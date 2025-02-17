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Безопасный регион муниципальная система видеонаблюдения и контроля



17.02.2025 Новые комплексы фотовидеофиксации повысят безопасность на дорогах Волгоградской области  1
14.11.2024 В Подмосковье усилили ИИ-контроль порядка на улицах 1
28.10.2024 В Подмосковье к поиску нарушителей парковки подключили нейросеть 1
21.10.2024 Нейросеть выявила более 1,5 тыс. инцидентов на стройках Подмосковья 1
09.10.2024 Подмосковная система с ИИ выявила свыше 24 тыс. случаев стихийной торговли 1
04.09.2024 Надежда Куртяник, глава Мингосуправления, ИТ и связи Московской области в интервью CNews — о вызовах цифровизации региона 1
22.07.2024 Две тысячи российских компаний лишились ИТ-аккредитации. В их числе «Цифровая экономика», «ИТ-парк», структуры «Ростеха» и «Ростелекома» 1
17.07.2024 В Подмосковье к ИИ-контролю уличной торговли подключено более 6,6 тыс. видеокамер 1
05.07.2024 Ещё 15 тыс. «умных» видеокамер будут следить за чистотой в Подмосковье 1
06.05.2024 Нейроинспектор строительного надзора помог устранить 400 нарушений на стройках Подмосковья 1
11.04.2024 Искусственный интеллект взялся за очереди на остановках в Подмосковье 1
12.03.2024 Искусственный интеллект трансформирует основные сферы жизни в Подмосковье 1
17.01.2024 Вице-губернатор Московской области презентовала ИТ-разработки региона 1
17.02.2023 В Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключено еще 30 тыс. камер 1
27.10.2022 Более 100 тыс. камер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье 1
20.07.2022 Группа компаний «Импульс телеком» подвела итоги своего финансового 2021 года 1
20.05.2022 В Подмосковье упростили подключение застройщиков к системе «Безопасный регион» 1
19.08.2021 «Ростелеком» запустил в эксплуатацию в Нижнем Новгороде умную опору Smart City 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
28.01.2021 Цифровые системы оповещения и безопасности в регионах обойдутся в 65 миллиардов 1
26.01.2021 «Ростелеком» до 498 увеличит количество камер фотовидеофиксации нарушений на дорогах Самарской области 1
06.03.2020 «Система-112» в Крыму переведена на Astra Linux 1
03.02.2020 «Алмател» подключил ТРЦ «Акварель» — Пушкино к «Безопасному региону» 1
26.08.2019 МГТС оборудовала «умные» остановки в Жуковском к авиасалону МАКС-2019 1
23.04.2019 «Эр-телеком холдинг» установил 2,5 тысячи камер на социальных объектах в Подмосковье 1
08.05.2018 Безопасный и умный город должны объединиться 1
09.04.2018 «Петербургский цифровой форум 2018» приглашает к участию 18-19 апреля 2018 года 1
03.04.2018 «Петербургский цифровой форум 2018» приглашает к участию 18-19 апреля 2018 года 1
28.04.2017 «Техносерв» завершает установку видеокамер в подмосковной Балашихе в рамках проекта «Безопасный регион» 1
31.01.2017 «Интеллектуальное видеонаблюдение» заработало в Мордовии 1
28.09.2016 «Русские Башни» и Мингосуправления Московской области договорились о сотрудничестве 1
01.08.2016 «Параграф» выполнит работы по развитию информационных систем для Главгосстройнадзора Московской области 1
29.04.2016 «Ростелеком» сдал в опытную эксплуатацию базовую инфраструктуру «Системы–112» в Республике Мордовия 1
23.09.2015 Замгубернатора Челябинской области: Глобальные ИТ-компании пытаются реализовать утопию мирового правительства 1
30.06.2015 Владимир Шелепов - Безопасность спортивной инфраструктуры должна быть незаметной для гостей ЧМ 2018 1
29.06.2015 Система городского видеонаблюдения Петербурга вырастет в 4 раза 1
02.06.2015 «Ланит-Урал» представил решения для «Умного региона» 1
18.03.2015 ИКТ-стратегия: опыт Калужской области 1
09.06.2014 «Росэлектроника»: Как Россия обеспечит свои потребности в электронике 1
20.02.2014 «Ростелеком» нанял более 200 специалистов по электронному правительству 1

