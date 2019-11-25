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xDSL ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line Асимметричная цифровая абонентская линия



25.11.2019 D-Link представила беспроводной маршрутизатор ADSL2+ DSL-2750U/R

D-Link представила новую версию беспроводного маршрутизатора ADSL2+ DSL-2750U/R с поддержкой Ethernet WAN. Маршрутизатор выполнен с применением современно
14.03.2016 В «Ростелекоме» оптика впервые победила ADSL

оптическим каналам связи, за год выросло на 22% до 6,3 млн. В середине 2015 г. доля оптических абонентов от общего числа ШПД-пользователей впервые превысила долю абонентов, подключенных по технологии ADSL (использует медные телефонные линии). Сейчас соотношение по этим двум технологиям составляет 54% и 46%. Число домохозяйств, который «Ростелеком» может подключить по оптике, за год увеличил
20.09.2013 МГТС снизила тарифы на ADSL-интернет

Компания «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) сообщила о введении новых тарифов на интернет по технологии ADSL для физических лиц. Компания снизила цены на популярные скорости, которые могут быть интересны как новым абонентам, так и абонентам, подключённым к интернету ранее. Снижение цен затронуло

06.05.2013 «Ростелеком» переключил более 5 тыс. пользователей ШПД с ADSL на ETTH в Кабардино-Балкарской Республике

«Ростелеком» переключил более 5 тыс. пользователей ШПД в Кабардино-Балкарской Республике с технологии ADSL на технологию ETTH. Перевод абонентов с «меди» на «оптику» осуществляется бесплатно в рамках инвестиционного проекта «Оптика в дом», стартовавшего в Нальчике в 2010 г. По словам директора

01.11.2012 Qtech поставил 60 тыс. ADSL-маршрутизаторов в «Ростелеком-Урал»

производительный универсальный шлюз доступа, обеспечивающий подключение к IP-сети как по технологии ADSL2+, так и Ethernet. Шлюз предназначен для использования в сетях широкополосного доступа x
25.10.2012 Экспресс-обзор: универсальный роутер UPVEL UR-344AN4G

ктивностью целого комплекса сетевых задач. Включает точку беспроводного доступа 802.11n 150 Мбит/с, ADSL2+ модем, брандмауэр, маршрутизатор и 4х-портовый коммутатор и порт USB для подключения н
27.04.2012 МГТС снижает стоимость интернета по технологии ADSL

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС) объявила о снижении ежемесячной стоимости доступа в интернет по технологии ADSL, цены на интернет-услуги компании сократились от 20% до 33% в зависимости от тарифного плана. Новые тарифы распространяются на абонентов, подключившихся с 1 апреля 2012 г. У абонентов, под
15.11.2011 Netgear объявила о доступности в России двух новых беспроводных маршрутизаторов

ла о доступности на российском рынке двух новых Wi-Fi роутеров: JDGN1000 (с интегрированным модемом ADSL2+) и WNR2200 (с USB портом и поддержкой 3G модемов). Оба устройства уже поступили в прод
10.11.2011 D-Link представил новый беспроводной маршрутизатор для малого офиса

с, домашний офис). DSL-2600U/NRU оснащен ADSL-портом с разъемом RJ-11 и поддерживает стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+. Также маршрутизатор оснащен LAN-портом 10/100BASE-TX. При необходимости создани
11.10.2011 «ТТК-Нижний Новгород» предоставил ADSL-абонентам высокоскоростной доступ к популярным интернет-ресурсам

другими популярными интернет-ресурсами, а также внутрисетевыми ресурсами ТТК. Обычная скорость для ADSL-абонентов в этих городах составляет 3-5 Мбит/с. Для предоставления данной услуги ТТК-НН

06.10.2011 D-Link показала ADSL2+ модем с поддержкой Wi-Fi

е технологии аутентификации и шифрования WPA/WPA2/WEP. В нем есть 4 скоростных Ethernet-порта и система SPI, позволяющая протоколировать действия взломщиков на основе анализа пакетов. D-Link показала ADSL2+ модем с поддержкой Wi-Fi Стоимость роутера составляет 80 долларов.
29.09.2011 МГТС меняет ADSL на оптику

рим», сейчас — под брендами МТС и самого МГТС). В 2008 г. была проведена модернизация до технологии ADSL2, увеличившей скорость до 20 Мбит/c. Переход на GPON позволит МГТС сравняться по максима
15.09.2011 «ТТК-Север» запустил единый тариф на доступ в интернет по технологии ADSL в Ярославле

«ТТК-Север», региональное предприятие компании ТТК, запускает единый безлимитный тариф на доступ в интернет по технологии ADSL (телефонная линия) для существующих и новых абонентов в Ярославле. Вместо линейки безлимитных тарифных планов вводится единый тариф «Безлимитный-500» со скоростью прямого канала 8 000 Кбит
22.07.2011 TP-Link выпустил беспроводной маршрутизатор TD-W8151N со встроенным модемом ADSL2+

объявила о выходе на российский рынок беспроводного маршрутизатора TD-W8151N со встроенным модемом ADSL2+. Он оборудован одним портом LAN для подключения компьютера или сетевого диска и поддер
20.04.2011 Zyxel показала новый интернет-центр

предназначенного для подключения к Интернету по технологии ADSL. Встроенный в P660HN EE модем ADSL/ADSL2+ на базе чипсета Lantiq (TI/Infineon) обеспечивает подключение к интернету на скорости

13.04.2011 TrendNet вывела на рынок два сетевых устройства

Компания TrendNet показала в России два новых сетевых устройства для домашних пользователей. ADSL 2/2+ модем-маршрутизатор TDM-C500 представляет собой комбинированное устройство: модем д
01.04.2011 TP-Link показала Wi-Fi-роутеры для ADSL

-LINK объявила о выпуске беспроводных маршрутизаторов TD-W8961ND и TD-W8951ND со встроенным модемом ADSL2+. Обе новинки объединяют функции беспроводной точки доступа, маршрутизатора и ADSL-моде
16.11.2010 Qtech поставит «ВолгаТелекому» 70 тыс. ADSL-модемов QDSL-1010

тупа – коммутаторами QSW-2900. Реализуя новый заказ, Qtech поставит компании «ВолгаТелеком» 70 тыс. ADSL-модемов QDSL-1010. Аппаратная часть модемов обеспечивает соединения по технологии ADS
21.10.2010 TP-Link выпустил беспроводной маршрутизатор со встроенным модемом ADSL2+

Компания TP-Link объявила о выпуске беспроводного маршрутизатора TD-W8950ND со встроенным модемом ADSL2+. Новинка объединяет в себе функции беспроводной точки доступа, маршрутизатора и ADSL-м
22.09.2010 Крах ADSL начнется в будущем году

2010 г. примерно в половине домохозяйств широкополосный доступ обеспечивался при помощи технологии ADSL — асимметричного доступа по телефонной линии. В отличие от Ethernet, способного осуществ
06.09.2010 ЮТК ввела в эксплуатацию 6816 портов ADSL2+ в Волгоградской области

полугодии 2010 г. ввел в эксплуатацию 6816 портов широкополосного доступа в интернет по технологии ADSL2+ с расширением существующих и организацией новых узлов доступа в населенных пунктах Вол
02.06.2010 «ТТК-Центр» предоставил жителям Смоленска доступ в интернет по технологии ADSL

«ТТК-Центр» предоставил жителям Смоленска доступ в интернет по технологии ADSL, позволяющей осуществлять подключение к сети посредством обычной телефонной линии, оставляя телефон свободным. В настоящее время услуга доступна владельцам номеров, телефонные линии которы
21.05.2010 ЮТК ввела в эксплуатацию 17 тыс. ADSL-портов в Ростовской области

дарственные инспекторы Управления Роскомнадзора по Ростовской области приняли в эксплуатацию 17 008 ADSL-портов «Южной телекоммуникационной компании» (ЮТК). Ввод новых портов позволит значитель
19.03.2010 «ТТК-Южный Урал» начал предоставлять услугу доступа в интернет по технологии ADSL2+ в Челябинской области

л» (ТТК-ЮУ) начала реализацию проекта по внедрению широкополосного доступа в интернет по технологии ADSL2+ в городах и районных центрах южно-уральского региона. Согласно условиям договора с Южн
18.08.2009 ZyXEL предлагает универсальное решение для сетей DSL-доступа

сового предоставления услуг IPTV/HDTV. Линейные модули отличаются числом универсальных портов VDSL2/ADSL2+ (соответственно 24 и 48 портов), обеспечивают неблокируемую коммутацию и продвижение т
29.01.2009 TRENDnet выпустил маршрутизатор со встроенным модемом и поддержкой 802.11n

и точку доступа. Модель TEW-635BRM поддерживает стандарты 802.11b/g, а также 802.11n, ADSL, ASDL2 и ADSL2+, может работать в режиме роутер+модем или только в режиме модема. Более широкая зона о
01.09.2008 «Домолинк» и ZyXEL начинают совместную поддержку клиентов

ОАО «ЦентрТелеком» (торговая марка «Домолинк»), провайдер услуг интернет-доступа по технологии ADSL2+ в регионах ЦФО, и компания ZyXEL объявили совместную программу по оказанию информацион
18.07.2008 СЗТ расширила мультисервисную сеть в Архангельской области

Реализуя планы по развитию услуг широкополосного доступа к сети Интернет по технологии ADSL2+ под торговой маркой «Авангард», ОАО «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) завершило первый э
15.07.2008 Оптика хоронит ADSL

На данный момент сегмент ADSL-доступа составляет около 40% петербургского рынка ШПДИ. По разным оценкам, сейчас в горо
11.07.2008 D-Link выпустил новый беспроводной ADSL-маршрутизатор

местного доступа пользователей к интернет. DSL-2600U/BRU/C работает на основе стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, оснащен встроенным межсетевым экраном, позволяющим обезопасить локальную сеть от внеш
20.06.2008 «Вэб Плас» расширил покрытие ADSL

Оператор «Веб Плас» увеличил географию предоставления услуги высокоскоростного доступа в Интернет по технологии ADSL, подключив к сети новую АТС 360. Теперь воспользоваться услугой могут клиенты с номерами телефонов в следующих диапазонах: 3600000 – 3609999, 3610000 – 3619999.
04.04.2008 ЮТК увеличит монтированную емкость портов ADSL 2+ до 483 тыс.

483 тыс. шт. составит общая монтированная емкость портов ADSL 2+ к концу 2008 г., это 94% от совокупной емкости хDSL–портов. Учитывая тенденцию к рост
19.03.2008 ZyXEL представил домашние интернет-центры

нтернет-центров — платформа Absolute ADSL с универсальным двухдиапазонным модулятором/демодулятором ADSL2+ , поддерживающим два частотных диапазона для передачи данных согласно расширениям стан
11.03.2008 «Веб плас» увеличил скорости ADSL

тных тарифах для физических лиц. В среднем скорости увеличиваются в 2 раза. Повышение коснулось как ADSL-абонентов, так и абонентов домашней сети Web Plus. Максимальная скорость для ADSL-або
07.03.2008 Число абонентов ADSL в Ленобласти достигло 16 тыс.

