Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Электросвязь
Публикаций - 40, упоминаний - 41
Электросвязь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4460 2
|Газпром ПАО 630 1
|Qiwi 783 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 824 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1118 2
|Гиголаев Хасан 6 2
|Кочиев Григорий 2 2
|Джиоев Мириан 6 2
|Саакашвили Михаил 13 1
|Савчук Олег 1 1
|Шалюгин Павел 3 1
|Санакоев Давид 1 1
|Радов Алексей 4 1
|Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 1 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1380 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 928352, в очереди разбора - 831110.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 928352, в очереди разбора - 831110.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru