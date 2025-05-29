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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175734
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Алексеев Николай


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Как устроена автоматизация франшизы X5 «Около» 1
18.09.2024 «Эвотор» автоматизирует магазины «Около» 1
23.12.2020 «Корус консалтинг» создала инструмент оперативного мониторинга для компании «Юнифарм» 1
12.10.2005 Завершилась онлайн-конференция "Многоядерные платформы: шаг в будущее" 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Алексеев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12311 1
Microsoft Corporation 24849 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
AMD - Advanced Micro Devices 4312 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1501 1
Корус Консалтинг ГК 1255 1
SAS Institute 996 1
Fujitsu 2047 1
Sony 6571 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
Supermicro 121 1
Biostar - Biostar Microtech 32 1
Corsair 30 1
Технологии Будущего 151 1
Tandberg Data 11 1
TRENDnet 85 1
Microchip Technology - Adaptec 120 1
MiTAC 80 1
Axus Microsystems 9 1
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 1
Эвотор - Evotor 190 1
8486 1
True System - Тру Систем 14 1
Exabyte - Ecrix 15 1
Юнифарм - Unipharm 11 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1074 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 488 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16209 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4149 2
DDR - Double data rate 2800 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21199 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26004 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16364 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 667 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1246 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4302 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1516 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4884 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2992 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30556 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 680 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24842 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28269 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 687 1
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 285 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2665 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10430 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1082 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 134 1
Blade-server - Блейд-сервер 230 1
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 97 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1793 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2383 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4515 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11547 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31868 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5316 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 210 1
Linux OS 10230 1
Intel x86 - архитектура процессора 1909 1
Microsoft Windows 15903 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1363 1
Intel Itanium 629 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 211 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 439 1
Алдашкин Алексей 3 1
Сергеев Андрей 7 1
Иванов Игорь 32 1
Николаева Елена 9 1
Кузьмин Сергей 39 1
Шишкин Александр 3 1
Лукьянов Сергей 17 1
Новикова Светлана 10 1
Сидоренко Сергей 8 1
Tzeng Peter - Тзенг Питер 1 1
Маточкин Сергей 1 1
Павельев Николай 1 1
Перова Елена 1 1
Аниканов Алексей 1 1
Пахоменко Роман 1 1
Шликов Юрий 1 1
Корольков Юрий 1 1
Ачин Юрий 1 1
Фролов Федор 2 1
Сидоров Максим 1 1
Антонюк Михаил 1 1
Синяков Алексей 1 1
Калабердина Светлана 1 1
Залавутдинов Ринат 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44218 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7730 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2818 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17475 1
Россия - РФ - Российская федерация 149019 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52591 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17853 1
Россия - СФО - Новосибирск 4434 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3210 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1156 1
Китай - Тайвань 4046 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14254 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 721 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1524 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 868 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1609 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1180 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 959 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 496 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 457 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 419 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 426 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 279 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 296 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24798 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49238 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52592 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5765 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 474 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30156 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3092 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2123 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 450 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4504 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5173 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7169 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11308 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 998 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362609, в очереди разбора - 753990.
Создано именных указателей - 175734.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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