На сегодняшний день на территории Ленинградской области количество абонентов ОАО «СЗТ», пользующихся ADSL-доступом, превысило 16 000 (в сентябре 2007 года этот показатель достиг 10 тыс.). Также с 1 марта 2008 года ОАО «Северо-Западный Телеком» вводит новый безлимитный тарифный план со скорость
22.02.2008 Ericsson обновил оборудование IP MSAN

латформа IP MSAN Ericsson EDA 2530 – это современный узел IP DSLAM/MSAN с высокой плотностью портов ADSL2+/VDSL2 /POTS, предназначенный для масштабного строительства сетей широкополосного досту
21.02.2008 МГТС ускорит сеть в 4 раза

вующую сеть МГТС оптоволоконными линиями связи на участке от АТС до домов абонентов и оборудованием ADSL2+ непосредственно в домах. По мнению большинства специалистов, широкополосный доступ в и
19.12.2007 15% абонентов подключаются к ADSL СЗТ через дилеров

Как сообщил коммерческий директор ОАО «Северо-Западный телеком» Олег Попов, в данный момент 15% продаж подключений к ADSL «Авангард» происходит через дилеров, 35% - через агентов, осуществляющих обзвон потенциальных клиентов, и оставшиеся 50% - в собственной сбытовой сети СЗТ.
11.12.2007 ADSL-щики начали ценовую войну

там новую линейку тарифных планов на услуги скоростного доступа к сети интернет по технологии xDSL (ADSL, ShDSL) под единым брендом — «АльянсPRO-Интернет». Так, безлимитный канал в 512 кби
05.12.2007 СЗТ наращивает емкость сети для ADSL-абонентов Архангельска

полосного доступа построил в Архангельской области мультисервисную сеть с использованием технологии ADSL2+ монтированной емкостью более 18 тыс. портов. Сейчас услугами широкополосного доступа в

