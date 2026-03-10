Разделы

Федеральный закон 264-ФЗ О праве на забвение Right to be forgotten


СОБЫТИЯ


10.03.2026 В компании «Криптонит» разработали способ удалить свой биометрический след 1
01.03.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2023 года 1
07.12.2022 Паспорт больше не нужен. Российские МФЦ повсеместно перейдут на биометрию 1
13.08.2021 Visa позволила россиянам вычистить с интернет-сервисов забытые на них номера карт 1
11.08.2020 Роскомнадзор просит у Путина новые полномочия. Он хочет блокировать сайты за информацию об «известных людях» 3
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 2
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 2
13.04.2018 Пока не грянул гром: что стоит знать о GDPR 1
07.03.2018 Как из интернета вычищают компромат на известных лиц 2
23.09.2015 Замгубернатора Челябинской области: Глобальные ИТ-компании пытаются реализовать утопию мирового правительства 2
14.07.2015 Путин подписал закон о «праве на забвение» в интернете 1
03.07.2015 Россиянам не удалось избежать «права на забвение» в интернете 2
01.07.2015 Акции в июне: МТС с начала года выросла на 43%, Luxoft — на 51,6% 1
16.06.2015 Депутаты одобрили «право на забвение» в Рунете 2
17.02.2015 Барак Обама: Интернетом владеют США 1

Публикаций - 15, упоминаний - 23

Федеральный закон 264-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8682 6
Meta Platforms - Facebook 4562 6
Google LLC 12375 4
Ростелеком 10469 3
X Corp - Twitter 2917 3
Apple Inc 12805 3
Samsung Electronics 10752 2
Telegram Group 2693 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4647 2
Snapchat 146 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1586 2
Zello 25 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1007 1
МегаФон 10179 1
Amazon Inc - Amazon.com 3176 1
Alibaba Group 455 1
Microsoft Corporation 25376 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14787 1
ИКС 422 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1196 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2639 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 892 1
Acer Group - Acer Inc 2688 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2094 1
Fortinet 418 1
Крок - Croc 1822 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 804 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 976 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 83 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 292 1
Yahoo! 3711 1
ХайТэк - Hi-Tech 226 1
Cloudflare 135 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 2
Резонанс НПП 389 2
Microsoft - LinkedIn 691 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 285 2
Флибуста 34 2
PornHub 26 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 89 2
Ильяшев и Партнеры ЮФ 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8356 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3038 1
НСПК - Национальная система платежных карт 911 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1149 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1824 1
Альфа-Банк 1896 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Visa International 1977 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
Русагро Группа Компаний 342 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 560 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 586 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 436 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3588 7
Судебная власть - Judicial power 2420 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13104 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2981 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1152 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5295 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 838 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5794 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 96 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3438 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6371 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 400 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 761 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1073 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 339 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5373 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 284 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3553 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 338 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 337 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 761 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 252 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 307 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1373 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 8 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 65 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 393 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8885 8
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3098 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58068 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 5
Оповещение и уведомление - Notification 5449 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4655 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23513 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23197 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11390 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22111 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12483 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7725 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32365 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5456 3
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 103 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17904 2
Data monetization - Монетизация данных 1855 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3130 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19155 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2717 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17304 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3997 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1595 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9021 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25842 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17295 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9761 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8601 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32142 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29035 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4307 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12370 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4395 2
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 294 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 201 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15054 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11663 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25662 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3795 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10087 1
Google YouTube - Видеохостинг 2924 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 665 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5973 2
Tencent - WeChat - мессенджер 168 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 62 2
VK - Яндекс.Новости 49 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 117 2
Google Blogger - Google BlogSpot 112 2
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Comodo Internet Security SSL 12 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 65 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 893 1
Google Android 14871 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 400 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3471 1
Rakuten Viber 657 1
Apple - App Store 3026 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1917 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1246 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 320 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 825 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2908 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5257 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 283 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1549 1
Apple iPhone 6 4862 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 763 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 176 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 1
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 970 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
Яндекс.Видео 36 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 55 1
Щеголев Игорь 698 5
Путин Владимир 3398 4
Калашников Леонид 3 3
Казакова Ольга 4 3
Жаров Александр 180 3
Никифоров Николай 1137 3
Навальный Алексей 62 3
Дерипаска Олег 39 3
Казаков Александр 64 3
Деньгин Вадим 16 3
Лугов Андрей 33 2
Дуров Павел 317 2
Яровая Ирина 71 2
Манджиков Очир 56 2
Дарбинян Саркис 37 2
Ходорковский Михаил 44 2
Гаттаров Руслан 144 1
Гудков Дмитрий 1 1
Деменков Михаил 3 1
Кабева Алина 1 1
Рейман Леонид 1059 1
Касперская Наталья 305 1
Малофеев Константин 117 1
Давыдов Денис 46 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Мишустин Михаил 756 1
Левин Леонид 133 1
Липов Андрей 67 1
Чугунов Никита 81 1
Волин Алексей 122 1
Андрияшин Алексей 13 1
Горелкин Антон 114 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Козлюк Артем 39 1
Дружинин Евгений 22 1
Черкавский Александр 1 1
Бортников Александр 29 1
Кириллов Александр 30 1
Прозоров Андрей 17 1
Константинов Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 159339 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53674 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4131 3
Европа 24722 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46285 3
Германия - Федеративная Республика 12978 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Черноярский район - Чёрный Яр 11 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13604 1
Южная Корея - Республика 6901 1
Америка - Американский регион 2193 1
Канада 5003 1
Бельгия - Королевство 1175 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1943 1
Украина 7831 1
Россия - УФО - Челябинская область 1430 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1584 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 732 1
Греция - Греческая Республика 999 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1360 1
Россия - ЦФО - Костромская область 447 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 290 1
Франция - Страсбург 50 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8576 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8428 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51605 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7635 6
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 733 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3750 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2581 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4441 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4962 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1626 2
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 17 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17530 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2933 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6405 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1832 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 189 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 792 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3058 2
Цензура - Свобода слово 508 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 232 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 385 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 658 2
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 29 2
White list - Белый список 129 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10581 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1306 1
Blacklist - Чёрный список 679 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 338 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2614 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 51 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32182 1
Паспорт - Паспортные данные 2749 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1734 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2732 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 374 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3203 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1331 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2985 1
Wikipedia - Википедия 608 2
Re/code 40 1
Times 645 1
Компромат.ру 6 1
FT - Financial Times 1267 1
Ведомости 1322 1
Известия ИД 725 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 225 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
