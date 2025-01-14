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Intel Itanium

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.01.2025 Чипмейкер, едва не купивший Intel, сманил на работу «отца» легендарных процессоров Itanium и Xeon

мый вклад в разработку серверных продуктов Qualcomm, поскольку почти всю свою 28-летнюю карьеру в Intel он занимался разработкой процессоров для рабочих станций и серверов: сперва не слишком удачного Itanium (в то время носил кодовое имя “Merced”), который на сегодняшний день не производится и практически не поддерживается новым софтом, а затем и вполне хорошо принятых рынком CPU Xeon, в то
02.11.2024 Окончательные «похороны» легендарного процессора, разработанного Intel и HP, отложены на неопределенный срок. ПО для него будет работать в Linux

GCC сохранит поддержку Itanium Набор компиляторов GNU Compiler Collection (GCC) для GNU/Linux и других Unix-подобных
03.11.2023 Из ядра Linux бесповоротно удалили поддержку уникальных процессоров, созданных Intel и HPE

Прощай, Itanium! Операционные системы на основе Linux вскоре лишатся поддержки 64-разрядных процессор
01.10.2021 Oracle заплатит HPE $3 млрд за отказ поддерживать «мертвые» процессоры

а компенсацию в размере $3 млрд со стороны Oracle. Последняя более 10 лет назад отказалась разрабатывать и поддерживать ПО для оборудования HPE (тогда еще HP), работающего под управлением процессоров Itanium, несмотря на якобы имевшую место твердую договоренность. Как пишет The Register, в среду, 27 сентября 2021 г., суд отклонил рассмотрение апелляции Oracle на решение судебного органа низ
02.02.2021 Из ядра Linux исчезнет поддержка уникальных процессоров, созданных Intel и HPE

Linux прекращает поддерживать процессоры Itanium Ядром Linux в ближайшее время может лишиться поддержки процессоров Intel Itanium

01.03.2019 Создан новый «Эльбрус» для обороны — аналог Intel Itanium и Xeon за 620 миллионов

— говорят в пресс-службе Минпромторга. — Изделие сопоставим по характеристикам с зарубежными Intel Itanium 9760, Intel Xeon E5-2609 v3 и Intel Xeon E7-4850 v4, изготовленных на более передовых
12.05.2017 Intel хоронит процессоры Itanium: вышла прощальная серия

Новых процессоров Itanium больше не будетIntel официально представила четыре 64-битных серверных процессора

01.07.2016 Oracle заплатит HP $3 млрд за отказ поддерживать процессоры Itanium

ри присяжных в США вынесло решение, что корпорация Oracle должна компенсировать $3 млрд упущенной выгоды компании Hewlett Packard Enterprise (бывшая Hewlett-Packard) за отказ от поддержки процессоров Itanium в своем программном обеспечении, сообщает Reuters. Указанная сумма полностью соответствует запросу HPE. Она включает $1,7 млрд фактически упущенной выгоды и еще $1,3 млрд выгоды, котора
09.11.2012 Intel удвоила производительность процессоров Itanium

Intel приступила к поставкам новых серверных процессоров Itanium - Intel Itanium 9500. В корпорации утверждают, что они более чем вдвое опережа
02.08.2012 Серверы Itanium спасены: Oracle продолжит их поддержку через суд

., Oracle в своих продуктах обязана продолжить поддержку серверных платформ HP с процессорами Intel Itanium. При этом Oracle не имеет право в одностороннем порядке изменять это условие. Согласн
29.05.2012 Суд не удовлетворил ходатайство Oracle об отклонении гражданского иска НР по делу об Itanium

мая в рамках судебного процесса между компанией HP и корпорацией Oracle в отношении платформы Intel Itanium. Согласно сообщению компании, ходатайство Oracle об отклонении гражданского иска HP п
06.04.2012 HP намерена заставить Oracle признать свои обязательства по поддержке Intel Itanium

P подала два ходатайства в рамках судебного процесса с компанией Oracle в отношении платформы Intel Itanium. В своем первом ходатайстве HP требует во внесудебном порядке признать, что Oracle им
16.01.2012 Европейцы разрешили Oracle атаковать HP через свою СУБД

онопольные органы отказали HP в требовании заставить Oracle возобновить поддержку процессоров Intel Itanium, сообщает издание eWeek. Кроме того, вендор получил отказ и относительно требования з
03.03.2011 Intel раскрыла информацию о процессорах Itanium нового поколения

Intel представила очередную порцию данных о серверных процессорах Itanium следующего поколения - под кодовым названием Poulson, - идущих на смену Tukwila. Информация последовала в рамках прошедшей в Сан-Франциско в конце прошлого месяца конференции ISSCC. Нов
05.04.2010 Microsoft прекращает поддержку процессоров Intel Itanium

тва Windows Server, которая будет поддерживать процессоры для решения критически важных задач Intel Itanium. То же самое касается SQL Server 2008 R2 и Visual Studio 2010. Об этом в блоге на Tec
03.02.2010 Intel приступила к поставкам процессоров Itanium нового поколения

Корпорация Intel приступила к поставкам процессоров Itanium нового поколения (кодовое название – Tukwila), предназначенных для проведения научных вычислений, интенсивной обработке данных и выполнения критически важных задач, требующих постоянной
22.05.2009 Intel не везет с процессорами Itanium

Корпорация Intel вновь объявила об отсрочке начала производства серверных процессоров Itanium нового поколения (кодовое название – Tukwila) – теперь до 1-го квартала 2010 г. Как объяснили в Intel, при тестировании чипов выяснилось, что их производительность может быть выше. В ко
19.02.2009 Интеграторы: у Intel Itanium нет будущего

компании Unisys, входящей в десятку крупнейших поставщиков серверов в США, считают процессоры Intel Itanium бесперспективными. Такой точкой зрения поделился вице-президент компании Колин Лейси

01.11.2007 Intel представил шестое поколение Itanium

Корпорация Intel представила новое, шестое поколение серверных процессоров Itanium, объединенных в серию 9100. Новые чипы построены на ядре Montvale, которое представля
01.11.2007 Intel представил семь новых процессоров семейства Intel Itanium

Корпорация Intel представила новые двухъядерные процессоры Intel Itanium серии 9100. Созданные для работы с высокопроизводительными приложениями и оснащенные

28.06.2007 «ЦФТ–Интернет навигатор» протестирована на платформе HP Integrity

очному тестированию системы «ЦФТ–Интернет навигатор» на платформе HP Integrity с процессорами Intel Itanium 2 под управлением операционной системы HP-UX. Основной целью нагрузочных испытаний яв
23.05.2007 Новый Power6 обогнал Itanium в 3 раза

стотой 4,7 ГГц с числом ядер от 2 до 16 по производительности в пересчете на ядро опережают системы HP Superdome в три раза. Кроме того, по скорости работы Power6 почти в три раза опережает процессор Itanium, используемый в серверной линейке компании HP. Двухъядерный Power6 по скорости вдвое превосходит процессор предыдущего поколения — Power5 В российском офисе HP согласились с тем, что по
26.12.2006 ЦФТ, НР, Intel и "Ай-Теко" реализовали новый проект

по портированию системы «ЦФТ – Управленческий учет» на платформу HP Integrity с процессорами Intel Itanium 2 под управлением ОС HP-UX. Одновременно было проведено нагрузочное тестирование подс
16.10.2006 "Стинс Коман" открыл центр решений

нного новым поколением серверов SeNECa II, которые построены на базе двухъядерных процессоров Intel Itanium 2 «Montecito» и комплектующих японской корпорации NEC, лидера в области производства

27.09.2006 ЦФТ, НР, Intel и "Ай-Теко" протестировали БИК

к» (Платформа развития на базе Oracle) на платформе HP Integrity с двухъядерными процессорами Intel Itanium 2 серии 9000 (ранее носили кодовое наименование Montecito) под управлением операционн
15.09.2006 Беда Intel: Itanium не прижился в России

В России лидером продаж серверов на основе Itanium является HP, а среди ее российских заказчиков, использующих высокопроизводительные се
18.07.2006 Intel представила новый процессор

Новейшее пополнение семейства процессоров Itanium имеет 1,7 млрд транзисторов, что втрое больше, чем у его предшественника. Кроме того,
28.06.2006 Самый быстрый суперкомпьютер Европы достался ядерщикам

аходится в предместьях Парижа. Система TERA-10 работает на базе 4352 двухъядерных процессоров Intel Itanium 2 с кодовым наименованием Montecito. 544 сервера NovaScale 6160 компании Bull, каждый
28.06.2006 TERA-10: самый мощный компьютер в Европе

вила о том, что самый мощный суперкомпьютер в Европе построен на базе ее новейших процессоров Intel Itanium 2. Корпорация Intel поздравила Комиссариат по атомной энергии Франции (CEA) и компани
08.06.2006 Россия готова к производству серверов на базе новейших процессоров Intel

роцессорных серверов Kraftway G-Scale I ET20, оснащенных новейшими двухъядерными процессорами Intel Itanium 2 (в настоящее время носят кодовое наименование Montecito). Каждый такой процессор ра
06.02.2006 На маркетинг Itanium 2 потратят $10 млрд

NEC, SGI и Unisys, решили совместно инвестировать $10 млрд в дальнейшее продвижение платформы Intel Itanium 2 в сегменте высокопроизводительных вычислений. Такое решение было принято на прошлой
27.10.2005 "Юнимилк" модернизировала ИТ-инфраструктуру

нфраструктуры молочного холдинга «Юнимилк» с помощью серверов HP Integrity на базе процессора Intel Itanium 2. По мнению интеграторов, внедрение серверного решения компании НР позволило «Юнимил
20.07.2005 В Itanium появилась FSB 667 МГц

Intel представил две версии процессора Itanium 2 с улучшенной шиной FSB (связывающей процессор с ОЗУ) на 667 МГц, против 400 МГц в п
26.05.2005 В России появился первый цифровой дом на колесах

дизайн своих автомобилей и инженерных систем с помощью кластера серверов на базе процессоров Intel Itanium 2, улучшив гоночные характеристики и сократив время разработки гоночных болидов для Ф
26.05.2005 В России появился первый цифровой дом на колесах

дизайн своих автомобилей и инженерных систем с помощью кластера серверов на базе процессоров Intel Itanium 2, улучшив гоночные характеристики и сократив время разработки гоночных болидов для Ф
28.04.2005 "Т-Платформы" подвела итоги 2004 года

и суперкомпьютеров. Среди них — первая в России кластерная система на основе процессоров Intel Itanium 2 в конструктиве высотой 1U, а также первый в России кластер на базе новых 64-разядны
25.04.2005 Kraftway и Oracle стягивают силы на рынок grid

монстрационный стенд, представляющий собой кластер из четырех 2-процессорных серверов на базе Intel Itanium 2, управляющего сервера, коммуникационного оборудования, системы хранения данных Kraf
07.04.2005 Fujitsu Siemens выпустила серверы для критически важных приложений

я Fujitsu Siemens Computers представила новую линейку серверов Primequest на базе процессоров Intel Itanium 2. Линейка серверов Primequest объединяет в себе отказоустойчивость и высокую масштаб
15.02.2005 2004 год стал рекордным для Intel

м системам. В 3-м квартале корпорация продемонстрировала будущее семейство многоядерных процессоров Itanium под кодовым названием Montecito, которые будут насчитывать 1,7 млрд. транзисторов и б
18.01.2005 HP объявила о выпуске усовершенствованных серверов Integrity

х Integrity среднего и высокого уровня будут использоваться более производительные процессоры Intel Itanium 2 с объемом кэш-памяти до 9 МБ. В 2004 финансовом году выручка HP от продажи решений