Публикаций - 1102, упоминаний - 1717

xDSL и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 112
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 108
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 104
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 95
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 80
Ростелеком 9610 66
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12312 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8693 48
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2032 46
ZyXEL Communications 290 40
Cisco Systems 5105 40
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 38
АФК Система ПАО 1793 34
Ростелеком - Связьинвест 1707 32
МегаФон 8664 30
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 28
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 27
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 27
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1443 27
Intel Corporation 12149 26
Siemens AG - Siemens Group 2584 26
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 24
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 24
МегаФон - Синтерра - Synterra 797 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5672 23
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3001 22
Lenovo Motorola 3500 22
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1510 22
D-Link - Д-Линк Трейд 360 21
Microsoft Corporation 24558 21
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 20
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 19
Deutsche Telekom 911 19
МТС - Комстар ОТС Директ - ПТТ-телепорт 37 18
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 18
Huawei 3887 18
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 18
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 18
Цифра ГК 2407 17
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 19
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1069 14
АФК Система - Система Масс-медиа 84 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 899 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7182 10
SoftBank Group 258 10
РЖД - Российские железные дороги 1891 9
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 7
Газпром ПАО 1340 6
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2716 5
Россети Ленэнерго 1700 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 718 5
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 108 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 5
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2305 4
Walt Disney Company 622 3
Visa International 1945 3
Евросеть 1404 3
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 8 3
Альфа-Групп 693 3
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 793 3
101Hotels.com 456 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1876 3
AHConferences 53 3
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 49 3
Intel Capital 148 3
ГПБ - Газпромбанк 1076 3
Почта России ПАО 2098 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 171 2
Альфа-Банк 1757 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 839 2
Hyundai Motor Company 379 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 2
Warner Bros. International Television Distribution 277 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11439 27
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2702 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2174 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4916 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3256 8
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 670 8
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 201 7
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 169 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2972 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2481 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 634 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 970 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5400 4
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4674 4
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 116 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5834 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3101 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1662 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1495 3
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3978 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1380 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 403 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 819 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 251 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1188 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 153 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1984 2
Судебная власть - Judicial power 2297 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 580 2
Петербургский метрополитен ГУП 136 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3308 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6261 45
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 455 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 8
WiMAX Forum 68 7
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 7
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 177 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 51 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1425 2
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 252 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 138 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 3 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
Единая Россия - Политическая партия 292 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1017 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9338 433
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15647 375
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24300 319
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49581 261
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6361 252
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8140 225
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20420 187
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3619 183
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9303 164
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12467 149
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10092 148
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64886 134
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4643 132
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2118 132
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27713 127
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10695 125
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2108 120
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3658 113
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4015 100
Сеть передачи данных - Data transmission network 3695 93
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 556 92
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 426 89
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23891 81
Аналоговые технологии 2758 73
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6420 72
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16069 64
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6945 62
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29357 62
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 61
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12409 61
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 398 59
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 929 58
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3965 57
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9930 57
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7845 56
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3197 56
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13871 55
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5648 53
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1563 52
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 805 50
Microsoft Windows 2000 8661 37
Microsoft Windows 15581 23
Apple iPhone 6 4861 17
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 14
Linux OS 9846 14
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 12
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 148 12
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 11
Apple Mac - Apple Macintosh 2970 10
МТС - Комстар ОТС - Комстар-FON 15 10
Microsoft Skype 2062 9
Google Android 13916 8
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 64 8
Throttle 10 8
Apple iOS 7681 7
Microsoft MSN - Microsoft Network 711 6
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 6
Qtech QDSL - серия маршрутизаторов 6 6
TP-Link Powerline 42 6
Yahoo! BB 12 6
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 6
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4953 6
Яндекс.Директ - Yandex Direct 253 6
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 34 5
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 5
Яндекс.DNS 17 5
ZyXEL Keenetic 35 5
Cisco ADSL - Cisco Asymetric Digital Subscriber Line Routers 7 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1503 4
Google YouTube - Видеохостинг 2719 4
Netgear Femtocell Voice Gateway 4 4
МГТС GPON ШПД - SDH-сеть (синхронная цифровая иерархия) 23 4
FON Wireless - La Fonera 7 4
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 405 4
HP Compaq Presario 125 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2389 4
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 120 4
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 4
Кусков Денис 221 16
Солонин Виталий 89 14
Попов Олег 51 13
Брюквин Юрий 298 13
Приданцев Сергей 145 11
Анкилов Константин 105 10
Рейман Леонид 1048 8
Овчинников Борис 129 8
Гончарук Александр 92 8
Кочетков Владислав 248 7
Иванов Михаил 99 6
Ксенин Алекс 311 6
