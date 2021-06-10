ГК «Импульс телеком» подвела итоги работы в 2020 году

Группа компаний «Импульс телеком» подвела итоги работы в 2020 году и обозначила стратегические направления развития бизнеса на будущий. Рост продаж группы компаний превысил 10% по отношению к прошлому году, товарооборот компании достиг отметки 2,8 млрд рублей.

«В 2020 году, как и многие наши коллеги по цеху, Импульс телеком приобрела опыт удаленной работы сотрудников. Проанализировав итоговые цифры, мы сделали вывод, что этот опыт оказался для нас успешным. Сегодня растущие потребности бизнеса требуют постоянного совершенствования. И мы стараемся находить новые точки роста, чтобы стать для наших клиентов еще более эффективными, предлагать им не только конкретные модели оборудования, но и проектировать для них готовое технологическое решение под определенные бизнес-задачи. Это основной фокус для нас на 2021», - прокомментировал Денис Кузьмин, коммерческий директор группы компаний «Импульс телеком».

В 2020 году группа компаний «Импульс телеком» провела реструктуризацию отдела продаж, выделив ключевые группы, ориентированные на сегменты и вертикали рынка. Это позволило компании сфокусироваться на конкретных потребностях каждого направления бизнеса, лучше понимать специфику, а значит, более качественно решать текущие задачи заказчиков. Благодаря этому рост направления телеком по отношению к 2019 году составил 35%.

В течение года группа компаний «Импульс телеком», в зависимости от потребностей своих заказчиков, реализовывала решения различной сложности, используя передовые технологии и широкий спектр оборудования ведущих производителей ИТ рынка, а также собственные разработки.

Важным проектом для группы компаний «Импульс телеком» стало участие в реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в частности, проект постройки оптоволоконного кольца и подключения к высокоскоростному интернету социально значимых объектов (школы, ФАПы, органы местного самоуправления, пожарные части) по республике Дагестан. В реализации проекта группа компаний «Импульс телеком» участвовала совместно с АО Электросвязь, ведущим оператором связи Дагестана. В основу технического решения легли мощные 100G трансиверы MlaxLink для организации высокоскоростного транспорта информации на большие расстояния. Это позволило провести связь в самые отдаленные и труднодоступные населенные пункты в горах республики. Проект имеет очень глубокое значение для республики Дагестан в целом.

В 2020 году группа компаний «Импульс телеком» продолжила сотрудничество с постоянными клиентами – Объединенной химической компанией «Щекиноазот», Транспортной компанией «Байкал Сервис», выставочным комплексом ВДНХ и многими другими.

Поставленная год назад задача вывести на новый уровень качества и количества производство компьютеров и серверов под собственной торговой маркой Im’PC, выполнена. Рост производства составил 15%. Одним из основных факторов роста производства ПК и серверов под собственной торговой маркой Im’PC, стал переход на персонифицированную работу с заказчиками. Такой подход оказался более удобным и эффективным как для заказчиков, так и для группы компаний «Импульс телеком».

В будущем группа компаний «Импульс телеком» готова предложить обновленный модельный ряд компьютеров и серверов под собственной торговой маркой Im’PC с широким спектром решений под различные потребности своих заказчиков.

«Новый, 2021 год, группа компаний Импульс телеком готова встретить обновлённой, более динамичной и ещё более клиентоориентированной. Мы научились гибко и быстро меняться и теперь это наше главное конкурентное преимущество. Если говорить о стратегии развития, то планов у компании не мало. Конечно же мы будем продолжать развиваться в традиционных для ИТ-отрасли направлениях (серверы, СХД, персональные системы, системы бесперебойного электроснабжения, активное сетевое оборудование) и наращивать свои статусы и компетенции в этих областях. Но помимо этого мы активно держим курс на рост и развитие таких направлений как Auto ID, Проекторы, Панели, Видеонаблюдение. Уже сегодня в штате есть компетентные специалисты, которые готовы помогать нашим заказчикам закрывать задачи бизнеса, связанные с этими товарными категориями.» - говорит Евгений Фонин, директор по развитию стратегических направлений.