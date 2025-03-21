Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171403
ИКТ 13356
Организации 10475
Ведомства 1452
Ассоциации 984
Технологии 3405
Системы 25266
Персоны 73474
География 2777
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2594
Мероприятия 846

Импульс Телеком Атри-Групп

Импульс Телеком - Атри-Групп

Импульс Телеком -  представляет комплексные решения по созданию, модернизации, оптимизации и автоматизации технологических и бизнес-процессов.


21.03.2025 «Импульс Телеком»: инновации для успешного бизнеса 1
17.09.2024 vStack и «Импульс Телеком» объявили о начале сотрудничества 1
09.09.2024 «Импульс Телеком» и «Русский Щит»: стратегическое партнерство для внедрения инноваций 1
11.04.2024 Инновация TOOLSiD обеспечила эффективный менеджмент контроля исправности и наличия ТСД на складах магазинов Zolla 1
07.11.2023 Илья Мамлеев, «Импульс Телеком»: Одним параллельным импортом проблемы не решить 1
06.06.2023 «Импульс телеком» подвел итоги 2022 финансового года 2
20.07.2022 Группа компаний «Импульс телеком» подвела итоги своего финансового 2021 года 1
01.09.2021 «Скан-архив» помог «Атри-групп» улучшить контроль документооборота 1
10.06.2021 ГК «Импульс телеком» подвела итоги работы в 2020 году 1
20.11.2018 MerliONCloud будет предоставлять пакет «МойОфис» как услугу 1
06.09.2018 Merlion открыла супермаркет облачного ПО 1
07.12.2016 Netis Systems и «Импульс Телеком» заключили партнерское соглашение 1
26.05.2016 CNews100: Рубеж в триллион пройден – спасибо падению рубля 1
23.01.2014 Allied Telesis в 2013 г. увеличила продажи в России на 10% 1
28.03.2013 Allied Telesis совместно с «Импульс Телеком» построила сетевую инфраструктуру для дилера KIA в России 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Импульс Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4956 2
Merlion - Мерлион 821 2
8330 2
Acronis - Акронис 450 2
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 2
Ippon - Иппон Текнолоджи 33 2
Broadcom - VMware 2386 1
Код Безопасности 631 1
ESET - ESET Software 1135 1
IBM - International Business Machines Corp 9453 1
Softline - Софтлайн 2883 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3231 1
Корус Консалтинг ГК 1233 1
Microsoft Corporation 24723 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12920 1
Информзащита 773 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 455 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 512 1
Oracle Corporation 6730 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 1
Gen Digital - Avast Software 175 1
Dr.Web - Доктор Веб 1257 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Новые облачные технологии (НОТ) 455 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 658 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 1
Velvica - Велвика 7 1
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 20 1
Электросвязь 268 1
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 1
Netis Systems 10 1
Амтел-Сервис 36 1
Softkey - Софткей 210 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 124 2
Superjob - Суперджоб 549 1
Газпром ПАО 1351 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 359 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Байкал Сервис ТК 14 1
Щекиноазот ОХК - Объединенная химическая компания 5 1
Новосибирская государственная филармония 1 1
Zolla - Золла 17 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4835 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5021 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 211 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9500 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19924 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30080 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31210 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10393 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11187 3
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 325 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15919 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13410 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4090 3
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 508 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24424 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16138 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4138 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6446 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11227 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3334 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12700 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12877 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2916 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6346 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1275 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2787 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16243 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10227 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1142 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 979 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4061 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12617 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1299 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25654 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5834 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1082 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21454 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2810 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3784 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28180 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14500 1
Импульс Телеком - MlaxLink SFP-модули 4 4
Новые облачные технологии - МойОфис 798 2
Merlion - MerliOnCloud 39 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 122 2
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 43 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
Точка X - Точка XS 5 1
Allied Telesis - AlliedWare Plus OS 11 1
Allied Telesis - Management Framework 5 1
Allied Telesis - SwitchBlade 15 1
Гэндальф - Скан-Архив 41 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 451 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1636 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 94 1
Мамлеев Илья 6 3
Салов Антон 38 2
Бельский Юрий 17 2
Фонин Евгений 1 1
Кузьмин Денис 9 1
Пономаренко Иван 1 1
Боровиков Игорь 131 1
Белоусов Сергей 242 1
Фенюшин Евгений 26 1
Чапчаев Андрей 55 1
Головачев Михаил 20 1
Тарасов Алексей 6 1
Строкова Светлана 1 1
Титов Сергей 5 1
Чапаев Николай 1 1
Кальченко Кирилл 1 1
Карпов Евгений 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 146414 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2276 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17231 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 491 1
Россия - СФО - Новосибирск 4353 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43606 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1154 1
Южная Корея - Республика 6688 1
Сингапур - Республика 1863 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 592 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1700 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 95 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 717 1
Беларусь - Белоруссия 5750 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 851 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1344 1
Ближний Восток 2958 1
Африка - Африканский регион 3500 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17575 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48572 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51749 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4719 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2290 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11072 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14644 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5477 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16494 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7040 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1681 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18840 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3997 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1220 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13773 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5503 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5861 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4184 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8705 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2150 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3585 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2516 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4044 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 655 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 700 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 688 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2462 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 316 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2275 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6028 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9966 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2959 1
Импортозамещение - параллельный импорт 500 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11042 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1495 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 632 1
IDC - International Data Corporation 4912 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3246 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
CNews Fast рейтинг 46 1
Merlion IT Solutions Summit 9 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348343, в очереди разбора - 762939.
Создано именных указателей - 171403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще