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Индексная книга (каталог) CNews*
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Киселев Константин



13.02.2025 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte персонализирует коммуникации с клиентами в мобильном приложении с помощью RL-модели 1
26.06.2013 Российские разработчики BI заявили о себе на весь мир 1
26.06.2013 Мировой рынок BI: ясность отсутствует 1
08.07.2008 Домовые сети заставили спустить пиратский флаг 1
29.01.2008 «Элтел» развивает сеть в Москве 1
22.01.2008 «Элтел» нацелился на 35 тыс. абонентов 1
19.12.2007 IPTV наконец-то стартовало в Петербурге 1
11.12.2007 ADSL-щики начали ценовую войну 1
30.08.2007 «Комстар»: второе пришествие в Петербург 1
03.08.2007 Контент мешает запуску IPTV в Петербурге 1
12.07.2007 «Синтерра» купила «Петерстар» 1
05.07.2007 Питерский оператор не прижился в Москве 1
08.06.2007 Американцы поставили Каспарову мат в интернете 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Киселев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Элтел Нетворкс 57 10
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 5
Metrocom - Метроком 89 3
SAP SE 5280 2
Microsoft Corporation 24657 2
IBM - International Business Machines Corp 9446 2
Oracle Corporation 6705 2
SAS Institute 974 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 2
Прогноз 1652 2
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 122 2
ВестКолл - WestCall 90 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 2
Астерос Консалтинг 64 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 2
MicroStrategy 64 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 62 1
Астелит 134 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
Tibco Software 81 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 1
ВЭБПлас 38 1
Oyster Telecom - Ойстер Телеком - Объединенные Сети 8 1
Qlik - QlikTech 160 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Almatel - 2КОМ 19 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 1
Цифра ГК 2435 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Парадигма 151 1
Антивирусный Центр 44 1
Простор Телеком - Prostor Telecom 29 1
Контент-Хаус 7 1
Энерджи Логистика 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 1
ПромСвязьКапитал 83 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 1
Cladina Investments - Кладина инвестментс лимитед 5 1
Менатеп - Menatep 38 1
Аквилон 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 919 1
НСПК - Национальная система платежных карт 817 1
First National Holdings 39 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7124 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20715 6
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 931 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9387 5
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15782 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6600 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4708 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2129 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4098 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9343 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6978 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17109 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Аналоговые технологии 2774 2
Управляемость - Manageability 1737 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3118 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
PPPoE - Point-to-point protocol over Ethernet - сетевой протокол канального уровня 59 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16177 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6694 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2828 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2923 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2962 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6817 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15983 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3486 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8210 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1024 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4498 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3762 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4889 1
Apple iPad 3865 1
SAP NetWeaver BI - SAP NetWeaver Business Intelligence 6 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Брюквин Юрий 299 5
Коровкин Владимир 16 2
Миронов Владислав 5 2
Анчунов Дмитрий 8 1
Ананьев Дмитрий 78 1
Слизень Виталий 242 1
Кусков Денис 221 1
Байбутов Андрей 12 1
Анкилов Константин 107 1
Андреева Екатерина 48 1
Казакова Анастасия 8 1
Кравчук Илья 16 1
Дианов Алексей 17 1
Акулич Владимир 41 1
Саяпина Елена 41 1
Лебедев Олег 16 1
Ясиновская Юлия 16 1
Тихонова Виктория 14 1
Томилина Элла 10 1
Жданов Сергей 28 1
Андреев Евгений 6 1
Голубенко Сергей 5 1
Каспаров Гарри 56 1
Тарасевич Илья 1 1
Попов Олег 51 1
Евсеев Руслан 14 1
Наумов Виктор 126 1
Николаева Екатерина 3 1
Петров Дмитрий 61 1
Стрельцов Валерий 11 1
Небесный Илья 6 1
Колеченков Роман 7 1
Леванков Дмитрий 1 1
Литвинович Марина 4 1
Кулибанова Виктория 3 1
Симакина Анастасия 4 1
Талалай Михаил 1 1
Пасынкова Татьяна 3 1
Максаков Александр 2 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 6
Россия - РФ - Российская федерация 145071 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3105 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 2
Европа 21798 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3115 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 443 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 310 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6416 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1589 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4842 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 201 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2832 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4993 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1218 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 636 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4899 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2265 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 1
Аренда 2433 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8728 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4670 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6184 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4375 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 151 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7634 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1002 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 774 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6721 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2442 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5791 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1263 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1950 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 2
Стрим-ТВ - телекомпания 160 2
ТелеМедиум 10 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 1
Рустелеком ТК 304 5
IDC - International Data Corporation 4911 2
Gartner - Гартнер 3560 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 17 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2438 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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