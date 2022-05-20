Разделы

Интернет Веб-сервисы Интеграция ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье упростили подключение застройщиков к системе «Безопасный регион»

«При строительстве объекта в Московской области застройщик должен подключить комплекс видеонаблюдения к системе “Безопасный регион”. Благодаря оптимизации число обязательных обращений в ведомство уменьшилось с четырех до одного, а срок предоставления услуги сократился в три раза. Теперь застройщику достаточно согласовать проектную документацию на региональном портале госуслуг, а остальные услуги будут оказаны в проактивном режиме», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Ранее процесс подключения к системе «Безопасный регион» состоял из четырех этапов: выдача технических условий (подача заявления через портал госуслуг Подмосковья), согласование схем расстановки камер (лично в Главном управлении региональной безопасности), согласование проектной документации подключения к системе «Безопасный регион» (подача заявления через региональный портал), выдача справки (сертификата) о выполнении технических условий (лично в Мингосуправления). После оптимизации застройщик получит технические условия и сертификат о выполнении ТУ в проактивном режиме, а согласование схемы расстановки камер Мингосуправления запросит самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Согласовать проектную документацию для подключения видеокамер и сетей связи к системе «Безопасный регион» необходимо на региональном портале госуслуг. Сервис доступен онлайн для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые планируют строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта и нуждаются в согласовании документации по установке камер видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чем заменить иностранные ECM
Импортонезависимость

Система видеонаблюдения «Безопасный регион» включает в себя более 87 тыс. видеокамер и помогает обеспечивать безопасность, расследовать нарушения правопорядка и дорожно-транспортные происшествия, а технология распознавания лиц и номеров автотранспорта позволяет искать злоумышленников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Рунете оттепель. Власти отменяют запрет на Tor

Иностранцы выставили на продажу Avito, актив может стоить миллиарды долларов

Сбербанк тихо и срочно распродал свои знаменитые «цифровые» активы

Bank of New York бросил Ozon наедине с угрозой дефолта

В России штрафы за утечку персональных данных увеличатся в миллионы раз

В Android-магазине Huawei найдена лазейка, позволяющая бесплатно скачивать платные приложения

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже

Показать еще

Наука

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне

Стареющие клетки кожи удалось перепрограммировать — они помолодели на 30 лет
Показать еще