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Intel Itanium
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|14.01.2025
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Чипмейкер, едва не купивший Intel, сманил на работу «отца» легендарных процессоров Itanium и Xeon
мый вклад в разработку серверных продуктов Qualcomm, поскольку почти всю свою 28-летнюю карьеру в Intel он занимался разработкой процессоров для рабочих станций и серверов: сперва не слишком удачного Itanium (в то время носил кодовое имя “Merced”), который на сегодняшний день не производится и практически не поддерживается новым софтом, а затем и вполне хорошо принятых рынком CPU Xeon, в то
|02.11.2024
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Окончательные «похороны» легендарного процессора, разработанного Intel и HP, отложены на неопределенный срок. ПО для него будет работать в Linux
GCC сохранит поддержку Itanium Набор компиляторов GNU Compiler Collection (GCC) для GNU/Linux и других Unix-подобных
|03.11.2023
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Из ядра Linux бесповоротно удалили поддержку уникальных процессоров, созданных Intel и HPE
Прощай, Itanium! Операционные системы на основе Linux вскоре лишатся поддержки 64-разрядных процессор
|01.10.2021
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Oracle заплатит HPE $3 млрд за отказ поддерживать «мертвые» процессоры
а компенсацию в размере $3 млрд со стороны Oracle. Последняя более 10 лет назад отказалась разрабатывать и поддерживать ПО для оборудования HPE (тогда еще HP), работающего под управлением процессоров Itanium, несмотря на якобы имевшую место твердую договоренность. Как пишет The Register, в среду, 27 сентября 2021 г., суд отклонил рассмотрение апелляции Oracle на решение судебного органа низ
|02.02.2021
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Из ядра Linux исчезнет поддержка уникальных процессоров, созданных Intel и HPE
Linux прекращает поддерживать процессоры Itanium Ядром Linux в ближайшее время может лишиться поддержки процессоров Intel Itanium
|01.03.2019
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Создан новый «Эльбрус» для обороны — аналог Intel Itanium и Xeon за 620 миллионов
— говорят в пресс-службе Минпромторга. — Изделие сопоставим по характеристикам с зарубежными Intel Itanium 9760, Intel Xeon E5-2609 v3 и Intel Xeon E7-4850 v4, изготовленных на более передовых
|12.05.2017
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Intel хоронит процессоры Itanium: вышла прощальная серия
Новых процессоров Itanium больше не будетIntel официально представила четыре 64-битных серверных процессора
|01.07.2016
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Oracle заплатит HP $3 млрд за отказ поддерживать процессоры Itanium
ри присяжных в США вынесло решение, что корпорация Oracle должна компенсировать $3 млрд упущенной выгоды компании Hewlett Packard Enterprise (бывшая Hewlett-Packard) за отказ от поддержки процессоров Itanium в своем программном обеспечении, сообщает Reuters. Указанная сумма полностью соответствует запросу HPE. Она включает $1,7 млрд фактически упущенной выгоды и еще $1,3 млрд выгоды, котора
|09.11.2012
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Intel удвоила производительность процессоров Itanium
Intel приступила к поставкам новых серверных процессоров Itanium - Intel Itanium 9500. В корпорации утверждают, что они более чем вдвое опережа
|02.08.2012
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Серверы Itanium спасены: Oracle продолжит их поддержку через суд
., Oracle в своих продуктах обязана продолжить поддержку серверных платформ HP с процессорами Intel Itanium. При этом Oracle не имеет право в одностороннем порядке изменять это условие. Согласн
|29.05.2012
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Суд не удовлетворил ходатайство Oracle об отклонении гражданского иска НР по делу об Itanium
мая в рамках судебного процесса между компанией HP и корпорацией Oracle в отношении платформы Intel Itanium. Согласно сообщению компании, ходатайство Oracle об отклонении гражданского иска HP п
|06.04.2012
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HP намерена заставить Oracle признать свои обязательства по поддержке Intel Itanium
P подала два ходатайства в рамках судебного процесса с компанией Oracle в отношении платформы Intel Itanium. В своем первом ходатайстве HP требует во внесудебном порядке признать, что Oracle им
|16.01.2012
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Европейцы разрешили Oracle атаковать HP через свою СУБД
онопольные органы отказали HP в требовании заставить Oracle возобновить поддержку процессоров Intel Itanium, сообщает издание eWeek. Кроме того, вендор получил отказ и относительно требования з
