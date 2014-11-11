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TRENDnet
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|11.11.2014
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TRENDnet представил две уличные сетевые камеры с защитой от экстремальных погодных условий
Компания TRENDnet, производитель проводных и беспроводных сетевых решений, объявила о поступлении в продажу наружной 1,3-мегапиксельной инфракрасной HD камеры, модель TV-IP320PI, и наружной 1,3-мегапикс
|20.10.2014
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Тест интернет-камеры TRENDnet TV-IP851WIC: система домашнего видеонаблюдения
В сегодняшней статье речь пойдёт о камере TRENDnet TV-IP851WIC, цена которой на российском рынке колеблется от 4500 до 5500 рублей — довольно бюджетно. Камера умеет «видеть» при полном отсутствии света, а также определяет движение в ка
|28.08.2014
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TRENDnet выпустил наружную точку доступа PoE
Компания TRENDnet представила наружную точку доступа PoE 10 дБи — модель TEW-738APBO. «TEW-738APBO дает возможность расширить охват существующей сети или подключиться к беспроводной сети интернет-провай
|08.04.2014
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TRENDnet реструктурирует каналы сбыта в России: новые партнеры-дистрибуторы
Компания TRENDnet, поставщик проводного и беспроводного сетевого оборудования, заключила новые партнерские соглашения о прямом дистрибьюторстве с тремя компаниями, представляющими каналы сбыта в России:
|14.10.2013
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Обзор домашнего маршрутизатора TRENDnet AC1750: быстрый и еще быстрее
новую спецификацию должны лишь в начале следующего года, однако уже сейчас можно приобрести устройства, обещающие работу на заявленных скоростях. Одним из них, уже доступных на российском рынке, стал TRENDnet AC1750 Dual Band Wireless Router (TEW-812DRU), в паре с которым работает донгл TRENDnet AC1200 Dual Band Wireless USB Adapter (TEW-805UB). Приобрести их можно по цене примерно 1
|12.04.2012
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TRENDnet начинает поставки сетевого оборудования в компанию MICS
ктроники, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с производителем сетевого оборудования TRENDnet. Согласно контракту, в портфеле MICS появится вся номенклатура сетевого оборудования
|03.04.2012
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TRENDnet начинает поставки сетевого оборудования в компанию ASBIS
Компании TRENDnet и ASBIS объявили о начале продаж сетевого оборудования TRENDnet на территории России. Соглашение распространяется на все линейки продукции TRENDnet, которая охватывает ка
|14.03.2012
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Trendnet выпустила Wi-Fi медиамост с четырьмя портами Gigabit Ethernet
Компания Trendnet представила Wi-Fi медиамост стандарта 802.11 Dual Band N 450 Мбит/с с четырьмя портами Gigabit Ethernet для игровых консолей, телевизоров и плееров. Wi-Fi медиамост TEW-680MB позволяет
|31.10.2011
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Trendnet показала роутер TEW-680MB
Компания TrendNet объявила о появлении в продаже нового двухдиапазонного беспроводного роутера. Устройство поддерживает скорости до 450 МБ/с. К Trendnet TEW-680MB можно подключать до четырех муль
|12.07.2011
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TrendNet показала двухдиапазонный USB-адаптер для Wi-Fi
Компания TrendNet анонсировала двухдиапазонный Wi-Fi USB-адаптер стандарта 802.11n 450 Мбит/с TRENDnet TEW-684UB. Он позволяет быстро подключить ноутбук или настольный компьютер к высокопроизводи
|13.04.2011
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TrendNet вывела на рынок два сетевых устройства
Компания TrendNet показала в России два новых сетевых устройства для домашних пользователей. ADSL 2/2+ модем-маршрутизатор TDM-C500 представляет собой комбинированное устройство: модем для доступа в Инт
|30.03.2011
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TrendNet показала IP-камеры с Wi-Fi
Компания TrendNet расширила линейку IP-камер моделями с поддержкой Wi-Fi. В нее вошла наклонно-поворотная Wi-Fi IP-камера (PTZ) серии ProView c 10-кратным оптическим зумом TV-IP612WN, которая предназнач
|16.03.2011
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TRENDnet представила Powerline-адаптеры со встроенной электрической розеткой
Компания TRENDnet представила комплект адаптеров Powerline AV 200 Мбит/с со встроенной электрической розеткой TPL-304E предназначенных для организации высокопроизводительной защищенной локальной сети в
|15.03.2011
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Trendnet спроектировала коммутатор с технологией GREENnet
Компания Trendnet выпустила на рынок 8-портовый гигабитный коммутатор с технологией GREENnet. Модель TRENDnet TEG-S8g (версия 1.0R) представляет собой компактное устройство, способное снизить эне
|04.03.2011
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TrendNet показала гибридную точку доступа Wi-Fi 802.11n
я разных алгоритмов шифрования для каждого SSID, приоритезацию трафика мультимедийных приложений по протоколу WMM Quality of Service, аутентификацию клиентов сети по алгоритму WPA2 на RADIUS-сервере. TrendNet показала гибридную точку доступа Wi-Fi 802.11n Устройство поступило в продажу на российском рынке.
