Безопасный регион муниципальная система видеонаблюдения и контроля
- Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ
Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс
Безопасный регион и организации, системы, технологии, персоны:
|Куртяник Надежда 264 13
|Шадаев Максут 1015 3
|Рогозин Дмитрий 101 2
|Чамара Денис 59 2
|Вольфсон Игорь 16 2
|Гадалов Александр 9 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Виноградов Сергей 11 1
|Чернакова Мария 1 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Пресняков Константин 3 1
|Назаров Алексей 71 1
|Касперская Наталья 292 1
|Чуб Александр 42 1
|Поляков Сергей 73 1
|Мылицын Роман 110 1
|Добрынин Вячеслав 2 1
|Коробова Анна 25 1
|Шевченко Григорий 18 1
|Антониади Георгий 16 1
|Козлов Павел 21 1
|Лесь Алексей 10 1
|Максименко Владимир 10 1
|Макаров Станислав 117 1
|Каштанов Михаил 5 1
|Козырев Алексей 322 1
|Кимак Александр 2 1
|Шелепов Владимир 24 1
|Кураш Антон 32 1
|Разумовский Дмитрий 121 1
|Васильев Дмитрий 66 1
|Дубровский Борис 13 1
|Контрабаев Артур 70 1
|Чернышев Виктор 6 1
|Нестеров Алексей 144 1
|Солодухин Константин 119 1
|Якимюк Оксана 6 1
|Чуприян Александр 9 1
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|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 1
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