|03.03.2011
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Intel раскрыла информацию о процессорах Itanium нового поколения
Intel представила очередную порцию данных о серверных процессорах Itanium следующего поколения - под кодовым названием Poulson, - идущих на смену Tukwila. Информация последовала в рамках прошедшей в Сан-Франциско в конце прошлого месяца конференции ISSCC. Нов
|05.04.2010
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Microsoft прекращает поддержку процессоров Intel Itanium
тва Windows Server, которая будет поддерживать процессоры для решения критически важных задач Intel Itanium. То же самое касается SQL Server 2008 R2 и Visual Studio 2010. Об этом в блоге на Tec
|03.02.2010
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Intel приступила к поставкам процессоров Itanium нового поколения
Корпорация Intel приступила к поставкам процессоров Itanium нового поколения (кодовое название – Tukwila), предназначенных для проведения научных вычислений, интенсивной обработке данных и выполнения критически важных задач, требующих постоянной
|22.05.2009
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Intel не везет с процессорами Itanium
Корпорация Intel вновь объявила об отсрочке начала производства серверных процессоров Itanium нового поколения (кодовое название – Tukwila) – теперь до 1-го квартала 2010 г. Как объяснили в Intel, при тестировании чипов выяснилось, что их производительность может быть выше. В ко
|19.02.2009
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Интеграторы: у Intel Itanium нет будущего
компании Unisys, входящей в десятку крупнейших поставщиков серверов в США, считают процессоры Intel Itanium бесперспективными. Такой точкой зрения поделился вице-президент компании Колин Лейси
|01.11.2007
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Intel представил шестое поколение Itanium
Корпорация Intel представила новое, шестое поколение серверных процессоров Itanium, объединенных в серию 9100. Новые чипы построены на ядре Montvale, которое представля
|01.11.2007
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Intel представил семь новых процессоров семейства Intel Itanium
Корпорация Intel представила новые двухъядерные процессоры Intel Itanium серии 9100. Созданные для работы с высокопроизводительными приложениями и оснащенные
|28.06.2007
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«ЦФТ–Интернет навигатор» протестирована на платформе HP Integrity
очному тестированию системы «ЦФТ–Интернет навигатор» на платформе HP Integrity с процессорами Intel Itanium 2 под управлением операционной системы HP-UX. Основной целью нагрузочных испытаний яв
|23.05.2007
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Новый Power6 обогнал Itanium в 3 раза
стотой 4,7 ГГц с числом ядер от 2 до 16 по производительности в пересчете на ядро опережают системы HP Superdome в три раза. Кроме того, по скорости работы Power6 почти в три раза опережает процессор Itanium, используемый в серверной линейке компании HP. Двухъядерный Power6 по скорости вдвое превосходит процессор предыдущего поколения — Power5 В российском офисе HP согласились с тем, что по
|26.12.2006
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ЦФТ, НР, Intel и "Ай-Теко" реализовали новый проект
по портированию системы «ЦФТ – Управленческий учет» на платформу HP Integrity с процессорами Intel Itanium 2 под управлением ОС HP-UX. Одновременно было проведено нагрузочное тестирование подс
|16.10.2006
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"Стинс Коман" открыл центр решений
нного новым поколением серверов SeNECa II, которые построены на базе двухъядерных процессоров Intel Itanium 2 «Montecito» и комплектующих японской корпорации NEC, лидера в области производства
|27.09.2006
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ЦФТ, НР, Intel и "Ай-Теко" протестировали БИК
к» (Платформа развития на базе Oracle) на платформе HP Integrity с двухъядерными процессорами Intel Itanium 2 серии 9000 (ранее носили кодовое наименование Montecito) под управлением операционн
|15.09.2006
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Беда Intel: Itanium не прижился в России
В России лидером продаж серверов на основе Itanium является HP, а среди ее российских заказчиков, использующих высокопроизводительные се
|18.07.2006
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Intel представила новый процессор
Новейшее пополнение семейства процессоров Itanium имеет 1,7 млрд транзисторов, что втрое больше, чем у его предшественника. Кроме того,
|28.06.2006
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Самый быстрый суперкомпьютер Европы достался ядерщикам
