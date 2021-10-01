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Intel Itanium
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 80, упоминаний - 260
Intel Itanium упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
|ИТЭЛМА НПП 15 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Терещенко Денис 38 1
|Ким Александр 32 1
|Kocher Paul - Кочер Пол 1 1
|NYT - The New York Times 509 1
|Phoronix 15 1
|InformationWeek 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764920, в очереди разбора - 668607.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764920, в очереди разбора - 668607.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru