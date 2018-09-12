D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 на современной производительной аппаратной платформе с 4 uplink-портами 10G SFP+, 2 uplink-портами 10G Base-T и высокой плотностью гигабитных оптических и медных портов. Новые коммутаторы реко

D-Link представила мультигигабитные коммутаторы c поддержкой 2.5GBASE-T D-Link представила новые мультигигабитные коммутаторы DMS-1100-10TS и DMS-1100-10TP c поддержкой Ethernet-стандарта 2.5GBASE-T. Новые коммутаторы увеличивают пропускную способность корпоративных сетей до 2,5 Гбит/с без необходимости модернизации существующей кабельной инфраструктуры CAT5e/6, позволяя защитит

Upvel начал продажи 16-портового Fast Ethernet коммутатора US-16F Upvel объявил о старте продаж 16-портового коммутатора Fast Ethernet US-16F с технологией энергосбережения Greenforce. Как рассказали CNews в компании, модель Upvel US-16F позволяет создать новую или расширить существующую сеть дома или в небольшом

D-Link расширил линейку управляемых гигабитных коммутаторов DGS-1210/ME /ME, предлагая несколько новых вариантов аппаратной конфигурации: DGS-1210-10P/ME – 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE (802.3af/802.3at, бюджет мощности до 78 Вт) и 2 порта 1000Base-X

D-Link расширил линейку гигабитных настраиваемых коммутаторов серии Web Smart инга трафика и диагностики кабеля. Коммутаторы DGS-1210-10/C и DGS-1210-10P/C оснащены 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP, а модели DGS-1210-52/C, DGS-1210-52P/C и DGS-1210-

D-Link представил новые компактные настраиваемые коммутаторы с увеличенным бюджетом мощности PoE оляет устанавливать их в непосредственной близости от рабочих мест. DES-1100-06MP оснащен 4 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE и 2 портами 10/100/1000Base-T, а DES-1100-10P – 8 портами 1

D-Link представил новый управляемый стекируемый коммутатор DGS-1510-28XMP c 4 портами 10G SFP+ и поддержкой PoE ых, системах видеоконференций, IP-телефонии и видеонаблюдения. Коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой 802.3at и 802.3af РоЕ (общий бюджет мощности 370 Вт), консольным порт

Медиаконвертеры Qtech теперь поддерживают PoE лена устройствами преобразования интерфейсов «витая пара – одномодовый оптический кабель» для сетей Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX к 1000Base-FX. При необходимости модули медиаконверторов мог

D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet оративных сетях и операторских сетях Metro Ethernet. Коммутатор DGS-1210-10/ME оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP, консольным портом RJ-45, а также разъемом для подкл

Allied Telesis представила серию стекируемых Fast Ethernet коммутаторов доступа x310 Японская компания Allied Telesis, поставщик защищенных решений для коммутации сетей IP/Ethernet и передачи видео, голоса, данных, объявила о запуске серии x310 – стекируемых коммутаторов доступа Fast Ethernet с поддержкой технологии Power over Ethernet Plus (PoE+). Предназначенные для применения на сетевой периферии в таких приложениях как видеонаблюдение, а также для интеграции систем

Qtech представил линейку бюджетных коммутаторов Fast Ethernet с поддержкой PoE+ тимых IP-устройства (например, сетевые камеры с PoE) и на ½ комбинированных гигабитных аплинка (SFP/Base-T). Кроме того, они поддерживают стандартные сетевые протоколы PoE 802.3af/802.3at, что

Компания GE/UTC выпустила управляемый коммутатор с пропускной способностью 7,4 Гбит/с -73. Они работают на 2-м уровне сетевой модели OSI и снабжены системой климатической защиты IP30, благодаря чему способны функционировать при температуре от -40°C до +75°C. Коммутаторы имеют 7 портов 10/100Base-TX и 3 гигабитных совмещенных порта TP/SFP, поддерживают QoS, мультикастинг, агрегирование каналов, IGMP snooping, RSTP, создание VLAN, а также технологию store-and-forward. Управлят

