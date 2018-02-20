Навальный Алексей

ную блокировку экстремистских сайтов. Под блокировку попали также блог известного активиста Алексея Навального в Livejournal и его зеркало на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Причиной стал факт

ых мероприятий. Также Генпрокуратура внесла в реестр блог известного оппозиционного деятеля Алексея Навального , который он ведет в «Живом журнале» (Livejournal). Заблокированным оказалось и зер