Киселев Константин
|13.02.2025
|Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte персонализирует коммуникации с клиентами в мобильном приложении с помощью RL-модели 1
|26.06.2013
|Российские разработчики BI заявили о себе на весь мир 1
|26.06.2013
|Мировой рынок BI: ясность отсутствует 1
|08.07.2008
|Домовые сети заставили спустить пиратский флаг 1
|29.01.2008
|«Элтел» развивает сеть в Москве 1
|22.01.2008
|«Элтел» нацелился на 35 тыс. абонентов 1
|19.12.2007
|IPTV наконец-то стартовало в Петербурге 1
|11.12.2007
|ADSL-щики начали ценовую войну 1
|30.08.2007
|«Комстар»: второе пришествие в Петербург 1
|03.08.2007
|Контент мешает запуску IPTV в Петербурге 1
|12.07.2007
|«Синтерра» купила «Петерстар» 1
|05.07.2007
|Питерский оператор не прижился в Москве 1
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|Американцы поставили Каспарову мат в интернете 1
Киселев Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple iPad 3865 1
|SAP NetWeaver BI - SAP NetWeaver Business Intelligence 6 1
|Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
|Брюквин Юрий 299 5
|Коровкин Владимир 16 2
|Миронов Владислав 5 2
|Анчунов Дмитрий 8 1
|Ананьев Дмитрий 78 1
|Слизень Виталий 242 1
|Кусков Денис 221 1
|Байбутов Андрей 12 1
|Анкилов Константин 107 1
|Андреева Екатерина 48 1
|Казакова Анастасия 8 1
|Кравчук Илья 16 1
|Дианов Алексей 17 1
|Акулич Владимир 41 1
|Саяпина Елена 41 1
|Лебедев Олег 16 1
|Ясиновская Юлия 16 1
|Тихонова Виктория 14 1
|Томилина Элла 10 1
|Жданов Сергей 28 1
|Андреев Евгений 6 1
|Голубенко Сергей 5 1
|Каспаров Гарри 56 1
|Тарасевич Илья 1 1
|Попов Олег 51 1
|Евсеев Руслан 14 1
|Наумов Виктор 126 1
|Николаева Екатерина 3 1
|Петров Дмитрий 61 1
|Стрельцов Валерий 11 1
|Небесный Илья 6 1
|Колеченков Роман 7 1
|Леванков Дмитрий 1 1
|Литвинович Марина 4 1
|Кулибанова Виктория 3 1
|Симакина Анастасия 4 1
|Талалай Михаил 1 1
|Пасынкова Татьяна 3 1
|Максаков Александр 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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