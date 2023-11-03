Из ядра Linux бесповоротно удалили поддержку уникальных процессоров, созданных Intel и HPE

Прощай, Itanium!

Операционные системы на основе Linux вскоре лишатся поддержки 64-разрядных процессоров Intel Itanium. Программный код, обеспечивающий поддержку архитектуры IA-64, на которой построенs CPU Itanium, будет полностью удален из ядра Linux в следующем релизе под номером 6.7, пишет профильный ресурс Phoronix.

Причина, по которой разработчики Linux, решили избавиться от кода, связанного с IA-64, заключается в практически полном отсутствии желающих заниматься его поддержкой. Кроме того, данная мера позволит несколько уменьшить размер и без того изрядно «располневшего» ядра – ее реализация занимает 65 тыс. строк программного кода.

В текущей версии ядра (6.6), которая, как ожидается, получит статус LTS-релиза (Long-term-support; длительный срок поддержки), поддержка IA-64 сохранится. Таким образом, с учетом планов разработчиков Linux, которые предполагают возвращение к двухлетнему циклу выпуска обновлений для LTS-веток ядра, можно предположить, что владельцы серверов на чипах Itanium смогут сравнительно безопасно использовать Linux по меньшей мере до 2026 г.

Признание IA-64 заброшенной

В феврале 2021 г. CNews писал о том, что реализации поддержки архитектуры IA-64 в коде ядра Linux 5.11 был присвоен статус «заброшенной» (“orphaned”). Этот шаг стал предвестником полного удаления кода IA-64 из Linux в обозримом будущем.

Невольно приблизил к отказу от поддержки IA-64 в Linux разработчик из корпорации IBM, который в январе 2021 г. при формировании релиза 5.11 собственным патчем непреднамеренно сделал сборку ядра под соответствующую архитектуру невозможной. Примечательно, что проблема оставалась вне поле зрения разработчиков и пользователей на протяжении месяца, пока сам виновник не исправил собственную же ошибку. В результате бессменный глава проекта Линус Торвальдс (Linus Torvalds) принял решение признать код реализации IA-64 в Linux заброшенным, поскольку поддерживать его оказалось некому, да и особого спроса со стороны сообщества не наблюдалось.

«Отец» Linux тогда назвал Itanium «мертвой технологией», отметив, что ни производители оборудования на базе этих CPU, ни сама Intel больше не принимают заказы на IA-64-«железо». В действительности же американский чипмейкер продолжал выполнять соответствующие заказы еще примерно в течение полугода, вплоть до конца июля 2021 г.

История процессоров Itanium

Процессоры Itanium и архитектура IA-64 были разработаны совместными усилиями Intel и HP. Они были первой попыткой Intel осуществить переход с 32-битных на 64-битные вычисления. HP рассматривала эту архитектуру в качестве замены морально устаревшей PA-RISC с наследованием совместимости с UNIX-системами. Чипы Itanium разрабатывались в качестве полноценной замены 32-разрядным чипам не только для серверов, но и для настольных систем.

Первые процессоры Itanium были впервые представлены в мае 2001 г. Архитектура IA-64 изначально разрабатывалась без совместимости с традиционным набором инструкций процессоров с 32-битной архитектурой x86 (IA-32). Обратная несовместимость IA-64 с кодом x86 сделала перенос существующих программ дорогостоящим и неэффективным, что во многом и обусловило неудачу Intel с Itanium. В профильных СМИ процессор получил ироничное прозвище Itanic – по созвучию с со словом Titanic – названием пассажирского судна, затонувшего в 1912 г. в Северной Атлантике в результате столкновения с айсбергом.

После того, как AMD в 2003 г. представила свои серверные x86-процессоры Opteron с архитектурой AMD K8, 64-разрядными расширениями AMD64 и, главное, с обратной совместимостью с 32-битным кодом x86, Intel пришлось принять схожую парадигму для своих чипов и начать выпуск процессоров с 64-разрядными расширениями для серверов и настольных систем.

В 2004 г. команда разработчиков Itanium из НР перешла в Intel, и с тех пор компания развивала проект IA-64 исключительно собственными усилиями. В дальнейшем интерес к процессорам Itanium постепенно снижался, и уже в 2009–2010 гг. от поддержки архитектуры IA-64 отказались разработчики операционных систем Microsoft (Windows Server 2008 R2 стала последней версией с поддержкой Itanium) и Red Hat, в 2011 г. ушла Oracle, SUSE не поддерживает IA-64 после выпуска SUSE Linux 11 в 2009 г. В фирменной ОС HPE – HP-UX 11 – поддержка процессоров Itanium продлится до конца 2025 г.

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В мае 2017 г. Intel представила четыре 64-битных серверных процессора Itanium новой серии 9700 на базе микроархитектуры IA-64 с рабочим названием Kittson. Чип был выполнен по 32-нанометровому техпроцессу. Одновременно с этим стало известно, что данные процессоры станут последними, которые компания собирается поставлять на рынок под маркой Itanium.

На момент выхода процессоров серии 9700 HPE, образовавшаяся в 2015 г. в результате раскола HP, выступала единственным потребителем Itanium, и лишь она планировала поставки продукции на новых процессорах Itanium в составе обновленной серверной линейки HPE Integrity.

В феврале 2019 г. Intel объявила, что поставки Itanium будут прекращены в июле 2021 г.