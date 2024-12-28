PPPoE Point-to-point protocol over Ethernet сетевой протокол канального уровня
PPPoE и организации, системы, технологии, персоны:
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
|Чазов Андрей 22 1
|Танюхин Дмитрий 24 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Медведев Максим 5 1
|Изумрудов Олег 38 1
|Зятьков Юрий 11 1
|Шубин Сергей 25 1
|Муромец Юлия 28 1
|Томилина Элла 10 1
|Киселев Константин 12 1
|Лем Станислав 7 1
|Васюк Сергей 4 1
|Марьюшкин Павел 2 1
|Томский Василий 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|The Observer 40 1
|Рустелеком ТК 304 1
|ITResearch 119 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.