|25.10.2010
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TRENDnet представила гигабитный Wi-Fi роутер стандарта 802.11 Dual Band N 300 Мбит/с
Компания TRENDnet представила гигабитный Wi-Fi роутер стандарта 802.11 Dual Band N 300 Мбит/с. Новый Wi-Fi роутер TEW-673GRU обладает мощным процессором с частотой 680МГц. Устройство создает сразу 2 Wi-
|10.08.2010
|TRENDnet представила гигабитный Wi-Fi-маршрутизатор стандарта 802.11n 450 Мбит/с
|17.03.2010
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TRENDnet представила новые продукты
Компания TRENDnet представила несколько новых продуктов, среди них: дорожный Wi-Fi маршрутизатор TEW-654TR, двухдиапазонный Wi-Fi маршрутизатор TEW-671BR и оптоволоконный PCI-адаптер TE100-PCIFC. Дорожн
|15.03.2010
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TRENDnet представила купольную IP-камеру с технологией PoE
Компания TRENDnet представила новинку – купольную наклонно-поворотную IP-камеру с технологией PoE TV-IP252P (версия B1.xR), предназначенную для наблюдения за безопасностью помещений. Просматривать изобр
|01.03.2010
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TRENDnet поставит оборудование интернет-провайдеру «Акадо»
Компания TRENDnet сообщила о победе в тендере на поставку оборудования интернет-провайдеру «Акадо». Группа Компаний «Акадо» объявила о результатах тендера, по результатам которого компания TRENDnet
|15.02.2010
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TRENDnet выиграл тендер «ВымпелКома» на поставку Wi-Fi оборудования
Компания TRENDnet – производитель средств организации сети и беспроводных решений – сообщила о победе в тендере на поставку клиентского оборудования для российского оператора сотовой связи и широкополос
|16.11.2009
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TRENDnet представила интернет камеру-сервер с технологией PoE
Компания TRENDnet представила новую интернет камера-сервер с технологией PoE TRENDnet TV-IP501P, которая позволяет передавать высококачественное видеоизображение и звук в режиме реального времени
|13.11.2009
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TRENDnet представила новую Wi-Fi камеру-сервер TV-IP501W
Компания TRENDnet – производитель средств организации сети и беспроводных решений – представила новую Wi-Fi интернет камеру-сервер с односторонней аудиосвязью. TRENDnet TV-IP501W позволяет переда
|31.08.2009
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TRENDnet поставит 5-портовые коммутаторы TE100-S5 «ВымпелКому»
Компания TRENDnet – производитель средств организации сети и беспроводных решений – сообщила о победе
|29.06.2009
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TRENDnet представил принт-сервер с одним LPT и двумя USB-портами
Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представила принт-сервер с одним LPT и двумя USB-портами TE100-P11. Новинка поддерживает подключение к сети принтеров ка
|20.03.2009
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TRENDnet начал продажи гигабитных коммутаторов с поддержкой GREENnet
Компания TRENDnet сообщила о начале продаж 5-ти портовых (модель TEG-S50g) и 8-ми портовых (модель TEG-S80g) коммутаторов со встроенной технологией энергосбережения GREENnet. GREENnet – это технология,
|09.02.2009
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Продукты TRENDnet испытаны на совместимость с оборудованием NetByNet
роводных решений, сообщил о положительных результатах тестирования в NetByNet. Успешно прошли испытательные тестирования и признаны совместимыми с оборудованием провайдера NetByNet следующие продукты TRENDnet: беспроводной Bluetooth USB-адаптер cтандарта 802.11g, беспроводной PCI-адаптер стандарта 802.11g, беспроводной PCMCI-адаптер стандарта 802.11g, беспроводной маршрутизатор 802.11g, ада
|29.01.2009
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TRENDnet выпустил маршрутизатор со встроенным модемом и поддержкой 802.11n
Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представила маршрутизатор TEW-635BRM со встроенным ADSL-модемом и беспроводной точкой доступа. Четырехпортовый встроенны
|17.12.2008
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TRENDnet представил преобразователь интерфейса IDE в SATA
Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представил TU-IDES - преобразователь интерфейса IDE в SATA, который позволяет подключать IDE-устройства типа приводов CD
|26.11.2008
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TRENDnet представил 8-розеточный контроллер питания TK-RP08
Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представил 8-розеточный дистанционный контроллер питания, который позволяет удаленно включать и выключать питание устрой
|25.11.2008
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TRENDnet представил новый однопортовый переключатель TK-IP101
Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представил однопортовый переключатель клавиатура/видео/мышь Switch over IP, который позволяет нескольким пользователям д
|02.10.2008
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TRENDnet представила новые продукты
Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, провела пресс-конференцию, на которой были представлены новые продукты . Среди новых продуктов, беспроводные двухдиапазо
|29.08.2008
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TRENDnet подписал соглашение с R-Style Service
Компания TRENDnet заключила соглашение о сотрудничестве с компанией R-Style Service. Целью подписания данного соглашения является расширение географии предоставления гарантийного и сервисного обслуживан
|25.08.2008
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TRENDnet и «Мир» подписали соглашение
Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, заключила соглашение о сотрудничестве с сетью магазинов «Мир». Результатом данного соглашения стало начало поставок след
|19.08.2008
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TRENDnet представил беспроводное оборудование для демо-зоны «СтартМастера»
Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, предоставила беспроводное сетевое оборудование для демо-зоны «Цифровой дом» в магазине «СтартМастер» на Покровке. «Специ
|06.08.2008
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TRENDnet представил беспроводную интернет-камеру-сервер
Компания TRENDnet представила беспроводную интернет-камеру-сервер с поддержкой дневного и ночного видения, поворотом в горизонтальной/вертикальной плоскости и двухсторонней аудиосвязью (TV-IP422W). Она
|12.05.2008
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TRENDnet представил новый сплиттер Gigabit Power over Ethernet
Компания TRENDnet представила новый сплиттер Gigabit Power over Ethernet - TPE-112GS, который позволяет разделять сетевой сигнал PoE на источник электропитания и Gigabit Ethernet. Сплиттер TRENDnet
|03.04.2008
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TRENDnet представил новое сетевое хранилище данных
Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представила новое сетевое хранилище (NAS) с 2 слотами SATA I/II для HDD 3,5 дюйма, позволяющее получить быстрый доступ к
|20.02.2008
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TRENDnet представил компактное беспроводное устройство
Компания TRENDnet представила новое компактное беспроводное устройство Easy-N-Upgrader TEW-637AP, поддерживающее скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Устройство позволяет модернизировать старый работ
|29.01.2008
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TRENDnet представил новый комплект грозозащиты
Компания TRENDnet представила новый комплект грозозащиты, который защищает сеть от ударов молний и электрических разрядов. Он совместим с устройствами, имеющими разъемы N-Type. Комплект грозозащиты испо
TRENDnet и организации, системы, технологии, персоны:
|HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
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