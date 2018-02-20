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Навальный Алексей
СОБЫТИЯ
|20.02.2018
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Брешь в системе: Почему сайт Навального доступен россиянам, несмотря на блокировку
Роскомнадзор не смог полностью заблокировать Навального Страница оппозиционного блогера Алексея Навального, который в минувший четв
|29.04.2014
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Навальный: Семейный офшор Якунина контролирует продажи э-билетов РЖД на миллиарды рублей
В блоге оппозиционера Алексея Навального опубликованы результаты расследования деятельности организаций, которым РЖД довери
|21.03.2014
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В Роскомнадзоре вместо блога Навального видят котенка
ную блокировку экстремистских сайтов. Под блокировку попали также блог известного активиста Алексея Навального в Livejournal и его зеркало на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Причиной стал факт
|13.03.2014
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Генпрокуратура заблокировала оппозиционные интернет-СМИ и ЖЖ Навального
ых мероприятий. Также Генпрокуратура внесла в реестр блог известного оппозиционного деятеля Алексея Навального, который он ведет в «Живом журнале» (Livejournal). Заблокированным оказалось и зер
|18.01.2011
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У блоггера Навального взломали электронную почту
Популярный в Рунете блоггер Алексей Навальный сегодня, 18 января, сообщил в своем блоге на сервисе Livejournal о том, что его ящик электронной почты был взломан. «У меня только что сломали мою основную (и единственную) по
|07.12.2010
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Блоггер Алексей Навальный запустил сайт о подозрительных тендерах
Известный в Рунете блоггер Алексей Навальный в своем блоге на платформе Twitter сообщил о начале тестирования нового ресурса «РосПил», посвященного подозрительным конкурсам на выполнение госзаказов. Тестовая версия сайта
Навальный Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 7
|Дерипаска Олег 41 6
|Дуров Павел 329 5
|Ампелонский Вадим 31 3
|Дронов Илья 18 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Кулин Филипп 53 3
|Козлюк Артем 39 2
|Кириллов Александр 30 2
|Хомак Дмитрий 2 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Вашукевич Анастасия 3 2
|Рыбка Анастасия 3 2
|Зайцев Александр 29 2
|Маринина Александра 8 2
|Носик Антон 106 2
|Воронков Константин 13 2
|Немцов Борис 11 2
|Пелевин Виктор 13 2
|Лугов Андрей 33 2
|Жаров Александр 183 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Касперский Евгений 337 2
|Евраев Михаил 266 2
|Яровая Ирина 72 2
|Таврин Иван 120 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Рогозин Дмитрий 104 1
|Приходько Сергей 28 1
|Бортников Александр 30 1
|Литреев Александр 4 1
|Белозеров Андрей 36 1
|Константинов Дмитрий 6 1
|Гришин Максимилиан 1 1
|Пендюхов Михаил 1 1
|Лесин Михаил 28 1
|Кобзев Владимир 2 1
|Здольников Владимир 5 1
|Крюков Дмитрий 41 1
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