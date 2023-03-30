Вышел релиз Axiom JDK Pro 20, российской платформы Java

Новый релиз отечественной среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro 20 предлагает более 2400 улучшений и расширяет уникальную функциональность для российского рынка. Он выпущен синхронно с Oracle JDK 20 и содержит предложения, совершенствующие JDK по семи направлениям. Они сфокусированы на повышении производительности, стабильности и безопасности платформы, ускорении разработки и улучшении языка Java. Обновление Axiom JDK Pro, рекомендованного отечественного программного продукта, способствует внедрению инноваций мирового уровня для решения задач технологического суверенитета. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

Axiom JDK Pro 20 предлагает значимые обновления, в том числе для банковских, биржевых и других систем, критичных к высокой пропускной способности Java приложений. Новый релиз включает улучшения языка из проекта OpenJDK Amber (Pattern matching для switch), улучшение взаимодействия виртуальной машины Java (JVM) и машинного кода из проекта OpenJDK Panama (Foreign Function & Memory API и Vector API), а также функции из проекта Loom (Scoped Values, виртуальные потоки и структурная многопоточность). Последние значительно упростят процесс написания, поддержания и мониторинга многопоточных приложений с высокой пропускной способностью. Большинство обновлений направлены на улучшение функционала, представленного в более ранних версиях JDK.

Дополнительно Axiom JDK Pro 20 включает доверенный репозиторий Java-библиотек. Он расширен новым компонентом Libercat embeded, предназначенным для создания и запуска приложений совместно со Spring Native Image. Команда инженеров Axiom JDK продолжает обеспечивать разработчиков инструментами, которые повышают безопасность отечественных Java приложений и ускоряют разработку. Доверенный репозиторий помогает избегать случайного вредоносного кода за счет использования безопасных библиотек, прошедших верификацию. Разработчики Axiom JDK принимают заявки для включения в репозиторий именно тех библиотек, которые востребованы отечественной ИТ-индустрией. Проверка исходных кодов ведется с применением инструментов статического анализа кода SVACE от ИСП РАН и практик безопасной разработки.

С каждым новым релизом российская платформа Java расширяет преимущества для отечественных разработчиков. В Axiom JDK Pro 20 добавлен перевод на русский язык сообщений от фреймворка Java API for XML Processing (JAXP). Начиная с январской версии, продукт включает готовые конфигурации российских TLS-сертификатов. Благодаря этому при защищенных TLS-соединениях с сайтами, использующими российские сертификаты, подключение Java приложений на платформе Axiom JDK Pro происходит автоматически.

«Российские компании, столкнувшиеся с беспрецедентным санкционным давлением в части использования зарубежных технологий, сегодня ведут активную работу. Они модернизируют информационные системы для соблюдения регуляторных требований и технологического суверенитета. Им требуется использовать ресурсы мудро и эффективно, обеспечивая при этом безопасность, надежность и производительность критических информационных инфраструктур, большинство из которых построены с использованием Java технологий, – отметил Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK. – Мы рады предоставить доверенную Java платформу и инженерную экспертизу для круглосуточной поддержки работы отечественных компаний и государственных сервисов. Новые вызовы требуют от СТО и их команд поиска инструментов, которые оптимизируют разработку и обеспечивают легкую миграцию на отечественное ПО при сохранении непрерывности бизнеса и достижении целей в области ИТ-безопасности. Установка Axiom JDK Pro 20 позволит протестировать новые функции, подготовить стратегию импортозамещения и последующий переход на LTS-релиз JDK с долгосрочной поддержкой».

Всего в JDK 20 внесено 2442 исправления и семь JEP с новыми или улучшенными функциями. При этом инженеры-разработчики Axiom JDK устранили 11 проблем. Наиболее значимые обновления включают:

Обновления и улучшения языка: JEP 432: Record Patterns (второй Preview) делает код более лаконичным за счет улучшения механизма сопоставления с образцом с помощью record patterns, используемых для деконструкции структурных значений. JEP 433: Pattern Matching для switch (четвертый Preview) добавляет проверку соответствия образцов к выражениям и операторам switch. Функции из проекта Loom в статусе Preview/Incubator. JEP 429: Scoped Values (Incubator) обеспечивает расшаривание неизменяемых данных в рамках одного потока и между потоками-потомками. JEP 436: Виртуальные потоки (второй Preview) улучшают многопоточность на Java благодаря тому, что виртуальные потоки не привязываются потоку ОС на весь жизненный цикл, позволяя увеличить количество параллельно выполняемых задач до десятков тысяч.JEP 437: Структурная многопоточность (второй Incubator) обеспечивает координацию и структуризацию потоков, заключая потоки, работающие в рамках одной задачи, в один синтаксический блок.

Функции из проекта Panama в статусе Preview: JEP 434: Foreign Function & Memory API (второй Preview) заменяет нативный интерфейс Java (JNI) и позволяет более эффективно использовать код и память вне JVM. JEP 438: Vector API (пятый Incubator) обеспечивает надежную компиляцию векторных расчетов инструкции во время исполнения приложения, тем самым повышая эффективность выполнения определенных математических операций.

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Среда разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro внесена в реестр российского ПО и создается в соответствии с концепцией жизненного цикла безопасной разработки (SDL), поэтому системы на ее основе защищены с момента создания и на протяжении всей эксплуатации. Продукт доступен для Windows, Linux, Mac и Solaris и совместим с ведущими российскими ОС, СУБД, приложениями и оборудованием. Все сборки проходят через процесс исследования исходного кода и строгие процедуры контроля качества. В связке с Axiom JDK Pro стандартизированный сервер приложений Libercat предоставляет комплексное сертифицированное решение для обеих спецификаций Java SE и EE.

В линейку входит сертифицированный ФСТЭК продукт Axiom JDK Certified. Он соответствует требованиям к средствам защиты информации по четвертому уровню доверия и может применяться на всех объектах критической инфраструктуры и в комплексных системах с повышенными требованиями к информационной безопасности.

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Команда Axiom JDK производит и поддерживает полный стек программных продуктов для разработки и исполнения Java приложений с обеспечением цифрового суверенитета и санкционной устойчивости. Это стандартизованный сервер приложений Libercat и семейство продуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других продуктов. Они создаются в соответствии с концепцией жизненного цикла безопасной разработки (SDL), что позволяет поддерживать защищенность систем на их основе как на этапе построения, так и на протяжении всего срока эксплуатации.

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Продукты входят в реестр российского ПО. Команда сформирована из инженеров-разработчиков OpenJDK, которые имеют почти 25-летний опыт разработки Java-платформы.