GE/UTC Fire & Security выпустила 8-портовые неуправляемые Ethernet-коммутаторы ния GE/UTC Fire & Security выпустила неуправляемые Ethernet-коммутаторы серии GE-DSGH-8 10/100/1000 Base-TX с классом защиты IP30, которые надежно работают как в производственных помещениях, та

D-Link выпустил новое ПО для коммутаторов DES-1210-28/ME семейства Metro Ethernet отличие от коммутатора DES-1210-28 семейства Web Smart, DES-1210-28/ME будет оборудован 24 портами 10/100Base-TX, 2 комбо-портами 10/100/1000BASE-T и 2 портами SFP. Несмотря на то, что новое п

Allied Telesis анонсировала экологичные WebSmart коммутаторы PoE Fast Ethernet и Gigabit Ethernet Компания Allied Telesis представила экологичные модификации своих WebSmart коммутаторов AT-FS750/24POE, AT-FS750/48, AT-GS950/48 PoE Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, еще больше увеличив их энергетическую эффективность и повысив их надежность. Обновленные версии придут на смену существующим моделям с аналогичным названием, о

QTECH произвела обновление линейки Ethernet коммутаторов доступа ботающих на скорости проводов и надежностью операторского класса. Этот коммутатор оснащен 8 портами Fast Ethernet 10/100BASE-TX для подключения абонентского оборудования и двумя портами SFP 100

MRV представила новые медиаконвертеры Fast Ethernet ниях. Конвертеры EM316SW-XYTH обеспечивают работу в следующих конфигурациях: Двойной медиаконвертер Fast Ethernet «медь-оптика»; Медиаконвертер Fast Ethernet «медь-оптика» с резервирован

Lenel выпустил интеллектуальную систему контроля доступа троля доступа со считывателями карт доступа. Благодаря 32-разрядному процессору и порту Ethernet 10/100Base-T контроллер осуществляет высокоскоростной обмен данными с главным компьютером, а чер

D-Link пополнил линейку управляемых коммутаторов вляемых коммутаторов 2 уровня DES-30xx. Новый коммутатор DES-3016 оснащен 16 портами 10/100 Base-TX Fast Ethernet и является экономически-эффективным решением, предназначенным в первую очередь

D-Link выпустил новые управляемые коммутаторы Gigabit Ethernet ия. Коммутаторы DGS-3100-24, DGS-3100-24P, DGS-3100-48 и DGS-3100-48P оснащены 24/48 портами 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet, 4 из которых являются комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP) и

TRENDnet представил новый одномодовый оптический конвертор вместимость со стандартами IEEE 802.3 10Base-T и IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX Один порт RJ-45 10/100Base-TX с автосогласование и Auto-MDIX Один одномодовый волоконно-оптический порт с дой

TRENDnet представил 8-портовый коммутатор для Fast Ethernet уры, построенной на сетевых кабелях. TRENDnet TPE-S44 Технические характеристики: Совместимость со стандартом IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE); 8 портов RJ45 10/100 Мбит/с с автосогласованием и Fast Ethernet с функциями Auto-MDIX; 4 встроенных порта 4 PoE (порт 1 ~ порт 4); Поддержка электропитания PoE до 15,4 Вт для каждого порта PoE; Поддержка идентификации категорий устройств, пита

TRENDnet пополнил линейку одномодовых конверторов ния TRENDnet представила новый волоконный преобразователь, который осуществляет перенос с носителей 10/100Base-TX UTP/STP на одномодовые носители 100Base-FX. Порт 10/100Base-TX поддержив

TRENDnet представил новый многомодовый конвертор дных решений, представил новый волоконный преобразователь, который осуществляет перенос с носителей 10/100Base-TX UTP/STP на многомодовые носители 100Base-FX. TRENDnet TFC-210MSC Порт 10/100

D-Link представил новый неуправляемый коммутатор для рабочих групп ый коммутатор DES-1050G, оборудованный 48 портами 10/100 Мбит/с Ethernet и 2 гигабитными портами 10/100/1000Base-T. Новый коммутатор дополняет линейку неуправляемых коммутаторов Fast Ethernet д

