального доступен россиянам, несмотря на блокировку 16
05.06.2017 Как «троллят» Роскомнадзор, Или из-за чего случаются сбои в Telegram 2
22.06.2016 В России заблокированы облачные сервисы Amazon. Под угрозой доступ к Twitter, Dropbox, Netflix 2
30.04.2015 Twitlonger заблокировали из-за Шамиля Басаева 2
19.02.2015 ФСБ обыскала Qiwi 1
29.01.2015 Провайдеры начали полную блокировку запрещенных SSL-сайтов 1
03.10.2014 Интернет-казино прорвали блокировку российских властей 1
23.05.2014 В офисе «Яндекс.Денег» проходит обыск 3
29.04.2014 Навальный: Семейный офшор Якунина контролирует продажи э-билетов РЖД на миллиарды рублей 3
23.04.2014 Google и ЖЖ безнаказанно игнорируют Генпрокуратуру 1
22.04.2014 Основатель «ВКонтакте» уехал из России и не собирается возвращаться 1
18.04.2014 Российские власти блокируют Tumblr 1
04.04.2014 Директора «Ростелекома» оштрафовали из-за экстремистского ролика о «Единой России» 2
21.03.2014 В Роскомнадзоре вместо блога Навального видят котенка 6
14.03.2014 Кремль: Сайт президента РФ подвергается мощной DDoS-атаке 1
13.03.2014 Генпрокуратура заблокировала оппозиционные интернет-СМИ и ЖЖ Навального 2
08.11.2013 Агентство, закупающее пистолеты и гранаты для Минобороны, строит единую ИТ-систему 1
22.10.2013 Итоги международной презентации Nokia: смартфоны и планшеты 1
06.10.2013 Краудсорсинг – новый подход к социальным проблемам 1
12.08.2013 На дороги Подмосковья теперь можно жаловаться в Сети 1
01.08.2013 Свыше 2 тыс. сайтов Рунета бастуют против «антипиратского закона» 1
30.08.2012 В США назвали Россию главной кибер-угрозой 1
22.12.2011 Московские власти проникли в iPhone и Android 1
22.12.2011 Club.CNews: Информатизация здравоохранения концепция и проблемы 1
20.12.2011 «Яндекс.Деньги» и Facebook соберут деньги для митингов 1
19.12.2011 Белоусова, Воложа и Касперских уравняли с «друзьями Путина» 1
08.12.2011 ФСБ просит «Вконтакте» блокировать оппозиционные группы 3

Публикаций - 58, упоминаний - 105

Навальный Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7161 8
Twitter 2204 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
Telegram Group 702 5
Facebook 3767 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Yahoo! 1101 2
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Amazon Inc - Amazon.com 1472 2
Zello 20 2
Microsoft Corporation 11127 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
Yota - Скартел 623 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
EA - Electronic Arts 913 1
Экспертэкспресс 5 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Cellebrite 16 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 1
DigitalOcean 16 1
SolarWinds 30 1
Comodo 25 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
Evil Corp - Хакерская группировка 8 1
Rancher Labs 11 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 7 1
Digital Revolution - хакерская группировка 4 1
ЛАН-проект 8 1
АФК Система ПАО 996 1
Alibaba Group 298 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
SAS Institute 596 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 3
РУСАЛ - Объединённая компания 26 3
Флибуста 27 2
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 9 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
LinkedIn 521 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Bright Capital 13 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Qiwi 783 1
Альфа-Групп 324 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 188 1
Airbnb 62 1
Gett 60 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 5
Таганский районный суд города Москвы 44 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 4
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 3
Президент Российской Федерации 1441 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Администрация Президента РФ 269 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
Демократическая политическая партия США 36 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 11
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
Kubernetes 307 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
SNI - Server Name Indication - специальное расширение протокола TLS 6 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
Google YouTube - Видеохостинг 1727 8
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 373 5
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
VK - Mail.ru Одноклассники 858 4
AWS - Amazon Web Services 569 4
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 4
Google Blogger - Google BlogSpot 49 4
Telegram - Мессенджер 80 3
WhatsApp Messenger 654 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
Google Android 10751 3
Яндекс.Новости 29 2
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 2
Apple iOS 5742 2
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 2
Snapchat 89 2
Rakuten Viber 429 2
WeChat - Мессенджер 96 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Яндекс.Видео 32 1
Microsoft Azure 1171 1
Apple - App Store 2198 1
Jenkins 22 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Cellebrite UFED 4PC Ultimate 6 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 20 1
Google Compute Engine 12 1
Java - Язык программирования 1178 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
MagiCube - специализированные программно-аппаратные комплексы 5 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 6 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 25 1
PlayerUnknown's Battlegrounds - Компьютерная игра (Шутер) 4 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Google Gmail 606 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Дерипаска Олег 19 6
Дуров Павел 216 3
Дарбинян Саркис 35 3
Кулин Филипп 39 3
Яровая Ирина 63 2
Ходорковский Михаил 7 2
Кириллов Александр 21 2
Путин Владимир 1828 2
Хомак Дмитрий 2 2
Вашукевич Анастасия 2 2
Климарев Михаил 46 2
Рыбка Анастасия 3 2
Лугов Андрей 32 2
Щеголев Игорь 676 2
Никифоров Николай 1126 2
Жаров Александр 165 2
Ситников Сергей 51 1
Заводнюк Алексей 1 1
Кобзев Владимир 2 1
Здольников Владимир 5 1
Крюков Дмитрий 11 1
Шерстобитов Алексей 1 1
Зимин Дмитрий 8 1
Чучкевич Михаил 2 1
Хуснуллин Марат 2 1
Яшин Илья 5 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 27 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Бортников Александр 19 1
Biden Joe - Байден Джо 29 1
Волков Леонид 11 1
Дворкович Аркадий 169 1
Рейман Леонид 413 1
Малофеев Константин 98 1
Давыдов Денис 32 1
Волин Алексей 113 1
Усманов Алишер 241 1
Титов Борис 27 1
Повалко Александр 36 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
Украина 3378 4
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Россия - Красноярский край 667 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Индия - Республика 2175 2
Япония 2802 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Хабаровский край 419 1
Россия - Владимирская область 368 1
Грузия 692 1
Россия - Краснодарский край 915 1
Испания - Королевство 1257 1
Россия - Анапа 84 1
Россия - Омск 630 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Израиль 722 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - Костромская область 230 1
Россия - Астраханская область 371 1
Казахстан - Республика 2641 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 9
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 3
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
Пиратство - Авторское право 209 2
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 2
Антитеррор 62 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
Wikipedia - Википедия 278 4
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
За Телеком - telegram-канал 37 2
PornHub 23 2
Медуза - Meduza 18 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
Сноб 7 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Haaretz 6 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Радио Свобода - радиостанция 23 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 357 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
РосКомСвобода 75 1
The Bell - Издание 34 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
SimilarWeb 24 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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