Публикаций - 649, упоминаний - 1127

Intel Itanium и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 574
HP Inc. 5883 166
IBM - International Business Machines Corp 9699 156
Microsoft Corporation 25775 128
HP - Hewlett-Packard 3662 108
AMD - Advanced Micro Devices 4641 100
Oracle Corporation 7074 81
Red Hat 1378 62
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 60
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 54
HPE SGI - Silicon Graphics 390 49
Dell EMC 5180 46
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 37
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 36
Fujitsu 2105 32
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 32
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 26
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 24
Dell Technologies - Dell Computer 2219 23
TurboLinux - Pacific HiTech 98 22
SAP SE 5601 22
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 21
Hitachi - Хитачи 1501 18
Apple Inc 13156 15
Sledgehammer Games 54 12
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 11
Cisco Systems 5372 11
Unisys - Unify Square 118 10
SAS Institute 1082 10
OpenText - Micro Focus - Novell 880 10
Т-Платформы - T-Platforms 412 9
Крок - Croc 1964 9
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 9
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 8
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 8
K-Systems - К-Системс 140 8
Novafora - Transmeta 196 8
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 8
Google LLC 12690 7
Nvidia Corp 4002 7
EPIC Telecom Invest 212 19
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Intel Capital 148 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 4
Boeing 1031 4
Volkswagen Audi Group 232 3
Mazda Motor Corporation 73 3
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 3
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 3
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Евросеть 1421 3
Airbus Group - Airbus Industries 249 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Русский Стиль 45 2
Toyota Motorsport - Toyota F1 - Toyota Racing Development - Toyota Gazoo Racing 6 2
Saab AB - Saab Automobile AB 44 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
BMW Group 482 2
Альфа-Банк 1979 2
Volvo Cars 262 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 15
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 7
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Федеральное казначейство России 1949 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 17 1
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MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 18
High-End - высочайший («элитный») класс техники 722 17
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 17
Linux OS 11533 212
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 152
Microsoft Windows 16882 123
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 108
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 85
Intel x86 - архитектура процессора 2151 72
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 70
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 56
HPE Integrity - серия серверов 141 49
Microsoft Windows 2000 8678 46
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 43
HPE ProLiant 409 40
Microsoft Windows Server 2003 571 37
HP PA-RISC - HP Precision Architecture RISC 64 37
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 35
Intel Itanium Montecito 35 34
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 34
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 32
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 29
Intel Pentium III 782 27
HPE Superdome - серия серверов 77 27
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 26
Microsoft Windows XP 2431 24
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 24
HPE SGI Altix - Silicon Graphics Altix 34 23
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 18
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 16
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 16
Intel Xeon MP - Twin Castle 38 16
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC Alpha AXP - OpenVMS - Open Virtual Memory System 44 16
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 16
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 15
Intel VTune Amplifier - Intel VTune Performance Analyzer 29 14
Росатом - КИС НПО - Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite - Kraftway GEG Express 37 14
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 14
Red Hat Linux 205 14
ANSI Fortran 61 13
Oracle Java - язык программирования 3469 13
Intel Celeron - Серия процессоров 979 13
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 12
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 17
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 15
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 14
Кудрявцев Алексей 40 8
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 8
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 7
Hurd Mark - Херд Марк 97 7
Пенязь Дмитрий 22 6
Fister Mike - Фистер Майк 10 6
Наволокин Алексей 18 5
Davies John - Дэвис Джон 16 5
Chase Steve - Чейз Стив 28 5
Hilmar Lorenz - Хилмар Лоренц 24 5
Юсупов Ренат 125 4
Сютин Олег 20 4
Dobberpuhl Dan - Добберпал Дэн 5 4
Brookwood Nathan - Бруквуд Натан 18 4
Tiemann Michael - Тайманн Майкл 13 4
Conrad Deborah - Конрад Дебора 5 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Зезюлинский Николай 23 3
Семенцов Всеволод 21 3
Елагин Вячеслав 14 3
Одиноков Алексей 7 3
Hewitt Jeffrey - Хьюитт Джеффри 9 3
Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 3
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 3
Опанасенко Всеволод 139 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Ким Александр 47 2
Cormier Paul - Пол Кормье 24 2
Кириенко Сергей 149 2
Акимов Александр 27 2
Dell Michael - Делл Майкл 193 2
Голосов Алексей 21 2
Висящев Андрей 64 2
Шибанов Владимир 32 2
Катьянов Юрий 3 2
Farish Robert - Фариш Роберт 44 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 161
