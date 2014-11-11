TRENDnet представил две уличные сетевые камеры с защитой от экстремальных погодных условий Компания TRENDnet, производитель проводных и беспроводных сетевых решений, объявила о поступлении в продажу наружной 1,3-мегапиксельной инфракрасной HD камеры, модель TV-IP320PI, и наружной 1,3-мегапикс

Тест интернет-камеры TRENDnet TV-IP851WIC: система домашнего видеонаблюдения В сегодняшней статье речь пойдёт о камере TRENDnet TV-IP851WIC, цена которой на российском рынке колеблется от 4500 до 5500 рублей — довольно бюджетно. Камера умеет «видеть» при полном отсутствии света, а также определяет движение в ка

TRENDnet выпустил наружную точку доступа PoE Компания TRENDnet представила наружную точку доступа PoE 10 дБи — модель TEW-738APBO. «TEW-738APBO дает возможность расширить охват существующей сети или подключиться к беспроводной сети интернет-провай

TRENDnet реструктурирует каналы сбыта в России: новые партнеры-дистрибуторы Компания TRENDnet, поставщик проводного и беспроводного сетевого оборудования, заключила новые партнерские соглашения о прямом дистрибьюторстве с тремя компаниями, представляющими каналы сбыта в России:

Обзор домашнего маршрутизатора TRENDnet AC1750: быстрый и еще быстрее новую спецификацию должны лишь в начале следующего года, однако уже сейчас можно приобрести устройства, обещающие работу на заявленных скоростях. Одним из них, уже доступных на российском рынке, стал TRENDnet AC1750 Dual Band Wireless Router (TEW-812DRU), в паре с которым работает донгл TRENDnet AC1200 Dual Band Wireless USB Adapter (TEW-805UB). Приобрести их можно по цене примерно 1

TRENDnet начинает поставки сетевого оборудования в компанию MICS ктроники, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с производителем сетевого оборудования TRENDnet. Согласно контракту, в портфеле MICS появится вся номенклатура сетевого оборудования

TRENDnet начинает поставки сетевого оборудования в компанию ASBIS Компании TRENDnet и ASBIS объявили о начале продаж сетевого оборудования TRENDnet на территории России. Соглашение распространяется на все линейки продукции TRENDnet, которая охватывает ка

Trendnet выпустила Wi-Fi медиамост с четырьмя портами Gigabit Ethernet Компания Trendnet представила Wi-Fi медиамост стандарта 802.11 Dual Band N 450 Мбит/с с четырьмя портами Gigabit Ethernet для игровых консолей, телевизоров и плееров. Wi-Fi медиамост TEW-680MB позволяет

Trendnet показала роутер TEW-680MB Компания TrendNet объявила о появлении в продаже нового двухдиапазонного беспроводного роутера. Устройство поддерживает скорости до 450 МБ/с. К Trendnet TEW-680MB можно подключать до четырех муль

TrendNet показала двухдиапазонный USB-адаптер для Wi-Fi Компания TrendNet анонсировала двухдиапазонный Wi-Fi USB-адаптер стандарта 802.11n 450 Мбит/с TRENDnet TEW-684UB. Он позволяет быстро подключить ноутбук или настольный компьютер к высокопроизводи

TrendNet вывела на рынок два сетевых устройства Компания TrendNet показала в России два новых сетевых устройства для домашних пользователей. ADSL 2/2+ модем-маршрутизатор TDM-C500 представляет собой комбинированное устройство: модем для доступа в Инт

TrendNet показала IP-камеры с Wi-Fi Компания TrendNet расширила линейку IP-камер моделями с поддержкой Wi-Fi. В нее вошла наклонно-поворотная Wi-Fi IP-камера (PTZ) серии ProView c 10-кратным оптическим зумом TV-IP612WN, которая предназнач

TRENDnet представила Powerline-адаптеры со встроенной электрической розеткой Компания TRENDnet представила комплект адаптеров Powerline AV 200 Мбит/с со встроенной электрической розеткой TPL-304E предназначенных для организации высокопроизводительной защищенной локальной сети в

Trendnet спроектировала коммутатор с технологией GREENnet Компания Trendnet выпустила на рынок 8-портовый гигабитный коммутатор с технологией GREENnet. Модель TRENDnet TEG-S8g (версия 1.0R) представляет собой компактное устройство, способное снизить эне

TrendNet показала гибридную точку доступа Wi-Fi 802.11n я разных алгоритмов шифрования для каждого SSID, приоритезацию трафика мультимедийных приложений по протоколу WMM Quality of Service, аутентификацию клиентов сети по алгоритму WPA2 на RADIUS-сервере. TrendNet показала гибридную точку доступа Wi-Fi 802.11n Устройство поступило в продажу на российском рынке.

TRENDnet представила гигабитный Wi-Fi роутер стандарта 802.11 Dual Band N 300 Мбит/с Компания TRENDnet представила гигабитный Wi-Fi роутер стандарта 802.11 Dual Band N 300 Мбит/с. Новый Wi-Fi роутер TEW-673GRU обладает мощным процессором с частотой 680МГц. Устройство создает сразу 2 Wi-

TRENDnet представила новые продукты Компания TRENDnet представила несколько новых продуктов, среди них: дорожный Wi-Fi маршрутизатор TEW-654TR, двухдиапазонный Wi-Fi маршрутизатор TEW-671BR и оптоволоконный PCI-адаптер TE100-PCIFC. Дорожн

TRENDnet представила купольную IP-камеру с технологией PoE Компания TRENDnet представила новинку – купольную наклонно-поворотную IP-камеру с технологией PoE TV-IP252P (версия B1.xR), предназначенную для наблюдения за безопасностью помещений. Просматривать изобр

TRENDnet поставит оборудование интернет-провайдеру «Акадо» Компания TRENDnet сообщила о победе в тендере на поставку оборудования интернет-провайдеру «Акадо». Группа Компаний «Акадо» объявила о результатах тендера, по результатам которого компания TRENDnet

TRENDnet выиграл тендер «ВымпелКома» на поставку Wi-Fi оборудования Компания TRENDnet – производитель средств организации сети и беспроводных решений – сообщила о победе в тендере на поставку клиентского оборудования для российского оператора сотовой связи и широкополос

TRENDnet представила интернет камеру-сервер с технологией PoE Компания TRENDnet представила новую интернет камера-сервер с технологией PoE TRENDnet TV-IP501P, которая позволяет передавать высококачественное видеоизображение и звук в режиме реального времени

TRENDnet представила новую Wi-Fi камеру-сервер TV-IP501W Компания TRENDnet – производитель средств организации сети и беспроводных решений – представила новую Wi-Fi интернет камеру-сервер с односторонней аудиосвязью. TRENDnet TV-IP501W позволяет переда

TRENDnet поставит 5-портовые коммутаторы TE100-S5 «ВымпелКому» Компания TRENDnet – производитель средств организации сети и беспроводных решений – сообщила о победе

TRENDnet представил принт-сервер с одним LPT и двумя USB-портами Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представила принт-сервер с одним LPT и двумя USB-портами TE100-P11. Новинка поддерживает подключение к сети принтеров ка

TRENDnet начал продажи гигабитных коммутаторов с поддержкой GREENnet Компания TRENDnet сообщила о начале продаж 5-ти портовых (модель TEG-S50g) и 8-ми портовых (модель TEG-S80g) коммутаторов со встроенной технологией энергосбережения GREENnet. GREENnet – это технология,

Продукты TRENDnet испытаны на совместимость с оборудованием NetByNet роводных решений, сообщил о положительных результатах тестирования в NetByNet. Успешно прошли испытательные тестирования и признаны совместимыми с оборудованием провайдера NetByNet следующие продукты TRENDnet: беспроводной Bluetooth USB-адаптер cтандарта 802.11g, беспроводной PCI-адаптер стандарта 802.11g, беспроводной PCMCI-адаптер стандарта 802.11g, беспроводной маршрутизатор 802.11g, ада

TRENDnet выпустил маршрутизатор со встроенным модемом и поддержкой 802.11n Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представила маршрутизатор TEW-635BRM со встроенным ADSL-модемом и беспроводной точкой доступа. Четырехпортовый встроенны

TRENDnet представил преобразователь интерфейса IDE в SATA Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представил TU-IDES - преобразователь интерфейса IDE в SATA, который позволяет подключать IDE-устройства типа приводов CD

TRENDnet представил 8-розеточный контроллер питания TK-RP08 Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представил 8-розеточный дистанционный контроллер питания, который позволяет удаленно включать и выключать питание устрой

TRENDnet представил новый однопортовый переключатель TK-IP101 Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представил однопортовый переключатель клавиатура/видео/мышь Switch over IP, который позволяет нескольким пользователям д

TRENDnet представила новые продукты Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, провела пресс-конференцию, на которой были представлены новые продукты . Среди новых продуктов, беспроводные двухдиапазо

TRENDnet подписал соглашение с R-Style Service Компания TRENDnet заключила соглашение о сотрудничестве с компанией R-Style Service. Целью подписания данного соглашения является расширение географии предоставления гарантийного и сервисного обслуживан

TRENDnet и «Мир» подписали соглашение Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, заключила соглашение о сотрудничестве с сетью магазинов «Мир». Результатом данного соглашения стало начало поставок след

TRENDnet представил беспроводное оборудование для демо-зоны «СтартМастера» Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, предоставила беспроводное сетевое оборудование для демо-зоны «Цифровой дом» в магазине «СтартМастер» на Покровке. «Специ

TRENDnet представил беспроводную интернет-камеру-сервер Компания TRENDnet представила беспроводную интернет-камеру-сервер с поддержкой дневного и ночного видения, поворотом в горизонтальной/вертикальной плоскости и двухсторонней аудиосвязью (TV-IP422W). Она

TRENDnet представил новый сплиттер Gigabit Power over Ethernet Компания TRENDnet представила новый сплиттер Gigabit Power over Ethernet - TPE-112GS, который позволяет разделять сетевой сигнал PoE на источник электропитания и Gigabit Ethernet. Сплиттер TRENDnet

TRENDnet представил новое сетевое хранилище данных Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представила новое сетевое хранилище (NAS) с 2 слотами SATA I/II для HDD 3,5 дюйма, позволяющее получить быстрый доступ к

TRENDnet представил компактное беспроводное устройство Компания TRENDnet представила новое компактное беспроводное устройство Easy-N-Upgrader TEW-637AP, поддерживающее скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Устройство позволяет модернизировать старый работ