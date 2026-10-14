Главная микроэлектронная компания мира расписалась в беспомощности. Литографов на всех не хватит

ASML не справляется со спросом

Нидерландская ASML, производитель передового литографического оборудования, расписалась в неспособности удовлетворить спрос на выпускаемую ей продукцию в ближайшие годы, пишет TrendForce со ссылкой на Reuters.

Производственные мощности компании на 2027 г. полностью забронированы – на фоне бума фоне бума технологий искусственного интеллекта. При этом она продолжает принимать заказы на 2028 г., а отдельные клиенты рассматривают возможность оформления заказов, которые будут исполнены лишь в 2029 и даже 2030 гг.

По словам генерального директора ASML Кристофа Фуке (Christophe Fouqet), положение не исправит даже запланированное компанией расширение производственных мощностей: на 30% в 2027 г. и еще на 30% в 2028 г.

Фото: Laura Ockel / Unsplash ASML не справляется со спросом

Нидерландская компания ASML – крупнейший в мире производитель оборудования для выпуска полупроводников. Компания специализируется на DUV- и EUV-системах высокого разрешения. Системы фотолитографии в глубоком (DUV; источник излучения – KrF- и ArF-лазеры) и экстремальном ультрафиолете (EUV; источник излучения – лазерная плазма) проецируют рисунок схемы на полупроводниковую пластину, предварительно обработанную фоторезистом (светочувствительный материал) через особую фотомаску.

EUV-оборудование считается более высокотехнологичным и позволяет выпускать интегральные микросхемы по самым передовым технологическим процессам.

Как решается проблема уже сейчас

В середине сентября 2026 г. ASML начала строительство новой производственной площадки в Эйндховене (Нидерланды). Первая фаза работ, после которой предприятие сможет частично начать работу, как ожидается, будет завершена в 2029 г. Пока же компании придется обходится имеющимися мощностями и изыскивать новые способы удовлетворения потребностей клиентов.

Всего в 2026 г. компания планирует отгрузить около 65 EUV-литографов, на 50% больше, чем годом ранее. Объем поставок DUV-машин ожидается на уровне 2025 г., хотя ранее ASML прогнозировала спад на этом направлении.

Помимо наращивания объема выпускаемой продукции, ASML намерена порадовать клиентов новым EUV-сканером повышенной производительности. Как отмечает TrendForce, в 2027 г. на рынок должна выйти модель NXE:3800F, которая позволит ускорить обработку кремниевых пластин с 230 до 260 штук в час (примерно на 13%). В ASML считают, что благодаря новинке клиенты смогут ощутимо увеличить производство чипов, начиная с 2028 г.

Не забывает ASML и о DUV-оборудовании. Наиболее востребованные модели машин для иммерсионной литографии на базе данной технологии подвергнутся модернизации, что, как ожидается, позволит довести их производительность до рекордных 330 пластин в час. Начало поставок усовершенствованных DUV-сканеров намечено на 2027 г.

Рекордный III квартал и оптимистичный прогноз на IV

Согласно данным Investing.com, нидерландский гигант завершил III квартал 2026 г. с рекордной выручкой (чистые продажи) на уровне 11,66 млрд евро, тогда как годом ранее этот показатель составил 9,33 млрд евро. Валовая рентабельность в отчетном периоде достигла 57,5%, увеличившись с 54% в III квартале 2025 г.

Набранные обороты ASML, похоже, сбрасывать не собирается и в IV квартале. Согласно ее собственным прогнозам компании, выручка по итогам заключительных трех месяцев 2026 г. составит 14,2-15,2 млрд евро – больше, чем ожидают сторонние аналитики. Валовая рентабельность зафиксируется на уровне 57%.

По итогам всего 2026 г. продажи составят 44-45 млрд евро. ASML скорректировала нижнюю границу диапазона в большую сторону на 1 млрд евро. Верхняя граница осталась без изменений. Намеченный показатель валовой рентабельности – 56%.

Свои прогнозы ASML корректировала неоднократно. В начале 2026 г. компания ожидала выручку на уровне 34-39 млрд евро. К 2030 г. годовая выручка прогнозировалась на уровне 44-60 млрд евро при валовой рентабельности на уровне 56-60%.

Несмотря на отличные финансовые показатели ASML в начале 2026 г. сообщила о сокращении штата на 3,8% за счет увольнения 1,7 тыс. сотрудников.

Цены на продукцию ASML пойдут вверх

По информации The Elec, ASML намерена повысить цены для своих клиентов. В частности, южнокорейские Samsung Electronics и SK Hynix уже уведомлены о подорожании запчастей для литографов на 10%.

В ASML заявляют об успешном завершении переговоров по данному вопросу с крупнейшими клиентами. Однако в 2026 г. влияние на финансовые показатели повышение цен скажется незначительно, в 2027 г. станет заметным, а на 2028 г. придется пик поставок по новым ценам.

Кроме Samsung Electronics и SK Hynix, в клиентах ASML числится крупнейший в мире контрактный производитель чипов тайваньская TSMC, Micron и Intel, а также проект Илона Маска (Elon Musk) Terafab из США.