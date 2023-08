Программистам понравился любимый язык хакеров. Rust пошел в гору, популярность Python и Java под угрозой

Язык программирования Rust все больше нравится разработчикам ПО. Количество тех, кто пишет на нем, растет, как и его общемировая популярность, на что указывают различные рейтинги и опросы. Но путь к первой пятерке у Rust будет очень тернистым – многие программисты считают его слишком сложным в освоении, особенно в сравнении с Python, который почти два года лидирует в большинстве рейтингов самых востребованных языков программирования.

Rust в любимчиках

Язык программирования Rust, созданный в 2006 г., стал довольно быстро набирать очки популярности, пишет портал TechSpot. Об этом свидетельствуют результаты опроса сообщества Rust Foundation, развивающего Rust, который проходил в конце 2022 г. и затронул почти 9500 человек.

Более 90% участников опроса Rust Foundation назвали себя «пользователями Rust». Из этой группы людей почти половина (47%) заявили, что пишут на Rust ежедневно, и это на 4 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Значительная часть использующих Rust разработчиков (30%) на данный момент умеет писать лишь простой код. Около 42% респондентов назвали высоким свой уровень владения этим языком.

В исследовании Rust Foundation приняли участие руководители проектов и программисты, и на все пункты опроса ответили 82% участников. Это намного больше результатов 2021 г., когда проводился такой же опрос – его тогда завершили лишь 76% респондентов.

Единственное, что удерживает мировое сообщество программистов от массового перехода на Rust - это повышенная сложность его освоения

Сам опрос был доступен на 11 языках, включая английский и упрощенный китайский. Сделано это было для максимального охвата аудитории, потому что не все программисты в мире владеют английским языком. В России, как сообщал CNews, к концу лета 2023 г. потребность в таких разработчиках пошла на убыль.

Rust повсюду

За 17 лет своего существования Rust успел проникнуть во многие крупные программные проекты. Созданный Грейдоном Хоаром (Graydon Hoare), сотрудником Mozilla Research, он нашел свое применение, в том числе, в ядре Linux, браузере Chromium и в ОС Windows, пишет TechSpot. Какие именно компоненты этой ОС созданы на Rust, Microsoft не раскрывает.

Также Rust очень любят использовать авторы вредоносного ПО, но не потому, что в этом языке есть что-то особенное. Они ценят его ничуть не меньше, чем Golang за авторством Google, Dlang или Nim просто потому, что эти языки хоть и на слуху, но все еще являются весьма экзотичными, что усложняет работу экспертам по информационной безопасности. Выявлять опасный софт, написанный на этих языках, сложнее в сравнении с базовым С и С++, в результате чего хакеры не только пишут на них новое ПО, но и переносят на их синтаксис ранее выпущенные программы. Для примера, весь мир в конце 2020 г. будоражило стремительное распространение трояна Buer, написанного на С, но антивирусные решения довольно быстро научились вылавливать и обезвреживать его. Летом 2021 г. появилась его новая версия RustyBuer, которая, как видно из названия, написана на Rust.

До топ-5 еще далеко

О росте популярности Rust среди разработчиков ПО свидетельствует и рейтинг языков программирования компании Tiobe, обновляемый ежемесячно. В июле 2023 г. он расположился на 17 месте, хотя еще годом ранее не входил и в первую 20-ку. Это самый лучший результат за все годы его существования, а наихудшим было 211 место в декабре 2012 г.

Стоит отметить, что Rust дорос до версии 1.0 сравнительно недавно – лишь в 2015 г. Предыдущие девять лет своего существования он был в статусе беты.

В августе 2023 г. Rust опустился в рейтинге Tiobe на 18 строчку. Откат на фоне предыдущего месяца незначительный, особенно в сравнении с августом 2022 г., когда этот язык занимал 22 место. Сейчас впереди него не только постоянные «жители» топ-5 в лице Python, Java, C, C++ и C#, но и очень древние языки программирования, пик популярности которых пришелся едва ли не на середину XX века – COBOL и Fortran. Первый появился в 1959 г., а второй – двумя годами ранее.

Негативные факторы

Добраться до первого места, например, в рейтинге Tiobe, языку Rust, с высокой долей вероятности, будет непросто. С октября 2021 г. в этом списке лидирует Python, основное конкурентное преимущество которого – невероятно низкий порог входа. Разобраться в нем и начать писать простые программы сможет даже закоренелый гуманитарий, о чем свидетельствует популярность и многочисленность экспресс-курсов по изучению этого языка.

Опрос Rust Foundation показал, что овладеть базовыми знаниями Rust, в отличие от Python, за пару недель не получится. 30% респондентов указали трудность освоения в качестве основной причины отказа от дальнейшего использования Rust и перехода на другой язык.

Согласно результатам исследования, некоторые разработчики программного обеспечения по-прежнему считают Rust слишком сложным для создания крупных проектов и дальнейшего их развития. Больше четверти респондентов (26%) также выразили обеспокоенность по поводу будущей поддержки своих проектов на Rust.