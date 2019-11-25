D-Link представила беспроводной маршрутизатор ADSL2+ DSL-2750U/R D-Link представила новую версию беспроводного маршрутизатора ADSL2+ DSL-2750U/R с поддержкой Ethernet WAN. Маршрутизатор выполнен с применением современно

В «Ростелекоме» оптика впервые победила ADSL оптическим каналам связи, за год выросло на 22% до 6,3 млн. В середине 2015 г. доля оптических абонентов от общего числа ШПД-пользователей впервые превысила долю абонентов, подключенных по технологии ADSL (использует медные телефонные линии). Сейчас соотношение по этим двум технологиям составляет 54% и 46%. Число домохозяйств, который «Ростелеком» может подключить по оптике, за год увеличил

МГТС снизила тарифы на ADSL-интернет Компания «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) сообщила о введении новых тарифов на интернет по технологии ADSL для физических лиц. Компания снизила цены на популярные скорости, которые могут быть интересны как новым абонентам, так и абонентам, подключённым к интернету ранее. Снижение цен затронуло

«Ростелеком» переключил более 5 тыс. пользователей ШПД с ADSL на ETTH в Кабардино-Балкарской Республике «Ростелеком» переключил более 5 тыс. пользователей ШПД в Кабардино-Балкарской Республике с технологии ADSL на технологию ETTH. Перевод абонентов с «меди» на «оптику» осуществляется бесплатно в рамках инвестиционного проекта «Оптика в дом», стартовавшего в Нальчике в 2010 г. По словам директора

Qtech поставил 60 тыс. ADSL-маршрутизаторов в «Ростелеком-Урал» производительный универсальный шлюз доступа, обеспечивающий подключение к IP-сети как по технологии ADSL2+, так и Ethernet. Шлюз предназначен для использования в сетях широкополосного доступа x

Экспресс-обзор: универсальный роутер UPVEL UR-344AN4G ктивностью целого комплекса сетевых задач. Включает точку беспроводного доступа 802.11n 150 Мбит/с, ADSL2+ модем, брандмауэр, маршрутизатор и 4х-портовый коммутатор и порт USB для подключения н

МГТС снижает стоимость интернета по технологии ADSL «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) объявила о снижении ежемесячной стоимости доступа в интернет по технологии ADSL, цены на интернет-услуги компании сократились от 20% до 33% в зависимости от тарифного плана. Новые тарифы распространяются на абонентов, подключившихся с 1 апреля 2012 г. У абонентов, под

Netgear объявила о доступности в России двух новых беспроводных маршрутизаторов ла о доступности на российском рынке двух новых Wi-Fi роутеров: JDGN1000 (с интегрированным модемом ADSL2+) и WNR2200 (с USB портом и поддержкой 3G модемов). Оба устройства уже поступили в прод

D-Link представил новый беспроводной маршрутизатор для малого офиса с, домашний офис). DSL-2600U/NRU оснащен ADSL-портом с разъемом RJ-11 и поддерживает стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+. Также маршрутизатор оснащен LAN-портом 10/100BASE-TX. При необходимости создани

«ТТК-Нижний Новгород» предоставил ADSL-абонентам высокоскоростной доступ к популярным интернет-ресурсам другими популярными интернет-ресурсами, а также внутрисетевыми ресурсами ТТК. Обычная скорость для ADSL-абонентов в этих городах составляет 3-5 Мбит/с. Для предоставления данной услуги ТТК-НН

D-Link показала ADSL2+ модем с поддержкой Wi-Fi е технологии аутентификации и шифрования WPA/WPA2/WEP. В нем есть 4 скоростных Ethernet-порта и система SPI, позволяющая протоколировать действия взломщиков на основе анализа пакетов. D-Link показала ADSL2+ модем с поддержкой Wi-Fi Стоимость роутера составляет 80 долларов.