аходится в предместьях Парижа. Система TERA-10 работает на базе 4352 двухъядерных процессоров Intel Itanium 2 с кодовым наименованием Montecito. 544 сервера NovaScale 6160 компании Bull, каждый
|28.06.2006
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TERA-10: самый мощный компьютер в Европе
вила о том, что самый мощный суперкомпьютер в Европе построен на базе ее новейших процессоров Intel Itanium 2. Корпорация Intel поздравила Комиссариат по атомной энергии Франции (CEA) и компани
|08.06.2006
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Россия готова к производству серверов на базе новейших процессоров Intel
роцессорных серверов Kraftway G-Scale I ET20, оснащенных новейшими двухъядерными процессорами Intel Itanium 2 (в настоящее время носят кодовое наименование Montecito). Каждый такой процессор ра
|06.02.2006
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На маркетинг Itanium 2 потратят $10 млрд
NEC, SGI и Unisys, решили совместно инвестировать $10 млрд в дальнейшее продвижение платформы Intel Itanium 2 в сегменте высокопроизводительных вычислений. Такое решение было принято на прошлой
|27.10.2005
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"Юнимилк" модернизировала ИТ-инфраструктуру
нфраструктуры молочного холдинга «Юнимилк» с помощью серверов HP Integrity на базе процессора Intel Itanium 2. По мнению интеграторов, внедрение серверного решения компании НР позволило «Юнимил
|20.07.2005
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В Itanium появилась FSB 667 МГц
Intel представил две версии процессора Itanium 2 с улучшенной шиной FSB (связывающей процессор с ОЗУ) на 667 МГц, против 400 МГц в п
|26.05.2005
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В России появился первый цифровой дом на колесах
дизайн своих автомобилей и инженерных систем с помощью кластера серверов на базе процессоров Intel Itanium 2, улучшив гоночные характеристики и сократив время разработки гоночных болидов для Ф
|26.05.2005
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В России появился первый цифровой дом на колесах
дизайн своих автомобилей и инженерных систем с помощью кластера серверов на базе процессоров Intel Itanium 2, улучшив гоночные характеристики и сократив время разработки гоночных болидов для Ф
|28.04.2005
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"Т-Платформы" подвела итоги 2004 года
и суперкомпьютеров. Среди них — первая в России кластерная система на основе процессоров Intel Itanium 2 в конструктиве высотой 1U, а также первый в России кластер на базе новых 64-разядны
|25.04.2005
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Kraftway и Oracle стягивают силы на рынок grid
монстрационный стенд, представляющий собой кластер из четырех 2-процессорных серверов на базе Intel Itanium 2, управляющего сервера, коммуникационного оборудования, системы хранения данных Kraf
|07.04.2005
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Fujitsu Siemens выпустила серверы для критически важных приложений
я Fujitsu Siemens Computers представила новую линейку серверов Primequest на базе процессоров Intel Itanium 2. Линейка серверов Primequest объединяет в себе отказоустойчивость и высокую масштаб
|15.02.2005
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2004 год стал рекордным для Intel
м системам. В 3-м квартале корпорация продемонстрировала будущее семейство многоядерных процессоров Itanium под кодовым названием Montecito, которые будут насчитывать 1,7 млрд. транзисторов и б
|18.01.2005
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HP объявила о выпуске усовершенствованных серверов Integrity
х Integrity среднего и высокого уровня будут использоваться более производительные процессоры Intel Itanium 2 с объемом кэш-памяти до 9 МБ. В 2004 финансовом году выручка HP от продажи решений
Intel Itanium и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 42
|IDC - International Data Corporation 4975 37
|Gartner - Гартнер 3658 18
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 9
|Fortune Global 100 142 8
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
|Mercury Research 73 5
|Gartner - Dataquest 353 4
|Insight 64 20 4
|Fortune Global 500 295 3
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
|IDC Russia - IDC Россия 183 1
|IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 10 1
|Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
|Net Applications 127 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
|In-Stat 115 1
|In-Stat/MDR 74 1
|Quocirca 12 1
|Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
|Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
|Aberdeen Group 53 1
|Illuminata 13 1
|FMI - Future Market Insights 11 1
|Интерфакс - Финмаркет 26 1
|Needham & Company 36 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
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