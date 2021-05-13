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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Навальный Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 105
Навальный Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дерипаска Олег 19 6
|Дуров Павел 216 3
|Дарбинян Саркис 35 3
|Кулин Филипп 39 3
|Яровая Ирина 63 2
|Ходорковский Михаил 7 2
|Кириллов Александр 21 2
|Путин Владимир 1828 2
|Хомак Дмитрий 2 2
|Вашукевич Анастасия 2 2
|Климарев Михаил 46 2
|Рыбка Анастасия 3 2
|Лугов Андрей 32 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Жаров Александр 165 2
|Ситников Сергей 51 1
|Заводнюк Алексей 1 1
|Кобзев Владимир 2 1
|Здольников Владимир 5 1
|Крюков Дмитрий 11 1
|Шерстобитов Алексей 1 1
|Зимин Дмитрий 8 1
|Чучкевич Михаил 2 1
|Хуснуллин Марат 2 1
|Яшин Илья 5 1
|Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 27 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Бортников Александр 19 1
|Biden Joe - Байден Джо 29 1
|Волков Леонид 11 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Рейман Леонид 413 1
|Малофеев Константин 98 1
|Давыдов Денис 32 1
|Волин Алексей 113 1
|Усманов Алишер 241 1
|Титов Борис 27 1
|Повалко Александр 36 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 2
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766045, в очереди разбора - 669731.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766045, в очереди разбора - 669731.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru