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Алексеев Николай
УПОМИНАНИЯ
Алексеев Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Corporation 12311 1
|Microsoft Corporation 24849 1
|IBM - International Business Machines Corp 9473 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4312 1
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1501 1
|Корус Консалтинг ГК 1255 1
|SAS Institute 996 1
|Fujitsu 2047 1
|Sony 6571 1
|HP - Hewlett-Packard 3628 1
|Supermicro 121 1
|Biostar - Biostar Microtech 32 1
|Corsair 30 1
|Технологии Будущего 151 1
|Tandberg Data 11 1
|TRENDnet 85 1
|Microchip Technology - Adaptec 120 1
|MiTAC 80 1
|Axus Microsystems 9 1
|MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 1
|Эвотор - Evotor 190 1
|1С 8486 1
|True System - Тру Систем 14 1
|Exabyte - Ecrix 15 1
|Юнифарм - Unipharm 11 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1074 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 488 1
|Алдашкин Алексей 3 1
|Сергеев Андрей 7 1
|Иванов Игорь 32 1
|Николаева Елена 9 1
|Кузьмин Сергей 39 1
|Шишкин Александр 3 1
|Лукьянов Сергей 17 1
|Новикова Светлана 10 1
|Сидоренко Сергей 8 1
|Tzeng Peter - Тзенг Питер 1 1
|Маточкин Сергей 1 1
|Павельев Николай 1 1
|Перова Елена 1 1
|Аниканов Алексей 1 1
|Пахоменко Роман 1 1
|Шликов Юрий 1 1
|Корольков Юрий 1 1
|Ачин Юрий 1 1
|Фролов Федор 2 1
|Сидоров Максим 1 1
|Антонюк Михаил 1 1
|Синяков Алексей 1 1
|Калабердина Светлана 1 1
|Залавутдинов Ринат 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11308 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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