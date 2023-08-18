Новые домашние Wi-Fi роутеры от Digma

Бренд Digma, производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, представляет новую линейку Wi-Fi роутеров для дома. В нее вошли пять устройств. Они отличаются между собой поддержкой одного или двух диапазонов частот и другими характеристиками. Более простые модели подойдут для работы с документами и интернет-серфинга, а продвинутые – для просмотра кино и онлайн-игр сразу на нескольких гаджетах. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Необходимая база: Digma DWR-N301 и Digma DWR-N302

Однодиапазонные роутеры Digma DWR-N301 и Digma DWR-N302 раздают сигнал стандарта Wi-Fi 4 на частоте 2,4 ГГц. Они отличаются лишь количеством антенн. У первой модели их две, у второй – три для улучшенного покрытия сети. Одна из особенностей новинок – простая и быстрая настройка.

DWR-N301

Каждый из девайсов оснащен одним WAN- и тремя LAN-портами со скоростью 100 Мбит/с. Максимальная скорость беспроводного соединения у обоих маршрутизаторов достигает 300 Мбит/с. Этого достаточно для таких повседневных задач, как проверка электронной почты, просмотр видеороликов, прослушивание музыки в интернете и др.

DWR-N302

Модели поддерживают стандарты Wi-Fi 802.11 b/g/n. За защиту передаваемых данных отвечает набор протоколов WPA/PSK, WPA2/PSK, WEP и WPS. DWR-N301 и DWR-N302 могут работать в режиме роутера, точки доступа, повторителя беспроводного сигнала (WISP) и объединения двух беспроводных сетей в одну (WDS bridge). Устройства имеют функции: QoS – для настройки приоритизации интернет-трафика, VPN-клиент, поддержка протокола IPv6, DHCP-сервер, опция родительского контроля.

Для продвинутых пользователей: Digma DWR-AC1201 и Digma DWR-AC1202

Двухдиапазонные роутеры Digma DWR-AC1201 и Digma DWR-AC1202 работают на двух частотах – 2,4 и 5 ГГц. Каждый из них оснащен четырьмя внешними антеннамии. Устройства поддерживают беспроводную передачу данных со скоростью до 1167 Мбит/с по Wi-Fi 5.

DWR-AC1201 оборудован одним WAN- и тремя LAN-портами со средней скоростью 100 Мбит/с. Этот роутер предназначен для пользователей со стандартными тарифами домашнего интернета. Модель пригодится для просмотра фильмов и трансляций, а также онлайн-игр.

DWR-AC1202 отличается наличием гигабитных портов: одного WAN и трех LAN. Такой девайс подойдет для подключения к интернету по скоростным интернет-тарифам со скоростью до 1 Гбит/с. Этой скорости достаточно для требовательных онлайн-, AR- и VR-игр, а также просмотра потокового видео.

DWR-AC1202

Обе новинки поддерживают стандарты беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac. Используются последние технологии интернет-безопасности – WPA/PSK, WPA2/PSK, WPA/WPA2, WPS. Роутеры могут работать и в режиме точки доступа, и усилителя сигнала.

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Производитель снабдил обе модели различными технологиями интернет-соединения: статическим и динамическим IP, PPPoE. Благодаря современному протоколу подключения IPv6 устройства сохранят актуальность на долгое время. Имеется поддержка DHCP-сервера, UPnP, WPS. У девайсов есть отличия. DWR-AC1202 имеет функцию приоритизации трафика. DWR-AC1201 оснащен VPN-клиентом.

Для требовательных пользователей: Digma DWR-AX1501

Двухдиапазонный роутер Digma DWR-AX1501 с поддержкой одного из самых современных стандартов связи Wi-Fi 6 – самый мощный в линейке. Он оснащен гигабитными WAN- и тремя LAN-портами. За счет скорости в 1 Гбит/с можно одновременно играть в ресурсоемкие онлайн-игры и смотреть прямые видеотрансляции – все без задержек. Роутер обеспечит устойчивое соединение при присмотре трансляций в формате Full HD и позволит смотреть контент высокого разрешения в формате 4К. Общая пропускная способность составляет 1500 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 300 Мбит/с - 1,2 Гбит/с в диапазоне 5 ГГц. Пять внешних антенн обеспечивают качественное покрытие сети и возможность подключить большое количество гаджетов.

DWR-AX1501

Новинка работает в стандартах Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и поддерживает все основные протоколы безопасности. Имеется встроенный фаервол с защитой от ICMP/TCP/UDP-флуд-атак. В роутер встроена передовая технология Beamforming. Это позволяет увеличить дальность работы устройства и использовать девайс в больших квартирах и дачных домах. У модели широкий функционал: поддержка DHCP-сервера, VPN, динамического DNS, IPv6, UPnP, WPS. Есть также функции родительского контроля и приоритизации трафика.

Купить можно в фирменном магазине на Ozon, других маркетплейсах и в «Ситилинке».

Что выгоднее – внедрить одну интеллектуальную систему, или интегрировать несколько ИИ-сервисов? ПО

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Digma — международный производитель цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса. Компания существует на российском рынке с 2005 г. Устройства Digma включают: мониторы, кнопочные телефоны, ноутбуки, планшеты на базе ОС Android и Windows, телевизоры, электронные книги, беспроводные акустические системы и наушники, плееры, цифровые фоторамки, экшн-камеры, видеорегистраторы, радар-детекторы, а также широкий спектр автомобильной электроники и аксессуаров для всей выпускаемой продукции. Официальным дистрибьютором торговой марки Digma на территории России является компания Merlion.