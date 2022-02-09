D-Link представляет новый портативный 4g/lte маршрутизатор DWR-932C

Компания D-Link представляет новый портативный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932C. Новинка является простым и удобным решением для быстрой организации коллективного защищенного доступа к высокоскоростному 4G-интернету по Wi-Fi для проведения бизнес-переговоров, презентаций, на выставках, конференциях, в транспорте или деловых поездках.

DWR-932C поддерживает мобильное интернет-подключение по стандарту LTE Cat. 4 со скоростью входящего трафика до 150 Мбит/с. До 10 клиентских устройств могут одновременно подключиться к маршрутизатору через Wi-Fi-соединение на скорости до 300 Мбит/с. Передача по сети Wi-Fi защищена современными стандартами шифрования. Для быстрой установки защищенного беспроводного соединения маршрутизатор оснащен кнопкой WPS.

Поддержка microSD-карт объемом до 32 ГБ позволяет развернуть на базе маршрутизатора сетевое хранилище и организовать общий доступ к документам, презентациям и медиаконтенту.

Конструктивно новинка выполнена в компактном корпусе размером 97x60x16 мм и вместе с аккумулятором весит всего 95 грамм. Заряда батареи хватает на пять часов автономной работы в режиме активного использования. Поддерживается функция энергосбережения. Подзарядка осуществляется по кабелю microUSB.

Для начала работы достаточно установить в маршрутизатор обычную SIM-карту и выполнить простые инструкции мастера настройки. SIM-адаптер для карт nanoSIM и microSIM входит в комплект поставки. Для контроля баланса, управления тарифными планами и услугами сотовой связи маршрутизатор поддерживает отправку USSD-запросов.

Основные характеристики DWR-932C:

- поддержка сетей 2G/3G/4G;

- максимальная скорость загрузки данных – 150 Мбит/с;

- Wi-Fi со скоростью соединения до 300 Мбит/с;

- одновременное подключение до 10 устройств;

- кнопка WPS для быстрого и безопасного подключения устройств к сети Wi-Fi;

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- съемный литий-ионный аккумулятор на 2000 мАч;

- до пяти часов автономной работы;

- порт microUSB для быстрой зарядки аккумуляторной батареи;

- слот для карты памяти microSD объемом до 32 ГБ;

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- удобная индикация: состояние Wi-Fi, состояние подключения к интернету, уровень заряда аккумулятора, SMS.

Мобильный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932C доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена составляет $66.

О компании D-Link

Компания D-Link является производителем сетевого оборудования, предлагающим широкий набор решений для создания локальных сетей Ethernet/ Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet, построения беспроводных сетей и организации широкополосного доступа, передачи изображений и голоса по IP (VoIP). В России офисы компании D-Link открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Уфе, Хабаровске и Ярославле. В Брянске, Казани и Челябинске работают региональные представители компании. Авторизованные учебные центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерово, Магнитогорске, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле и Ярославле.