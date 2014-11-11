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TRENDnet

TRENDnet

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.11.2014 TRENDnet представил две уличные сетевые камеры с защитой от экстремальных погодных условий

Компания TRENDnet, производитель проводных и беспроводных сетевых решений, объявила о поступлении в продажу наружной 1,3-мегапиксельной инфракрасной HD камеры, модель TV-IP320PI, и наружной 1,3-мегапикс
20.10.2014 Тест интернет-камеры TRENDnet TV-IP851WIC: система домашнего видеонаблюдения

В сегодняшней статье речь пойдёт о камере TRENDnet TV-IP851WIC, цена которой на российском рынке колеблется от 4500 до 5500 рублей — довольно бюджетно. Камера умеет «видеть» при полном отсутствии света, а также определяет движение в ка
28.08.2014 TRENDnet выпустил наружную точку доступа PoE

Компания TRENDnet представила наружную точку доступа PoE 10 дБи — модель TEW-738APBO. «TEW-738APBO дает возможность расширить охват существующей сети или подключиться к беспроводной сети интернет-провай
08.04.2014 TRENDnet реструктурирует каналы сбыта в России: новые партнеры-дистрибуторы

Компания TRENDnet, поставщик проводного и беспроводного сетевого оборудования, заключила новые партнерские соглашения о прямом дистрибьюторстве с тремя компаниями, представляющими каналы сбыта в России:
14.10.2013 Обзор домашнего маршрутизатора TRENDnet AC1750: быстрый и еще быстрее

новую спецификацию должны лишь в начале следующего года, однако уже сейчас можно приобрести устройства, обещающие работу на заявленных скоростях. Одним из них, уже доступных на российском рынке, стал TRENDnet AC1750 Dual Band Wireless Router (TEW-812DRU), в паре с которым работает донгл TRENDnet AC1200 Dual Band Wireless USB Adapter (TEW-805UB). Приобрести их можно по цене примерно 1
12.04.2012 TRENDnet начинает поставки сетевого оборудования в компанию MICS

ктроники, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с производителем сетевого оборудования TRENDnet. Согласно контракту, в портфеле MICS появится вся номенклатура сетевого оборудования
03.04.2012 TRENDnet начинает поставки сетевого оборудования в компанию ASBIS

Компании TRENDnet и ASBIS объявили о начале продаж сетевого оборудования TRENDnet на территории России. Соглашение распространяется на все линейки продукции TRENDnet, которая охватывает ка
14.03.2012 Trendnet выпустила Wi-Fi медиамост с четырьмя портами Gigabit Ethernet

Компания Trendnet представила Wi-Fi медиамост стандарта 802.11 Dual Band N 450 Мбит/с с четырьмя портами Gigabit Ethernet для игровых консолей, телевизоров и плееров. Wi-Fi медиамост TEW-680MB позволяет
31.10.2011 Trendnet показала роутер TEW-680MB

Компания TrendNet объявила о появлении в продаже нового двухдиапазонного беспроводного роутера. Устройство поддерживает скорости до 450 МБ/с. К Trendnet TEW-680MB можно подключать до четырех муль
12.07.2011 TrendNet показала двухдиапазонный USB-адаптер для Wi-Fi

Компания TrendNet анонсировала двухдиапазонный Wi-Fi USB-адаптер стандарта 802.11n 450 Мбит/с TRENDnet TEW-684UB. Он позволяет быстро подключить ноутбук или настольный компьютер к высокопроизводи
13.04.2011 TrendNet вывела на рынок два сетевых устройства

Компания TrendNet показала в России два новых сетевых устройства для домашних пользователей. ADSL 2/2+ модем-маршрутизатор TDM-C500 представляет собой комбинированное устройство: модем для доступа в Инт
30.03.2011 TrendNet показала IP-камеры с Wi-Fi

Компания TrendNet расширила линейку IP-камер моделями с поддержкой Wi-Fi. В нее вошла наклонно-поворотная Wi-Fi IP-камера (PTZ) серии ProView c 10-кратным оптическим зумом TV-IP612WN, которая предназнач
16.03.2011 TRENDnet представила Powerline-адаптеры со встроенной электрической розеткой

Компания TRENDnet представила комплект адаптеров Powerline AV 200 Мбит/с со встроенной электрической розеткой TPL-304E предназначенных для организации высокопроизводительной защищенной локальной сети в

15.03.2011 Trendnet спроектировала коммутатор с технологией GREENnet

Компания Trendnet выпустила на рынок 8-портовый гигабитный коммутатор с технологией GREENnet. Модель TRENDnet TEG-S8g (версия 1.0R) представляет собой компактное устройство, способное снизить эне
04.03.2011 TrendNet показала гибридную точку доступа Wi-Fi 802.11n

я разных алгоритмов шифрования для каждого SSID, приоритезацию трафика мультимедийных приложений по протоколу WMM Quality of Service, аутентификацию клиентов сети по алгоритму WPA2 на RADIUS-сервере. TrendNet показала гибридную точку доступа Wi-Fi 802.11n Устройство поступило в продажу на российском рынке.
25.10.2010 TRENDnet представила гигабитный Wi-Fi роутер стандарта 802.11 Dual Band N 300 Мбит/с

Компания TRENDnet представила гигабитный Wi-Fi роутер стандарта 802.11 Dual Band N 300 Мбит/с. Новый Wi-Fi роутер TEW-673GRU обладает мощным процессором с частотой 680МГц. Устройство создает сразу 2 Wi-
10.08.2010 TRENDnet представила гигабитный Wi-Fi-маршрутизатор стандарта 802.11n 450 Мбит/с
17.03.2010 TRENDnet представила новые продукты

Компания TRENDnet представила несколько новых продуктов, среди них: дорожный Wi-Fi маршрутизатор TEW-654TR, двухдиапазонный Wi-Fi маршрутизатор TEW-671BR и оптоволоконный PCI-адаптер TE100-PCIFC. Дорожн
15.03.2010 TRENDnet представила купольную IP-камеру с технологией PoE

Компания TRENDnet представила новинку – купольную наклонно-поворотную IP-камеру с технологией PoE TV-IP252P (версия B1.xR), предназначенную для наблюдения за безопасностью помещений. Просматривать изобр
01.03.2010 TRENDnet поставит оборудование интернет-провайдеру «Акадо»

Компания TRENDnet сообщила о победе в тендере на поставку оборудования интернет-провайдеру «Акадо». Группа Компаний «Акадо» объявила о результатах тендера, по результатам которого компания TRENDnet

15.02.2010 TRENDnet выиграл тендер «ВымпелКома» на поставку Wi-Fi оборудования

Компания TRENDnet – производитель средств организации сети и беспроводных решений – сообщила о победе в тендере на поставку клиентского оборудования для российского оператора сотовой связи и широкополос
16.11.2009 TRENDnet представила интернет камеру-сервер с технологией PoE

Компания TRENDnet представила новую интернет камера-сервер с технологией PoE TRENDnet TV-IP501P, которая позволяет передавать высококачественное видеоизображение и звук в режиме реального времени
13.11.2009 TRENDnet представила новую Wi-Fi камеру-сервер TV-IP501W

Компания TRENDnet – производитель средств организации сети и беспроводных решений – представила новую Wi-Fi интернет камеру-сервер с односторонней аудиосвязью. TRENDnet TV-IP501W позволяет переда
31.08.2009 TRENDnet поставит 5-портовые коммутаторы TE100-S5 «ВымпелКому»

Компания TRENDnet – производитель средств организации сети и беспроводных решений – сообщила о победе

29.06.2009 TRENDnet представил принт-сервер с одним LPT и двумя USB-портами

Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представила принт-сервер с одним LPT и двумя USB-портами TE100-P11. Новинка поддерживает подключение к сети принтеров ка
20.03.2009 TRENDnet начал продажи гигабитных коммутаторов с поддержкой GREENnet

Компания TRENDnet сообщила о начале продаж 5-ти портовых (модель TEG-S50g) и 8-ми портовых (модель TEG-S80g) коммутаторов со встроенной технологией энергосбережения GREENnet. GREENnet – это технология,

09.02.2009 Продукты TRENDnet испытаны на совместимость с оборудованием NetByNet

роводных решений, сообщил о положительных результатах тестирования в NetByNet. Успешно прошли испытательные тестирования и признаны совместимыми с оборудованием провайдера NetByNet следующие продукты TRENDnet: беспроводной Bluetooth USB-адаптер cтандарта 802.11g, беспроводной PCI-адаптер стандарта 802.11g, беспроводной PCMCI-адаптер стандарта 802.11g, беспроводной маршрутизатор 802.11g, ада
29.01.2009 TRENDnet выпустил маршрутизатор со встроенным модемом и поддержкой 802.11n

Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представила маршрутизатор TEW-635BRM со встроенным ADSL-модемом и беспроводной точкой доступа. Четырехпортовый встроенны
17.12.2008 TRENDnet представил преобразователь интерфейса IDE в SATA

Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представил TU-IDES - преобразователь интерфейса IDE в SATA, который позволяет подключать IDE-устройства типа приводов CD
26.11.2008 TRENDnet представил 8-розеточный контроллер питания TK-RP08

Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представил 8-розеточный дистанционный контроллер питания, который позволяет удаленно включать и выключать питание устрой
25.11.2008 TRENDnet представил новый однопортовый переключатель TK-IP101

Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представил однопортовый переключатель клавиатура/видео/мышь Switch over IP, который позволяет нескольким пользователям д
02.10.2008 TRENDnet представила новые продукты

Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, провела пресс-конференцию, на которой были представлены новые продукты . Среди новых продуктов, беспроводные двухдиапазо
29.08.2008 TRENDnet подписал соглашение с R-Style Service

Компания TRENDnet заключила соглашение о сотрудничестве с компанией R-Style Service. Целью подписания данного соглашения является расширение географии предоставления гарантийного и сервисного обслуживан
25.08.2008 TRENDnet и «Мир» подписали соглашение

Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, заключила соглашение о сотрудничестве с сетью магазинов «Мир». Результатом данного соглашения стало начало поставок след
19.08.2008 TRENDnet представил беспроводное оборудование для демо-зоны «СтартМастера»

Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, предоставила беспроводное сетевое оборудование для демо-зоны «Цифровой дом» в магазине «СтартМастер» на Покровке. «Специ
06.08.2008 TRENDnet представил беспроводную интернет-камеру-сервер

Компания TRENDnet представила беспроводную интернет-камеру-сервер с поддержкой дневного и ночного видения, поворотом в горизонтальной/вертикальной плоскости и двухсторонней аудиосвязью (TV-IP422W). Она

12.05.2008 TRENDnet представил новый сплиттер Gigabit Power over Ethernet

Компания TRENDnet представила новый сплиттер Gigabit Power over Ethernet - TPE-112GS, который позволяет разделять сетевой сигнал PoE на источник электропитания и Gigabit Ethernet. Сплиттер TRENDnet

03.04.2008 TRENDnet представил новое сетевое хранилище данных

Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представила новое сетевое хранилище (NAS) с 2 слотами SATA I/II для HDD 3,5 дюйма, позволяющее получить быстрый доступ к
20.02.2008 TRENDnet представил компактное беспроводное устройство

Компания TRENDnet представила новое компактное беспроводное устройство Easy-N-Upgrader TEW-637AP, поддерживающее скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Устройство позволяет модернизировать старый работ
29.01.2008 TRENDnet представил новый комплект грозозащиты

Компания TRENDnet представила новый комплект грозозащиты, который защищает сеть от ударов молний и электрических разрядов. Он совместим с устройствами, имеющими разъемы N-Type. Комплект грозозащиты испо

Публикаций - 88, упоминаний - 91

TRENDnet и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 6
Intel Corporation 12811 6
Фронт ПК 16 5
AMD Graphics Product Group - ATI 973 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 20 2
Cisco Systems 5372 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 2
TP-Link - ТП-Линк 231 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 2
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 2
D-Link - Д-Линк Трейд 395 2
ViewSonic 325 2
Netgear 253 2
Microchip Technology - Adaptec 121 1
MiTAC 84 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
ClearSky 3 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 71 1
Axus Microsystems 9 1
Costar Technologies - Arecont Vision 17 1
ТехноТрейд ТД - Technosteel 3 1
R-Style Services 12 1
Adder Technology 4 1
Legrand - Raritan 9 1
Навиком - Navicom 17 1
Софт-Троник - Soft-Tronik - СТ Нетворкинг 12 1
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 1
True System - Тру Систем 16 1
Exabyte - Ecrix 16 1
ROSE Electronics 2 1
AESP - Advanced Electronic Support Products 27 1
Samsung Electronics 11064 1
Dell EMC 5180 1
Lenovo Group 2446 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
HP Inc. 5883 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 5
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 55
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 31
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 29
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 27
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 19
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 15
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 14
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 14
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 12
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 117 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 11
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 11
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 11
PnP - Plug&Play 326 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 9
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 593 9
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 8
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 257 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 7
KVM - keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь - коммутатор, переключатель 119 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 6
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 95 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 5
TRENDnet TE - TRENDnet TEW - TRENDnet TEG - TRENDnet TPE - серия маршрутизаторов, коммутаторов 31 31
Microsoft Windows 16882 9
Linux OS 11533 7
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 6
TRENDnet TFC - медиаконвертор 4 4
TRENDnet TK - сплиттер - USB-переключатель 4 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
TP-Link Powerline 44 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
Microsoft Windows Server 2003 571 3
Netgear WN - Netgear WG - Netgear WC - Netgear WNA - Netgear WNR - Netgear WNDR - Netgear WNCE - серия роутеров 18 2
TRENDnet TV - камера-сервер 2 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Windows Server 2008 483 2
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 2
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Qualcomm Atheros eXtended Range 1 1
Qualcomm Atheros AR 3 1
Microsoft Skype Out 35 1
Foxconn - Linksys Router - серия маршрутизаторов 15 1
Vertiv Avocent Ecosystem 26 1
Netgear Genie 11 1
Adder Technology - AdderView Secure KVM CATx 1 1
Netgear ReadySHARE 16 1
FreePik 1841 1
Microsoft IntelliMouse 8 1
MediaTek RT 7 1
ASUS RT 22 1
AESP - SignaMax - кабельная система 6 1
TRENDnet GREENnet 1 1
TRENDnet VIEW Pro Client - TRENDnet VIEW Pro Server 1 1
Google Chrome - браузер 1701 1
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Дробышевский Валерий 14 1
Новикова Светлана 10 1
Коркоц Владимир 6 1
Кондратьев Владислав 9 1
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Колесов Олег 6 1
Tzeng Peter - Тзенг Питер 1 1
Маточкин Сергей 1 1
Павельев Николай 1 1
Перова Елена 1 1
Аниканов Алексей 1 1
Пахоменко Роман 1 1
Шликов Юрий 1 1
Корольков Юрий 1 1
Ачин Юрий 1 1
Фролов Федор 2 1
Сидоров Максим 1 1
Быстрова Полина 1 1
Алексеев Николай 4 1
Антонюк Михаил 1 1
Синяков Алексей 1 1
Калабердина Светлана 1 1
Brill Julie - Брилл Джулия 1 1
Залавутдинов Ринат 1 1
Berger Laura - Бергер Лаура 1 1
Сергеев Андрей 7 1
Иванов Игорь 36 1
Николаева Елена 10 1
Самошкина Диана 33 1
Кузьмин Сергей 43 1
Шишкин Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 25
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 6
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Китай - Тайвань 4245 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 2
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Айсберг - Eisberg 200 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 498 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 174 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
VDC Research Group 14 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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