Чипмейкер, едва не купивший Intel, сманил на работу «отца» легендарных процессоров Itanium и Xeon мый вклад в разработку серверных продуктов Qualcomm, поскольку почти всю свою 28-летнюю карьеру в Intel он занимался разработкой процессоров для рабочих станций и серверов: сперва не слишком удачного Itanium (в то время носил кодовое имя “Merced”), который на сегодняшний день не производится и практически не поддерживается новым софтом, а затем и вполне хорошо принятых рынком CPU Xeon, в то

Окончательные «похороны» легендарного процессора, разработанного Intel и HP, отложены на неопределенный срок. ПО для него будет работать в Linux GCC сохранит поддержку Itanium Набор компиляторов GNU Compiler Collection (GCC) для GNU/Linux и других Unix-подобных

Из ядра Linux бесповоротно удалили поддержку уникальных процессоров, созданных Intel и HPE Прощай, Itanium! Операционные системы на основе Linux вскоре лишатся поддержки 64-разрядных процессор

Oracle заплатит HPE $3 млрд за отказ поддерживать «мертвые» процессоры а компенсацию в размере $3 млрд со стороны Oracle. Последняя более 10 лет назад отказалась разрабатывать и поддерживать ПО для оборудования HPE (тогда еще HP), работающего под управлением процессоров Itanium, несмотря на якобы имевшую место твердую договоренность. Как пишет The Register, в среду, 27 сентября 2021 г., суд отклонил рассмотрение апелляции Oracle на решение судебного органа низ

Из ядра Linux исчезнет поддержка уникальных процессоров, созданных Intel и HPE Linux прекращает поддерживать процессоры Itanium Ядром Linux в ближайшее время может лишиться поддержки процессоров Intel Itanium

Создан новый «Эльбрус» для обороны — аналог Intel Itanium и Xeon за 620 миллионов — говорят в пресс-службе Минпромторга. — Изделие сопоставим по характеристикам с зарубежными Intel Itanium 9760, Intel Xeon E5-2609 v3 и Intel Xeon E7-4850 v4, изготовленных на более передовых

Intel хоронит процессоры Itanium: вышла прощальная серия Новых процессоров Itanium больше не будетIntel официально представила четыре 64-битных серверных процессора

Oracle заплатит HP $3 млрд за отказ поддерживать процессоры Itanium ри присяжных в США вынесло решение, что корпорация Oracle должна компенсировать $3 млрд упущенной выгоды компании Hewlett Packard Enterprise (бывшая Hewlett-Packard) за отказ от поддержки процессоров Itanium в своем программном обеспечении, сообщает Reuters. Указанная сумма полностью соответствует запросу HPE. Она включает $1,7 млрд фактически упущенной выгоды и еще $1,3 млрд выгоды, котора

Intel удвоила производительность процессоров Itanium Intel приступила к поставкам новых серверных процессоров Itanium - Intel Itanium 9500. В корпорации утверждают, что они более чем вдвое опережа

Серверы Itanium спасены: Oracle продолжит их поддержку через суд ., Oracle в своих продуктах обязана продолжить поддержку серверных платформ HP с процессорами Intel Itanium. При этом Oracle не имеет право в одностороннем порядке изменять это условие. Согласн

Суд не удовлетворил ходатайство Oracle об отклонении гражданского иска НР по делу об Itanium мая в рамках судебного процесса между компанией HP и корпорацией Oracle в отношении платформы Intel Itanium. Согласно сообщению компании, ходатайство Oracle об отклонении гражданского иска HP п

HP намерена заставить Oracle признать свои обязательства по поддержке Intel Itanium P подала два ходатайства в рамках судебного процесса с компанией Oracle в отношении платформы Intel Itanium. В своем первом ходатайстве HP требует во внесудебном порядке признать, что Oracle им

Европейцы разрешили Oracle атаковать HP через свою СУБД онопольные органы отказали HP в требовании заставить Oracle возобновить поддержку процессоров Intel Itanium, сообщает издание eWeek. Кроме того, вендор получил отказ и относительно требования з

Intel раскрыла информацию о процессорах Itanium нового поколения Intel представила очередную порцию данных о серверных процессорах Itanium следующего поколения - под кодовым названием Poulson, - идущих на смену Tukwila. Информация последовала в рамках прошедшей в Сан-Франциско в конце прошлого месяца конференции ISSCC. Нов

Microsoft прекращает поддержку процессоров Intel Itanium тва Windows Server, которая будет поддерживать процессоры для решения критически важных задач Intel Itanium. То же самое касается SQL Server 2008 R2 и Visual Studio 2010. Об этом в блоге на Tec

Intel приступила к поставкам процессоров Itanium нового поколения Корпорация Intel приступила к поставкам процессоров Itanium нового поколения (кодовое название – Tukwila), предназначенных для проведения научных вычислений, интенсивной обработке данных и выполнения критически важных задач, требующих постоянной

Intel не везет с процессорами Itanium Корпорация Intel вновь объявила об отсрочке начала производства серверных процессоров Itanium нового поколения (кодовое название – Tukwila) – теперь до 1-го квартала 2010 г. Как объяснили в Intel, при тестировании чипов выяснилось, что их производительность может быть выше. В ко

Интеграторы: у Intel Itanium нет будущего компании Unisys, входящей в десятку крупнейших поставщиков серверов в США, считают процессоры Intel Itanium бесперспективными. Такой точкой зрения поделился вице-президент компании Колин Лейси

