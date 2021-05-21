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В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура Проводная связь
, Текст: Игорь Королев
Власти выставили на продажу чеченскую «Электросвязь» - последнего оператора фиксированной связи, не прошедшего процедуру приватизации. Актив мог бы быть интересен «Ростелекому», но компания не рассматривает возможность его приобретения.

Выставлено на продажу 100% акций чеченской «Электросвязи»

«Российский аукционный дом» (РАД) по поручению Росимущества выставил на продажу принадлежащие государству 100% акций АО «Электросвязь», оператора фиксированной связи в Чеченской республике. Аукцион назначен на 7 июня 2021 г.

Начальная стоимость актива составляет 670 млн руб., шаг аукциона 3 млн руб. Участники торгов должны внести задаток в размере 134 млн руб.

«Электросвязь» оказывает услуги фиксированной телефонной связи и доступа в интернет по технологиям ADSL и GPON. В 2020 г. выручка предприятия составила 364 млн руб., увеличившись за год на 39%. Валовый убыток составил 143 млн руб., сократившись за год на 35%, чистый убыток – 165 млн руб (сокращение за год составило 34%).

«Электросвязь» долгое время была федеральным государственным унитарным предприятием (ФГУП). В 2018 г. предприятие прошло акционирование, при этом 100% акций были закреплены за государством.

Как государство приватизировало операторов связи

«Электросвязь» последний из операторов связи, находящийся в полной собственности государства и не прошедший приватизацию. Большинство операторов фиксированной телефонной связи в 1990-х годах прошло акционирование и было объединено в подконтрольный государству холдинг «Связьинвест».

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Выставлена на продажу чеченская «Электросвязь», последний фиксированный оператор, не прошедший приватизацию

В «Связьинвест» вошел и оператор дальней связи «Ростелеком». 10 лет назад «Ростелеком» поглотил «Связьинвест» и его активы, став универсальным оператором связи.

В ряде регионов основные операторы связи оказались за орбитой «Ростелекома». В столице оператор «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) ушел под контроль АФК «Система», которая затем передала компанию в «Мобильные телесистемы» (МТС, также подконтролен АФК «Система»).

В регионах, получивших в 1990-х годах высокую степень суверенизации, Татарстане, Башкортостане, Якутии, основные операторы фиксированной связи также оказались неподконтрольны государству. Но в Якутии и Башкортостане местные операторы «Сахателеком» и «Башинформсвязь» впоследствии были проданы «Ростелекому». В Татарстане местный оператор «Таттелеком» продолжает быть независимым игроком.

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В собственности государства оставались четыре ФГУП, являющиеся крупными операторами фиксированной связи в своих регионах: «Электросвязь» в Чечне, «Ингушэлектросвязь», «Чукоткасвязьинформ» и «Тывасвязьинформ». В 2007 г. «Тывасвязьинформ» была продана компании «Интелект.ком», сейчас собственником оператора является кипрский оффшор Katreys Management.

«Ингушэлектросвязь» была акционирована и передана «Ростелекому». Аналогичная история произошла с «Чукоткасвязьинформ». Теперь очередь приватизации подошла к «Электросвязи» Чеченской республики. В «Ростелекоме» заявили CNews, что не интересуются данным активом.

Кому может быть интересна чеченская «Электросвязь»

Вместе с тем, крупным игроком на телекоммуникационном рынке Чеченкой республики является частная компания «Вайнах Телеком». Компания оказывает услуги фиксированной телефонной связи, доступа в интернет, платного телевидения, мобильной связи стандартов GSM (используется лицензия Tele2 – «дочки» «Ростелекома») и LTE.

Первоначально «Вайнах Телеком» принадлежал Адаму Басаеву и министру связи и транспорта республики Рамзану Черхигову. Впоследствии компания перешла в собственность Хасмагомеда Альбекова.

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин отмечает, что размер абонентской базы «Вайнах Телеком» должен превышать размер абонентской базы «Электросвязь», так как финансовые показатели «Вайнах Телеком» лучше, чем у «Электросвязи». За 2020 г. выручка компании составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль – 13 млн руб.

«Для «Ростелекома» покупка «Электросвязи» не имеет большого смысла, так как «Ростелеком» и так является лидером на рынке доступа в интернет в Северо-Кавказском округе, а покупка оператор еще в одном регионе «погоды не сделает», - рассуждает Брюквин. - Покупать «Электросвязь» Чеченской республики сможет только тот, кто имеет связи в руководстве республики. Таким может быть «Вайнах Телеком», но такого рода сделки вызовет вопросы со стороны антимонопольных органов».

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