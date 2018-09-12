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Сетевое оборудование Fast Ethernet 10BASE-T 100BASE-X Base-TX Ethernet 1000BaseSX стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с



12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130

на современной производительной аппаратной платформе с 4 uplink-портами 10G SFP+, 2 uplink-портами 10G Base-T и высокой плотностью гигабитных оптических и медных портов. Новые коммутаторы реко
27.04.2018 D-Link представила мультигигабитные коммутаторы c поддержкой 2.5GBASE-T

D-Link представила новые мультигигабитные коммутаторы DMS-1100-10TS и DMS-1100-10TP c поддержкой Ethernet-стандарта 2.5GBASE-T. Новые коммутаторы увеличивают пропускную способность корпоративных сетей до 2,5 Гбит/с без необходимости модернизации существующей кабельной инфраструктуры CAT5e/6, позволяя защитит
09.09.2016 Upvel начал продажи 16-портового Fast Ethernet коммутатора US-16F

Upvel объявил о старте продаж 16-портового коммутатора Fast Ethernet US-16F с технологией энергосбережения Greenforce. Как рассказали CNews в компании, модель Upvel US-16F позволяет создать новую или расширить существующую сеть дома или в небольшом
26.01.2016 D-Link расширил линейку управляемых гигабитных коммутаторов DGS-1210/ME

/ME, предлагая несколько новых вариантов аппаратной конфигурации: DGS-1210-10P/ME – 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE (802.3af/802.3at, бюджет мощности до 78 Вт) и 2 порта 1000Base-X

06.08.2015 D-Link расширил линейку гигабитных настраиваемых коммутаторов серии Web Smart

инга трафика и диагностики кабеля. Коммутаторы DGS-1210-10/C и DGS-1210-10P/C оснащены 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP, а модели DGS-1210-52/C, DGS-1210-52P/C и DGS-1210-
04.08.2015 D-Link представил новые компактные настраиваемые коммутаторы с увеличенным бюджетом мощности PoE

оляет устанавливать их в непосредственной близости от рабочих мест. DES-1100-06MP оснащен 4 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE и 2 портами 10/100/1000Base-T, а DES-1100-10P – 8 портами 1
28.07.2015 D-Link представил новый управляемый стекируемый коммутатор DGS-1510-28XMP c 4 портами 10G SFP+ и поддержкой PoE

ых, системах видеоконференций, IP-телефонии и видеонаблюдения. Коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой 802.3at и 802.3af РоЕ (общий бюджет мощности 370 Вт), консольным порт
17.07.2015 Медиаконвертеры Qtech теперь поддерживают PoE

лена устройствами преобразования интерфейсов «витая пара – одномодовый оптический кабель» для сетей Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX к 1000Base-FX. При необходимости модули медиаконверторов мог
08.06.2015 D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet

оративных сетях и операторских сетях Metro Ethernet. Коммутатор DGS-1210-10/ME оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP, консольным портом RJ-45, а также разъемом для подкл
02.10.2014 Allied Telesis представила серию стекируемых Fast Ethernet коммутаторов доступа x310

Японская компания Allied Telesis, поставщик защищенных решений для коммутации сетей IP/Ethernet и передачи видео, голоса, данных, объявила о запуске серии x310 – стекируемых коммутаторов доступа Fast Ethernet с поддержкой технологии Power over Ethernet Plus (PoE+). Предназначенные для применения на сетевой периферии в таких приложениях как видеонаблюдение, а также для интеграции систем
20.02.2013 Qtech представил линейку бюджетных коммутаторов Fast Ethernet с поддержкой PoE+

тимых IP-устройства (например, сетевые камеры с PoE) и на ½ комбинированных гигабитных аплинка (SFP/Base-T). Кроме того, они поддерживают стандартные сетевые протоколы PoE 802.3af/802.3at, что

18.01.2011 Компания GE/UTC выпустила управляемый коммутатор с пропускной способностью 7,4 Гбит/с