Intel представил шестое поколение Itanium Корпорация Intel представила новое, шестое поколение серверных процессоров Itanium, объединенных в серию 9100. Новые чипы построены на ядре Montvale, которое представля

Intel представил семь новых процессоров семейства Intel Itanium Корпорация Intel представила новые двухъядерные процессоры Intel Itanium серии 9100. Созданные для работы с высокопроизводительными приложениями и оснащенные

«ЦФТ–Интернет навигатор» протестирована на платформе HP Integrity очному тестированию системы «ЦФТ–Интернет навигатор» на платформе HP Integrity с процессорами Intel Itanium 2 под управлением операционной системы HP-UX. Основной целью нагрузочных испытаний яв

Новый Power6 обогнал Itanium в 3 раза стотой 4,7 ГГц с числом ядер от 2 до 16 по производительности в пересчете на ядро опережают системы HP Superdome в три раза. Кроме того, по скорости работы Power6 почти в три раза опережает процессор Itanium, используемый в серверной линейке компании HP. Двухъядерный Power6 по скорости вдвое превосходит процессор предыдущего поколения — Power5 В российском офисе HP согласились с тем, что по

ЦФТ, НР, Intel и "Ай-Теко" реализовали новый проект по портированию системы «ЦФТ – Управленческий учет» на платформу HP Integrity с процессорами Intel Itanium 2 под управлением ОС HP-UX. Одновременно было проведено нагрузочное тестирование подс

"Стинс Коман" открыл центр решений нного новым поколением серверов SeNECa II, которые построены на базе двухъядерных процессоров Intel Itanium 2 «Montecito» и комплектующих японской корпорации NEC, лидера в области производства

ЦФТ, НР, Intel и "Ай-Теко" протестировали БИК к» (Платформа развития на базе Oracle) на платформе HP Integrity с двухъядерными процессорами Intel Itanium 2 серии 9000 (ранее носили кодовое наименование Montecito) под управлением операционн

Беда Intel: Itanium не прижился в России В России лидером продаж серверов на основе Itanium является HP, а среди ее российских заказчиков, использующих высокопроизводительные се

Intel представила новый процессор Новейшее пополнение семейства процессоров Itanium имеет 1,7 млрд транзисторов, что втрое больше, чем у его предшественника. Кроме того,

Самый быстрый суперкомпьютер Европы достался ядерщикам аходится в предместьях Парижа. Система TERA-10 работает на базе 4352 двухъядерных процессоров Intel Itanium 2 с кодовым наименованием Montecito. 544 сервера NovaScale 6160 компании Bull, каждый

TERA-10: самый мощный компьютер в Европе вила о том, что самый мощный суперкомпьютер в Европе построен на базе ее новейших процессоров Intel Itanium 2. Корпорация Intel поздравила Комиссариат по атомной энергии Франции (CEA) и компани

Россия готова к производству серверов на базе новейших процессоров Intel роцессорных серверов Kraftway G-Scale I ET20, оснащенных новейшими двухъядерными процессорами Intel Itanium 2 (в настоящее время носят кодовое наименование Montecito). Каждый такой процессор ра

На маркетинг Itanium 2 потратят $10 млрд NEC, SGI и Unisys, решили совместно инвестировать $10 млрд в дальнейшее продвижение платформы Intel Itanium 2 в сегменте высокопроизводительных вычислений. Такое решение было принято на прошлой

"Юнимилк" модернизировала ИТ-инфраструктуру нфраструктуры молочного холдинга «Юнимилк» с помощью серверов HP Integrity на базе процессора Intel Itanium 2. По мнению интеграторов, внедрение серверного решения компании НР позволило «Юнимил

В Itanium появилась FSB 667 МГц Intel представил две версии процессора Itanium 2 с улучшенной шиной FSB (связывающей процессор с ОЗУ) на 667 МГц, против 400 МГц в п

В России появился первый цифровой дом на колесах дизайн своих автомобилей и инженерных систем с помощью кластера серверов на базе процессоров Intel Itanium 2, улучшив гоночные характеристики и сократив время разработки гоночных болидов для Ф

В России появился первый цифровой дом на колесах дизайн своих автомобилей и инженерных систем с помощью кластера серверов на базе процессоров Intel Itanium 2, улучшив гоночные характеристики и сократив время разработки гоночных болидов для Ф

"Т-Платформы" подвела итоги 2004 года и суперкомпьютеров. Среди них — первая в России кластерная система на основе процессоров Intel Itanium 2 в конструктиве высотой 1U, а также первый в России кластер на базе новых 64-разядны

Kraftway и Oracle стягивают силы на рынок grid монстрационный стенд, представляющий собой кластер из четырех 2-процессорных серверов на базе Intel Itanium 2, управляющего сервера, коммуникационного оборудования, системы хранения данных Kraf

Fujitsu Siemens выпустила серверы для критически важных приложений я Fujitsu Siemens Computers представила новую линейку серверов Primequest на базе процессоров Intel Itanium 2. Линейка серверов Primequest объединяет в себе отказоустойчивость и высокую масштаб

2004 год стал рекордным для Intel м системам. В 3-м квартале корпорация продемонстрировала будущее семейство многоядерных процессоров Itanium под кодовым названием Montecito, которые будут насчитывать 1,7 млрд. транзисторов и б