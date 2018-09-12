Сетевое оборудование Fast Ethernet 10BASE-T 100BASE-X Base-TX Ethernet 1000BaseSX стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с
|12.09.2018
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D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130
на современной производительной аппаратной платформе с 4 uplink-портами 10G SFP+, 2 uplink-портами 10G Base-T и высокой плотностью гигабитных оптических и медных портов. Новые коммутаторы реко
|27.04.2018
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D-Link представила мультигигабитные коммутаторы c поддержкой 2.5GBASE-T
D-Link представила новые мультигигабитные коммутаторы DMS-1100-10TS и DMS-1100-10TP c поддержкой Ethernet-стандарта 2.5GBASE-T. Новые коммутаторы увеличивают пропускную способность корпоративных сетей до 2,5 Гбит/с без необходимости модернизации существующей кабельной инфраструктуры CAT5e/6, позволяя защитит
|09.09.2016
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Upvel начал продажи 16-портового Fast Ethernet коммутатора US-16F
Upvel объявил о старте продаж 16-портового коммутатора Fast Ethernet US-16F с технологией энергосбережения Greenforce. Как рассказали CNews в компании, модель Upvel US-16F позволяет создать новую или расширить существующую сеть дома или в небольшом
|26.01.2016
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D-Link расширил линейку управляемых гигабитных коммутаторов DGS-1210/ME
/ME, предлагая несколько новых вариантов аппаратной конфигурации: DGS-1210-10P/ME – 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE (802.3af/802.3at, бюджет мощности до 78 Вт) и 2 порта 1000Base-X
|06.08.2015
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D-Link расширил линейку гигабитных настраиваемых коммутаторов серии Web Smart
инга трафика и диагностики кабеля. Коммутаторы DGS-1210-10/C и DGS-1210-10P/C оснащены 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP, а модели DGS-1210-52/C, DGS-1210-52P/C и DGS-1210-
|04.08.2015
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D-Link представил новые компактные настраиваемые коммутаторы с увеличенным бюджетом мощности PoE
оляет устанавливать их в непосредственной близости от рабочих мест. DES-1100-06MP оснащен 4 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE и 2 портами 10/100/1000Base-T, а DES-1100-10P – 8 портами 1
|28.07.2015
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D-Link представил новый управляемый стекируемый коммутатор DGS-1510-28XMP c 4 портами 10G SFP+ и поддержкой PoE
ых, системах видеоконференций, IP-телефонии и видеонаблюдения. Коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой 802.3at и 802.3af РоЕ (общий бюджет мощности 370 Вт), консольным порт
|17.07.2015
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Медиаконвертеры Qtech теперь поддерживают PoE
лена устройствами преобразования интерфейсов «витая пара – одномодовый оптический кабель» для сетей Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX к 1000Base-FX. При необходимости модули медиаконверторов мог
|08.06.2015
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D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet
оративных сетях и операторских сетях Metro Ethernet. Коммутатор DGS-1210-10/ME оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP, консольным портом RJ-45, а также разъемом для подкл
|02.10.2014
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Allied Telesis представила серию стекируемых Fast Ethernet коммутаторов доступа x310
Японская компания Allied Telesis, поставщик защищенных решений для коммутации сетей IP/Ethernet и передачи видео, голоса, данных, объявила о запуске серии x310 – стекируемых коммутаторов доступа Fast Ethernet с поддержкой технологии Power over Ethernet Plus (PoE+). Предназначенные для применения на сетевой периферии в таких приложениях как видеонаблюдение, а также для интеграции систем
|20.02.2013
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Qtech представил линейку бюджетных коммутаторов Fast Ethernet с поддержкой PoE+
тимых IP-устройства (например, сетевые камеры с PoE) и на ½ комбинированных гигабитных аплинка (SFP/Base-T). Кроме того, они поддерживают стандартные сетевые протоколы PoE 802.3af/802.3at, что
|18.01.2011
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Компания GE/UTC выпустила управляемый коммутатор с пропускной способностью 7,4 Гбит/с
-73. Они работают на 2-м уровне сетевой модели OSI и снабжены системой климатической защиты IP30, благодаря чему способны функционировать при температуре от -40°C до +75°C. Коммутаторы имеют 7 портов 10/100Base-TX и 3 гигабитных совмещенных порта TP/SFP, поддерживают QoS, мультикастинг, агрегирование каналов, IGMP snooping, RSTP, создание VLAN, а также технологию store-and-forward. Управлят
|07.12.2010
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GE/UTC Fire & Security выпустила 8-портовые неуправляемые Ethernet-коммутаторы
ния GE/UTC Fire & Security выпустила неуправляемые Ethernet-коммутаторы серии GE-DSGH-8 10/100/1000 Base-TX с классом защиты IP30, которые надежно работают как в производственных помещениях, та
|14.10.2010
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D-Link выпустил новое ПО для коммутаторов DES-1210-28/ME семейства Metro Ethernet
отличие от коммутатора DES-1210-28 семейства Web Smart, DES-1210-28/ME будет оборудован 24 портами 10/100Base-TX, 2 комбо-портами 10/100/1000BASE-T и 2 портами SFP. Несмотря на то, что новое п
|04.02.2010
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Allied Telesis анонсировала экологичные WebSmart коммутаторы PoE Fast Ethernet и Gigabit Ethernet
Компания Allied Telesis представила экологичные модификации своих WebSmart коммутаторов AT-FS750/24POE, AT-FS750/48, AT-GS950/48 PoE Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, еще больше увеличив их энергетическую эффективность и повысив их надежность. Обновленные версии придут на смену существующим моделям с аналогичным названием, о
|19.01.2010
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QTECH произвела обновление линейки Ethernet коммутаторов доступа
ботающих на скорости проводов и надежностью операторского класса. Этот коммутатор оснащен 8 портами Fast Ethernet 10/100BASE-TX для подключения абонентского оборудования и двумя портами SFP 100
|26.08.2008
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MRV представила новые медиаконвертеры Fast Ethernet
ниях. Конвертеры EM316SW-XYTH обеспечивают работу в следующих конфигурациях: Двойной медиаконвертер Fast Ethernet «медь-оптика»; Медиаконвертер Fast Ethernet «медь-оптика» с резервирован
|10.10.2007
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Lenel выпустил интеллектуальную систему контроля доступа
троля доступа со считывателями карт доступа. Благодаря 32-разрядному процессору и порту Ethernet 10/100Base-T контроллер осуществляет высокоскоростной обмен данными с главным компьютером, а чер
|26.09.2007
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D-Link пополнил линейку управляемых коммутаторов
вляемых коммутаторов 2 уровня DES-30xx. Новый коммутатор DES-3016 оснащен 16 портами 10/100 Base-TX Fast Ethernet и является экономически-эффективным решением, предназначенным в первую очередь
|13.09.2007
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D-Link выпустил новые управляемые коммутаторы Gigabit Ethernet
ия. Коммутаторы DGS-3100-24, DGS-3100-24P, DGS-3100-48 и DGS-3100-48P оснащены 24/48 портами 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet, 4 из которых являются комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP) и
|30.07.2007
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TRENDnet представил новый одномодовый оптический конвертор
вместимость со стандартами IEEE 802.3 10Base-T и IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX Один порт RJ-45 10/100Base-TX с автосогласование и Auto-MDIX Один одномодовый волоконно-оптический порт с дой
|27.07.2007
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TRENDnet представил 8-портовый коммутатор для Fast Ethernet
уры, построенной на сетевых кабелях. TRENDnet TPE-S44 Технические характеристики: Совместимость со стандартом IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE); 8 портов RJ45 10/100 Мбит/с с автосогласованием и Fast Ethernet с функциями Auto-MDIX; 4 встроенных порта 4 PoE (порт 1 ~ порт 4); Поддержка электропитания PoE до 15,4 Вт для каждого порта PoE; Поддержка идентификации категорий устройств, пита
|25.07.2007
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TRENDnet пополнил линейку одномодовых конверторов
ния TRENDnet представила новый волоконный преобразователь, который осуществляет перенос с носителей 10/100Base-TX UTP/STP на одномодовые носители 100Base-FX. Порт 10/100Base-TX поддержив
|25.07.2007
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TRENDnet представил новый многомодовый конвертор
дных решений, представил новый волоконный преобразователь, который осуществляет перенос с носителей 10/100Base-TX UTP/STP на многомодовые носители 100Base-FX. TRENDnet TFC-210MSC Порт 10/100
|27.06.2007
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D-Link представил новый неуправляемый коммутатор для рабочих групп
ый коммутатор DES-1050G, оборудованный 48 портами 10/100 Мбит/с Ethernet и 2 гигабитными портами 10/100/1000Base-T. Новый коммутатор дополняет линейку неуправляемых коммутаторов Fast Ethernet д
|20.06.2007
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D-Link пополнил линейку неуправляемых коммутаторов
Компания D-Link представила новую серию неуправляемых коммутаторов Fast Ethernet. Коммутаторы DES-1008D/PRO, DES-1008FL/PRO и DES-1008FR/PRO предназначены для и
|24.05.2007
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TRENDnet выпустил коммутатор для сети Fast Ethernet
обой высокоскоростное оборудование, которое автоматически согласовывает скорости в сетях 10Base-T и 100Base-TX. Все порты поддерживают полудуплексный и дуплексный режимы, благодаря чему достига
|21.03.2007
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Apple TV уже в продаже
le TV поставляется с жестким диском объемом 40 ГБ, что позволяет хранить до 50 часов видео или 9000 песен (примерно) или около 25 000 изображений. Продукт базируется на процессоре Intel, поддерживает 10/100BASE-T Ethernet, USB 2.0 и 802.11a/b/g/n, все наиболее распространенные форматы аудио-, видео- и графического контента, а также «умеет» работать с телевидением (в частности, через HDMI).
|20.03.2007
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СПбНЦЭР объявил конкурс на поставку сервера и центра коммутации ЛВС
оптических волокон с характеристиками, обеспечивающими функционирование приложений Gigabit Ethernet 1000Base-SX. Активное сетевое и пассивное оборудование центра коммутации должно обеспечить на
|13.02.2007
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MRV выпустила новую модификацию медиаконвертеров
фикации медиаконвертеров EM316EFE1MUX4, обеспечивающих одновременную передачу 4 потоков E1 и одного Fast Ethernet по одной паре оптических волокон или одному волокну, используя выходной интерфе
|31.01.2007
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Лучшие лазерные принтеры 2006 года
утствуют дополнительные возможности подключения – внешний сервер печати HP Jetdirect 175x для сетей Fast Ethernet, сервер печати HP Jetdirect en3700 для сетей Fast Ethernet и сервер печа
|12.09.2006
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Brother привез в Россию новые МФУ
ональные устройства DCP-8065DN и MFC-8860DN. Модель Brother DCP-8065DN выполняет функции лазерной печати, копирования и сканирования в цвете. Модель стандартно оснащена встроенным сетевым интерфейсом 10/100Base-TX Ethernet, высокоскоростным USB 2.0, параллельным портом, модулем автоматической двухсторонней печати и автоподатчиком на 50 листов, который существенно упрощает работу с многостра
|11.09.2006
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AESP представила новую серию стекируемых коммутаторов Fast Ethernet
т собой стекируемый коммутатор уровня рабочей группы с 24 портами 10/100BaseT/TX и 2 портами 10/100/1000BaseT / SFP (GBIC), предназначенных для подключения к высокоскоростным магистралям. Больш
|29.08.2006
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MRV представила двухканальные многофункциональные медиаконвертеры
лей для платформы FiberDriver, обеспечивая работу в следующих конфигурациях: двойной медиаконвертер Fast Ethernet «медь-оптика»; медиаконвертер Fast Ethernet «медь-оптика» с резервирован
|04.08.2006
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АЕСП представила промышленные Fast Ethernet медиаконвертеры
еров 065-1800. Эти конвертеры обеспечивают преобразование среды передачи данных из 10/100BaseT/TX в 100BaseFX и предназначены для применения в условиях высокой запыленности, механических воздей
|08.09.2005
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"Зелакс" расширила функциональность мультиплексора ГМ-2
М-2 с версией программного обеспечения не ниже V6.0 SE. Модуль соответствует спецификациям Ethernet 10Base-T/100Base-Tx и удовлетворяет стандартам IEEE 802.3 и IEEE 802.1Q
|15.08.2005
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D-Link анонсировал серию управляемых коммутаторов Fast Ethernet
ортами 10/100Base-TX Fast Ethernet с автоматическим определением скорости и режима работы, 1 портом 1000Base-T Gigabit Ethernet и 1 слотом SFP. Коммутатор DES-3010F оснащен 8 портами 10/100Base
|27.07.2005
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MRV выпустила новые медиаконверторы семейства FiberDriver
е новых медиаконвертеров EM316EFE1MUX4, обеспечивающих одновременную передачу 4 потоков E1 и одного Fast Ethernet по одной паре оптических волокон или одному волокну, используя выходной интерфе
|31.05.2005
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MRV выпустила новые модули для OptiSwitch
городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, выпустила новые 8-портовые модули расширения Fast Ethernet для семейства коммутаторов OptiSwitch, предназначенные для подключения абоненто
|18.05.2005
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"Вимком" предлагает гигабитные коммутаторы Davinci
торы 2-го уровня представлены моделями MR2228-S2C и MR2252-S2C — соответственно 24 и 48 портов 10/100BaseT (RG-45), и 4 порта Gigabit Ethernet, два из которых дополнительно оснащены слотам
Сетевое оборудование и организации, системы, технологии, персоны:
|Jobs Steve - Джобс Стив 1006 4
|Ксенин Алекс 311 3
|Опанасенко Всеволод 132 3
|Шубин Сергей 25 3
|Шалманов Сергей 201 2
|Глазков Андрей 6 2
|Евдокимов Андрей 81 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 2
|Адров Дмитрий 34 2
|Низовский Григорий 36 2
|Завизион Евгений 6 2
|Хозяинов Борис 3 2
|Козелев Михаил 2 2
|Wang Michael - Ванг Майкл 18 1
|Мозохин Сергей 1 1
|Кононов Станислав 2 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 127 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Моторко Андрей 71 1
|Антонов Андрей 21 1
|Безруков Андрей 28 1
|Титов Борис 54 1
|Грищенков Александр 16 1
|Allen Paul - Аллен Пол 120 1
|Новиков Дмитрий 39 1
|Проскура Дмитрий 30 1
|Завязкин Роман 12 1
|Winnick Gary - Винник Гэри 5 1
|Енин Игорь 4 1
|Старков Петр 7 1
|Корняков Арслан 18 1
|Андреев Андрей 31 1
|Кусков Денис 221 1
|Dell Michael - Делл Майкл 190 1
|Иванников Дмитрий 44 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Алексеев Алексей 11 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Малышев Сергей 75 1
|Размахаев Сергей 42 1
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