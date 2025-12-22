Получите все материалы CNews по ключевому слову
Константинов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Константинов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple iOS 8266 1
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 659 1
|Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 874 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2896 1
|Рыбка Анастасия 3 1
|Навальный Алексей 62 1
|Вашукевич Анастасия 3 1
|Кириллов Александр 30 1
|Дерипаска Олег 39 1
|Дарбинян Саркис 37 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.