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 108
Европа 24964 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 35
Германия - Федеративная Республика 13221 30
США - Калифорния 4829 30
Япония 13807 24
Европа Восточная 3138 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
Франция - Французская Республика 8177 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 15
Африка - Африканский регион 3641 13
Ближний Восток 3154 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 12
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Украина 7928 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
Европа Западная 1496 8
США - Техас 1048 8
Казахстан - Республика 6048 7
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 7
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 7
США - Орегон 255 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Колумбия - Республика 551 5
США - Колорадо 385 5
США - Иллинойс 340 5
США - Пасадина 169 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Ирландия - Республика 1051 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Индия - Bharat 5870 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 82
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 64
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 43
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 25
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 21
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 18
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 18
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 18
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 18
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 16
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 12
Физика - Physics - область естествознания 2940 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 12
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 10
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 10
Закон Мура - Moore's law 214 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 8
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Inquirer 463 12
Silicon 494 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 12
The Register - The Register Hardware 1784 11
Computer Weekly 376 9
CNET Networks - CNET News 1643 8
cw360 84 6
Phoronix 59 5
VNUNet.com 214 5
InfoWorld 56 5
TechnologyAdvice - eWeek 230 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Tom’s Hardware 600 4
EE Times 160 3
InformationWeek 241 3
The Globe and Mail 73 3
ComputerWire 51 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
PC Magazine - PCMag 104 2
Yahoo! Finance 122 2
Мобильные системы 118 2
Space Daily 528 2
Silicon.com 364 2
Times 661 2
Microprocessor Report 10 2
ExtremeTech 40 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Forbes - Форбс 1002 2
NYT - The New York Times 1100 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
DigiTimes - Издание 1331 2
AP - Associated Press 2007 1
Известия ИД 770 1
ComputerWorld 144 1
New Scientist 1448 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
Открытые системы ИД 176 1
NewsFactor 127 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 42
IDC - International Data Corporation 4975 37
Gartner - Гартнер 3658 18
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 9
Fortune Global 100 142 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
Mercury Research 73 5
Gartner - Dataquest 353 4
Insight 64 20 4
Fortune Global 500 295 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
IDC Russia - IDC Россия 183 1
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 10 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
Net Applications 127 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
Quocirca 12 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Aberdeen Group 53 1
Illuminata 13 1
FMI - Future Market Insights 11 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
Needham & Company 36 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
РАН - Российская академия наук 2122 15
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 11
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 11
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 7
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 6
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 5
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 5
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
University of California - Калифорнийский университет 101 3
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 3
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 14 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 2
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 2
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 2
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 2
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 2
Росгидромет - ГГО ФГБУ - Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова А.И. 8 2
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 2
Институт кибернетики имени В. М. Глушкова 3 2
PVHS - Palos Verdes High School 3 2
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии 12 2
University of Portsmouth - Портсмутский университет 8 2
University of Sussex - Университет Сассекса - Университета графства Сассекс 20 2
РАН ИВМ - Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука Российской академии наук 13 2
Paderborn University - Падерборнский университет - Paderborn Center for Parallel Computing, PC2 - Центр параллельных вычислений Падерборна 3 2
РИНКЦЭ НИИ ФГУ - Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы 4 2
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
Intel Developer Forum - IDF 317 36
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 7
CeBIT 614 4
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
iF Design Awards 26 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
Oracle OpenWorld 65 2
Hot Chips 10 1
Связь-Экспокомм 276 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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