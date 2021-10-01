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Intel Itanium


01.10.2021 Oracle заплатит HPE $3 млрд за отказ поддерживать «мертвые» процессоры 17
16.03.2021 Atos модернизировала облачную ИТ-инфраструктуру SAP компании Inchcape 1
08.02.2021 Google хочет сломать Chrome. Он перестанет работать на миллионах ПК по всему миру 6
02.02.2021 Из ядра Linux исчезнет поддержка уникальных процессоров, созданных Intel и HPE 18
13.01.2021 Из ядра Linux исчезнет поддержка старых процессоров 1
03.07.2020 Таинственный безальтернативный подрядчик получил от «Ростеха» 90 млн руб. для работ с «Эльбрусами» и «Байкалами» 2
27.05.2020 Государство выделило 70 миллионов разработчикам ПО под «Эльбрусы» и «Байкалы» 2
26.12.2019 От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics 1
01.03.2019 Создан новый «Эльбрус» для обороны — аналог Intel Itanium и Xeon за 620 миллионов 3
06.11.2018 На новые MacBook, iMac и Mac mini невозможно установить Linux 1
04.01.2018 В процессорах Intel, AMD и ARM найдена массовая уязвимость, не имеющая патча 1
16.11.2017 Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Carbon: компактный бизнес-инструмент 1
12.05.2017 Intel хоронит процессоры Itanium: вышла прощальная серия 24
30.09.2016 Всегда ли оправдан переход на стандартную ИТ-архитектуру? 1
01.07.2016 Oracle заплатит HP $3 млрд за отказ поддерживать процессоры Itanium 7
01.06.2016 Oracle может лишиться $3 млрд за отказ от поддержки чужих процессоров 6
23.03.2016 Oracle пошла войной на HP 1
03.08.2015 Вышел SUSE Linux Enterprise 11 Service Pack 4 1
06.02.2015 Сбербанк заключил соглашения на поставку «железа» IBM, Oracle, HP, ЕМС и Hitachi почти на $1 млрд 1
11.12.2014 Китай наступает: Суперсервер Inspur установлен в одном из крупнейших ЦОДов России 1
02.10.2013 Миграция на серверы нового поколения позволила Поволжскому филиалу «МегаФона» ускорить бизнес-процессы 1
29.08.2013 Рынок серверов продолжает падать 1
10.06.2013 Российский рынок серверов снизил темпы роста 1
08.02.2013 IBM обрушила цены на серверы 1
15.11.2012 HP анонсировала оптимизированные системы HP Integrity и ПО HP-UX 1
09.11.2012 Intel удвоила производительность процессоров Itanium 16
12.10.2012 Apple переманила к себе главного разработчика процессоров Samsung 1
02.08.2012 Серверы Itanium спасены: Oracle продолжит их поддержку через суд 9
27.06.2012 Oracle потеряла топ-менеджера по продажам 1
29.05.2012 Суд не удовлетворил ходатайство Oracle об отклонении гражданского иска НР по делу об Itanium 4
06.04.2012 HP намерена заставить Oracle признать свои обязательства по поддержке Intel Itanium 15
10.02.2012 Oracle представила серверы Netra SPARC T4 для сетей связи следующего поколения 1
16.01.2012 Европейцы разрешили Oracle атаковать HP через свою СУБД 10
11.10.2011 IBM помогает клиентам Oracle мигрировать на свои системы 2
09.08.2011 «Техносерв» обеспечил модернизацию инфраструктуры биллинговых расчетов «Башинформсвязи» 1
04.08.2011 Аналитики снизили прогноз по поставкам x86-процессоров 1
03.03.2011 Intel раскрыла информацию о процессорах Itanium нового поколения 1
15.12.2010 HP подвела итоги работы подразделения бизнес-критичных систем в России 1
03.12.2010 Oracle атаковала HP через свою СУБД 3
30.11.2010 Архитектура Intel вытягивает мировой рынок серверов 1

Публикаций - 80, упоминаний - 260

Intel Itanium упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 11
IBM 3546 7
Intel Corporation 4186 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 6
Apple Inc - Эппл Рус 7713 4
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 4
Т-Платформы 274 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Google LLC 7158 2
SAP SE 3216 2
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 2
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 2
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 1
SUSE 167 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
Lenovo Group 1638 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
Норси-Транс (НТ) 49 1
AMD - Advanced Micro Devices 1676 1
Samsung Electronics 5686 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Nvidia Corp 2028 1
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 7 1
Intermech - Интермех НПП 9 1
Элтеза - Elteza 3 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Правительство РФ 2206 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
DDR - Double data rate 1071 2
ARM64 - Архитектура процессора 1019 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
BPF - eBPF - The Berkeley Packet Filter 3 1
UEFI Secure Boot - протокол 23 1
SSE2 - Streaming SIMD Extensions 2 - потоковое SIMD-расширение процессора 10 1
OpenStack 347 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 838 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 1
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ARMv8 - Архитектура процессора 60 1
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 1
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 6
Linux OS 4265 6
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Microsoft Windows 10 6652 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 4
Intel Xeon E 43 3
HP-UX - Hewlett Packard Unix 53 3
HPE ProLiant - Серия серверов 100 3
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 3
Google Android 10751 3
Apple macOS 927 3
IBM Power Systems - Серия серверов 130 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Apple iOS 5742 2
Oracle Communications 17 1
SAP Sybase 77 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 14 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 20 1
Apple T2 Security Chip 10 1
Java - Язык программирования 1178 1
Microsoft Windows 853 1
Nvidia GeForce GTX 2071 1
AMD ARM Cortex R - Серия микропроцессоров 1 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 168 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Intel Xeon Phi 31 1
Intel Rocket Lake-S - Серия микропроцессоров 13 1
Apple Boot Camp Assistant 20 1
Baikal Electronics - Байкал-MS - Микропроцессор для микросерверов 4 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 36 1
Hamster robotics engineering - HR-MPC - серия настольных мини-компьютеров 6 1
Linux - Debian GNU 273 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
HPE Helion OpenStack 28 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Кисляков Евгений 83 1
Абакумов Евгений 103 1
Терещенко Денис 38 1
Ким Александр 32 1
Kocher Paul - Кочер Пол 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 11
Восточная Европа 1682 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Европа Западная 615 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Европа 3766 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Япония 2792 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Китай - Тайвань 593 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
NYT - The New York Times 509 1
Phoronix 15 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1991 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 3 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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