-73. Они работают на 2-м уровне сетевой модели OSI и снабжены системой климатической защиты IP30, благодаря чему способны функционировать при температуре от -40°C до +75°C. Коммутаторы имеют 7 портов 10/100Base-TX и 3 гигабитных совмещенных порта TP/SFP, поддерживают QoS, мультикастинг, агрегирование каналов, IGMP snooping, RSTP, создание VLAN, а также технологию store-and-forward. Управлят
07.12.2010 GE/UTC Fire & Security выпустила 8-портовые неуправляемые Ethernet-коммутаторы

ния GE/UTC Fire & Security выпустила неуправляемые Ethernet-коммутаторы серии GE-DSGH-8 10/100/1000 Base-TX с классом защиты IP30, которые надежно работают как в производственных помещениях, та
14.10.2010 D-Link выпустил новое ПО для коммутаторов DES-1210-28/ME семейства Metro Ethernet

отличие от коммутатора DES-1210-28 семейства Web Smart, DES-1210-28/ME будет оборудован 24 портами 10/100Base-TX, 2 комбо-портами 10/100/1000BASE-T и 2 портами SFP. Несмотря на то, что новое п
04.02.2010 Allied Telesis анонсировала экологичные WebSmart коммутаторы PoE Fast Ethernet и Gigabit Ethernet

Компания Allied Telesis представила экологичные модификации своих WebSmart коммутаторов AT-FS750/24POE, AT-FS750/48, AT-GS950/48 PoE Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, еще больше увеличив их энергетическую эффективность и повысив их надежность. Обновленные версии придут на смену существующим моделям с аналогичным названием, о
19.01.2010 QTECH произвела обновление линейки Ethernet коммутаторов доступа

ботающих на скорости проводов и надежностью операторского класса. Этот коммутатор оснащен 8 портами Fast Ethernet 10/100BASE-TX для подключения абонентского оборудования и двумя портами SFP 100
26.08.2008 MRV представила новые медиаконвертеры Fast Ethernet

ниях. Конвертеры EM316SW-XYTH обеспечивают работу в следующих конфигурациях: Двойной медиаконвертер Fast Ethernet «медь-оптика»; Медиаконвертер Fast Ethernet «медь-оптика» с резервирован
10.10.2007 Lenel выпустил интеллектуальную систему контроля доступа

троля доступа со считывателями карт доступа. Благодаря 32-разрядному процессору и порту Ethernet 10/100Base-T контроллер осуществляет высокоскоростной обмен данными с главным компьютером, а чер
26.09.2007 D-Link пополнил линейку управляемых коммутаторов

вляемых коммутаторов 2 уровня DES-30xx. Новый коммутатор DES-3016 оснащен 16 портами 10/100 Base-TX Fast Ethernet и является экономически-эффективным решением, предназначенным в первую очередь

13.09.2007 D-Link выпустил новые управляемые коммутаторы Gigabit Ethernet

ия. Коммутаторы DGS-3100-24, DGS-3100-24P, DGS-3100-48 и DGS-3100-48P оснащены 24/48 портами 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet, 4 из которых являются комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP) и
30.07.2007 TRENDnet представил новый одномодовый оптический конвертор

вместимость со стандартами IEEE 802.3 10Base-T и IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX Один порт RJ-45 10/100Base-TX с автосогласование и Auto-MDIX Один одномодовый волоконно-оптический порт с дой
27.07.2007 TRENDnet представил 8-портовый коммутатор для Fast Ethernet

уры, построенной на сетевых кабелях. TRENDnet TPE-S44 Технические характеристики: Совместимость со стандартом IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE); 8 портов RJ45 10/100 Мбит/с с автосогласованием и Fast Ethernet с функциями Auto-MDIX; 4 встроенных порта 4 PoE (порт 1 ~ порт 4); Поддержка электропитания PoE до 15,4 Вт для каждого порта PoE; Поддержка идентификации категорий устройств, пита
25.07.2007 TRENDnet пополнил линейку одномодовых конверторов

ния TRENDnet представила новый волоконный преобразователь, который осуществляет перенос с носителей 10/100Base-TX UTP/STP на одномодовые носители 100Base-FX. Порт 10/100Base-TX поддержив
25.07.2007 TRENDnet представил новый многомодовый конвертор

дных решений, представил новый волоконный преобразователь, который осуществляет перенос с носителей 10/100Base-TX UTP/STP на многомодовые носители 100Base-FX. TRENDnet TFC-210MSC Порт 10/100
27.06.2007 D-Link представил новый неуправляемый коммутатор для рабочих групп

ый коммутатор DES-1050G, оборудованный 48 портами 10/100 Мбит/с Ethernet и 2 гигабитными портами 10/100/1000Base-T. Новый коммутатор дополняет линейку неуправляемых коммутаторов Fast Ethernet д
20.06.2007 D-Link пополнил линейку неуправляемых коммутаторов

Компания D-Link представила новую серию неуправляемых коммутаторов Fast Ethernet. Коммутаторы DES-1008D/PRO, DES-1008FL/PRO и DES-1008FR/PRO предназначены для и
24.05.2007 TRENDnet выпустил коммутатор для сети Fast Ethernet

обой высокоскоростное оборудование, которое автоматически согласовывает скорости в сетях 10Base-T и 100Base-TX. Все порты поддерживают полудуплексный и дуплексный режимы, благодаря чему достига
21.03.2007 Apple TV уже в продаже

le TV поставляется с жестким диском объемом 40 ГБ, что позволяет хранить до 50 часов видео или 9000 песен (примерно) или около 25 000 изображений. Продукт базируется на процессоре Intel, поддерживает 10/100BASE-T Ethernet, USB 2.0 и 802.11a/b/g/n, все наиболее распространенные форматы аудио-, видео- и графического контента, а также «умеет» работать с телевидением (в частности, через HDMI).

20.03.2007 СПбНЦЭР объявил конкурс на поставку сервера и центра коммутации ЛВС

оптических волокон с характеристиками, обеспечивающими функционирование приложений Gigabit Ethernet 1000Base-SX. Активное сетевое и пассивное оборудование центра коммутации должно обеспечить на
13.02.2007 MRV выпустила новую модификацию медиаконвертеров

фикации медиаконвертеров EM316EFE1MUX4, обеспечивающих одновременную передачу 4 потоков E1 и одного Fast Ethernet по одной паре оптических волокон или одному волокну, используя выходной интерфе
31.01.2007 Лучшие лазерные принтеры 2006 года

утствуют дополнительные возможности подключения – внешний сервер печати HP Jetdirect 175x для сетей Fast Ethernet, сервер печати HP Jetdirect en3700 для сетей Fast Ethernet и сервер печа
12.09.2006 Brother привез в Россию новые МФУ

ональные устройства DCP-8065DN и MFC-8860DN. Модель Brother DCP-8065DN выполняет функции лазерной печати, копирования и сканирования в цвете. Модель стандартно оснащена встроенным сетевым интерфейсом 10/100Base-TX Ethernet, высокоскоростным USB 2.0, параллельным портом, модулем автоматической двухсторонней печати и автоподатчиком на 50 листов, который существенно упрощает работу с многостра
11.09.2006 AESP представила новую серию стекируемых коммутаторов Fast Ethernet

т собой стекируемый коммутатор уровня рабочей группы с 24 портами 10/100BaseT/TX и 2 портами 10/100/1000BaseT / SFP (GBIC), предназначенных для подключения к высокоскоростным магистралям. Больш
29.08.2006 MRV представила двухканальные многофункциональные медиаконвертеры

лей для платформы FiberDriver, обеспечивая работу в следующих конфигурациях: двойной медиаконвертер Fast Ethernet «медь-оптика»; медиаконвертер Fast Ethernet «медь-оптика» с резервирован
04.08.2006 АЕСП представила промышленные Fast Ethernet медиаконвертеры

еров 065-1800. Эти конвертеры обеспечивают преобразование среды передачи данных из 10/100BaseT/TX в 100BaseFX и предназначены для применения в условиях высокой запыленности, механических воздей
08.09.2005 "Зелакс" расширила функциональность мультиплексора ГМ-2

М-2 с версией программного обеспечения не ниже V6.0 SE. Модуль соответствует спецификациям Ethernet 10Base-T/100Base-Tx и удовлетворяет стандартам IEEE 802.3 и IEEE 802.1Q
15.08.2005 D-Link анонсировал серию управляемых коммутаторов Fast Ethernet

ортами 10/100Base-TX Fast Ethernet с автоматическим определением скорости и режима работы, 1 портом 1000Base-T Gigabit Ethernet и 1 слотом SFP. Коммутатор DES-3010F оснащен 8 портами 10/100Base
27.07.2005 MRV выпустила новые медиаконверторы семейства FiberDriver

е новых медиаконвертеров EM316EFE1MUX4, обеспечивающих одновременную передачу 4 потоков E1 и одного Fast Ethernet по одной паре оптических волокон или одному волокну, используя выходной интерфе
31.05.2005 MRV выпустила новые модули для OptiSwitch

городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, выпустила новые 8-портовые модули расширения Fast Ethernet для семейства коммутаторов OptiSwitch, предназначенные для подключения абоненто
18.05.2005 "Вимком" предлагает гигабитные коммутаторы Davinci

торы 2-го уровня представлены моделями MR2228-S2C и MR2252-S2C — соответственно 24 и 48 портов 10/100BaseT (RG-45), и 4 порта Gigabit Ethernet, два из которых дополнительно оснащены слотам

Публикаций - 797, упоминаний - 1223

Сетевое оборудование и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 357 89
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12314 178
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9839 158
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4558 154
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3968 150
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20449 146
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3174 139
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9982 132
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2782 128
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28882 127
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 314 118
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48275 114
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 7991 109
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 397 105
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 311 99
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9092 96
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12175 94
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13569 91
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24684 88
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63235 87
Сетевое оборудование - PoE - Power over Ethernet - PoE-коммутатор 418 84
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 247 80
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5831 78
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5533 78
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24047 78
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 746 69
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10523 62
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14161 61
Web Interface - Веб-интерфейс 1637 61
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 122 59
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4218 59
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 843 59
DDR - Double data rate 2680 58
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 209 58
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3928 55
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 120 64
Linux OS 9635 43
Microsoft Windows 15441 36
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 36
Apple Mac - Apple Macintosh 2963 35
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1893 32
Microsoft Windows 2000 8660 29
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 59 28
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 75 25
Adobe PostScript 106 22
D-Link LBD - Loopback Detection 28 21
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 148 21
Microsoft Windows XP 2393 19
Intel Pentium III 780 18
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 18
Intel Celeron - Серия процессоров 961 17
D-Link Safeguard Engine 18 15
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1968 15
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 13
AMD Mobility Radeon 232 13
Apple PowerPC 54 12
Apple iTunes Store 1064 11
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 11
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1520 10
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1327 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 9
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 9
Oracle Java - язык программирования 2991 9
Microsoft Windows BitLocker 934 9
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 245 9
Apple iMovie 69 9
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 285 9
Netgear VPN ProSafe 51 9
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1496 8
D-Link ISM VLAN 12 8
ADVA Optical Networking - MRV NBase-Xyplex - MRV iTouch 27 8
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 8
Intel Centrino - Intel Sonoma 580 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3137 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1006 4
Ксенин Алекс 311 3
Опанасенко Всеволод 132 3
Шубин Сергей 25 3
Шалманов Сергей 201 2
Глазков Андрей 6 2
Евдокимов Андрей 81 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 2
Адров Дмитрий 34 2
Низовский Григорий 36 2
Завизион Евгений 6 2
Хозяинов Борис 3 2
Козелев Михаил 2 2
Wang Michael - Ванг Майкл 18 1
Мозохин Сергей 1 1
Кононов Станислав 2 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 127 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Моторко Андрей 71 1
Антонов Андрей 21 1
Безруков Андрей 28 1
Титов Борис 54 1
Грищенков Александр 16 1
Allen Paul - Аллен Пол 120 1
Новиков Дмитрий 39 1
Проскура Дмитрий 30 1
Завязкин Роман 12 1
Winnick Gary - Винник Гэри 5 1
Енин Игорь 4 1
Старков Петр 7 1
Корняков Арслан 18 1
Андреев Андрей 31 1
Кусков Денис 221 1
Dell Michael - Делл Майкл 190 1
Иванников Дмитрий 44 1
Шибанов Владимир 32 1
Алексеев Алексей 11 1
Ершова Элеонора 67 1
Малышев Сергей 75 1
Размахаев Сергей 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 140101 275
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51663 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42336 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14004 57
Европа 21631 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17019 21
Германия - Федеративная Республика 12598 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14096 17
Китай - Тайвань 3925 17
Япония 13221 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16661 13
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 626 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7235 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2186 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2659 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3846 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2850 7
Европа Восточная 3062 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1194 7
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 685 7
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1348 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1887 7
Испания - Королевство 3693 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1498 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1431 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1598 6
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 521 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1134 6
Россия - СФО - Новосибирск 4200 6
Канада 4846 6
Азия - Азиатский регион 5414 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2476 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 1088 5
Израиль 2711 5
США - Нью-Йорк 3085 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1423 5
Украина 7540 5
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 439 5
Южная Корея - Республика 6583 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 786 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10688 76
Металлы - Медь - Copper 784 71
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49665 44
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3864 33
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 681 33
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17860 30
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10780 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23397 22
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2997 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28136 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6769 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46906 20
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4835 18
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3633 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4740 13
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2250 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4619 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13582 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9495 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15964 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5160 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4817 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7840 9
Абонентская база - Абонентская плата 5793 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4361 8
Английский язык 6501 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3898 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12957 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2132 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2070 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2116 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4664 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5722 6
Статистика - Statistics - статистические данные 1695 6
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 1046 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6269 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2852 5
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 878 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7612 5
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 492 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11181 6
CNews - ZOOM.CNews 1845 5
MacWorld 133 3
Чудо техники 60 3
Bloomberg 1242 2
РБК ТВ - телеканал 80 2
CNET Networks - CNET News 1642 2
X-Bit Labs 83 2
Computer Weekly 374 2
N+1 - Издание 153 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 188 2
MobileMag - Mobile Magazine 49 1
DigiTimes - Издание 1309 1
Infosan 75 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 33 1
InfoSync 35 1
Japan Today 47 1
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ZDnet 657 1
Liberty Media 67 1
Newsbytes News Network 379 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 408 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
The Observer 40 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
PCweek 30 1
Optics 139 1
CNews Северо-Запад 24 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 470 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 1
EE Times 158 1
AP - Associated Press 2003 1
Inquirer 463 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 516 1
Wired - Издание 230 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7929 15
In-Stat 115 3
Gartner - Гартнер 3534 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 968 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 2
In-Stat/MDR 70 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 2
Dell'Oro Group 61 2
Forbes Global 2000 47 1
Cahners-Instat Group 34 1
PC Data 50 1
Gartner - Dataquest 347 1
eMarketer 203 1
IDC - International Data Corporation 4897 1
Tolly Group 14 1
Mercury Research 66 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 110 1
Forrester Research 820 1
Juniper Research 518 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 22
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 587 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1469 2
University of Bristol - Бристольский университет 82 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 236 1
РАН КазНЦ ФИЦ - Казанский научный центр Российской академии наук - Казанский физико-технический институт имени Е.К. Завойского 3 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 36 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 800 1
РАН - Российская академия наук 1824 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 280 1
CeBIT 611 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 5
Международный женский день - 8 марта 323 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 1
GITEX Technology - международная выставка 35 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Cisco Connect 5 1
Связь-Экспокомм 113 1
PC Expo 36 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
MacWorld Expo 35 1
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