D-Link пополнил линейку неуправляемых коммутаторов Компания D-Link представила новую серию неуправляемых коммутаторов Fast Ethernet. Коммутаторы DES-1008D/PRO, DES-1008FL/PRO и DES-1008FR/PRO предназначены для и

TRENDnet выпустил коммутатор для сети Fast Ethernet обой высокоскоростное оборудование, которое автоматически согласовывает скорости в сетях 10Base-T и 100Base-TX. Все порты поддерживают полудуплексный и дуплексный режимы, благодаря чему достига

Apple TV уже в продаже le TV поставляется с жестким диском объемом 40 ГБ, что позволяет хранить до 50 часов видео или 9000 песен (примерно) или около 25 000 изображений. Продукт базируется на процессоре Intel, поддерживает 10/100BASE-T Ethernet, USB 2.0 и 802.11a/b/g/n, все наиболее распространенные форматы аудио-, видео- и графического контента, а также «умеет» работать с телевидением (в частности, через HDMI).

СПбНЦЭР объявил конкурс на поставку сервера и центра коммутации ЛВС оптических волокон с характеристиками, обеспечивающими функционирование приложений Gigabit Ethernet 1000Base-SX. Активное сетевое и пассивное оборудование центра коммутации должно обеспечить на

MRV выпустила новую модификацию медиаконвертеров фикации медиаконвертеров EM316EFE1MUX4, обеспечивающих одновременную передачу 4 потоков E1 и одного Fast Ethernet по одной паре оптических волокон или одному волокну, используя выходной интерфе

Лучшие лазерные принтеры 2006 года утствуют дополнительные возможности подключения – внешний сервер печати HP Jetdirect 175x для сетей Fast Ethernet, сервер печати HP Jetdirect en3700 для сетей Fast Ethernet и сервер печа

Brother привез в Россию новые МФУ ональные устройства DCP-8065DN и MFC-8860DN. Модель Brother DCP-8065DN выполняет функции лазерной печати, копирования и сканирования в цвете. Модель стандартно оснащена встроенным сетевым интерфейсом 10/100Base-TX Ethernet, высокоскоростным USB 2.0, параллельным портом, модулем автоматической двухсторонней печати и автоподатчиком на 50 листов, который существенно упрощает работу с многостра

AESP представила новую серию стекируемых коммутаторов Fast Ethernet т собой стекируемый коммутатор уровня рабочей группы с 24 портами 10/100BaseT/TX и 2 портами 10/100/1000BaseT / SFP (GBIC), предназначенных для подключения к высокоскоростным магистралям. Больш

MRV представила двухканальные многофункциональные медиаконвертеры лей для платформы FiberDriver, обеспечивая работу в следующих конфигурациях: двойной медиаконвертер Fast Ethernet «медь-оптика»; медиаконвертер Fast Ethernet «медь-оптика» с резервирован

АЕСП представила промышленные Fast Ethernet медиаконвертеры еров 065-1800. Эти конвертеры обеспечивают преобразование среды передачи данных из 10/100BaseT/TX в 100BaseFX и предназначены для применения в условиях высокой запыленности, механических воздей

"Зелакс" расширила функциональность мультиплексора ГМ-2 М-2 с версией программного обеспечения не ниже V6.0 SE. Модуль соответствует спецификациям Ethernet 10Base-T/100Base-Tx и удовлетворяет стандартам IEEE 802.3 и IEEE 802.1Q

D-Link анонсировал серию управляемых коммутаторов Fast Ethernet ортами 10/100Base-TX Fast Ethernet с автоматическим определением скорости и режима работы, 1 портом 1000Base-T Gigabit Ethernet и 1 слотом SFP. Коммутатор DES-3010F оснащен 8 портами 10/100Base

MRV выпустила новые медиаконверторы семейства FiberDriver е новых медиаконвертеров EM316EFE1MUX4, обеспечивающих одновременную передачу 4 потоков E1 и одного Fast Ethernet по одной паре оптических волокон или одному волокну, используя выходной интерфе

MRV выпустила новые модули для OptiSwitch городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, выпустила новые 8-портовые модули расширения Fast Ethernet для семейства коммутаторов OptiSwitch, предназначенные для подключения абоненто