Срок поддержки «долгоиграющих» ядер Linux сократят втрое. Разработчики жалуются на расшатанные нервы и нехватку денег

Сокращение срока поддержки LTS-релизов ядра Linux

Срок поддержки LTS-веток (Long-term-support; длительный срок поддержки) ядра Linux будет сокращен с шести до двух лет. Соответствующее решение было принято на мероприятии Open Source Summit Europe, пишет LinuxJournal со ссылкой на слова Джонатана Корбета (Jonathan Corbet), редактора новостного портала Linux Weekly News.

Новые правила распространяются на будущие релизы, получившие статус LTS. Поддерживаемые в настоящее время LTS-ветки ядра: Linux версий 6.1, 5.15, 5.10, 5.4, 4.19 и 4.14 будут получать обновления до истечения шестилетнего периода с момента релиза. Так, Linux 4.14 сохранит поддержку до января 2024 г., а версия 6.1 – до декабря 2026 г.

Невостребованность и выгорание

В числе аргументов в пользу возврата к двухгодичному циклу поддержки LTS-релизов Корбет приводит значительные трудозатраты на сопровождение архивных веток Linux и слабый спрос на них со стороны пользовательской базы.

«На самом деле нет смысла поддерживать [старые ядра] в течение столь длительного срока, потому что люди их не используют», – отметил журналист.

Серьезную проблему также представляет эмоциональное выгорание (нарастающее психическое истощение), которое нередко испытывают специалисты по сопровождению ядра Linux. Большинство из них является волонтерами и поэтому не получают какого-либо материального вознаграждения. По данным LinuxJournal, лишь 200 из более чем 2 тыс. разработчиков ядра выполняют взятые на себя обязанности в обмен на денежные выплаты.

Необходимость бесконечно заниматься тестированием, исправлением минорных багов и анализировать предложенные изменения в конечном счете берет свое, поэтому некоторые известные мейнтейнеры дали понять, что в связи с этим должны быть приняты какие-либо меры, отмечает Корбет, а компании, бизнес которых строится вокруг Linux, должны осознать необходимость финансовой поддержки экосистемы ядра.

Дополнительные вызовы в части обеспечения длительной поддержки старых релизов ядер возникают вследствие постепенного добавления в Linux кода на набирающем популярность языке программировании Rust. Несмотря на очевидные плюсы появления Rust в ядре, такие как обеспечение безопасной работы с памятью, оно также создает и ряд сложностей, в частности, требует от сопровождающих Linux опыта работы с кодом на Rust.

Зачем переходили на шестилетний цикл первоначально

Переход на шестилетнюю модель поддержки LTS-релизов состоялся в 2017 г., при этом формально Linux-сообщество взяло на себя обязательство по сопровождению LTS-веток в течение двух лет с возможностью продления срока поддержки на дополнительные четыре года, если конкретная ветка оказалась востребованной. На деле же все выпущенные с тех пор LTS-релизы получили поддержку продолжительностью в шесть лет.

Решение об увеличении срока поддержки LTS-релизов с двух до шести лет было принято в первую очередь в интересах производителей «железа»: смартфонов, устройств интернета вещей и встраиваемых (embedded) устройств. В Google, которая развивает популярную мобильную операционную систему Android рассказывали, что у компаний-производителей смартфонов уходит около двух лет на разработку девайса. Причем версия ядра Linux, на базе которой он будет работать, определяется на самых ранних этапах процесса. Поэтому, когда устройство попадает на рынок, лежащее в его основе ядро Linux часто оказывается уже устаревшим. Обновлять же ядро до актуальных версий вендоры, как правило, не спешат по разным причинам.

Что такое LTS и какие бывают ядра

Согласно справочным материалам, размещенным на портале kernel.org (посвящен разработке ядра Linux), релизы ядра Linux могут попадать в одну из четырех категорий.

В категорию Prepatch (она же “RC” или кандидат в релизы) ядро переходит на заключительном этапе работы над релизом. Prepatch-ядра рассчитаны на разработчиков и обычно содержат новую функциональность, которая предварительного требует тестирование перед попаданием в основную ветку. Требуется сборка из исходного кода.

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Далее релиз получает статус основного (Mainline). На этом этапе ведется основная работа над ядром под кураторством «отца» Linux Линуса Торвальдса (Linus Torvalds). Новые Mainline-ядра появляются каждые 9-10 недель.

По завершении основных работ и последующем релизе ядро приобретает статус стабильного (stable). Поэтому отныне никаких обновлений функциональности оно более не получает. Баги и уязвимости, исправленные в Mainline-версии, бэкпортируются (переносятся из более новой версии в более старую) в стабильную. Такие обновления стабильной версии Linux выпускаются по мере необходимости, как правило, раз в неделю, до перехода очередного Mainline-релиза в статус стабильного.

В рамках LTS-поддержки в сразу несколько устаревших версий Linux-ядер осуществляется бэкпортирование исправлений ошибок из Mainline-версии. При этом LTS-релизы получают только самые важные из них, а частоты обновлений значительно снижается в сравнении с ядрами, имеющими статусы Stable или Mainline.