Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

PPPoE Point-to-point protocol over Ethernet сетевой протокол канального уровня



28.12.2024 Обзор роутера HUAWEI WiFi BE3: Wi-Fi 7 и родительский контроль 1
Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика 1
18.08.2023 Новые домашние Wi-Fi роутеры от Digma 1
10.02.2023 Бюджетный GPON-терминал NTU-52W с поддержкой Wi-Fi запущен в серийное производство 1
07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО? 1
20.01.2022 D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1200 1
24.06.2019 D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO 1
03.04.2017 D-Link представила флагманский маршрутизатор AC1900 DIR-879 1
23.12.2015 Netis Systems выпустила свой первый роутер с поддержкой оптоволоконной линии - netis WF2780F 1
15.01.2015 Обзор двух новинок от компании Huawei: роутеры WS319 и WS550 1
17.12.2014 Мобильный 3G-роутер Huawei E5730 Mobile 1
20.11.2014 Система расчетов Fastcom от «Форс-Телеком» теперь доступна в корпоративном «облаке» 1
13.05.2014 Роутер для Wi-Fi с Ethernet и 3G 1
19.11.2013 «Дом.ru» обеспечит интернетом коттеджные поселки 1
14.10.2013 Обзор домашнего маршрутизатора TRENDnet AC1750: быстрый и еще быстрее 1
30.09.2013 Обзор флагманского маршрутизатора ZyXEL Keenetic Ultra: 802.11ac не нужен? 1
26.04.2013 Обзор роутера ZyXEL Keenetic Giga II: ZOOM рекомендует 1
28.03.2013 Huawei представила плату BNG c производительностью 240G 1
20.03.2013 Обзор сверхдоступного Wi-Fi роутера от Upvel: сказ о том, как сеть в массы шла 1
06.11.2012 Promwad представит свои последние разработки на выставке Electronica 2012 1
29.05.2012 TP-Link выпустил ультракомпактный роутер TL-WR702N 1
09.12.2011 ZyXEL начал продажи в России гигабитного домашнего интернет-центра Keenetic Giga 1
01.12.2011 TP-Link выпустил гигабитный роутер TL-ER5120 с балансировкой нагрузки 1
02.08.2011 «Ростелеком-Юг» построил сеть Metro Ethernet на базе оборудования Qtech 1
21.12.2010 Семь раз отмерь — один раз купи: обзор популярных домашних маршрутизаторов для подключения по выделенной линии Ethernet 1
03.11.2010 Netgear представила новый домашний беспроводной маршрутизатор WNR612v2 1
05.08.2010 Интернет-центры ZyXEL: хорошие скорости, торренты и IP-телевидение 1
22.07.2010 ZyXEL представила восточноевропейские версии адаптеров IP-телефонии P-2301RL и P-2301R 1
16.06.2010 АПКШ «Континент» 3.5 получил сертификат ФСБ России 1
28.12.2009 ZyXEL NBG318S: интернет-центр для подключения к Сети и IPTV по Ethernet 1
21.12.2009 ZyXEL начал поставки домашних интернет-центров для высокоскоростных тарифных планов 1
16.01.2009 Smartec выпустил новый 8-канальный IP-видеокодер STS-IPT880 1
16.10.2008 Smartec представила новую купольную IP-камеру видеонаблюдения 1
03.10.2008 Вышла бета-версия Ubuntu 8.10 1
04.08.2008 СЗКТИ увеличила скорости на безлимитных тарифах 1
02.07.2008 Netgear выпустила беспроводной маршрутизатор Open Source Wireless-G 1
10.06.2008 ZyXEL расширил возможности интернет-центра P-330W 1
02.06.2008 Verysell поставила оборудование «Смолтелекому» 1
11.12.2007 ADSL-щики начали ценовую войну 1
09.11.2007 TRENDnet представил беспроводной маршрутизатор для домашних пользователей 1

Публикаций - 59, упоминаний - 59

PPPoE и организации, системы, технологии, персоны:

ZyXEL Communications 291 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
Huawei 3933 5
D-Link - Д-Линк Трейд 361 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 4
TRENDnet 85 4
Microsoft Corporation 24625 3
TP-Link - ТП-Линк 205 3
Netgear 237 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 3
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 197 3
SAP SE 5277 2
HP Inc. 5685 2
Oracle Corporation 6688 2
MediaTek - Ralink 527 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 2
SkyDNS - СкайДНС 33 2
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 289 2
Smartec 138 2
Yandex - Яндекс 7340 2
CNet Technology 22 2
8213 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Samsung Electronics 10254 1
Ростелеком 9701 1
Broadcom - VMware 2359 1
Dell EMC 5027 1
Cisco Systems 5114 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Intel Corporation 12197 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
SAS Institute 971 1
Fujitsu 2041 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Россети Ленэнерго 1700 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 40
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 31
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 29
PPTP - Point-to-Point tunneling protocol 73 28
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 26
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 24
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 24
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 176 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 21
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 19
ISC DHCPD - ISC DHCP daemon - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface 197 18
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 182 18
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 17
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 853 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 17
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 650 16
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 16
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 14
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 12
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 12
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 11
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 11
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 10
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 242 10
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 10
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 110 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 9
IPoE - Internet Protocol over Ethernet 14 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 8
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 8
Linux OS 9937 9
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 6
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 148 6
Microsoft Windows 15657 5
Google Android 13994 4
Apple iOS 7809 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 4
Microsoft Windows 7 1979 3
Яндекс.DNS 17 3
Zyxel ZyWALL ATP - Межсетевой экран - Zyxel ZyWALL VPN Series - Zyxel VPN2S 32 3
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 193 3
ZyXEL Keenetic 36 3
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 47 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Apple iPhone 6 4862 3
Zyxel Vantage CNM 6 3
MediaTek RT 4 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 2
Яндекс.Маркет 937 2
Linux OpenWRT OS 16 2
Samba 146 2
D-Link Assistant 12 2
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 41 2
UDPXY 4 2
Total Commander - Файловый менеджер 36 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Transmission - BitTorrent-клиент c открытым исходным кодом 4 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 2
Microsoft Windows Server 2003 569 2
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 201 2
Netgear WN - Netgear WG - Netgear WC - Netgear WNA - Netgear WNR - Netgear WNDR - Netgear WNCE - серия роутеров 18 2
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 2
eMule 23 2
IPSoft Billing 5 2
Broadcom BCM chip 55 2
Google Chrome - браузер 1561 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Microsoft Windows XP 2399 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Чазов Андрей 22 1
Танюхин Дмитрий 24 1
Брюквин Юрий 299 1
Медведев Максим 5 1
Изумрудов Олег 38 1
Зятьков Юрий 11 1
Шубин Сергей 25 1
Муромец Юлия 28 1
Томилина Элла 10 1
Киселев Константин 12 1
Лем Станислав 7 1
Васюк Сергей 4 1
Марьюшкин Павел 2 1
Томский Василий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Казахстан - Республика 5525 2
Украина 7608 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Европа 21767 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Европа Западная 1481 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 387 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 285 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Дания - Королевство 1296 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 3
Ergonomics - Эргономика 1597 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
VAD - Value Added Distribution 98 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Английский язык 6634 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Интернет-кафе 309 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Айсберг - Eisberg 177 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
The Observer 40 1
Рустелеком ТК 304 1
ITResearch 119 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще