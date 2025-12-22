Разделы

Константинов Дмитрий


СОБЫТИЯ


22.12.2025 «Газпром нефть» и Т-Банк развивают цифровые сервисы для автомобилистов 1
02.10.2024 «Т-Банк» запускает собственную рекламную платформу с доступом к 50 млн жителей России 1
04.06.2024 «Тинькофф» запустил сервис проката самокатов в мобильном приложении 1
12.12.2023 «Кухня на районе» запустилась в 8 городах 1
07.03.2018 Как из интернета вычищают компромат на известных лиц 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Константинов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 196 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1381 2
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Лента - Сеть розничной торговли 2275 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 120 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Ильяшев и Партнеры ЮФ 8 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 828 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2934 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13020 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 958 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1167 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5941 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 1
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов - Адаптация сотрудников - Онбординг, onboarding 191 1
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 108 1
Бронирование - Booking 816 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1200 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Apple iOS 8266 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 659 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 874 1
Google YouTube - Видеохостинг 2896 1
Рыбка Анастасия 3 1
Навальный Алексей 62 1
Вашукевич Анастасия 3 1
Кириллов Александр 30 1
Дерипаска Олег 39 1
Дарбинян Саркис 37 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 1
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 82 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 333 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 556 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3368 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3275 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 111 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1545 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 797 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 236 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение - Right to be forgotten 14 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 382 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 731 1
Компромат.ру 6 1