Публикаций - 42, упоминаний - 42

Безопасный регион и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9739 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 6
Yandex - Яндекс 7410 3
Google LLC 11821 3
Cisco Systems 5120 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 2
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 2
Alibaba Group 424 2
ИИ-Технологии 112 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Almatel - Алмател - Алма Групп 16 1
Цифра Один 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
Samsung Electronics 10282 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Microsoft Corporation 24662 1
Apple Inc 12137 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 1
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
HERE Technologies 108 1
Миранда-Медиа 59 1
Открытые технологии 701 1
Huawei 3946 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1164 1
Witology - Витология 12 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Цифра ГК 2435 1
Ланит Урал 17 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 136 1
X5 Group - Перекрёсток 550 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 919 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 2
Газпром нефть 622 2
Северсталь ПАО - Severstal 484 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 2
РВК - Российская венчурная компания 549 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Ceetrus 1 1
О2О Холдинг 56 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Миракс Парк 1 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Экрос Инжиниринг 2 1
Технопарк-Мордовия 16 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 178 1
Роснефть - РН-Бурение 9 1
Светлый город ГК 5 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
НДФЛка 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5471 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1384 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 2
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 2
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 35 2
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 47 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 272 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 43 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 100 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 316 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 16
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4045 15
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3047 12
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1787 12
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 572 10
Видеокамера - Camcorder 2266 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 9
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1443 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8602 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12010 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20725 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11663 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11107 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15792 5
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ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 104 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 4
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24251 3
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10262 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1427 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 3
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 56 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3238 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2764 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 705 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 529 2
Ростелеком - Интеллектуальный безопасный регион 2 2
Google Android 14051 1
Apple iPad 3866 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 54 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 70 1
Linux OS 10010 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 145 1
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 11 1
Астерос Securix 11 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 474 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Apple iPhone 6 4862 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Ростех - Швабе - Светлый город 12 1
Точка X - Точка XS 5 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 552 1
Правительство Московской области - ЕИАС ЖКХ Московской области - Единая информационно-аналитическая система ЖКХ Подмосковья 4 1
ЦУР - Центры управления регионами 4 1
Импульс Телеком - MlaxLink SFP-модули 4 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 8 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 1
Минпросвещения РФ - Моя школа ФГИС 14 1
Куртяник Надежда 264 13
Шадаев Максут 1015 3
Рогозин Дмитрий 101 2
Чамара Денис 59 2
Вольфсон Игорь 16 2
Гадалов Александр 9 1
Прохоров Юрий 64 1
Виноградов Сергей 11 1
Чернакова Мария 1 1
Гаттаров Руслан 144 1
Рудычева Наталья 95 1
Никифоров Николай 1136 1
Пресняков Константин 3 1
Назаров Алексей 71 1
Касперская Наталья 292 1
Чуб Александр 42 1
Поляков Сергей 73 1
Мылицын Роман 110 1
Добрынин Вячеслав 2 1
Коробова Анна 25 1
Шевченко Григорий 18 1
Антониади Георгий 16 1
Козлов Павел 21 1
Лесь Алексей 10 1
Максименко Владимир 10 1
Макаров Станислав 117 1
Каштанов Михаил 5 1
Козырев Алексей 322 1
Кимак Александр 2 1
Шелепов Владимир 24 1
Кураш Антон 32 1
Разумовский Дмитрий 121 1
Васильев Дмитрий 66 1
Дубровский Борис 13 1
Контрабаев Артур 70 1
Чернышев Виктор 6 1
Нестеров Алексей 144 1
Солодухин Константин 119 1
Якимюк Оксана 6 1
Чуприян Александр 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7487 23
Россия - РФ - Российская федерация 145163 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17463 6
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 302 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 608 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 3
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 353 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 2
Европа 21802 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2757 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1966 2
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