МГТС меняет ADSL на оптику рим», сейчас — под брендами МТС и самого МГТС). В 2008 г. была проведена модернизация до технологии ADSL2, увеличившей скорость до 20 Мбит/c. Переход на GPON позволит МГТС сравняться по максима

«ТТК-Север» запустил единый тариф на доступ в интернет по технологии ADSL в Ярославле «ТТК-Север», региональное предприятие компании ТТК, запускает единый безлимитный тариф на доступ в интернет по технологии ADSL (телефонная линия) для существующих и новых абонентов в Ярославле. Вместо линейки безлимитных тарифных планов вводится единый тариф «Безлимитный-500» со скоростью прямого канала 8 000 Кбит

TP-Link выпустил беспроводной маршрутизатор TD-W8151N со встроенным модемом ADSL2+ объявила о выходе на российский рынок беспроводного маршрутизатора TD-W8151N со встроенным модемом ADSL2+. Он оборудован одним портом LAN для подключения компьютера или сетевого диска и поддер

Zyxel показала новый интернет-центр предназначенного для подключения к Интернету по технологии ADSL. Встроенный в P660HN EE модем ADSL/ADSL2+ на базе чипсета Lantiq (TI/Infineon) обеспечивает подключение к интернету на скорости

TrendNet вывела на рынок два сетевых устройства Компания TrendNet показала в России два новых сетевых устройства для домашних пользователей. ADSL 2/2+ модем-маршрутизатор TDM-C500 представляет собой комбинированное устройство: модем д

TP-Link показала Wi-Fi-роутеры для ADSL -LINK объявила о выпуске беспроводных маршрутизаторов TD-W8961ND и TD-W8951ND со встроенным модемом ADSL2+. Обе новинки объединяют функции беспроводной точки доступа, маршрутизатора и ADSL-моде

Qtech поставит «ВолгаТелекому» 70 тыс. ADSL-модемов QDSL-1010 тупа – коммутаторами QSW-2900. Реализуя новый заказ, Qtech поставит компании «ВолгаТелеком» 70 тыс. ADSL-модемов QDSL-1010. Аппаратная часть модемов обеспечивает соединения по технологии ADS

TP-Link выпустил беспроводной маршрутизатор со встроенным модемом ADSL2+ Компания TP-Link объявила о выпуске беспроводного маршрутизатора TD-W8950ND со встроенным модемом ADSL2+. Новинка объединяет в себе функции беспроводной точки доступа, маршрутизатора и ADSL-м

Крах ADSL начнется в будущем году 2010 г. примерно в половине домохозяйств широкополосный доступ обеспечивался при помощи технологии ADSL — асимметричного доступа по телефонной линии. В отличие от Ethernet, способного осуществ

ЮТК ввела в эксплуатацию 6816 портов ADSL2+ в Волгоградской области полугодии 2010 г. ввел в эксплуатацию 6816 портов широкополосного доступа в интернет по технологии ADSL2+ с расширением существующих и организацией новых узлов доступа в населенных пунктах Вол

«ТТК-Центр» предоставил жителям Смоленска доступ в интернет по технологии ADSL «ТТК-Центр» предоставил жителям Смоленска доступ в интернет по технологии ADSL, позволяющей осуществлять подключение к сети посредством обычной телефонной линии, оставляя телефон свободным. В настоящее время услуга доступна владельцам номеров, телефонные линии которы

ЮТК ввела в эксплуатацию 17 тыс. ADSL-портов в Ростовской области дарственные инспекторы Управления Роскомнадзора по Ростовской области приняли в эксплуатацию 17 008 ADSL-портов «Южной телекоммуникационной компании» (ЮТК). Ввод новых портов позволит значитель

«ТТК-Южный Урал» начал предоставлять услугу доступа в интернет по технологии ADSL2+ в Челябинской области л» (ТТК-ЮУ) начала реализацию проекта по внедрению широкополосного доступа в интернет по технологии ADSL2+ в городах и районных центрах южно-уральского региона. Согласно условиям договора с Южн

ZyXEL предлагает универсальное решение для сетей DSL-доступа сового предоставления услуг IPTV/HDTV. Линейные модули отличаются числом универсальных портов VDSL2/ADSL2+ (соответственно 24 и 48 портов), обеспечивают неблокируемую коммутацию и продвижение т

TRENDnet выпустил маршрутизатор со встроенным модемом и поддержкой 802.11n и точку доступа. Модель TEW-635BRM поддерживает стандарты 802.11b/g, а также 802.11n, ADSL, ASDL2 и ADSL2+, может работать в режиме роутер+модем или только в режиме модема. Более широкая зона о

«Домолинк» и ZyXEL начинают совместную поддержку клиентов ОАО «ЦентрТелеком» (торговая марка «Домолинк»), провайдер услуг интернет-доступа по технологии ADSL2+ в регионах ЦФО, и компания ZyXEL объявили совместную программу по оказанию информацион

СЗТ расширила мультисервисную сеть в Архангельской области Реализуя планы по развитию услуг широкополосного доступа к сети Интернет по технологии ADSL2+ под торговой маркой «Авангард», ОАО «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) завершило первый э

Оптика хоронит ADSL На данный момент сегмент ADSL-доступа составляет около 40% петербургского рынка ШПДИ. По разным оценкам, сейчас в горо

D-Link выпустил новый беспроводной ADSL-маршрутизатор местного доступа пользователей к интернет. DSL-2600U/BRU/C работает на основе стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, оснащен встроенным межсетевым экраном, позволяющим обезопасить локальную сеть от внеш

«Вэб Плас» расширил покрытие ADSL Оператор «Веб Плас» увеличил географию предоставления услуги высокоскоростного доступа в Интернет по технологии ADSL, подключив к сети новую АТС 360. Теперь воспользоваться услугой могут клиенты с номерами телефонов в следующих диапазонах: 3600000 – 3609999, 3610000 – 3619999.

ЮТК увеличит монтированную емкость портов ADSL 2+ до 483 тыс. 483 тыс. шт. составит общая монтированная емкость портов ADSL 2+ к концу 2008 г., это 94% от совокупной емкости хDSL–портов. Учитывая тенденцию к рост

ZyXEL представил домашние интернет-центры нтернет-центров — платформа Absolute ADSL с универсальным двухдиапазонным модулятором/демодулятором ADSL2+ , поддерживающим два частотных диапазона для передачи данных согласно расширениям стан

«Веб плас» увеличил скорости ADSL тных тарифах для физических лиц. В среднем скорости увеличиваются в 2 раза. Повышение коснулось как ADSL-абонентов, так и абонентов домашней сети Web Plus. Максимальная скорость для ADSL-або

Число абонентов ADSL в Ленобласти достигло 16 тыс. На сегодняшний день на территории Ленинградской области количество абонентов ОАО «СЗТ», пользующихся ADSL-доступом, превысило 16 000 (в сентябре 2007 года этот показатель достиг 10 тыс.). Также с 1 марта 2008 года ОАО «Северо-Западный Телеком» вводит новый безлимитный тарифный план со скорость

Ericsson обновил оборудование IP MSAN латформа IP MSAN Ericsson EDA 2530 – это современный узел IP DSLAM/MSAN с высокой плотностью портов ADSL2+/VDSL2 /POTS, предназначенный для масштабного строительства сетей широкополосного досту

МГТС ускорит сеть в 4 раза вующую сеть МГТС оптоволоконными линиями связи на участке от АТС до домов абонентов и оборудованием ADSL2+ непосредственно в домах. По мнению большинства специалистов, широкополосный доступ в и

15% абонентов подключаются к ADSL СЗТ через дилеров Как сообщил коммерческий директор ОАО «Северо-Западный телеком» Олег Попов, в данный момент 15% продаж подключений к ADSL «Авангард» происходит через дилеров, 35% - через агентов, осуществляющих обзвон потенциальных клиентов, и оставшиеся 50% - в собственной сбытовой сети СЗТ.

ADSL-щики начали ценовую войну там новую линейку тарифных планов на услуги скоростного доступа к сети интернет по технологии xDSL (ADSL, ShDSL) под единым брендом — «АльянсPRO-Интернет». Так, безлимитный канал в 512 кби