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Все категории 175941
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DWR Java библиотека


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Yandex B2B Tech и Axiom JDK запускают интегрированную платформу для доверенной Java-разработки 1
19.09.2024 Доступен новый релиз российской Java-платформы Axiom JDK Pro 23 1
26.03.2024 Вышел новый релиз Axiom JDK Pro 22, российской платформы Java 1
18.08.2023 Новые домашние Wi-Fi роутеры от Digma 1
30.03.2023 Вышел релиз Axiom JDK Pro 20, российской платформы Java 1
29.09.2022 Вышел релиз Axiom JDK Pro 19, российской платформы Java, с доверенным репозиторием Java-библиотек 1
09.02.2022 D-Link представляет новый портативный 4g/lte маршрутизатор DWR-932C 1
29.11.2021 Провалена дорогостоящая миграция ИТ-системы МВД с софта IBM на российское и открытое ПО 1
05.06.2020 Выбираем 4G роутер для дачи и поездок 1
01.05.2020 Лучшие 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
12.02.2015 Россиянка и украинка разработали в IBM уникальную технологию защиты персональных данных 1
20.08.2014 «100-процентно российская программная платформа» нацелилась на банки 1
28.05.2014 Петр Можаев - Аутсорсинг тестирования ПО набирает обороты 1
18.07.2011 IBM передает Apache исходники Lotus Symphony 1
06.07.2011 Популярный PaaS-сервис Heroku поддерживает язык Clojure 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

DWR и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 373 3
IBM - International Business Machines Corp 9473 3
Xiaomi 1820 2
Huawei 4026 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2069 2
ZTE Corporation 754 2
ZyXEL Communications 299 2
8491 2
MikroTik 41 1
Yandex - Яндекс 7742 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
SkyDNS - СкайДНС 34 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 646 1
Merlion - Мерлион 843 1
Digma 215 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 1
GitHub 875 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 815 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Diasoft - Диасофт 936 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
Salesforce 435 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
РТИ 146 1
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 58 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 56 1
ЛИССИ Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 27 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 176 1
РТИ Системы - ВТиСС НПК - Высокие технологии и стратегические системы (НПК ВТ и СС) 7 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 2
НСПК - Национальная система платежных карт 837 2
Альфа-Банк 1799 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1444 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7609 1
Газпром ПАО 1367 1
ГПБ - Газпромбанк 1109 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
СПбМТСБ - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа 18 1
Газпром добыча Астрахань 14 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 82 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4408 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4973 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3364 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1021 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6304 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20763 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29099 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21847 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30597 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12604 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11563 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24867 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16405 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6484 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13022 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26031 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68221 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31924 4
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 147 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13806 4
Сервер приложений - Application server 341 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3684 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8650 3
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1007 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4908 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8646 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14038 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28288 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9868 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3243 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10266 3
SIM-card - Nano-SIM 263 3
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 659 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4177 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7676 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2090 3
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 145 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3820 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10129 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14625 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8374 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6100 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2126 2
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 261 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5041 2
Oracle Java - язык программирования 3140 5
Oracle Java Development Kit - JDK 175 4
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 107 4
D-Link DWR - серия маршрутизаторов 6 3
OpenJDK - Open Java Development Kit 115 3
РАН ИСП - Svace 16 3
BellSoft - LiberCat 53 3
Google Android 14286 2
ZyXEL Keenetic 39 2
TP-Link Tether 48 2
Xiaomi Mi Wi-Fi Router - Xiaomi ZMI MF 9 2
Microsoft Windows 15912 2
ZTE MF - серия роутеров 28 2
Linux OS 10241 2
Яндекс.DNS 17 2
D-Link Assistant 12 2
JavaFX - OpenJFX 31 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 478 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5037 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Apple iOS 7976 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2799 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 179 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 241 1
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 52 1
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 1
Nokia Alcatel Linkhub HH 4 1
Huawei HiLink 13 1
Huawei Mobile Services - HMS Core 23 1
Zyxel LTE - серия роутеров 11 1
Huawei B - серия роутеров 8 1
Huawei WiFi - роутер - маршрутизатор 15 1
Digma DWR - роутер 3 1
ASUS RT 21 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 584 1
Microsoft Office 3822 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2999 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 999 1
Microsoft Azure 1428 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 891 1
Карпов Роман 70 3
Глазков Александр 145 1
Новодворский Алексей 109 1
Варов Константин 24 1
Можаев Петр 3 1
Дубовицкая Мария 1 1
Sutor Bob - Сьютор Боб 9 1
Лунегов Сергей 11 1
Лисянская Анна 1 1
Sebastian Byron - Себастиан Байрон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149227 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 2
Украина 7669 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17867 1
Россия - СФО - Новосибирск 4438 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1257 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4072 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1158 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2319 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3096 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1509 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 279 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1525 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1730 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1182 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1610 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 538 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2820 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1173 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 660 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2048 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 457 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 296 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 714 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 744 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52606 1
Швейцария - Цюрих 268 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52658 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49279 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9120 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2553 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19255 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30200 3
Дача - дачники 905 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11139 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5016 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3381 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2266 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1613 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5095 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3094 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2503 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5026 1
Образование в России 2365 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 942 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 187 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2392 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1433 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5116 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 256 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5597 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5994 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2345 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1366 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 575 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14145 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4538 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 637 1
Blacklist - Чёрный список 638 1
Паспорт - Паспортные данные 2601 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8234 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7997 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1829 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 336 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
РАН - Российская академия наук 1931 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2488 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
Создано именных указателей - 175941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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