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Электросвязь



29.09.2021 Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства 1
21.05.2021 В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора 1
08.06.2020 «Ростелеком» запустил для B2O-партнеров «Школу экспертов» онлайн 1
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 1
29.01.2019 Южная Осетия: безальтернативная связь с Россией 1
29.10.2018 Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж 1
07.04.2017 В «Коммуникации для инноваций» избран новый состав совета директоров 1
27.05.2016 Директором Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» назначен Евгений Гальцев 1
10.09.2014 Владимир Кубарев возглавил Кемеровский филиал «Ростелекома» 1
12.08.2014 Роман Завязкин назначен директором Ставропольского филиала «Ростелекома» 1
06.03.2014 Стали известны обязанности нового замглавы Россвязи 1
16.09.2013 Александр Белейчев возглавил «Ростелеком» на Дальнем Востоке 1
28.06.2011 «Электросвязь» автоматизировала управление корпоративным контентом на базе eDocLib 1
30.03.2011 Наталия Каляцкая назначена директором Калужского филиала «ЦентрТелекома» 1
11.02.2011 Владислав Ледков назначен заместителем генерального директора «ЦентрТелекома» 1
27.05.2010 Сергей Савенков назначен генеральным директором компании «Синтерра - Центр» 1
26.02.2010 «Ростелеком» выиграл 9 из 10 лицензий на услуги WiMAX во втором конкурсе Роскомнадзора 1
26.02.2010 Чечня не сдалась «Ростелекому» 1
12.01.2010 Завершен прием заявок на второй конкурс на право оказания услуг мобильного WiMAX 1
22.09.2009 Чечня построит на деньги «Сбербанка» «золотой WiMAX» 1
06.02.2009 Умер бывший министр связи СССР 1
10.10.2007 "Стрим-ТВ" возглавил человек Элдара Разроева 1
18.10.2006 Школы Чечни получат доступ к интернет 1
09.10.2006 В Москве и в пяти городах России пройдет "ИнфоКом-2006" 1
02.10.2006 В Москве и в пяти городах России пройдет "ИнфоКом-2006 " 1
25.09.2006 В Москве и в пяти городах России пройдет "ИнфоКом-2006" 1
18.09.2006 В CTI назначен новый генеральный директор 1
04.04.2006 28 марта состоялась конференция "Безопасность и доверие при использовании инфокоммуникационных сетей и систем" 1
14.02.2006 "Евросеть" планирует во 2 квартале получить лицензию виртуального оператора 1
13.01.2006 Суд подтвердил законность решения Дагестанского УФАС в отношении "Дагсвязьинформа" 1
31.10.2005 В "Связьинвесте" назначен новый заместитель генерального директора 1
21.10.2005 В России появился новый IP-оператор 2
20.10.2005 "Евросеть" перевела оказание услуг IP-телефонии и доступа в интернет на собственные лицензии 1
10.10.2005 "Россвязьнадзор" планирует рассмотреть вопрос о включении "Дагсвязьинформа" в реестр существенных операторов 1
04.07.2005 Новосибирск перешел на семизначные номера 1
13.04.2005 Подведены итоги международного форума по обеспечению информационной безопасности 1
31.03.2004 23-26 марта прошла очередная конференция "Комплексная защита информации" 1
17.03.2004 23-26 марта пройдет конференция «Комплексная защита информации» 1
10.03.2004 В Новосибирске завершено построение областной цифровой сети 1
03.03.2004 "ЮТК" планирует ввести в строй 37 новых узлов сети передачи данных 1

Публикаций - 40, упоминаний - 41

Электросвязь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7230 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5459 4
Ростелеком ЦентрТелеком 325 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7471 4
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 303 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6569 4
Остелеком 19 2
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 34 2
Юг-Телеком 2 2
Скай Линк - Skylink 810 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 710 2
Газпром телеком 6 2
Ростелеком Связьинвест 1202 2
Nokia Corporation 3445 2
Huawei 2889 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2077 2
Синтерра - Synterra 732 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 117 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
ИнтерОс - Иртел 5 1
Аквафон 14 1
НАГ - NAG 8 1
Южный телеком 8 1
5 Джи Вайфай 4 1
Ростелеком Сибирьтелеком 456 1
Ростелеком Дальсвязь 334 1
Ростелеком - Карачаево-Черкесский филиал 2 1
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 262 1
Ростех - Ростехнологии 2244 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 598 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1729 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 623 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 307 1
Башинформсвязь 86 1
Квант-Телеком 6 1
АФК Система ПАО 1417 1
Таттелеком 131 1
Миранда-Медиа 20 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4460 2
Газпром ПАО 630 1
Qiwi 783 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 824 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1896 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6419 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 163 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1332 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 478 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 528 1
Государственный комитет информации и печати Республики Южная Осетия - Госкомитет Южной Осетии 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1118 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4015 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2697 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 885 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8469 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3386 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2391 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 667 1
3G - Стандарт мобильной связи 4245 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 346 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11230 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 644 1
Гиголаев Хасан 6 2
Кочиев Григорий 2 2
Джиоев Мириан 6 2
Саакашвили Михаил 13 1
Савчук Олег 1 1
Шалюгин Павел 3 1
Санакоев Давид 1 1
Радов Алексей 4 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 283 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21590 5
Россия - Российская федерация - РФ 68369 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика 296 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9489 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 524 5
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 155 4
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 300 4
Россия - СКФО - Чечня - Грозный 110 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 485 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 411 3
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 117 3
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 263 3
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 213 3
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 207 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 362 2
Россия - ЦФО - Белгородская область 415 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 354 2
Россия - СЗФО - Псковская область 401 2
Россия - ЦФО - Калужская область 655 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 687 2
Россия - ЦФО - Тульская область 815 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1435 2
Россия - СКФО - Кабардино-Балкарская Республика (КБР) 188 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 830 2
Южная Осетия - Государство Алания 86 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 565 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 744 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1825 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1092 2
Грузия 800 2
Абхазия - Республика 109 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 261 2
Россия - СФО - Кемеровская область 562 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 152 1
Грузинская ССР - Грузинская Советская Социалистическая Республика 2 1
Бельгия - Королевство 511 1
Россия - СФО - Республика Тыва 154 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 363 1
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 125 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1380 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2433 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 152 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 928352, в очереди разбора - 831110.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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