Терпугов Сергей 10 6
Репин Николай 18 6
Дунаев Михаил 10 5
Слизень Виталий 242 5
Пинчук Виктор 43 4
Захаров Дмитрий 46 4
Лебедев Олег 16 4
Акулич Владимир 41 4
Кудрявцев Сергей 23 4
Мызовский Герман 11 4
Ознобихин Олег 13 4
Горбунов Александр 54 4
Морошкин Александр 118 4
Рябов Игорь 27 3
Богатов Антон 79 3
Рабовский Семен 32 3
Малис Александр 157 3
Иванов Сергей 388 3
Киселев Константин 12 3
Казакова Анастасия 8 3
Ковалев Дмитрий 35 3
Кореш Виктор 82 3
Захаров Николай 7 3
Петров Дмитрий 58 3
Голубева Надежда 43 3
Мартиросян Ваагн 43 3
Вексельберг Виктор 153 3
Назаров Сергей 58 3
Россия - РФ - Российская федерация 142624 338
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42848 256
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17218 114
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51925 109
Европа 21715 87
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13293 71
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14151 67
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7346 59
Япония 13253 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14075 49
Франция - Французская Республика 7826 47
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3077 47
Германия - Федеративная Республика 12646 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16876 43
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2920 32
Швеция - Королевство 3613 31
Южная Корея - Республика 6615 30
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3068 29
Испания - Королевство 3701 29
Россия - УФО - Екатеринбург 3903 27
Китай - Тайвань 3966 27
Украина 7582 25
Италия - Итальянская Республика 4341 25
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2379 25
Казахстан - Республика 5496 24
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2623 19
Россия - ПФО - Нижегородская область 1846 19
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2414 18
Канада 4864 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1130 17
Россия - УФО - Свердловская область 1470 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1931 17
Финляндия - Финляндская Республика 3591 16
Америка - Американский регион 2130 16
Азия - Азиатский регион 5501 15
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2699 15
Нидерланды 3500 15
Европа Восточная 3070 15
Земля - планета Солнечной системы 10347 15
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1137 14
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5846 148
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6342 139
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50502 88
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9850 76
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10839 70
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16178 69
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47611 68
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18229 63
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3531 54
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 718 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28671 52
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23830 49
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7451 43
Металлы - Медь - Copper 788 36
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1781 35
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4729 32
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6017 31
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2104 29
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14034 28
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4765 28
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 28
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2316 27
Аренда 2390 26
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4421 25
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10893 24
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4948 23
Кредитование - Сrediting - Заём 6652 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5271 21
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5463 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6855 19
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4939 18
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3959 18
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4816 18
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6853 17
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2753 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5933 17
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1276 16
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2357 15
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4616 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5681 15
Стрим-ТВ - телекомпания 160 30
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11216 29
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 624 22
The Register - The Register Hardware 1531 18
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 487 11
NE Asia Online 313 10
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 9
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 875 8
Telecom.paper 194 6
DigiTimes - Издание 1309 5
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5896 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 518 4
Silicon 483 4
CNews Северо-Запад 24 4
ComNews - Медиа-бизнес 107 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2702 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 4
Говорит Москва - радиостанция 23 4
FT - Financial Times 1212 3
ТелеМедиум 10 3
Total Telecom 613 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 3
CNews - ZOOM.CNews 1846 3
New Scientist 1448 3
Vnunet 224 2
Japan Today 47 2
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 2
ComputerWire 51 2
Telegraph 195 2
РБК ТВ - телеканал 81 2
РС Рro 91 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 2
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 33 2
National Geographic 95 2
Informa PLC - CommsDesign 23 2
Nikkei BP - AsiaBizTech 155 2
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 2
ZDnet 659 2
Inquirer 463 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8062 41
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 973 31
Рустелеком ТК 303 14
IDC - International Data Corporation 4903 12
Gartner - Dataquest 347 9
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
IHS Infonetics Research 102 5
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 130 5
Gartner - Гартнер 3547 5
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3159 3
Forrester Research 821 3
In-Stat/MDR 70 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 3
In-Stat 115 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 2
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 2
TeleGeography Research 40 2
eMarketer 204 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Strategy Analytics 284 2
Директ Инфо 9 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 113 2
Juniper Research 522 1
GfK Omnibus - GfK Омнибус 10 1
NPD DisplaySearch 284 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
AVentures Group 6 1
Cahners-Instat Group 34 1
Tagline - Тэглайн 27 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 1
SmartMarketing 73 1
Dell'Oro Group 61 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
CNews Инновация года - награда 111 1
Synergy Research Group 42 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 315 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 2
МИОО - Московский открытый институт 5 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 53 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 38 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 821 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 529 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1489 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 1
Библиотека Максима Мошкова 16 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 30 1
СПбГУ - Восточный факультет 7 1
СамГУПС - Самарский государственный университет путей сообщения 4 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 98 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 148 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
МГПУ - Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева 3 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 39 1
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 1
СГА - Современная гуманитарная академия 17 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
РАН - Российская академия наук 1854 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 157 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 49 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 591 1
ТГУ - Томский государственный университет 171 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 22 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 266 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 50 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 244 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 97 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 59 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 284 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 36
CeBIT 612 12
Связь-Экспокомм 113 5
IPTV Forum 17 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
ИнфоКом 100 2
День молодёжи - 27 июня 874 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1106 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 99 1
Международный женский день - 8 марта 324 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 633 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Broadband World Forum 6 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 175 1
CSTB Telecom & Media 58 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 709 1
CNews AWARDS - награда 509 1
CNews FORUM Кейсы 222 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1986 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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